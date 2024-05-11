Тур: 28. Стадион: Оболонь Арена.
0'
28' Желтая карточкаVitaliy Kholod
55' Желтая карточкаКосовский Сергей
74' Желтая карточкаDenys Teslyuk
90' Желтая карточкаСлюсар Денис
90' Желтая карточкаVitaliy Roman
90'+4
Ход матча
28'
55'
74'
90'
90'
13
Кичак
Артём
77
Сыч
Алексей
96
Слюсар
Денис
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
90 Taras Liakh
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
71 Oleh Fedor
-
-
20 Klayver
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Оболонь
Рух Львов
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.33
Среднее время на гол
120
270
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.43
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
210
90
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|6
|0.21
|Черненко Руслан
|3
|0.11
|Тарануха Ростислав
|3 (1)
|0.11
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.11
|Приймак Владислав
|1
|0.04
|Карась Даниил
|1
|0.04
|Дубко Валерий
|0
|0
|Грисьо Максим
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
|Oleksandr Chernov
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|7
|0.25
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.18
|Де Паула Таллес
|4 (1)
|0.14
|Yevgeniy Pastukh
|4
|0.14
|Рунич Василий
|4
|0.14
|Слюбик Богдан
|4
|0.14
|Плюман Анже-Фредди
|3 (1)
|0.11
|Карабин Ярослав
|2
|0.07
|Denys Pidgurskyi
|2 (1)
|0.07
|Сыч Алексей
|1
|0.04
|Притула Остап
|1 (1)
|0.04
|Denys Teslyuk
|1
|0.04
|Oleh Fedor
|0
|0
|Лях Ростислав
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Vitaliy Kholod
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|11
|2
|Вовкун Артем
|4
|2
|Приймак Владислав
|7
|0
|Yegor Prokopenko
|7
|0
|Дубко Валерий
|6
|0
|Карась Даниил
|4
|1
|Vitaliy Grusha
|3
|1
|Грисьо Максим
|4
|0
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Суханов Сергей
|2
|1
|Черненко Руслан
|3
|0
|Лукьянчук Павел
|3
|0
|Рыбка Александр
|1
|1
|Косовский Сергей
|2
|0
|Igor Medynsky
|2
|0
|Осман Александр
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitaliy Roman
|7
|1
|Дидик Роман
|8
|0
|Рунич Василий
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Denys Teslyuk
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Слюбик Богдан
|4
|0
|Denys Pidgurskyi
|4
|0
|Де Паула Таллес
|2
|0
|Плюман Анже-Фредди
|2
|0
|Сыч Алексей
|2
|0
|Vitaliy Kholod
|2
|0
|Oleh Fedor
|2
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Слюсар Денис
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
Рух Львов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
6
Оболонь
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Рух Львов
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
8
16
Оболонь
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
Рух Львов
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
9
24
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
1
11%
3
13%
1-15
3
33%
5
21%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
6
25%
61-75
0
0%
6
25%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
7%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
5
33%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
7
41%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
23 Не забивали 19
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
50%
4
25%
76-90
Пропущено
20
13
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
15%
2
15%
1-15
3
15%
6
46%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
9
45%
1
8%
76-90
Забито
17
40
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 8
2
12%
4
10%
1-15
3
18%
6
15%
16-30
3
18%
6
15%
31-45
3
18%
4
10%
46-60
2
12%
10
25%
61-75
4
24%
10
25%
76-90
Пропущено
35
30
14 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
4
11%
6
20%
1-15
5
14%
8
27%
16-30
5
14%
5
17%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
5
14%
1
3%
61-75
13
37%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2
Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1
Рух Львов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1
Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3
Результаты матчей
Оболонь
Рух Львов
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
16 раз 57%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
103
212
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
123
311
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1216
Больше Меньше
226
523
919
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2.
|0:1
|28
|20
|3
|5
|67 - 26
|63
|3.
|27
|16
|6
|5
|47 - 26
|54
|4.
|27
|13
|9
|5
|37 - 25
|48
|5.
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6.
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7.
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8.
|27
|7
|10
|10
|27 - 33
|31
|9.
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|10.
|27
|9
|2
|16
|35 - 43
|29
|11.
|27
|6
|11
|10
|18 - 25
|29
|12.
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13.
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14.
|27
|5
|8
|14
|26 - 42
|23
|15.
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
|16.
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|12
|1
|2
|31 - 12
|37
|2.
|0:1
|14
|11
|1
|2
|33 - 8
|34
|3.
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|14
|6
|4
|4
|19 - 14
|22
|5.
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|6.
|13
|4
|8
|1
|17 - 12
|20
|7.
|13
|6
|1
|6
|18 - 18
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|21 - 23
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|16 - 23
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|11 - 20
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|9 - 14
|15
|12.
|14
|3
|6
|5
|8 - 11
|15
|13.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|15.
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|16.
|14
|2
|6
|6
|13 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|3
|0
|31 - 9
|33
|2.
|0:1
|14
|9
|2
|3
|34 - 18
|29
|3.
|14
|8
|3
|3
|25 - 13
|27
|4.
|13
|7
|5
|1
|18 - 11
|26
|5.
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|6.
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|13 - 12
|20
|8.
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|9.
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|10.
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|11.
|13
|2
|5
|6
|13 - 16
|11
|12.
|14
|2
|5
|7
|8 - 20
|11
|13.
|14
|3
|1
|10
|17 - 25
|10
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
|16.
|14
|1
|3
|10
|12 - 26
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|13 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Заря
|Герреро Эдуардо
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 11
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9
|Ворскла
|Челядин Артём
|10