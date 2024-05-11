  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Оболонь
0:0
Конец матча
Рух Львов
0'
28' Желтая карточка
Vitaliy Kholod
55' Желтая карточка
Косовский Сергей
74' Желтая карточка
Denys Teslyuk
90' Желтая карточка
Слюсар Денис
90' Желтая карточка
Vitaliy Roman
90'+4
13
Кичак
Артём
14
Oleksandr
Chernov
2
Карась
Даниил
37
Дубко
Валерий
5
Осман
Александр
19
Косовский
Сергей
17
Черненко
Руслан
9
Igor
Medynsky
11
Грисьо
Максим
95
Igor
Krasnopir
8
Тарануха
Ростислав
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
4
Vitaliy
Kholod
96
Слюсар
Денис
93
Vitaliy
Roman
30
Де
Паула
Таллес
15
Denys
Pidgurskyi
19
Yevgeniy
Pastukh
9
Квасница
Илья
8
Карабин
Ярослав
22
Плюман
Анже-Фредди
Оболонь
Рух Львов

История личных встреч

Оболонь
Рух Львов

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.33

Среднее время на гол

120
270

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.43
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

210
90

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 6 0.21
Черненко Руслан 3 0.11
Тарануха Ростислав 3 (1) 0.11
Суханов Сергей 3 (1) 0.11
Приймак Владислав 1 0.04
Карась Даниил 1 0.04
Дубко Валерий 0 0
Грисьо Максим 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0
Oleksandr Chernov 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 7 0.25
Климчук Юрий 5 (2) 0.18
Де Паула Таллес 4 (1) 0.14
Yevgeniy Pastukh 4 0.14
Рунич Василий 4 0.14
Слюбик Богдан 4 0.14
Плюман Анже-Фредди 3 (1) 0.11
Карабин Ярослав 2 0.07
Denys Pidgurskyi 2 (1) 0.07
Сыч Алексей 1 0.04
Притула Остап 1 (1) 0.04
Denys Teslyuk 1 0.04
Oleh Fedor 0 0
Лях Ростислав 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Vitaliy Kholod 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 11 2
Вовкун Артем 4 2
Приймак Владислав 7 0
Yegor Prokopenko 7 0
Дубко Валерий 6 0
Карась Даниил 4 1
Vitaliy Grusha 3 1
Грисьо Максим 4 0
Тарануха Ростислав 4 0
Суханов Сергей 2 1
Черненко Руслан 3 0
Лукьянчук Павел 3 0
Рыбка Александр 1 1
Косовский Сергей 2 0
Igor Medynsky 2 0
Осман Александр 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Roman 7 1
Дидик Роман 8 0
Рунич Василий 5 0
Marko Sapuha 5 0
Denys Teslyuk 5 0
Fernando Edson 4 0
Слюбик Богдан 4 0
Denys Pidgurskyi 4 0
Де Паула Таллес 2 0
Плюман Анже-Фредди 2 0
Сыч Алексей 2 0
Vitaliy Kholod 2 0
Oleh Fedor 2 0
Квасница Илья 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Слюсар Денис 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0

Результаты матчей

Оболонь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
Рух Львов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
6
Оболонь
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Рух Львов
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

8
16
Оболонь
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
Рух Львов
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

9
24
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
1
11%
3
13%
1-15
3
33%
5
21%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
6
25%
61-75
0
0%
6
25%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
7%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
5
33%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
4
27%
7
41%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
23 Не забивали 19
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
4
50%
4
25%
76-90

Пропущено

20
13
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
3
15%
2
15%
1-15
3
15%
6
46%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
9
45%
1
8%
76-90

Забито

17
40
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 8
2
12%
4
10%
1-15
3
18%
6
15%
16-30
3
18%
6
15%
31-45
3
18%
4
10%
46-60
2
12%
10
25%
61-75
4
24%
10
25%
76-90

Пропущено

35
30
14 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
4
11%
6
20%
1-15
5
14%
8
27%
16-30
5
14%
5
17%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
5
14%
1
3%
61-75
13
37%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2
Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1
Рух Львов
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1
Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3

Результаты матчей

Оболонь
Рух Львов

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
16 раз 57%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
3
2
12
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
12
3
3
11
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
16
0.5
Больше Меньше
22
6
5
23
1.5
9
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 28 22 4 2 62 - 21 70
2.
Динамо Киев
 0:1 28 20 3 5 67 - 26 63
3.
Кривбасс
 27 16 6 5 47 - 26 54
4.
Днепр-1
 27 13 9 5 37 - 25 48
5.
Рух Львов
 28 11 13 4 41 - 29 46
6.
Полесье
 27 12 7 8 33 - 27 43
7.
ЛНЗ Черкассы
 27 8 8 11 25 - 32 32
8.
Заря
 27 7 10 10 27 - 33 31
9.
Ворскла
 28 8 6 14 27 - 44 30
10.
Черноморец Од
 27 9 2 16 35 - 43 29
11.
Колос Ковалёвка
 27 6 11 10 18 - 25 29
12.
Александрия
 27 6 9 12 24 - 36 27
13.
Оболонь
 28 5 11 12 17 - 35 26
14.
Верес
 27 5 8 14 26 - 42 23
15.
Минай
 28 4 10 14 24 - 45 22
16.
Металлист-1925
 27 5 7 15 28 - 49 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 15 12 1 2 31 - 12 37
2.
Динамо Киев
 0:1 14 11 1 2 33 - 8 34
3.
Кривбасс
 13 8 3 2 22 - 13 27
4.
Днепр-1
 14 6 4 4 19 - 14 22
5.
Полесье
 14 6 4 4 17 - 16 22
6.
Рух Львов
 13 4 8 1 17 - 12 20
7.
Черноморец Од
 13 6 1 6 18 - 18 19
8.
Верес
 14 4 5 5 21 - 23 17
9.
Металлист-1925
 13 4 4 5 16 - 23 16
10.
Александрия
 14 4 4 6 11 - 20 16
11.
Заря
 13 4 3 6 9 - 14 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 3 6 5 8 - 11 15
13.
Оболонь
 14 3 6 5 9 - 15 15
14.
ЛНЗ Черкассы
 13 3 3 7 12 - 20 12
15.
Ворскла
 14 3 3 8 15 - 28 12
16.
Минай
 14 2 6 6 13 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1:0 13 10 3 0 31 - 9 33
2.
Динамо Киев
 0:1 14 9 2 3 34 - 18 29
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 25 - 13 27
4.
Днепр-1
 13 7 5 1 18 - 11 26
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 13 6 3 4 16 - 11 21
7.
ЛНЗ Черкассы
 14 5 5 4 13 - 12 20
8.
Ворскла
 14 5 3 6 12 - 16 18
9.
Заря
 14 3 7 4 18 - 19 16
10.
Колос Ковалёвка
 13 3 5 5 10 - 14 14
11.
Александрия
 13 2 5 6 13 - 16 11
12.
Оболонь
 14 2 5 7 8 - 20 11
13.
Черноморец Од
 14 3 1 10 17 - 25 10
14.
Минай
 14 2 4 8 11 - 25 10
15.
Верес
 13 1 3 9 5 - 19 6
16.
Металлист-1925
 14 1 3 10 12 - 26 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 13 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Заря Герреро Эдуардо 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 11
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Ворскла Челядин Артём 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Карабин Ярослав уходит с поля. Denys Teslyuk выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Виталий Холод получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оболонь 0:0 Рух Львов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный