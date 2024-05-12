Заканчивается постепенно первый тайм, пока что на перерыв команды вполне могут уйти при нулях на табло.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Иванов!!! Раздорских с левой половины поля покатил мяч ближе к радиусу штрафной площади на Иванова, Егор сильно пробил по воротам, Терновский при игре на перемещении неудачно выставил руку, мяч отскочил в перекладину, а затем опустился за линию ворот.

Довольно неожиданно "Енисей" открыл счёт в матче, теперь уже красноярский клуб на домашнем поле конечно же будет чувствовать себя куда более спокойно.

Одну минуту добавил Владимир Фалов к основному времени первого тайма.

Раздорских с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Окладников в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, но всё же "Енисей" смог заработать ещё один угловой.

Ломакин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Окладников головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Енисей" на домашнем поле в Красноярске вполне заслуженно обыгрывает "Кубань" с минимальным счётом. Команда Андрея Тихонова хоть и не особо регулярно, но всё же неплохо атаковала, а вот "Кубань" в очередной раз пока что смотрится очень блекло.

Смирнов с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Стежко хорошо сыграл в подкате и разрядил ситуацию у своих ворот.

Саадуев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Кубани" у штрафной площади краснодарского клуба, правила были нарушены против Абдокова.

Бакалюк в борьбе за мяч в центре поля рукой попал по лицу Раздорских. Игроки "Енисея" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

При развитии атаки по правому флангу Иванов выполнил передачу на ход Окладникову к штрафной площади, Смирнов удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Окладников по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Енисея", пауза в игре.

Поднялся Окладников после паузы, первый тайм форвард "Енисея" как минимум должен доиграть.

Ломакин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской в очередной раз, игроки "Кубани" сыграли очень внимательно и без особого труда выбили мяч в аут.

Масловский с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Абдоков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Енисея" без особого труда выбили мяч к центру поля.

Абдоков перестарался в борьбе за мяч у радиуса штрафной площади "Енисея", правила были нарушены против Раздорских.

Из центра поля последовал неплохой заброс на правый угол штрафной площади "Кубани" на ход Окладникову, но Терновский вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

Мазурин из центра поля выполнил заброс на ход Окладникову по правой половине, Таказов опередил форварда "Енисея" и перехватил мяч.

Половина первого тайма у нас уже позади, в целом, в Красноярске пока что получается более-менее равная игра.

Таказов пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Енисея", а затем красноярский клуб едва не провёл контратаку.

Саадуев из радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Окладников пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.

Саадуев выполнил передачу на ход Масловскому по левому флангу, Темников накрыл Александра и выбил мяч в аут.

Бардыбахин на левом фланге нарушил правила против Мосейчука. "Кубань" заработала достаточно неплохой стандарт.

Абдоков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Мазурин неплохо сыграл в обороне и головой выбил мяч на правую половину поля.

23' Темников теперь уже неплохо поработал на правом фланге у углового флажка и заработал корнер под давлением Саадуева.

22' Темников с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Грузнов под давлением Стежко не смог завершить момент ударом головой по воротам.

21' В завершении прошлого эпизода Стежко с правого угла штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

20' Ломакин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Стежко головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, Хозин в касание сделал скидку на Окладникова, Андрей развернулся и пробил в правый угол ворот, мяч попал в Темникова, который был рядом с Терновским на линии ворот.

19' Мазурин получил передачу на ход по правому флангу от Иванова, далее Андрей вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел во вратарскую, мяч попал в Веденеева и ушёл на угловой.

18' Ломакин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки краснодарского клуба уверенно перехватили мяч, но провести контратаку гости не смогли.

17' Мазурин с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, теперь уже защитники "Кубани" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

16' Грузнов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Стежко. "Енисей" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

15' Смирнов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Безденежных неплохо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

14' Темников с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, игроки "Енисея" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

13' Абдоков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Енисея" сыграли внимательно и выбили мяч на правый фланг.

12' Бардыбахин на левом фланге нарушил правила. "Кубань" тщательно готовится к стандарту.

11' Иванов из центра половины поля "Кубани" выполнил слишком сильный заброс к левому углу штрафной площади краснодарского клуба, Масловский никак не успевал сохранить мяч в игре, будет удар от ворот.

10' Ломакин с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Кубани".

9' Мазурин попытался убежать в штрафную площадь по правой половине поля, зачем-то резко на мяч побеждал и Окладников, в итоге футболисты "Енисея" помешали друг другу.

8' Мазурин с правого фланга выполнил коварную подачу на дальнюю штангу, мяч задел перекладину с внешней стороны и затем окончательно ушёл за лицевую линию поля.

7' Бардыбахин с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Кубани" сыграли внимательно и перехватили мяч.

6' Ломакин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Стежко хорошо выпрыгнул и головой пробил под левый угол ворот, Терновский в прыжке вытянул непростой мяч, а затем уже Хозин немного не смог подстроиться под отскок, чтобы сыграть на добивании.

5' Хозин со стандарта низом сильно пробил в левый угол ворот, Темников на левом углу штрафной площади сыграл далеко не самым лучшим образом, едва Иван не срезал мяч в правый угол ворот, мяч ушёл на угловой.

4' Таказов теперь уже на своей половине поля откровенно хватал руками за футболку Окладникова. "Енисей" заработал неплохой стандарт.

3' Раздорских в борьбе с соперником на левой половине поля у штрафной площади "Кубани" оказался на газоне, Владимир Фалов показал, что нужно играть дальше.

2' Из центра поля последовал заброс на ход Мосейчуку по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.