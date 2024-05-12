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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 32.
Енисей
1:0
Перерыв
Кубань
0'
1:0
40' Гол
Иванов Егор

Ход матча

40'
Иванов Егор
1:0
Прогнозы 112
Енисей 89.3% (100)
X 7.1% (8)
Кубань 3.6% (4)
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Енисей
Кубань

История личных встреч

Енисей
Кубань

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
69

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 11 0.34
Окладников Андрей 7 0.22
Савельев Максим 6 0.19
Тихонов Денис 4 0.13
Иванов Егор 4 (1) 0.13
Стежко Виталий 3 0.09
Хозин Владимир 2 0.06
Масловский Александр 2 0.06
Мазурин Андрей 2 0.06
Глушков Никита Андреевич 2 0.06
Канаплин Александр 2 0.06
Марков Николай 1 0.03
Кичин Валерий 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Орлов Антон 1 0.03
Саадуев Шамиль 1 0.03
Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 4 0.13
Левин Гаррик 4 0.13
Абдоков Нури 3 (1) 0.1
Мосейчук Илья 2 0.06
Байрыев Азат 1 0.03
Осипов Евгений 1 0.03
Чуперка Валерий 1 0.03
Лаук Максим 1 0.03
Шарипов Альберт 1 0.03
Рейхмен Богдан 1 0.03
Кенфак Оливье 1 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 8 0
Кичин Валерий 5 1
Бардыбахин Вячеслав 6 0
Иванов Егор 5 0
Раздорских Никита 4 0
Феррейра Херман 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Масловский Александр 2 0
Ланин Олег 2 0
Ломакин Александр 2 0
Ставер Евгений 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Немченко Анатолий 1 0
Тихонов Денис 1 0
Окладников Андрей 1 0
Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 6 0
Безденежных Игорь 6 0
Осипов Евгений 4 1
Фаттахов Ленар 4 1
Левин Гаррик 5 0
Таказов Сослан 4 0
Махатадзе Георгий 4 0
Байрыев Азат 3 0
Смирнов Александр 3 0
Чуперка Валерий 3 0
Мосейчук Илья 3 0
Веденеев Максим 3 0
Кенфак Оливье 3 0
Терновский Дмитрий 1 1
Лаук Максим 2 0
Шарипов Альберт 2 0
Мусаев Леон 2 0
Абдоков Нури 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Жилов Ислам 1 0
Грузнов Илья 1 0

Результаты матчей

Енисей
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Кубань
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

5
4
Енисей
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Кубань
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

12
11
Енисей
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
Кубань
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
33% (10)
53% (16)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

34
8
18 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 24
6
18%
2
25%
1-15
8
24%
2
25%
16-30
4
12%
2
25%
31-45
2
6%
1
13%
46-60
7
21%
1
13%
61-75
7
21%
0
0%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
5%
2
7%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
4
21%
7
24%
61-75
5
26%
7
24%
76-90

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
3
19%
2
15%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
15%
4
24%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
6
30%
1
6%
61-75
2
10%
3
18%
76-90

Забито

50
21
28 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 8
10 Не забивали 14
9
18%
4
19%
1-15
13
26%
3
14%
16-30
6
12%
2
10%
31-45
5
10%
4
19%
46-60
10
20%
4
19%
61-75
7
14%
4
19%
76-90

Пропущено

39
46
15 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
4
10%
6
13%
1-15
5
13%
9
20%
16-30
6
15%
7
15%
31-45
7
18%
6
13%
46-60
10
26%
8
17%
61-75
7
18%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1 Сокол - Енисей 0:2
СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0
Кубань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кубань - Ленинградец 0:2 Кубань - Нефтехимик 1:1 Алания - Кубань 3:0 Акрон - Кубань 6:0
Кубань - КАМАЗ 1:2 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 Родина Москва - Кубань 1:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2 Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Кубань - Родина Москва 1:0

Результаты матчей

Енисей
Кубань

Точный счет

4:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
5 раз 16%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Енисей
Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
6
10
5
1.5
3
13
6
9
2.5
5
10
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
5
9
4
12
1.5
1
13
1
15
2.5
1
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
15
15
14
17
1.5
4
26
7
24
2.5
1
29
6
25
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 31 17 7 7 34 - 14 58
2.
Химки
 Заявка 31 17 6 8 50 - 37 57
3.
Акрон
 Заявка 30 15 8 7 43 - 22 53
4.
Арсенал Тула
 31 12 15 4 37 - 23 51
5.
Родина Москва
 Заявка 31 13 10 8 47 - 28 49
6.
Енисей
 1:0 Заявка 32 13 6 13 50 - 40 45
7.
Тюмень
 Заявка 30 11 9 10 32 - 31 42
8.
Нефтехимик
 Заявка 31 11 9 11 30 - 29 42
9.
Алания
 Заявка 31 10 12 9 39 - 42 42
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 11 8 11 31 - 30 41
11.
Шинник
 Заявка 30 11 8 11 34 - 39 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 28 - 29 41
13.
Торпедо Москва
 Заявка 30 10 9 11 28 - 30 39
14.
Черноморец Нв
 Заявка 31 7 13 11 28 - 33 34
15.
Ленинградец
 Заявка 30 7 9 14 21 - 36 30
16.
Сокол
 Заявка 31 7 8 16 27 - 51 29
17.
Волгарь
 Заявка 30 5 12 13 25 - 42 27
18.
Кубань
 0:1 Заявка 31 5 8 18 20 - 48 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 1:0 Заявка 16 10 2 4 35 - 19 32
5.
КАМАЗ
 Заявка 15 8 6 1 21 - 10 30
6.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
8.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
14.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 15 4 5 6 11 - 18 17
16.
Кубань
 0:1 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 15 9 1 5 25 - 19 28
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 6 3 6 15 - 13 21
6.
Родина Москва
 Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 15 2 7 6 10 - 19 13
14.
Енисей
 1:0 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
18.
Кубань
 0:1 Заявка 15 2 1 12 7 - 31 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 11
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Енисей" на домашнем поле в Красноярске вполне заслуженно обыгрывает "Кубань" с минимальным счётом. Команда Андрея Тихонова хоть и не особо регулярно, но всё же неплохо атаковала, а вот "Кубань" в очередной раз пока что смотрится очень блекло. 
  • Угловой
    45'
    Ломакин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Окладников головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 45'
    Раздорских с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Окладников в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, но всё же "Енисей" смог заработать ещё один угловой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Владимир Фалов к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Довольно неожиданно "Енисей" открыл счёт в матче, теперь уже красноярский клуб на домашнем поле конечно же будет чувствовать себя куда более спокойно. 
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Иванов!!! Раздорских с левой половины поля покатил мяч ближе к радиусу штрафной площади на Иванова, Егор сильно пробил по воротам, Терновский при игре на перемещении неудачно выставил руку, мяч отскочил в перекладину, а затем опустился за линию ворот. 
  • 42'
    Заканчивается постепенно первый тайм, пока что на перерыв команды вполне могут уйти при нулях на табло. 
  • 41'
    Масловский с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    40'
    Ломакин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской в очередной раз, игроки "Кубани" сыграли очень внимательно и без особого труда выбили мяч в аут. 
  • 39'
    Поднялся Окладников после паузы, первый тайм форвард "Енисея" как минимум должен доиграть. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Окладников по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Енисея", пауза в игре. 
  • 37'
    При развитии атаки по правому флангу Иванов выполнил передачу на ход Окладникову к штрафной площади, Смирнов удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Бакалюк в борьбе за мяч в центре поля рукой попал по лицу Раздорских. Игроки "Енисея" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Саадуев перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Кубани" у штрафной площади краснодарского клуба, правила были нарушены против Абдокова. 
  • 34'
    Смирнов с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Стежко хорошо сыграл в подкате и разрядил ситуацию у своих ворот. 
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    • 33'
      Абдоков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Мазурин неплохо сыграл в обороне и головой выбил мяч на правую половину поля. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Бардыбахин на левом фланге нарушил правила против Мосейчука. "Кубань" заработала достаточно неплохой стандарт. 
    • 31'
      Саадуев выполнил передачу на ход Масловскому по левому флангу, Темников накрыл Александра и выбил мяч в аут. 
    • Опасный момент
      30'
      Саадуев из радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Окладников пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны. 
    • 29'
      Таказов пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Енисея", а затем красноярский клуб едва не провёл контратаку. 
    • 28'
      Половина первого тайма у нас уже позади, в целом, в Красноярске пока что получается более-менее равная игра. 
    • 27'
      Мазурин из центра поля выполнил заброс на ход Окладникову по правой половине, Таказов опередил форварда "Енисея" и перехватил мяч. 
    • 26'
      Из центра поля последовал неплохой заброс на правый угол штрафной площади "Кубани" на ход Окладникову, но Терновский вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Абдоков перестарался в борьбе за мяч у радиуса штрафной площади "Енисея", правила были нарушены против Раздорских. 
    • Угловой
      24'
      Абдоков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Енисея" без особого труда выбили мяч к центру поля. 
    • 23'
      Темников теперь уже неплохо поработал на правом фланге у углового флажка и заработал корнер под давлением Саадуева. 
    • 22'
      Темников с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Грузнов под давлением Стежко не смог завершить момент ударом головой по воротам. 
    • Опасный момент
      21'
      В завершении прошлого эпизода Стежко с правого угла штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Угловой
      20'
      Ломакин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Стежко головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, Хозин в касание сделал скидку на Окладникова, Андрей развернулся и пробил в правый угол ворот, мяч попал в Темникова, который был рядом с Терновским на линии ворот. 
    • 19'
      Мазурин получил передачу на ход по правому флангу от Иванова, далее Андрей вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел во вратарскую, мяч попал в Веденеева и ушёл на угловой. 
    • Угловой
      18'
      Ломакин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки краснодарского клуба уверенно перехватили мяч, но провести контратаку гости не смогли. 
    • 17'
      Мазурин с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, теперь уже защитники "Кубани" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Грузнов в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Стежко. "Енисей" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      15'
      Смирнов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Безденежных неплохо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 14'
      Темников с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, игроки "Енисея" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Абдоков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Енисея" сыграли внимательно и выбили мяч на правый фланг. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Бардыбахин на левом фланге нарушил правила. "Кубань" тщательно готовится к стандарту. 
    • 11'
      Иванов из центра половины поля "Кубани" выполнил слишком сильный заброс к левому углу штрафной площади краснодарского клуба, Масловский никак не успевал сохранить мяч в игре, будет удар от ворот. 
    • 10'
      Ломакин с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Кубани". 
    • 9'
      Мазурин попытался убежать в штрафную площадь по правой половине поля, зачем-то резко на мяч побеждал и Окладников, в итоге футболисты "Енисея" помешали друг другу. 
    • Штанга
      8'
      Мазурин с правого фланга выполнил коварную подачу на дальнюю штангу, мяч задел перекладину с внешней стороны и затем окончательно ушёл за лицевую линию поля. 
    • 7'
      Бардыбахин с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Кубани" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Угловой
      6'
      Ломакин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Стежко хорошо выпрыгнул и головой пробил под левый угол ворот, Терновский в прыжке вытянул непростой мяч, а затем уже Хозин немного не смог подстроиться под отскок, чтобы сыграть на добивании. 
    • Опасный момент
      5'
      Хозин со стандарта низом сильно пробил в левый угол ворот, Темников на левом углу штрафной площади сыграл далеко не самым лучшим образом, едва Иван не срезал мяч в правый угол ворот, мяч ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Таказов теперь уже на своей половине поля откровенно хватал руками за футболку Окладникова. "Енисей" заработал неплохой стандарт. 
    • Судья
      3'
      Раздорских в борьбе с соперником на левой половине поля у штрафной площади "Кубани" оказался на газоне, Владимир Фалов показал, что нужно играть дальше. 
    • 2'
      Из центра поля последовал заброс на ход Мосейчуку по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. После трёх подряд матчей, которые завершились вничью, "Енисей" при своих болельщиках должен попытаться обыграть главного аутсайдера сезона, учитывая, что "Кубань" уже практически лишилась шансов на спасение. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Владимир Фалов из Москвы. Помогать ему на бровках будут Александр Чекалин из Воронежа и Максим Каюмов из Москвы. Резервным арбитром на этот матч назначен Виктор Синяков из Новосибирска. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 32 тура Первой лиги между красноярским "Енисеем" и краснодарской "Кубанью". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.9% пользователей.
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    Прогнозы 112
    Енисей 89.3% (100)
    X 7.1% (8)
    Кубань 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Кубань
    1.82
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    4.05
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    7.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Енисей 1:0 Кубань

    Исход игры
    Енисей
    89.3% (100)
    Ничья
    7.1% (8)
    Кубань
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (38)
    Меньше
    65.45% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    39.09% (43)
    Нет
    60.91% (67)
    Популярный счёт
    2:0 Енисей
    33.9% (38)
    1:0 Енисей
    23.2% (26)
    2:1 Енисей
    21.4% (24)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    3:1 Енисей
    5.4% (6)
    1:2 Кубань
    3.6% (4)
    3:0 Енисей
    2.7% (3)
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