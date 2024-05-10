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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 32.
Енисей
 
Позже
Кубань
Прогнозы 52
Енисей 86.5% (45)
X 7.7% (4)
Кубань 5.8% (3)
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Енисей
Ничья
Кубань
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Енисей
Кубань

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
69

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 11 0.35
Окладников Андрей 7 0.23
Савельев Максим 6 0.19
Тихонов Денис 4 0.13
Стежко Виталий 3 0.1
Иванов Егор 3 (1) 0.1
Хозин Владимир 2 0.06
Масловский Александр 2 0.06
Мазурин Андрей 2 0.06
Глушков Никита Андреевич 2 0.06
Канаплин Александр 2 0.06
Марков Николай 1 0.03
Кичин Валерий 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Орлов Антон 1 0.03
Саадуев Шамиль 1 0.03
Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 4 0.13
Левин Гаррик 4 0.13
Абдоков Нури 3 (1) 0.1
Мосейчук Илья 2 0.07
Байрыев Азат 1 0.03
Осипов Евгений 1 0.03
Чуперка Валерий 1 0.03
Лаук Максим 1 0.03
Шарипов Альберт 1 0.03
Рейхмен Богдан 1 0.03
Кенфак Оливье 1 0.03

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 8 0
Кичин Валерий 5 1
Бардыбахин Вячеслав 6 0
Иванов Егор 5 0
Раздорских Никита 4 0
Феррейра Херман 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Масловский Александр 2 0
Ланин Олег 2 0
Ломакин Александр 2 0
Ставер Евгений 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Немченко Анатолий 1 0
Тихонов Денис 1 0
Окладников Андрей 1 0
Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 6 0
Безденежных Игорь 6 0
Осипов Евгений 4 1
Фаттахов Ленар 4 1
Левин Гаррик 5 0
Таказов Сослан 4 0
Махатадзе Георгий 4 0
Байрыев Азат 3 0
Смирнов Александр 3 0
Чуперка Валерий 3 0
Мосейчук Илья 3 0
Веденеев Максим 3 0
Кенфак Оливье 3 0
Терновский Дмитрий 1 1
Лаук Максим 2 0
Шарипов Альберт 2 0
Мусаев Леон 2 0
Абдоков Нури 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Жилов Ислам 1 0
Грузнов Илья 1 0

Результаты матчей

Енисей
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Кубань
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

5
4
Енисей
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Кубань
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

12
11
Енисей
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
Кубань
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
33% (10)
53% (16)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

34
8
18 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 24
6
18%
2
25%
1-15
8
24%
2
25%
16-30
4
12%
2
25%
31-45
2
6%
1
13%
46-60
7
21%
1
13%
61-75
7
21%
0
0%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
5%
2
7%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
4
21%
7
24%
61-75
5
26%
7
24%
76-90

Забито

16
13
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
3
19%
2
15%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
15%
4
24%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
6
30%
1
6%
61-75
2
10%
3
18%
76-90

Забито

50
21
28 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 8
10 Не забивали 14
9
18%
4
19%
1-15
13
26%
3
14%
16-30
6
12%
2
10%
31-45
5
10%
4
19%
46-60
10
20%
4
19%
61-75
7
14%
4
19%
76-90

Пропущено

39
46
15 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
4
10%
6
13%
1-15
5
13%
9
20%
16-30
6
15%
7
15%
31-45
7
18%
6
13%
46-60
10
26%
8
17%
61-75
7
18%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1 Сокол - Енисей 0:2
СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0
Кубань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кубань - Ленинградец 0:2 Кубань - Нефтехимик 1:1 Алания - Кубань 3:0 Акрон - Кубань 6:0
Кубань - КАМАЗ 1:2 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 Родина Москва - Кубань 1:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2 Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Кубань - Родина Москва 1:0

Результаты матчей

Енисей
Кубань

Точный счет

4:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
5 раз 16%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Енисей
Кубань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
6
10
5
1.5
3
13
6
9
2.5
5
10
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
5
9
4
12
1.5
1
13
1
15
2.5
1
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
15
15
14
17
1.5
4
26
7
24
2.5
1
29
6
25
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 31 17 7 7 34 - 14 58
2.
Химки
 Заявка 31 17 6 8 50 - 37 57
3.
Акрон
 Заявка 30 15 8 7 43 - 22 53
4.
Родина Москва
 Заявка 31 13 10 8 47 - 28 49
5.
Арсенал Тула
 30 11 15 4 36 - 23 48
6.
Тюмень
 Заявка 30 11 9 10 32 - 31 42
7.
Нефтехимик
 Заявка 30 11 9 10 30 - 28 42
8.
Енисей
 Заявка 31 12 6 13 49 - 40 42
9.
Алания
 Заявка 31 10 12 9 39 - 42 42
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 11 8 11 31 - 30 41
11.
Шинник
 Заявка 30 11 8 11 34 - 39 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 28 - 29 41
13.
Торпедо Москва
 Заявка 30 10 9 11 28 - 30 39
14.
Черноморец Нв
 Заявка 31 7 13 11 28 - 33 34
15.
Ленинградец
 Заявка 30 7 9 14 21 - 36 30
16.
Сокол
 Заявка 31 7 8 16 27 - 51 29
17.
Волгарь
 Заявка 30 5 12 13 25 - 42 27
18.
Кубань
 Заявка 30 5 8 17 20 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
4.
КАМАЗ
 Заявка 15 8 6 1 21 - 10 30
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
8.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
14.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 15 4 5 6 11 - 18 17
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 15 9 1 5 25 - 19 28
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
6.
Родина Москва
 Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 15 2 7 6 10 - 19 13
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 15
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 11
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Кубань от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 1 день 23 часа 33 минуты.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Енисей 86.5% (45)
    X 7.7% (4)
    Кубань 5.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Кубань
    1.80
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    3.50
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    3.75
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    Прогнозы на матч Енисей - Кубань

    Исход игры
    Енисей
    84.9% (45)
    Ничья
    7.5% (4)
    Кубань
    7.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.14% (22)
    Меньше
    56.86% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    49.02% (25)
    Нет
    50.98% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Енисей
    26.4% (14)
    2:0 Енисей
    26.4% (14)
    1:0 Енисей
    20.8% (11)
    1:2 Кубань
    7.5% (4)
    1:1 Ничья
    7.5% (4)
    3:1 Енисей
    5.7% (3)
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