Тур: 32.
История личных встреч
Енисей
Кубань
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.2
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
69
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|11
|0.35
|Окладников Андрей
|7
|0.23
|Савельев Максим
|6
|0.19
|Тихонов Денис
|4
|0.13
|Стежко Виталий
|3
|0.1
|Иванов Егор
|3 (1)
|0.1
|Хозин Владимир
|2
|0.06
|Масловский Александр
|2
|0.06
|Мазурин Андрей
|2
|0.06
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0.06
|Канаплин Александр
|2
|0.06
|Марков Николай
|1
|0.03
|Кичин Валерий
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Орлов Антон
|1
|0.03
|Саадуев Шамиль
|1
|0.03
Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|4
|0.13
|Левин Гаррик
|4
|0.13
|Абдоков Нури
|3 (1)
|0.1
|Мосейчук Илья
|2
|0.07
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Осипов Евгений
|1
|0.03
|Чуперка Валерий
|1
|0.03
|Лаук Максим
|1
|0.03
|Шарипов Альберт
|1
|0.03
|Рейхмен Богдан
|1
|0.03
|Кенфак Оливье
|1
|0.03
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|8
|0
|Кичин Валерий
|5
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|6
|0
|Иванов Егор
|5
|0
|Раздорских Никита
|4
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Хозин Владимир
|2
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Ставер Евгений
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0
|Немченко Анатолий
|1
|0
|Тихонов Денис
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темников Иван
|6
|0
|Безденежных Игорь
|6
|0
|Осипов Евгений
|4
|1
|Фаттахов Ленар
|4
|1
|Левин Гаррик
|5
|0
|Таказов Сослан
|4
|0
|Махатадзе Георгий
|4
|0
|Байрыев Азат
|3
|0
|Смирнов Александр
|3
|0
|Чуперка Валерий
|3
|0
|Мосейчук Илья
|3
|0
|Веденеев Максим
|3
|0
|Кенфак Оливье
|3
|0
|Терновский Дмитрий
|1
|1
|Лаук Максим
|2
|0
|Шарипов Альберт
|2
|0
|Мусаев Леон
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Жилов Ислам
|1
|0
|Грузнов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Кубань
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
5
4
Енисей
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Кубань
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
12
11
Енисей
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
Кубань
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
33% (10)
53% (16)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
34
8
18 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 24
6
18%
2
25%
1-15
8
24%
2
25%
16-30
4
12%
2
25%
31-45
2
6%
1
13%
46-60
7
21%
1
13%
61-75
7
21%
0
0%
76-90
Пропущено
19
29
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
5%
2
7%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
3
16%
4
14%
46-60
4
21%
7
24%
61-75
5
26%
7
24%
76-90
Забито
16
13
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 20
3
19%
2
15%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
20
17
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
15%
4
24%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
6
30%
1
6%
61-75
2
10%
3
18%
76-90
Забито
50
21
28 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 8
10 Не забивали 14
9
18%
4
19%
1-15
13
26%
3
14%
16-30
6
12%
2
10%
31-45
5
10%
4
19%
46-60
10
20%
4
19%
61-75
7
14%
4
19%
76-90
Пропущено
39
46
15 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 25
4
10%
6
13%
1-15
5
13%
9
20%
16-30
6
15%
7
15%
31-45
7
18%
6
13%
46-60
10
26%
8
17%
61-75
7
18%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1 Сокол - Енисей 0:2
СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 Енисей - Добруджа 3:0
Кубань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кубань - Ленинградец 0:2 Кубань - Нефтехимик 1:1 Алания - Кубань 3:0 Акрон - Кубань 6:0
Кубань - КАМАЗ 1:2 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 Родина Москва - Кубань 1:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2 Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Кубань - Родина Москва 1:0
Результаты матчей
Енисей
Кубань
Точный счет
4:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
5 раз 16%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Енисей
Кубань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
105
313
69
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
59
412
113
115
113
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
1515
1417
426
724
129
625
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|34 - 14
|58
|2.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|50 - 37
|57
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|43 - 22
|53
|4.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 28
|49
|5.
|30
|11
|15
|4
|36 - 23
|48
|6.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 31
|42
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|30 - 28
|42
|8.
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|49 - 40
|42
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|39 - 42
|42
|10.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|31 - 30
|41
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|34 - 39
|41
|12.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|28 - 29
|41
|13.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|28 - 30
|39
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|28 - 33
|34
|15.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|21 - 36
|30
|16.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 51
|29
|17.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|25 - 42
|27
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|20 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 18
|17
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|25 - 19
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 19
|13
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|15
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|11
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
Прогнозы на матч Енисей - Кубань
Исход игры
Енисей
84.9% (45)
Ничья
7.5% (4)
Кубань
7.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (22)
Меньше
56.86% (29)
Обе команды забьют
Да
49.02% (25)
Нет
50.98% (26)
Популярный счёт
2:1 Енисей
26.4% (14)
2:0 Енисей
26.4% (14)
1:0 Енисей
20.8% (11)
1:2 Кубань
7.5% (4)
1:1 Ничья
7.5% (4)
3:1 Енисей
5.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!