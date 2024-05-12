Сместился с правого фланга в центр Гурциев и с линии штрафной пробил по воротам, но мяч отправился далеко на трибуну.

Со штрафного навесил Гурциев на линию вратарской, но здесь выиграл верх Кузьмичёв и вынес сферу за пределы поля.

В центр поля получил по ноге Машуков в борьбе против Москвичёва. Штрафной удар исполнять будут гости.

Со штрафного забросил Цаллагов на дальнюю штангу, где побил по воротам Качмазов, но в створ попасть не смог.

Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Догнал мяч у лицевой линии Червяков и подал в центр штрафной, но мяч головой вынес за пределы поля Дауров.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счёт в матче пока так и не открыт!

Со штрафного навесил Орехов на дальнюю штангу, где головой пробил по воротам Шевченко, но не попал в створ ворот.

Отобрал сферу на фланге Бутаев и навесил в штрафную на ход Гиоргобиани, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Иваньков.

После неудачного выноса защитника подхватил снаряд на линии штрафной Москвичёв и с лету пробил по воротам, но крайне неточно.

На фланге получил по ногам Червяков в борьбе против Бутаева. Штрафной удар исполнять будут игроки "Торпедо".

Ушел от соперника по флангу на скорости Чочиев и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.

Мягко забросил Бутаев с правого фланга в штрафную на Гиоргобиани, но тот проиграл борьбу за мяч Иванькову.

С левого фланга на дальнюю штангу навесил Цараев, но вышел из ворот Бабурин и спокойно забрал мяч в руки.

С правого фланга низом отдавал в штрафную Гурциев на ход Гиоргобиани, но перехватил мяч в подкате Бородин.

Тонко отдавал пас Манелов в штрафную на ход Лебеденко, но перехватил этот пас в последний момент Дауров.

На чужой половине поля грамотно подставился Гурциев и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.

Со штрафного Гурциев навесил на дальнюю штангу, но прочитал эпизод Бабурин и на выходе забрал сферу в руки.

Отобрал мяч на фланге Червяков и тут же забросил на ход Лебеденко, но тому сохранить сферу в пределах поля не удалось.

Убегал в атаку по флангу Гиоргобиани и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Отдавал пас Гурциев в штрафную на ход Машукову, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

В столкновении с соперником в центре поля получил повреждение Червяков. Потребуется ему помощь медиков.

Пробивал головой Гурциев после навеса от Чочиева. Мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Дальний заброс исполнял Орехов в штрафную на ход Червякову, но тот проиграл борьбу за мяч Бутаеву.

Откровенно грубо сбивал Манелова на фланге в подкате Качмазов, за что увидел перед собой желтую карточку.

21' В центре поля получил по ногам Шевченко в борьбе против Гиоргобиани, но судья тут же назначил штрафной удар.

20' Мог убегать на ворота соперника Гурциев после заброса от Цараева, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

19' Дальний заброс исполнял Орехов в штрафную, куда забегал Червяков, но на выходе перехватил снаряд Натабашвили.

18' Забросил в штрафную соперника с фланга Багаев, но здесь Гурциеву добраться до мяча не позволил Кузьмичёв.

17' Сместился на скорости Цараев с фланга в штрафную соперника и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.

16' Подключился к атаке своей команды по флангу Червяков и прострелил в центр на Шамкина, но тот пробил в касание, крайне неточно.

15' Мягко забросил в штрафную соперника Гурциев на ход Машукову, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

14' Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Иванько. Без помощи медиков не обойтись.

13' Грубо влетел в ногу сопернику в центре поля Чочиев. Все видел арбитр и назначил штрафной удар.

12' С левого фланга низом отдавал Шамкин на ход Лебеденко, но тот не смог пробить в борьбе против Даурова.

11' Отдавал пас по флангу Орехов на ход Манелову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

10' С угла поля навесил Гурциев на дальнюю штангу, но здесь пробить Гиоргобиани не смог в борьбе с Шевченко.

9' После поперечного паса от Машукова пробил из пределов штрафной Гиоргобиани, но угодил в спину защитнику.

8' Ушел от соперника по флангу Манелов, но напоролся на Багаева, который в чистом подкате перехватил снаряд.

7' Диагональ исполнял Гурциев на фланг, куда забегал Бутаев, но его опередил Шевченко и вынес головой в аут.

6' С левого фланга навесил Червяков в центр штрафной, но здесь на выходе первым на мяче оказался голкипер.

5' Отдавал пас по флангу Орехов на ход Москвичёву, но вернулся в оборону вовремя Дауров и перехватил сферу в подкате.

4' С угла поля навесил Цараев в центр штрафной, но мяч головой вынес в центр поля Иваньков.

3' Чочиев забросил в штрафную на ход Гиоргобиани, но того опередил Кузьмичёв и вынес на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе оранжево-красный комплект формы.