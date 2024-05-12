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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 32.
Торпедо Москва
0:0
Перерыв
Алания
0'
28' Желтая карточка
Качмазов Сослан

Ход матча

28'
 
Качмазов Сослан
Прогнозы 117
Торпедо Москва 58.1% (68)
X 36.8% (43)
Алания 5.1% (6)
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Торпедо Москва
Алания

История личных встреч

Торпедо Москва
Алания

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
2:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 6 (2) 0.19
Горбунов Игорь 3 0.1
Иваньков Александр II 3 0.1
Рейна Йорди 3 (1) 0.1
Москвичёв Владимир 2 0.06
Гонгадзе Георгий 2 0.06
Юзепчук Роман 2 0.06
Манелов Ираклий 2 0.06
Лебеденко Игорь 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Калугин Никита 1 0.03
Шамкин Даниил 1 0.03
Червяков Руслан 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 14 (2) 0.44
Гиоргобиани Николай 6 (3) 0.19
Гурциев Батраз 5 (2) 0.16
Кротов Вячеслав 4 0.13
Гаглоев Тарас 3 0.09
Караев Давид 2 0.06
Цаллагов Ибрагим 1 0.03
Цараев Алан 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Дауров Руслан 1 0.03
Царукян Валерий 1 0.03
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.03

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 8 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Шамкин Даниил 4 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Стефанович Илья 2 0
Шевченко Глеб 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Чурич Марио 2 0
Червяков Руслан 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Роганович Боян 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 6 1
Багаев Алан 6 0
Качмазов Сослан 4 1
Караев Давид 4 0
Машуков Ислам 4 0
Шавлохов Давид 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Плиев Константин 3 0
Кобесов Давид 3 0
Царукян Валерий 3 0
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Мельников Степан 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Алания
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
15
Торпедо Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Алания
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

11
16
Торпедо Москва
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Алания
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
6% (2)
52% (16)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

17
31

Голы по времени матча

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
3
20%
8
42%
76-90

Пропущено

13
25
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
6
24%
1-15
4
31%
4
16%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
15%
6
24%
61-75
4
31%
4
16%
76-90

Забито

14
20
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
7
35%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
29%
3
15%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
6
38%
4
24%
76-90

Забито

29
39
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 18
9 Не забивали 5
6
21%
2
5%
1-15
4
14%
6
15%
16-30
5
17%
10
26%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
4
14%
6
15%
61-75
7
24%
11
28%
76-90

Пропущено

29
42
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 22
1
3%
8
19%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
5
17%
4
10%
31-45
3
10%
7
17%
46-60
5
17%
10
24%
61-75
10
34%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1
Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3
Алания
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0
Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Алания

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
10 раз 63%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
8 раз 27%
1
15 раз 48%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
15
1
4
10
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
5
4
12
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
25
6
8
22
1.5
10
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 31 17 7 7 34 - 14 58
2.
Химки
 Заявка 31 17 6 8 50 - 37 57
3.
Акрон
 Заявка 30 15 8 7 43 - 22 53
4.
Арсенал Тула
 31 12 15 4 37 - 23 51
5.
Родина Москва
 Заявка 31 13 10 8 47 - 28 49
6.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
7.
Шинник
 Заявка 31 12 8 11 36 - 40 44
8.
Алания
 0:0 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
9.
Тюмень
 1:2 Заявка 31 11 9 11 33 - 33 42
10.
Нефтехимик
 Заявка 31 11 9 11 30 - 29 42
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 11 8 12 32 - 32 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 28 - 29 41
13.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 31 10 10 11 28 - 30 40
14.
Черноморец Нв
 Заявка 31 7 13 11 28 - 33 34
15.
Сокол
 2:1 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 30 7 9 14 21 - 36 30
17.
Волгарь
 Заявка 30 5 12 13 25 - 42 27
18.
Кубань
 Заявка 31 5 8 18 20 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
КАМАЗ
 Заявка 15 8 6 1 21 - 10 30
6.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
8.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
9.
Алания
 0:0 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
11.
Шинник
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
12.
Тюмень
 1:2 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 2:1 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 15 9 1 5 25 - 19 28
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 6 3 6 15 - 13 21
6.
Родина Москва
 Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 1:2 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 0:0 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 15 2 7 6 10 - 19 13
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 2:1 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 15 2 1 12 7 - 32 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 1 4 10 8 - 23 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счёт в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    Догнал мяч у лицевой линии Червяков и подал в центр штрафной, но мяч головой вынес за пределы поля Дауров.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Со штрафного забросил Цаллагов на дальнюю штангу, где побил по воротам Качмазов, но в створ попасть не смог.
  • 43'
    В центр поля получил по ноге Машуков в борьбе против Москвичёва. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 42'
    Со штрафного навесил Гурциев на линию вратарской, но здесь выиграл верх Кузьмичёв и вынес сферу за пределы поля.
  • 41'
    Сместился с правого фланга в центр Гурциев и с линии штрафной пробил по воротам, но мяч отправился далеко на трибуну.
  • 40'
    С правого фланга низом отдавал в штрафную Гурциев на ход Гиоргобиани, но перехватил мяч в подкате Бородин.
  • 38'
    С левого фланга на дальнюю штангу навесил Цараев, но вышел из ворот Бабурин и спокойно забрал мяч в руки.
  • 37'
    Мягко забросил Бутаев с правого фланга в штрафную на Гиоргобиани, но тот проиграл борьбу за мяч Иванькову.
  • 36'
    Ушел от соперника по флангу на скорости Чочиев и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
  • 35'
    На фланге получил по ногам Червяков в борьбе против Бутаева. Штрафной удар исполнять будут игроки "Торпедо".
  • 34'
    После неудачного выноса защитника подхватил снаряд на линии штрафной Москвичёв и с лету пробил по воротам, но крайне неточно.
  • 33'
    Отобрал сферу на фланге Бутаев и навесил в штрафную на ход Гиоргобиани, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Иваньков.
  • 32'
    Со штрафного навесил Орехов на дальнюю штангу, где головой пробил по воротам Шевченко, но не попал в створ ворот.
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    • Желтая карточка
      31'
      Откровенно грубо сбивал Манелова на фланге в подкате Качмазов, за что увидел перед собой желтую карточку.
    • 30'
      Дальний заброс исполнял Орехов в штрафную на ход Червякову, но тот проиграл борьбу за мяч Бутаеву.
    • 29'
      Пробивал головой Гурциев после навеса от Чочиева. Мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 28'
      В столкновении с соперником в центре поля получил повреждение Червяков. Потребуется ему помощь медиков.
    • 27'
      Отдавал пас Гурциев в штрафную на ход Машукову, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 26'
      Убегал в атаку по флангу Гиоргобиани и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 25'
      Отобрал мяч на фланге Червяков и тут же забросил на ход Лебеденко, но тому сохранить сферу в пределах поля не удалось.
    • 24'
      Со штрафного Гурциев навесил на дальнюю штангу, но прочитал эпизод Бабурин и на выходе забрал сферу в руки.
    • 23'
      На чужой половине поля грамотно подставился Гурциев и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.
    • 22'
      Тонко отдавал пас Манелов  в штрафную на ход Лебеденко, но перехватил этот пас в последний момент Дауров.
    • 21'
      В центре поля получил по ногам Шевченко в борьбе против Гиоргобиани, но судья тут же назначил штрафной удар.
    • 20'
      Мог убегать на ворота соперника Гурциев после заброса от Цараева, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
    • 19'
      Дальний заброс исполнял Орехов в штрафную, куда забегал Червяков, но на выходе перехватил снаряд Натабашвили.
    • 18'
      Забросил в штрафную соперника с фланга Багаев, но здесь Гурциеву добраться до мяча не позволил Кузьмичёв.
    • 17'
      Сместился на скорости Цараев с фланга в штрафную соперника и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.
    • 16'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Червяков и прострелил в центр на Шамкина, но тот пробил в касание, крайне неточно.
    • 15'
      Мягко забросил в штрафную соперника Гурциев на ход Машукову, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч. 
    • 14'
      Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Иванько. Без помощи медиков не обойтись. 
    • 13'
      Грубо влетел в ногу сопернику в центре поля Чочиев. Все видел арбитр и назначил штрафной удар.
    • 12'
      С левого фланга низом отдавал Шамкин на ход Лебеденко, но тот не смог пробить в борьбе против Даурова.
    • 11'
      Отдавал пас по флангу Орехов на ход Манелову, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 10'
      С угла поля навесил Гурциев на дальнюю штангу, но здесь пробить Гиоргобиани не смог в борьбе с Шевченко.
    • 9'
      После поперечного паса от Машукова пробил из пределов штрафной Гиоргобиани, но угодил в спину защитнику.
    • 8'
      Ушел от соперника по флангу Манелов, но напоролся на Багаева, который в чистом подкате перехватил снаряд.
    • 7'
      Диагональ исполнял Гурциев на фланг, куда забегал Бутаев, но его опередил Шевченко и вынес головой в аут.
    • 6'
      С левого фланга навесил Червяков в центр штрафной, но здесь на выходе первым на мяче оказался голкипер.
    • 5'
      Отдавал пас по флангу Орехов на ход Москвичёву, но вернулся в оборону вовремя Дауров и перехватил сферу в подкате.
    • 4'
      С угла поля навесил Цараев в центр штрафной, но мяч головой вынес в центр поля Иваньков.
    • Угловой
      3'
      Чочиев забросил в штрафную на ход Гиоргобиани, но того опередил Кузьмичёв и вынес на угловой.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе оранжево-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю вас на очередной поединок игрового дня Первой лиги России, в котором встретятся "Торпедо" м "Алания". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Торпедо Москва.
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    Прогнозы 117
    Торпедо Москва 58.1% (68)
    X 36.8% (43)
    Алания 5.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Алания
    2.50
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    3.30
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    3.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Алания

    Исход игры
    Торпедо Москва
    58.1% (68)
    Ничья
    36.8% (43)
    Алания
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (40)
    Меньше
    63.64% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    73.64% (81)
    Нет
    26.36% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35% (41)
    2:1 Торпедо Москва
    30.8% (36)
    1:0 Торпедо Москва
    20.5% (24)
    2:0 Торпедо Москва
    3.4% (4)
    1:2 Алания
    1.7% (2)
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