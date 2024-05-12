Тур: 32.
0:0
Перерыв
Ход матча
28'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Губиев ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Караев ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
История личных встреч
Торпедо Москва
Алания
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.38
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
84
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|6 (2)
|0.19
|Горбунов Игорь
|3
|0.1
|Иваньков Александр II
|3
|0.1
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.1
|Москвичёв Владимир
|2
|0.06
|Гонгадзе Георгий
|2
|0.06
|Юзепчук Роман
|2
|0.06
|Манелов Ираклий
|2
|0.06
|Лебеденко Игорь
|1
|0.03
|Журавлёв Юрий
|1
|0.03
|Калугин Никита
|1
|0.03
|Шамкин Даниил
|1
|0.03
|Червяков Руслан
|1
|0.03
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|14 (2)
|0.44
|Гиоргобиани Николай
|6 (3)
|0.19
|Гурциев Батраз
|5 (2)
|0.16
|Кротов Вячеслав
|4
|0.13
|Гаглоев Тарас
|3
|0.09
|Караев Давид
|2
|0.06
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|Цараев Алан
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Дауров Руслан
|1
|0.03
|Царукян Валерий
|1
|0.03
|Хадарцев Батраз
|1 (1)
|0.03
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Шамкин Даниил
|4
|0
|Горбунов Игорь
|2
|1
|Громыко Валерий
|3
|0
|Гонгадзе Георгий
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|1
|1
|Стефанович Илья
|2
|0
|Шевченко Глеб
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Червяков Руслан
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарба Заур
|6
|1
|Багаев Алан
|6
|0
|Качмазов Сослан
|4
|1
|Караев Давид
|4
|0
|Машуков Ислам
|4
|0
|Шавлохов Давид
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Плиев Константин
|3
|0
|Кобесов Давид
|3
|0
|Царукян Валерий
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Алания
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
15
Торпедо Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Алания
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
11
16
Торпедо Москва
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Алания
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
6% (2)
52% (16)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
17
31
Голы по времени матча
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
3
20%
8
42%
76-90
Пропущено
13
25
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
6
24%
1-15
4
31%
4
16%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
15%
6
24%
61-75
4
31%
4
16%
76-90
Забито
14
20
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
7
35%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
29%
3
15%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
6
38%
4
24%
76-90
Забито
29
39
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 18
9 Не забивали 5
6
21%
2
5%
1-15
4
14%
6
15%
16-30
5
17%
10
26%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
4
14%
6
15%
61-75
7
24%
11
28%
76-90
Пропущено
29
42
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 22
1
3%
8
19%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
5
17%
4
10%
31-45
3
10%
7
17%
46-60
5
17%
10
24%
61-75
10
34%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1
Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3
Алания
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0
Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0
Результаты матчей
Торпедо Москва
Алания
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
10 раз 63%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
8 раз 27%
1
15 раз 48%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
151
410
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
105
412
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
256
822
1021
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|34 - 14
|58
|2.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|50 - 37
|57
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|43 - 22
|53
|4.
|31
|12
|15
|4
|37 - 23
|51
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 28
|49
|6.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|51 - 40
|45
|7.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 40
|44
|8.
|0:0 Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|9.
|1:2 Заявка
|31
|11
|9
|11
|33 - 33
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|30 - 29
|42
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|32 - 32
|41
|12.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|28 - 29
|41
|13.
|0:0 Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 30
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|28 - 33
|34
|15.
|2:1 Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|21 - 36
|30
|17.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|25 - 42
|27
|18.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 10
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|9.
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|12.
|1:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|15.
|2:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|25 - 19
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 13
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|1:2 Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 19
|13
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|2:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 32
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 23
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Алания
Исход игры
Торпедо Москва
58.1% (68)
Ничья
36.8% (43)
Алания
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (40)
Меньше
63.64% (70)
Обе команды забьют
Да
73.64% (81)
Нет
26.36% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (41)
2:1 Торпедо Москва
30.8% (36)
1:0 Торпедо Москва
20.5% (24)
2:0 Торпедо Москва
3.4% (4)
1:2 Алания
1.7% (2)
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