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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 32.
Торпедо Москва
 
Позже
Алания
Прогнозы 49
Торпедо Москва 61.2% (30)
X 38.8% (19)
Алания 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Алания

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
2:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.38

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
84

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 6 (2) 0.2
Горбунов Игорь 3 0.1
Иваньков Александр II 3 0.1
Рейна Йорди 3 (1) 0.1
Москвичёв Владимир 2 0.07
Гонгадзе Георгий 2 0.07
Юзепчук Роман 2 0.07
Манелов Ираклий 2 0.07
Лебеденко Игорь 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Калугин Никита 1 0.03
Шамкин Даниил 1 0.03
Червяков Руслан 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 14 (2) 0.45
Гиоргобиани Николай 6 (3) 0.19
Гурциев Батраз 5 (2) 0.16
Кротов Вячеслав 4 0.13
Гаглоев Тарас 3 0.1
Караев Давид 2 0.06
Цаллагов Ибрагим 1 0.03
Цараев Алан 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Дауров Руслан 1 0.03
Царукян Валерий 1 0.03
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.03

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 8 0
Рейна Йорди 6 0
Калугин Никита 5 0
Шамкин Даниил 4 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Гонгадзе Георгий 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Стефанович Илья 2 0
Шевченко Глеб 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Чурич Марио 2 0
Червяков Руслан 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Роганович Боян 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 6 1
Багаев Алан 6 0
Качмазов Сослан 3 1
Караев Давид 4 0
Машуков Ислам 4 0
Шавлохов Давид 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Плиев Константин 3 0
Кобесов Давид 3 0
Царукян Валерий 3 0
Засеев Азамат 2 0
Чочиев Алан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Мельников Степан 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Алания
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
15
Торпедо Москва
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Алания
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

11
16
Торпедо Москва
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Алания
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
6% (2)
52% (16)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
55% (17)
19% (6)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

17
31

Голы по времени матча

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
3
20%
8
42%
76-90

Пропущено

13
25
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
6
24%
1-15
4
31%
4
16%
16-30
2
15%
2
8%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
2
15%
6
24%
61-75
4
31%
4
16%
76-90

Забито

14
20
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
4
29%
0
0%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
2
14%
7
35%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
29%
3
15%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
6
38%
4
24%
76-90

Забито

29
39
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 18
9 Не забивали 5
6
21%
2
5%
1-15
4
14%
6
15%
16-30
5
17%
10
26%
31-45
3
10%
4
10%
46-60
4
14%
6
15%
61-75
7
24%
11
28%
76-90

Пропущено

29
42
11 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 22
1
3%
8
19%
1-15
5
17%
5
12%
16-30
5
17%
4
10%
31-45
3
10%
7
17%
46-60
5
17%
10
24%
61-75
10
34%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1
Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Торпедо Москва - Родина Москва 1:1 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 0:3
Алания
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0
Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1 Алания - Краснодар-2 1:0 Тобол - Алания 1:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Алания

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
10 раз 63%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
8 раз 27%
1
15 раз 48%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
15
1
4
10
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
5
4
12
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
25
6
8
22
1.5
10
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 31 17 7 7 34 - 14 58
2.
Химки
 Заявка 31 17 6 8 50 - 37 57
3.
Акрон
 Заявка 30 15 8 7 43 - 22 53
4.
Родина Москва
 Заявка 31 13 10 8 47 - 28 49
5.
Арсенал Тула
 30 11 15 4 36 - 23 48
6.
Тюмень
 Заявка 30 11 9 10 32 - 31 42
7.
Нефтехимик
 Заявка 30 11 9 10 30 - 28 42
8.
Енисей
 Заявка 31 12 6 13 49 - 40 42
9.
Алания
 Заявка 31 10 12 9 39 - 42 42
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 11 8 11 31 - 30 41
11.
Шинник
 Заявка 30 11 8 11 34 - 39 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 28 - 29 41
13.
Торпедо Москва
 Заявка 30 10 9 11 28 - 30 39
14.
Черноморец Нв
 Заявка 31 7 13 11 28 - 33 34
15.
Ленинградец
 Заявка 30 7 9 14 21 - 36 30
16.
Сокол
 Заявка 31 7 8 16 27 - 51 29
17.
Волгарь
 Заявка 30 5 12 13 25 - 42 27
18.
Кубань
 Заявка 30 5 8 17 20 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
4.
КАМАЗ
 Заявка 15 8 6 1 21 - 10 30
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
8.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
14.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 15 4 5 6 11 - 18 17
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 15 9 1 5 25 - 19 28
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
6.
Родина Москва
 Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 15 2 7 6 10 - 19 13
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 15
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 11
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 33 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.7% пользователей.
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    • Прогнозы 49
    Торпедо Москва 61.2% (30)
    X 38.8% (19)
    Алания 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Алания
    2.39
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    3.10
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    2.72
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Алания

    Исход игры
    Торпедо Москва
    61.2% (30)
    Ничья
    38.8% (19)
    Алания
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.43% (19)
    Меньше
    59.57% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    36.7% (18)
    1:1 Ничья
    34.7% (17)
    1:0 Торпедо Москва
    18.4% (9)
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