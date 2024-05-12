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"Родина" сегодня обязана выигрывать, если хочет выйти в стыковые матчи, у "КАМАЗа" категоричной надобности в победе нет, но если они хотят завершить сезон на позитивных нотках, то заработать очки сегодня будет не лишним. Порадуют своих болельщиков.