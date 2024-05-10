Тур: 32.
Позже
История личных встреч
КАМАЗ
Родина Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мануйлов Роман
|3
|0.1
|Таликин Дамир
|3
|0.1
|Гаглоев Александр
|3 (2)
|0.1
|Стародуб Дмитрий
|2
|0.06
|Укомский Артемий
|2
|0.06
|Горелов Павел
|2
|0.06
|Пальцев Валентин
|2
|0.06
|Фартуна Борис
|2
|0.06
|Полюткин Антон
|1
|0.03
|Щербатюк Александр
|1
|0.03
|Защепкин Роман
|1
|0.03
|Борисенко Григорий
|1
|0.03
|Ратников Савелий
|1
|0.03
|Родин Даниил
|1
|0.03
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|13 (3)
|0.42
|Гордюшенко Астемир
|8
|0.26
|Калмыков Амур
|6 (1)
|0.19
|Турищев Максим
|4
|0.13
|Куль Руслан
|4 (1)
|0.13
|Клещенко Александр
|3
|0.1
|Султонов Мухаммад
|2
|0.06
|Самко Владислав
|2
|0.06
|Сокол Артём
|2 (1)
|0.06
|Юшин Александр
|1
|0.03
|Вачхольз Уэсли Ната
|1
|0.03
|Кризан Митча
|1
|0.03
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|Кузнецов Даниил
|1
|0.03
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|10
|0
|Гюрджан Артём
|8
|1
|Горелов Павел
|9
|0
|Фартуна Борис
|8
|0
|Гаглоев Александр
|6
|1
|Куль Руслан
|5
|1
|Аюкин Руслан
|5
|0
|Почивалин Валерий
|4
|0
|Абрамов Артём
|4
|0
|Таликин Дамир
|4
|0
|Родин Даниил
|3
|0
|Иванов Дмитрий III
|1
|1
|Полюткин Антон
|2
|0
|Анисимов Артур
|2
|0
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0
|Ратников Савелий
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Стародуб Дмитрий
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|6
|0
|Бакаев Солтмурад
|6
|0
|Клещенко Александр
|5
|0
|Фищенко Руслан
|5
|0
|Плиев Заурбек
|4
|0
|Дмитриев Олег
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Эдилсон
|3
|0
|Марсиньо Силва
|3
|0
|Гордюшенко Астемир
|3
|0
|Камышев Илья
|3
|0
|Вачхольз Уэсли Ната
|3
|0
|Воропаев Артём
|3
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Куликов Даниил
|2
|0
|Кризан Митча
|2
|0
|Тимошенко Иван
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Тананеев Дмитрий
|1
|0
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Родина Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
8
КАМАЗ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Родина Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
6
21
КАМАЗ
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (9)
58% (18)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
Родина Москва
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
61% (19)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сухие победы
14
4
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
21
22
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
10%
1
5%
1-15
3
14%
6
27%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
33%
6
27%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
30%
5
33%
76-90
Забито
7
24
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 11
26 Не забивали 18
1
14%
5
21%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
2
29%
3
13%
61-75
2
29%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
19
14
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
3
16%
5
36%
76-90
Забито
28
46
11 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 17
13 Не забивали 7
3
11%
6
13%
1-15
4
14%
6
13%
16-30
4
14%
6
13%
31-45
3
11%
10
22%
46-60
5
18%
5
11%
61-75
9
32%
13
28%
76-90
Пропущено
29
29
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
4
14%
2
7%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
6
21%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Енисей 1:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2
Родина Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1
Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0
Результаты матчей
КАМАЗ
Родина Москва
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
2:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
142
69
610
114
313
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
114
214
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
256
823
1318
130
526
130
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|34 - 14
|58
|2.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|50 - 37
|57
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|43 - 22
|53
|4.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 28
|49
|5.
|30
|11
|15
|4
|36 - 23
|48
|6.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 31
|42
|7.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|30 - 28
|42
|8.
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|49 - 40
|42
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|39 - 42
|42
|10.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|31 - 30
|41
|11.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|34 - 39
|41
|12.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|28 - 29
|41
|13.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|28 - 30
|39
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|28 - 33
|34
|15.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|21 - 36
|30
|16.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|27 - 51
|29
|17.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|25 - 42
|27
|18.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|20 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|15
|8
|6
|1
|20 - 7
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 19
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 18
|17
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|25 - 19
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 12
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 17
|20
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 19
|13
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 30
|7
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 21
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|15
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|11
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
Прогнозы на матч КАМАЗ - Родина Москва
Исход игры
КАМАЗ
26.1% (12)
Ничья
30.4% (14)
Родина Москва
43.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (20)
Меньше
54.55% (24)
Обе команды забьют
Да
72.73% (32)
Нет
27.27% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.1% (12)
1:2 Родина Москва
19.6% (9)
2:1 КАМАЗ
19.6% (9)
0:1 Родина Москва
15.2% (7)
0:2 Родина Москва
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!