  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 32.
КАМАЗ
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 48
КАМАЗ 25% (12)
X 29.2% (14)
Родина Москва 45.8% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
Родина Москва
3.65
Реклама, zenit.win
3.40
Реклама, zenit.win
1.85
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты

История личных встреч

КАМАЗ
Родина Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

МПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мануйлов Роман 3 0.1
Таликин Дамир 3 0.1
Гаглоев Александр 3 (2) 0.1
Стародуб Дмитрий 2 0.06
Укомский Артемий 2 0.06
Горелов Павел 2 0.06
Пальцев Валентин 2 0.06
Фартуна Борис 2 0.06
Полюткин Антон 1 0.03
Щербатюк Александр 1 0.03
Защепкин Роман 1 0.03
Борисенко Григорий 1 0.03
Ратников Савелий 1 0.03
Родин Даниил 1 0.03
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.42
Гордюшенко Астемир 8 0.26
Калмыков Амур 6 (1) 0.19
Турищев Максим 4 0.13
Куль Руслан 4 (1) 0.13
Клещенко Александр 3 0.1
Султонов Мухаммад 2 0.06
Самко Владислав 2 0.06
Сокол Артём 2 (1) 0.06
Юшин Александр 1 0.03
Вачхольз Уэсли Ната 1 0.03
Кризан Митча 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Кузнецов Даниил 1 0.03

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 10 0
Гюрджан Артём 8 1
Горелов Павел 9 0
Фартуна Борис 8 0
Гаглоев Александр 6 1
Куль Руслан 5 1
Аюкин Руслан 5 0
Почивалин Валерий 4 0
Абрамов Артём 4 0
Таликин Дамир 4 0
Родин Даниил 3 0
Иванов Дмитрий III 1 1
Полюткин Антон 2 0
Анисимов Артур 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Ратников Савелий 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Стародуб Дмитрий 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Защепкин Роман 1 0
Ермолаев Николай 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 6 0
Бакаев Солтмурад 6 0
Клещенко Александр 5 0
Фищенко Руслан 5 0
Плиев Заурбек 4 0
Дмитриев Олег 4 0
Сокол Артём 2 1
Эдилсон 3 0
Марсиньо Силва 3 0
Гордюшенко Астемир 3 0
Камышев Илья 3 0
Вачхольз Уэсли Ната 3 0
Воропаев Артём 3 0
Юшин Александр 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Куликов Даниил 2 0
Кризан Митча 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Тананеев Дмитрий 1 0
Маркитесов Дмитрий 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Мещанинов Артём 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Родина Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
8
КАМАЗ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Родина Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

6
21
КАМАЗ
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (9)
58% (18)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
42% (13)
13% (4)
Родина Москва
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
61% (19)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)

Сухие победы

14
4

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
10%
1
5%
1-15
3
14%
6
27%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
3
14%
5
23%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
7
33%
6
27%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
10%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
30%
5
33%
76-90

Забито

7
24
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 11
26 Не забивали 18
1
14%
5
21%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
2
29%
3
13%
61-75
2
29%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
3
21%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
3
16%
5
36%
76-90

Забито

28
46
11 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 17
13 Не забивали 7
3
11%
6
13%
1-15
4
14%
6
13%
16-30
4
14%
6
13%
31-45
3
11%
10
22%
46-60
5
18%
5
11%
61-75
9
32%
13
28%
76-90

Пропущено

29
29
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
4
14%
2
7%
1-15
5
17%
4
14%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
6
21%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Енисей 1:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Шинник - КАМАЗ 2:2
Родина Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1
Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0 Пари НН - Родина Москва 1:0

Результаты матчей

КАМАЗ
Родина Москва

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
2:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%
1
12 раз 39%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
6
10
1
14
2.5
3
13
1
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
0.5
Больше Меньше
11
4
2
14
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
25
6
8
23
1.5
13
18
1
30
2.5
5
26
1
30
3.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 31 17 7 7 34 - 14 58
2.
Химки
 Заявка 31 17 6 8 50 - 37 57
3.
Акрон
 Заявка 30 15 8 7 43 - 22 53
4.
Родина Москва
 Заявка 31 13 10 8 47 - 28 49
5.
Арсенал Тула
 30 11 15 4 36 - 23 48
6.
Тюмень
 Заявка 30 11 9 10 32 - 31 42
7.
Нефтехимик
 Заявка 30 11 9 10 30 - 28 42
8.
Енисей
 Заявка 31 12 6 13 49 - 40 42
9.
Алания
 Заявка 31 10 12 9 39 - 42 42
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 30 11 8 11 31 - 30 41
11.
Шинник
 Заявка 30 11 8 11 34 - 39 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 28 - 29 41
13.
Торпедо Москва
 Заявка 30 10 9 11 28 - 30 39
14.
Черноморец Нв
 Заявка 31 7 13 11 28 - 33 34
15.
Ленинградец
 Заявка 30 7 9 14 21 - 36 30
16.
Сокол
 Заявка 31 7 8 16 27 - 51 29
17.
Волгарь
 Заявка 30 5 12 13 25 - 42 27
18.
Кубань
 Заявка 30 5 8 17 20 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 15 8 6 1 20 - 7 30
4.
КАМАЗ
 Заявка 15 8 6 1 21 - 10 30
5.
Енисей
 Заявка 15 9 2 4 34 - 19 29
6.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
8.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 4 4 15 - 13 22
11.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
12.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
13.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
14.
Шинник
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
15.
Сокол
 Заявка 15 4 5 6 11 - 18 17
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 15 9 1 5 25 - 19 28
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
5.
Нефтехимик
 Заявка 14 6 3 5 15 - 12 21
6.
Родина Москва
 Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 15 5 5 5 14 - 17 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 15 3 7 5 18 - 26 16
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 15 2 7 6 10 - 19 13
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 14 2 1 11 7 - 30 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 1 4 9 7 - 21 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 15
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 11
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 2 дня 7 часов 33 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    КАМАЗ 25% (12)
    X 29.2% (14)
    Родина Москва 45.8% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    Родина Москва
    3.65
    Реклама, zenit.win
    3.40
    Реклама, zenit.win
    1.85
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч КАМАЗ - Родина Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч КАМАЗ - Родина Москва

    Исход игры
    КАМАЗ
    26.1% (12)
    Ничья
    30.4% (14)
    Родина Москва
    43.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (20)
    Меньше
    54.55% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.1% (12)
    1:2 Родина Москва
    19.6% (9)
    2:1 КАМАЗ
    19.6% (9)
    0:1 Родина Москва
    15.2% (7)
    0:2 Родина Москва
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    КАМАЗ
    Родина Москва
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный