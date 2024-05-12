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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 32.
Акрон
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 124
Акрон 45.2% (56)
X 39.5% (49)
Динамо Махачкала 15.3% (19)
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Акрон
Динамо Махачкала

История личных встреч

Акрон
Динамо Махачкала

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.23
Понсе Андрес 6 0.2
Килин Антон 5 0.17
Данилин Кирилл 4 0.13
Чудин Иван 3 0.1
Савичев Константин 3 (1) 0.1
Галкин Владислав 2 0.07
Глушков Никита Андреевич 2 0.07
Палиенко Максим 2 (1) 0.07
Песегов Евгений 1 0.03
Данилкин Егор 1 0.03
Азаров Владимир 1 0.03
Хубаев Давид 1 0.03
Галоян Артур 1 0.03
Бокоев Марат 1 0.03
Анджелкович Неманья 1 0.03
Барт Руслан 1 0.03
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 9 0.29
Магомедов Ражаб 7 0.23
Касинтура Эгаш 4 0.13
Глушков Никита Сергеевич 3 0.1
Алибеков Муталип 2 0.06
Абдуллахи Квари 2 0.06
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.06
Костюков Михаил 1 0.03
Ковачевич Владимир 1 0.03
Кагермазов Сослан 1 0.03
Сундуков Темиркан 1 0.03

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 6 0
Галкин Владислав 4 1
Апеков Руслан 5 0
Макаров Сергей 3 1
Данилин Кирилл 4 0
Понсе Андрес 2 1
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Савичев Константин 2 0
Данилкин Егор 2 0
Ходжаниязов Джамалдин 2 0
Килин Антон 2 0
Димоски Боян 2 0
Песегов Евгений 1 0
Галоян Артур 1 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Бокоев Марат 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 7 0
Храмцов Максим 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Сердеров Сердер 3 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Касимов Артём 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Шумахов Идар 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Тимур 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Лисакович Руслан 1 0

Результаты матчей

Акрон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Динамо Махачкала
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
2
Акрон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Динамо Махачкала
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

18
21
Акрон
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Динамо Махачкала
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
61% (19)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

8
13

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

24
13
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
2
8%
2
15%
1-15
5
21%
2
15%
16-30
6
25%
5
38%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
3
13%
3
23%
76-90

Пропущено

12
7
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Забито

18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
1
6%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
2
11%
6
29%
61-75
4
22%
4
19%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Забито

42
34
21 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 18
10 Не забивали 11
3
7%
5
15%
1-15
7
17%
5
15%
16-30
11
26%
8
24%
31-45
6
14%
3
9%
46-60
8
19%
6
18%
61-75
7
17%
7
21%
76-90

Пропущено

23
14
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 11
5
22%
1
7%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
1
4%
4
29%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
2
9%
4
29%
61-75
5
22%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0
Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0

Результаты матчей

Акрон
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Акрон
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
7
8
1.5
7
9
4
11
2.5
3
13
2
13
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
20
11
11
19
1.5
10
21
6
24
2.5
4
27
3
27
3.5
2
28
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 31 17 7 7 34 - 14 58
2.
Химки
 Заявка 31 17 6 8 50 - 37 57
3.
Акрон
 Заявка 30 15 8 7 43 - 22 53
4.
Арсенал Тула
 31 12 15 4 37 - 23 51
5.
Родина Москва
 Заявка 31 13 10 8 47 - 28 49
6.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
7.
Шинник
 Заявка 31 12 8 11 36 - 40 44
8.
Алания
 0:0 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
9.
Тюмень
 1:2 Заявка 31 11 9 11 33 - 33 42
10.
Нефтехимик
 Заявка 31 11 9 11 30 - 29 42
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 11 8 12 32 - 32 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 28 - 29 41
13.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 31 10 10 11 28 - 30 40
14.
Черноморец Нв
 Заявка 31 7 13 11 28 - 33 34
15.
Сокол
 2:1 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 30 7 9 14 21 - 36 30
17.
Волгарь
 Заявка 30 5 12 13 25 - 42 27
18.
Кубань
 Заявка 31 5 8 18 20 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
КАМАЗ
 Заявка 15 8 6 1 21 - 10 30
6.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
8.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
9.
Алания
 0:0 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
11.
Шинник
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
12.
Тюмень
 1:2 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 2:1 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 15 9 1 5 25 - 19 28
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 6 3 6 15 - 13 21
6.
Родина Москва
 Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 1:2 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 0:0 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 15 2 7 6 10 - 19 13
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 2:1 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 15 2 1 12 7 - 32 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 1 4 10 8 - 23 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Весь список
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые любители футбола! Совсем скоро стартует матч 32-го тура Мелбет-Первой лиги между "Акроном" и махачкалинским "Динамо". Текстовую трансляцию проведет для вас Дмитрий Миляев.
  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 124
Акрон 45.2% (56)
X 39.5% (49)
Динамо Махачкала 15.3% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Динамо Махачкала
2.30
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2.95
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4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Акрон - Динамо Махачкала

Исход игры
Акрон
45.7% (58)
Ничья
39.4% (50)
Динамо Махачкала
15% (19)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
68.75% (77)
Нет
31.25% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (40)
2:1 Акрон
19.7% (25)
1:0 Акрон
18.9% (24)
1:2 Динамо Махачкала
5.5% (7)
0:0 Ничья
5.5% (7)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:0 Акрон
1.6% (2)
0:1 Динамо Махачкала
1.6% (2)
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