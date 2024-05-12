Тур: 32.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
-
21 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бокоев МаратЗащитник
- Полузащитник
-
18 Килин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Понсе АндресНападающий
- Нападающий
-
59 Барт РусланНападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
История личных встреч
Акрон
Динамо Махачкала
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|7 (1)
|0.23
|Понсе Андрес
|6
|0.2
|Килин Антон
|5
|0.17
|Данилин Кирилл
|4
|0.13
|Чудин Иван
|3
|0.1
|Савичев Константин
|3 (1)
|0.1
|Галкин Владислав
|2
|0.07
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0.07
|Палиенко Максим
|2 (1)
|0.07
|Песегов Евгений
|1
|0.03
|Данилкин Егор
|1
|0.03
|Азаров Владимир
|1
|0.03
|Хубаев Давид
|1
|0.03
|Галоян Артур
|1
|0.03
|Бокоев Марат
|1
|0.03
|Анджелкович Неманья
|1
|0.03
|Барт Руслан
|1
|0.03
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|9
|0.29
|Магомедов Ражаб
|7
|0.23
|Касинтура Эгаш
|4
|0.13
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0.1
|Алибеков Муталип
|2
|0.06
|Абдуллахи Квари
|2
|0.06
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.06
|Костюков Михаил
|1
|0.03
|Ковачевич Владимир
|1
|0.03
|Кагермазов Сослан
|1
|0.03
|Сундуков Темиркан
|1
|0.03
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анджелкович Неманья
|6
|0
|Галкин Владислав
|4
|1
|Апеков Руслан
|5
|0
|Макаров Сергей
|3
|1
|Данилин Кирилл
|4
|0
|Понсе Андрес
|2
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Савичев Константин
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|7
|0
|Храмцов Максим
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Сердеров Сердер
|3
|0
|Ковачевич Владимир
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Касимов Артём
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Шумахов Идар
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Тимур
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Динамо Махачкала
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
2
Акрон
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Динамо Махачкала
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
18
21
Акрон
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Динамо Махачкала
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
61% (19)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
8
13
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
24
13
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
2
8%
2
15%
1-15
5
21%
2
15%
16-30
6
25%
5
38%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
3
13%
3
23%
76-90
Пропущено
12
7
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Забито
18
21
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
1
6%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
2
11%
6
29%
61-75
4
22%
4
19%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Забито
42
34
21 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 18
10 Не забивали 11
3
7%
5
15%
1-15
7
17%
5
15%
16-30
11
26%
8
24%
31-45
6
14%
3
9%
46-60
8
19%
6
18%
61-75
7
17%
7
21%
76-90
Пропущено
23
14
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 11
5
22%
1
7%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
1
4%
4
29%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
2
9%
4
29%
61-75
5
22%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0
Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1 Химки - Акрон 2:2 Акрон - Енисей 3:1 Акрон - Волгарь 0:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0
Результаты матчей
Акрон
Динамо Махачкала
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Акрон
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
78
79
411
313
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
411
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
2011
1119
1021
624
427
327
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|34 - 14
|58
|2.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|50 - 37
|57
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|43 - 22
|53
|4.
|31
|12
|15
|4
|37 - 23
|51
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 28
|49
|6.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|51 - 40
|45
|7.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 40
|44
|8.
|0:0 Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|9.
|1:2 Заявка
|31
|11
|9
|11
|33 - 33
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|30 - 29
|42
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|32 - 32
|41
|12.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|28 - 29
|41
|13.
|0:0 Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 30
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|28 - 33
|34
|15.
|2:1 Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|21 - 36
|30
|17.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|25 - 42
|27
|18.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 10
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|9.
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|12.
|1:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|15.
|2:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|25 - 19
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 13
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|1:2 Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 19
|13
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|2:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 32
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 23
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акрон - Динамо Махачкала
Исход игры
Акрон
45.7% (58)
Ничья
39.4% (50)
Динамо Махачкала
15% (19)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
68.75% (77)
Нет
31.25% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.5% (40)
2:1 Акрон
19.7% (25)
1:0 Акрон
18.9% (24)
1:2 Динамо Махачкала
5.5% (7)
0:0 Ничья
5.5% (7)
2:2 Ничья
2.4% (3)
2:0 Акрон
1.6% (2)
0:1 Динамо Махачкала
1.6% (2)
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