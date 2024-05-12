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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 32.
Ленинградец
 
Позже
Химки
Прогнозы 113
Ленинградец 4.4% (5)
X 13.3% (15)
Химки 82.3% (93)
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Ленинградец
Химки

История личных встреч

Ленинградец
Химки

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суханов Эдуард 4 (3) 0.13
Бачинский Максим 3 0.1
Горелишвили Михаил 2 0.07
Яковлев Андрей 2 0.07
Жиронкин Виталий 2 0.07
Розманов Никита 2 0.07
Микушин Владислав 1 0.03
Ильин Сергей 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03
Колесниченко Кирилл 1 (1) 0.03
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 11 (1) 0.35
Хосонов Хетаг 7 (2) 0.23
Касимов Тимур 6 0.19
Нетфуллин Равиль 5 0.16
Магомедов Бутта 3 0.1
Корян Аршак 3 (1) 0.1
Степанов Данил 2 0.06
Берковский Илья 2 0.06
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.06
Варатынов Сергей 2 0.06
Терехов Сергей 1 0.03
Панченко Кирилл 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Исаенко Олег 1 0.03
Волков Захар 1 0.03

Карточки

Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суханов Эдуард 7 1
Маркин Михаил 4 0
Колесниченко Кирилл 4 0
Бачинский Максим 4 0
Розманов Никита 4 0
Шепелев Владислав 4 0
Каптилов Валерий 2 0
Смирнов Егор 2 0
Хитяев Андрей 2 0
Костин Сергей 1 0
Сиротов Владислав 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Казаков Руслан 1 0
Левин Максим 1 0
Микушин Владислав 1 0
Ильин Сергей 1 0
Волков Владислав II 1 0
Николаев Сергей 1 0
Карабашев Никита 1 0
Воронцов Илья 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 7 0
Степанов Данил 6 0
Варатынов Сергей 5 0
Хосонов Хетаг 3 1
Терехов Сергей 4 0
Нетфуллин Равиль 2 1
Журавлёв Юрий 3 0
Исаенко Олег 3 0
Берковский Илья 3 0
Кулишев Артём 2 0
Корян Аршак 2 0
Обухов Игорь 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Скворцов Лев 2 0
Митрюшкин Антон 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Садыгов Илья 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0

Результаты матчей

Ленинградец
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Химки
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
6
Ленинградец
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Химки
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

11
22
Ленинградец
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
10% (3)
70% (21)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Химки
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

10
7

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

7
25
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
25 Не забивали 18
3
43%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
1
14%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
43%
6
24%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
20%
1
5%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
4
20%
5
26%
76-90

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
0
0%
1
4%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
4
31%
2
8%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
4
31%
7
29%
29%
61-75
2
15%
5
21%
76-90

Пропущено

17
19
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
6
35%
5
26%
76-90

Забито

20
49
9 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 31
7 Забивали первыми 16
17 Не забивали 5
3
15%
3
6%
1-15
2
10%
7
14%
16-30
4
20%
8
16%
31-45
2
10%
9
18%
46-60
4
20%
11
22%
61-75
5
25%
11
22%
76-90

Пропущено

37
38
13 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
6
16%
3
8%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
1
3%
7
18%
31-45
8
22%
8
21%
46-60
6
16%
5
13%
61-75
10
27%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ленинградец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кубань - Ленинградец 0:2 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 Акрон - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Сокол 0:2
Родина Москва - Ленинградец 2:0 Ленинградец - Алания 3:3 Шинник - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Кубань 0:1
Химки
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0
Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0

Результаты матчей

Ленинградец
Химки

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
7 раз 23%
0:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ленинградец
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
13
3
1
13
1.5
7
9
1
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
2
3
13
1.5
9
6
1
15
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
26
5
4
26
1.5
16
15
2
28
2.5
5
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 31 17 7 7 34 - 14 58
2.
Химки
 Заявка 31 17 6 8 50 - 37 57
3.
Акрон
 Заявка 30 15 8 7 43 - 22 53
4.
Арсенал Тула
 31 12 15 4 37 - 23 51
5.
Родина Москва
 Заявка 31 13 10 8 47 - 28 49
6.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
7.
Шинник
 Заявка 31 12 8 11 36 - 40 44
8.
Алания
 0:0 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
9.
Тюмень
 1:2 Заявка 31 11 9 11 33 - 33 42
10.
Нефтехимик
 Заявка 31 11 9 11 30 - 29 42
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 11 8 12 32 - 32 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 31 10 11 10 28 - 29 41
13.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 31 10 10 11 28 - 30 40
14.
Черноморец Нв
 Заявка 31 7 13 11 28 - 33 34
15.
Сокол
 2:1 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 30 7 9 14 21 - 36 30
17.
Волгарь
 Заявка 30 5 12 13 25 - 42 27
18.
Кубань
 Заявка 31 5 8 18 20 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
КАМАЗ
 Заявка 15 8 6 1 21 - 10 30
6.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
8.
Акрон
 Заявка 15 8 3 4 25 - 11 27
9.
Алания
 0:0 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
11.
Шинник
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
12.
Тюмень
 1:2 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 2:1 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 14 2 5 7 12 - 23 11
18.
Ленинградец
 Заявка 14 1 5 8 8 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 15 9 1 5 25 - 19 28
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 15 6 5 4 12 - 8 23
4.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
5.
Нефтехимик
 Заявка 15 6 3 6 15 - 13 21
6.
Родина Москва
 Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 1:2 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 0:0 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 0:0 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 15 2 7 6 10 - 19 13
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 2:1 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 15 2 1 12 7 - 32 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 1 4 10 8 - 23 7
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 8
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Енисей Стежко Виталий 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Футболисты "Ленинградца" вышли на эту встречу в белых футболках и синих трусах, гости играют в красных футболках и чёрных трусах. Ворота Обухова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 32-го тура ФНЛ, в котором "Ленинградец" на своём поле будет принимать подмосковные "Химки". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 34.8% пользователей.
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Прогнозы 113
Ленинградец 4.4% (5)
X 13.3% (15)
Химки 82.3% (93)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ленинградец
Ничья
Химки
4.60
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3.50
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1.87
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ленинградец - Химки

Исход игры
Ленинградец
4.3% (5)
Ничья
13.9% (16)
Химки
81.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
52.25% (58)
Нет
47.75% (53)
Популярный счёт
1:2 Химки
34.8% (40)
0:1 Химки
23.5% (27)
0:2 Химки
19.1% (22)
1:1 Ничья
13% (15)
1:3 Химки
2.6% (3)
1:0 Ленинградец
1.7% (2)
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