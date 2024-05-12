Тур: 32.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ильин СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Максим Астафьев
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Корян АршакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Волков ЗахарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
История личных встреч
Ленинградец
Химки
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ленинградец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суханов Эдуард
|4 (3)
|0.13
|Бачинский Максим
|3
|0.1
|Горелишвили Михаил
|2
|0.07
|Яковлев Андрей
|2
|0.07
|Жиронкин Виталий
|2
|0.07
|Розманов Никита
|2
|0.07
|Микушин Владислав
|1
|0.03
|Ильин Сергей
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
|Колесниченко Кирилл
|1 (1)
|0.03
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|11 (1)
|0.35
|Хосонов Хетаг
|7 (2)
|0.23
|Касимов Тимур
|6
|0.19
|Нетфуллин Равиль
|5
|0.16
|Магомедов Бутта
|3
|0.1
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.1
|Степанов Данил
|2
|0.06
|Берковский Илья
|2
|0.06
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.06
|Варатынов Сергей
|2
|0.06
|Терехов Сергей
|1
|0.03
|Панченко Кирилл
|1
|0.03
|Журавлёв Юрий
|1
|0.03
|Исаенко Олег
|1
|0.03
|Волков Захар
|1
|0.03
Карточки
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суханов Эдуард
|7
|1
|Маркин Михаил
|4
|0
|Колесниченко Кирилл
|4
|0
|Бачинский Максим
|4
|0
|Розманов Никита
|4
|0
|Шепелев Владислав
|4
|0
|Каптилов Валерий
|2
|0
|Смирнов Егор
|2
|0
|Хитяев Андрей
|2
|0
|Костин Сергей
|1
|0
|Сиротов Владислав
|1
|0
|Яковлев Андрей
|1
|0
|Казаков Руслан
|1
|0
|Левин Максим
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Ильин Сергей
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
|Николаев Сергей
|1
|0
|Карабашев Никита
|1
|0
|Воронцов Илья
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|7
|0
|Степанов Данил
|6
|0
|Варатынов Сергей
|5
|0
|Хосонов Хетаг
|3
|1
|Терехов Сергей
|4
|0
|Нетфуллин Равиль
|2
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|0
|Исаенко Олег
|3
|0
|Берковский Илья
|3
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Магомедов Бутта
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Митрюшкин Антон
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Ленинградец
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Химки
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
6
Ленинградец
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Химки
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
11
22
Ленинградец
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
10% (3)
70% (21)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Химки
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
52% (16)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
10
7
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
7
25
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
25 Не забивали 18
3
43%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
1
14%
4
16%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
3
43%
6
24%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
20%
1
5%
1-15
4
20%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
4
20%
5
26%
76-90
Забито
13
24
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 18
0
0%
1
4%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
4
31%
2
8%
31-45
1
8%
5
21%
46-60
4
31%
7
29%
29%
61-75
2
15%
5
21%
76-90
Пропущено
17
19
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
6
35%
5
26%
76-90
Забито
20
49
9 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 31
7 Забивали первыми 16
17 Не забивали 5
3
15%
3
6%
1-15
2
10%
7
14%
16-30
4
20%
8
16%
31-45
2
10%
9
18%
46-60
4
20%
11
22%
61-75
5
25%
11
22%
76-90
Пропущено
37
38
13 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
6
16%
3
8%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
1
3%
7
18%
31-45
8
22%
8
21%
46-60
6
16%
5
13%
61-75
10
27%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ленинградец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кубань - Ленинградец 0:2 Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 Акрон - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Сокол 0:2
Родина Москва - Ленинградец 2:0 Ленинградец - Алания 3:3 Шинник - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Кубань 0:1
Химки
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0
Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0
Результаты матчей
Ленинградец
Химки
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
7 раз 23%
0:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 50%
1
11 раз 37%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ленинградец
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
133
113
79
113
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
132
313
96
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1515
Больше Меньше
265
426
1615
228
526
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|34 - 14
|58
|2.
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|50 - 37
|57
|3.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|43 - 22
|53
|4.
|31
|12
|15
|4
|37 - 23
|51
|5.
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|47 - 28
|49
|6.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|51 - 40
|45
|7.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 40
|44
|8.
|0:0 Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|9.
|1:2 Заявка
|31
|11
|9
|11
|33 - 33
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|30 - 29
|42
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|32 - 32
|41
|12.
|Заявка
|31
|10
|11
|10
|28 - 29
|41
|13.
|0:0 Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 30
|40
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|28 - 33
|34
|15.
|2:1 Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|21 - 36
|30
|17.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|25 - 42
|27
|18.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 10
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 11
|27
|9.
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|0:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|12.
|1:2 Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|15.
|2:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 23
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|8 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|25 - 19
|28
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|12 - 8
|23
|4.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 13
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|1:2 Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|10 - 19
|13
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|2:1 Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 32
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 23
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Енисей
|Стежко Виталий
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ленинградец - Химки
Исход игры
Ленинградец
4.3% (5)
Ничья
13.9% (16)
Химки
81.7% (94)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
52.25% (58)
Нет
47.75% (53)
Популярный счёт
1:2 Химки
34.8% (40)
0:1 Химки
23.5% (27)
0:2 Химки
19.1% (22)
1:1 Ничья
13% (15)
1:3 Химки
2.6% (3)
1:0 Ленинградец
1.7% (2)
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