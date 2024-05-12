Тур: 33. Стадион: Драгау. Главный судья: Диаш Артур Соареш
0'
24' Желтая карточкаПерес Себастьян
40' Желтая карточкаМальейру Педро
45' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
45' Желтая карточкаЛоуренсу Бруну
Ход матча
24'
40'
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
23
Сассо
Венсан
11
Сантос
Луис
18
Вукотич
Илия
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Нападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
80 БернаНападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Боавишта
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.7%
5.3%
21%
14 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
2.44
2.08
Среднее время на гол
36
43
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.17
0.44
Среднее время на гол
540
202
Всего голов
24
29
Голов в среднем за матч
1.14
1.38
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
78
65
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|13 (2)
|0.39
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.24
|Консейсау Франсишку
|5
|0.15
|Тареми Мехди
|5 (2)
|0.15
|Пепе VI
|4
|0.12
|Венделл Боргес
|4
|0.12
|Мартинес Антонио III
|4
|0.12
|Варела Алан
|2
|0.06
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.06
|Мариу Жоау III
|2
|0.06
|Нико Гонсалес
|2
|0.06
|Маркано Иван
|2
|0.06
|Кардозу Фабиу
|1
|0.03
|Лодер Дэнни
|1
|0.03
|Пепе Кеплер
|1
|0.03
|Зе Педро
|1
|0.03
|Хайме Иван
|1
|0.03
|Занузи Зайду
|1
|0.03
|Санчес Хорхе
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Фернандеш Мартим
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|9
|0.27
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.18
|Лоуренсу Бруну II
|4 (2)
|0.12
|Агра Салвадор
|3
|0.09
|Рейзиньо Мигель
|2
|0.06
|Макута Гайус
|2
|0.06
|Мальейру Педро
|2
|0.06
|Сассо Венсан
|2
|0.06
|Абаскаль Родриго
|2
|0.06
|Тавареш Мартим
|1
|0.03
|Вукотич Илия
|1
|0.03
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|9
|1
|Консейсау Франсишку
|9
|1
|Пепе Кеплер
|4
|2
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Нико Гонсалес
|7
|0
|Варела Алан
|7
|0
|Карму Давид
|5
|1
|Эванилсон
|5
|1
|Пепе VI
|4
|1
|Мариу Жоау III
|5
|0
|Галено Вандерсон
|5
|0
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Консейсау Сержиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Кошта Диогу
|0
|1
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
|Фернандеш Мартим
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|13
|2
|Макута Гайус
|8
|0
|Мальейру Педро
|8
|0
|Абаскаль Родриго
|7
|0
|Авазьем Чидозье
|5
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Агра Салвадор
|6
|0
|Рейзиньо Мигель
|6
|0
|Лоуренсу Бруну II
|3
|1
|Вукотич Илия
|4
|0
|Боженик Роберт
|4
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Сассо Венсан
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Сантос Луис
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Порту
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Боавишта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
7
Порту
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Боавишта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
25
17
Порту
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Боавишта
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
10
21
Упущенные победы
31
24
Голы по времени матча
Забито
34
16
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 3
18 Не забивали 23
8
24%
3
19%
1-15
2
6%
4
25%
16-30
4
12%
2
13%
31-45
7
21%
2
13%
46-60
4
12%
3
19%
61-75
9
26%
2
13%
76-90
Пропущено
11
31
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
1
9%
3
10%
1-15
1
9%
5
16%
16-30
4
36%
7
23%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
1
9%
4
13%
61-75
4
36%
7
23%
76-90
Забито
27
19
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
3
11%
4
21%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
7
26%
1
5%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
6
22%
6
32%
76-90
Пропущено
14
28
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
14%
2
7%
1-15
3
21%
7
25%
16-30
1
7%
7
25%
31-45
5
36%
1
4%
46-60
2
14%
6
21%
61-75
1
7%
5
18%
76-90
Забито
61
35
28 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 7
5 Не забивали 11
11
18%
7
20%
1-15
6
10%
8
23%
16-30
11
18%
3
9%
31-45
11
18%
4
11%
46-60
7
11%
5
14%
61-75
15
25%
8
23%
76-90
Пропущено
25
59
12 В 1-м тайме 31
13 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 23
19 Не пропускали 29
3
12%
5
8%
1-15
4
16%
12
20%
16-30
5
20%
14
24%
31-45
5
20%
6
10%
46-60
3
12%
10
17%
61-75
5
20%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1
Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0
Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1
Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1
Результаты матчей
Порту
Боавишта
Точный счет
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
0:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 38%
1
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
10 раз 31%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Порту
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
106
412
412
214
313
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
106
313
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
2210
2012
725
824
428
329
329
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2.
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|76 - 27
|79
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|4.
|0:0 Заявка
|33
|20
|7
|6
|60 - 26
|67
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|49 - 37
|60
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|34 - 34
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|53 - 47
|46
|8.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|36 - 39
|42
|9.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 48
|37
|10.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 51
|36
|11.
|Заявка
|33
|6
|18
|9
|37 - 42
|36
|12.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|36 - 49
|35
|13.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14.
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 58
|32
|15.
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|32 - 53
|30
|16.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|36 - 71
|29
|17.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|34 - 64
|25
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 7
|47
|3.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|4.
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 12
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|8.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 19
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|13.
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 18
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|0:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 31
|21
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 30
|13
|13.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 13
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 0:0 Боавишта
Исход игры
Порту
98.2% (110)
Ничья
0.9% (1)
Боавишта
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (42)
Меньше
61.82% (68)
Обе команды забьют
Да
24.55% (27)
Нет
75.45% (83)
Популярный счёт
2:0 Порту
54.5% (61)
2:1 Порту
17% (19)
3:0 Порту
11.6% (13)
3:1 Порту
5.4% (6)
1:0 Порту
5.4% (6)
4:0 Порту
1.8% (2)
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