  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Порту
0:0
Перерыв
Боавишта
0'
24' Желтая карточка
Перес Себастьян
40' Желтая карточка
Мальейру Педро
45' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
45' Желтая карточка
Лоуренсу Бруну

Ход матча

24'
 
Перес Себастьян
40'
 
Мальейру Педро
45'
Отавио Эдмилсон
 
45'
 
Лоуренсу Бруну
Прогнозы 112
Порту 98.2% (110)
X 0.9% (1)
Боавишта 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Боавишта
1.43
Реклама, fon.bet
8.00
Реклама, pari.ru
9.69
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
97
Зе
Педро
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
23
Сассо
Венсан
11
Сантос
Луис
24
Перес
Себастьян
10
Рейзиньо
Мигель
18
Вукотич
Илия
16
Да
Силва
Жоэль
8
Лоуренсу
Бруну
II
7
Агра
Салвадор
Порту
4-2-3-1
Боавишта
4-1-3-2

История личных встреч

Порту
Боавишта

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
5.3%
21%
14 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
К
0:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

2.44
2.08

Среднее время на гол

36
43

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.17
0.44

Среднее время на гол

540
202

Всего голов

24
29

Голов в среднем за матч

1.14
1.38

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

78
65

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 13 (2) 0.39
Галено Вандерсон 8 (1) 0.24
Консейсау Франсишку 5 0.15
Тареми Мехди 5 (2) 0.15
Пепе VI 4 0.12
Венделл Боргес 4 0.12
Мартинес Антонио III 4 0.12
Варела Алан 2 0.06
Эуштакиу Стивен 2 0.06
Мариу Жоау III 2 0.06
Нико Гонсалес 2 0.06
Маркано Иван 2 0.06
Кардозу Фабиу 1 0.03
Лодер Дэнни 1 0.03
Пепе Кеплер 1 0.03
Зе Педро 1 0.03
Хайме Иван 1 0.03
Занузи Зайду 1 0.03
Санчес Хорхе 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Фернандеш Мартим 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 9 0.27
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.18
Лоуренсу Бруну II 4 (2) 0.12
Агра Салвадор 3 0.09
Рейзиньо Мигель 2 0.06
Макута Гайус 2 0.06
Мальейру Педро 2 0.06
Сассо Венсан 2 0.06
Абаскаль Родриго 2 0.06
Тавареш Мартим 1 0.03
Вукотич Илия 1 0.03
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 9 1
Консейсау Франсишку 9 1
Пепе Кеплер 4 2
Кардозу Фабиу 4 2
Нико Гонсалес 7 0
Варела Алан 7 0
Карму Давид 5 1
Эванилсон 5 1
Пепе VI 4 1
Мариу Жоау III 5 0
Галено Вандерсон 5 0
Отавио Эдмилсон 3 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Эуштакиу Стивен 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Кошта Диогу 0 1
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Фернандеш Мартим 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 13 2
Макута Гайус 8 0
Мальейру Педро 8 0
Абаскаль Родриго 7 0
Авазьем Чидозье 5 1
Мораиш Тиагу 3 2
Агра Салвадор 6 0
Рейзиньо Мигель 6 0
Лоуренсу Бруну II 3 1
Вукотич Илия 4 0
Боженик Роберт 4 0
Гонсалвеш Жуан II 4 0
Пети Арманду 2 1
Сассо Венсан 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Сантос Луис 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Порту
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Боавишта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
7
Порту
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Боавишта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

25
17
Порту
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Боавишта
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

10
21

Упущенные победы

31
24

Голы по времени матча

Забито

34
16
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 3
18 Не забивали 23
8
24%
3
19%
1-15
2
6%
4
25%
16-30
4
12%
2
13%
31-45
7
21%
2
13%
46-60
4
12%
3
19%
61-75
9
26%
2
13%
76-90

Пропущено

11
31
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 15
1
9%
3
10%
1-15
1
9%
5
16%
16-30
4
36%
7
23%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
1
9%
4
13%
61-75
4
36%
7
23%
76-90

Забито

27
19
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
3
11%
4
21%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
7
26%
1
5%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
6
22%
6
32%
76-90

Пропущено

14
28
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
14%
2
7%
1-15
3
21%
7
25%
16-30
1
7%
7
25%
31-45
5
36%
1
4%
46-60
2
14%
6
21%
61-75
1
7%
5
18%
76-90

Забито

61
35
28 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 17
21 Забивали первыми 7
5 Не забивали 11
11
18%
7
20%
1-15
6
10%
8
23%
16-30
11
18%
3
9%
31-45
11
18%
4
11%
46-60
7
11%
5
14%
61-75
15
25%
8
23%
76-90

Пропущено

25
59
12 В 1-м тайме 31
13 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 23
19 Не пропускали 29
3
12%
5
8%
1-15
4
16%
12
20%
16-30
5
20%
14
24%
31-45
5
20%
6
10%
46-60
3
12%
10
17%
61-75
5
20%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1
Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0
Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1
Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1

Результаты матчей

Порту
Боавишта

Точный счет

1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
0:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 38%
1
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
10 раз 31%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Порту
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
4
12
4
12
2.5
2
14
3
13
3.5
1
15
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
10
6
1.5
3
13
4
12
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
22
10
20
12
1.5
7
25
8
24
2.5
4
28
3
29
3.5
3
29
2
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 Заявка 33 25 4 4 76 - 27 79
3.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
4.
Порту
 0:0 Заявка 33 20 7 6 60 - 26 67
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 33 18 6 9 49 - 37 60
6.
Морейренсе
 Заявка 33 15 7 11 34 - 34 52
7.
Арока
 Заявка 33 13 7 13 53 - 47 46
8.
Фамаликан
 Заявка 33 10 12 11 36 - 39 42
9.
Фаренсе
 Заявка 33 10 7 16 45 - 48 37
10.
Жил Висенте
 Заявка 33 9 9 15 42 - 51 36
11.
Риу Аве
 Заявка 33 6 18 9 37 - 42 36
12.
Каса Пия
 Заявка 33 9 8 16 36 - 49 35
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Боавишта
 0:0 Заявка 33 7 11 15 36 - 58 32
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
4.
Порту
 0:0 Заявка 17 10 5 2 33 - 12 35
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
7.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
11.
Фамаликан
 Заявка 16 6 6 4 20 - 19 24
12.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
13.
Боавишта
 0:0 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Порту
 0:0 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Бенфика
 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
5.
Морейренсе
 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
7.
Арока
 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
8.
Каса Пия
 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 0:0 Заявка 17 3 4 10 17 - 30 13
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Шавиш Ногейра 3 7
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Лоуренсу Бруну II получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Отавио Эдмилсон получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Мальейру Педро получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Судья подбегает и показывает Перес Себастьян из команды Боавишта отложенную желтую карточку за фол.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 54.5% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 112
Порту 98.2% (110)
X 0.9% (1)
Боавишта 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Боавишта
1.43
Реклама, fon.bet
8.00
Реклама, pari.ru
9.69
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Порту 0:0 Боавишта онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту 0:0 Боавишта

Исход игры
Порту
98.2% (110)
Ничья
0.9% (1)
Боавишта
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (42)
Меньше
61.82% (68)
Обе команды забьют
Да
24.55% (27)
Нет
75.45% (83)
Популярный счёт
2:0 Порту
54.5% (61)
2:1 Порту
17% (19)
3:0 Порту
11.6% (13)
3:1 Порту
5.4% (6)
1:0 Порту
5.4% (6)
4:0 Порту
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Порту
Боавишта
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный