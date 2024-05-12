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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Порту
2:1
Конец матча
Боавишта
0'
24' Желтая карточка
Перес Себастьян
40' Желтая карточка
Мальейру Педро
45' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
45' Желтая карточка
Лоуренсу Бруну
49' Желтая карточка
Агра Салвадор
56' Желтая карточка
Сантос Луис
0:1
60' Гол
Лоуренсу Бруну
64' Вторая желтая карточка
Мальейру Педро
74' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель
78' Желтая карточка
Гонсалвеш Жуан
80' Желтая карточка
Варела Алан
1:1
81' Гол
Зе Педро
90' Желтая карточка
Макута Гайус
2:1
90' Гол
Тареми Мехди
90'+11

Ход матча

24'
 
Перес Себастьян
40'
 
Мальейру Педро
45'
Отавио Эдмилсон
 
45'
 
Лоуренсу Бруну
49'
 
Агра Салвадор
56'
 
Сантос Луис
59'
Тареми Мехди
Фернандеш Мартим
 
60'
0:1
Лоуренсу Бруну
(Мальейру Педро)
64'
 
Мальейру Педро
66'
Лодер Дэнни
Венделл Боргес
 
74'
 
Рейзиньо Мигель
78'
 
Феррейра Филипе
Да Силва Жоэль
78'
 
Ватай Масаки
Агра Салвадор
78'
 
Гонсалвеш Жуан
80'
Варела Алан
 
81'
Зе Педро
(Отавио Эдмилсон)
1:1
83'
Ромариу
Нико Гонсалес
 
86'
 
Камара Ибраима
Перес Себастьян
86'
 
Макута Гайус
Вукотич Илия
90'
 
Боженик Роберт
Рейзиньо Мигель
90'
 
Макута Гайус
90'
Тареми Мехди
(Консейсау Франсишку)
2:1
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Порту 98.2% (110)
X 0.9% (1)
Боавишта 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
52
Фернандеш
Мартим
97
Зе
Педро
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
22
Варела
Алан
16
Нико
Гонсалес
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
23
Сассо
Венсан
11
Сантос
Луис
24
Перес
Себастьян
10
Рейзиньо
Мигель
18
Вукотич
Илия
16
Да
Силва
Жоэль
8
Лоуренсу
Бруну
II
7
Агра
Салвадор
Порту
4-2-3-1
Боавишта
4-1-3-2

История личных встреч

Порту
Боавишта

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
5.3%
21%
14 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
К
0:1
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

2.44
2.08

Среднее время на гол

36
43

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.17
0.44

Среднее время на гол

540
202

Всего голов

24
29

Голов в среднем за матч

1.14
1.38

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

78
65

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 13 (2) 0.39
Галено Вандерсон 8 (1) 0.24
Тареми Мехди 6 (2) 0.18
Консейсау Франсишку 5 0.15
Пепе VI 4 0.12
Венделл Боргес 4 0.12
Мартинес Антонио III 4 0.12
Варела Алан 2 0.06
Эуштакиу Стивен 2 0.06
Мариу Жоау III 2 0.06
Нико Гонсалес 2 0.06
Маркано Иван 2 0.06
Зе Педро 2 0.06
Кардозу Фабиу 1 0.03
Лодер Дэнни 1 0.03
Пепе Кеплер 1 0.03
Хайме Иван 1 0.03
Занузи Зайду 1 0.03
Санчес Хорхе 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Отавио Эдмилсон 0 0
Мендеш Жоау 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Фернандеш Мартим 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 9 0.27
Мораиш Тиагу 6 (1) 0.18
Лоуренсу Бруну II 5 (2) 0.15
Агра Салвадор 3 0.09
Рейзиньо Мигель 2 0.06
Макута Гайус 2 0.06
Мальейру Педро 2 0.06
Сассо Венсан 2 0.06
Абаскаль Родриго 2 0.06
Тавареш Мартим 1 0.03
Вукотич Илия 1 0.03
Сантос Луис 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 9 1
Консейсау Франсишку 9 1
Варела Алан 8 0
Пепе Кеплер 4 2
Кардозу Фабиу 4 2
Нико Гонсалес 7 0
Карму Давид 5 1
Эванилсон 5 1
Пепе VI 4 1
Мариу Жоау III 5 0
Галено Вандерсон 5 0
Отавио Эдмилсон 4 0
Консейсау Сержиу 3 0
Тареми Мехди 3 0
Мартинес Антонио III 3 0
Эуштакиу Стивен 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Кошта Диогу 0 1
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Фернандеш Мартим 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 13 2
Мальейру Педро 8 1
Макута Гайус 9 0
Агра Салвадор 7 0
Абаскаль Родриго 7 0
Рейзиньо Мигель 7 0
Авазьем Чидозье 5 1
Мораиш Тиагу 3 2
Лоуренсу Бруну II 4 1
Гонсалвеш Жуан II 5 0
Вукотич Илия 4 0
Боженик Роберт 4 0
Пети Арманду 2 1
Сантос Луис 3 0
Сассо Венсан 3 0
Феррейра Филипе 3 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 3 0
Камара Ибраима III 1 1
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Порту
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Боавишта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
8
Порту
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Боавишта
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

25
17
Порту
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Боавишта
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

11
21

Упущенные победы

31
25

Голы по времени матча

Забито

36
17
14 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
8
22%
3
18%
1-15
2
6%
4
24%
16-30
4
11%
2
12%
31-45
7
19%
3
18%
46-60
4
11%
3
18%
61-75
11
31%
2
12%
76-90

Пропущено

12
33
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 16
1
8%
3
9%
1-15
1
8%
5
15%
16-30
4
33%
7
21%
31-45
1
8%
5
15%
46-60
1
8%
4
12%
61-75
4
33%
9
27%
76-90

Забито

27
19
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
3
11%
4
21%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
7
26%
1
5%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
6
22%
6
32%
76-90

Пропущено

14
28
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
14%
2
7%
1-15
3
21%
7
25%
16-30
1
7%
7
25%
31-45
5
36%
1
4%
46-60
2
14%
6
21%
61-75
1
7%
5
18%
76-90

Забито

63
36
28 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
11
17%
7
19%
1-15
6
10%
8
22%
16-30
11
17%
3
8%
31-45
11
17%
5
14%
46-60
7
11%
5
14%
61-75
17
27%
8
22%
76-90

Пропущено

26
61
12 В 1-м тайме 31
14 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 23
20 Не пропускали 30
3
12%
5
8%
1-15
4
15%
12
20%
16-30
5
19%
14
23%
31-45
6
23%
6
10%
46-60
3
12%
10
16%
61-75
5
19%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1
Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0
Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1
Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1

Результаты матчей

Порту
Боавишта

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
0:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 39%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 48%
0
10 раз 30%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Порту
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
4
11
6
1.5
4
12
4
13
2.5
2
14
3
14
3.5
1
15
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
6
10
6
1.5
3
14
4
12
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
23
10
21
12
1.5
7
26
8
25
2.5
4
29
3
30
3.5
3
30
2
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 Заявка 33 25 4 4 76 - 27 79
3.
Порту
 Заявка 33 21 6 6 62 - 27 69
4.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 33 18 6 9 49 - 37 60
6.
Морейренсе
 Заявка 33 15 7 11 34 - 34 52
7.
Арока
 Заявка 33 13 7 13 53 - 47 46
8.
Фамаликан
 Заявка 33 10 12 11 36 - 39 42
9.
Фаренсе
 Заявка 33 10 7 16 45 - 48 37
10.
Жил Висенте
 Заявка 33 9 9 15 42 - 51 36
11.
Риу Аве
 Заявка 33 6 18 9 37 - 42 36
12.
Каса Пия
 Заявка 33 9 8 16 36 - 49 35
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Боавишта
 Заявка 33 7 10 16 37 - 60 31
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Порту
 Заявка 17 11 4 2 35 - 13 37
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
7.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
11.
Фамаликан
 Заявка 16 6 6 4 20 - 19 24
12.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Бенфика
 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
5.
Морейренсе
 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
7.
Арока
 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
8.
Каса Пия
 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 17 3 3 11 18 - 32 12
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
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Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Шавиш Ногейра 3 7
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Лоуренсу Бруну II получил желтую карточку от судьи
    Прогнозы 112
    Порту 98.2% (110)
    X 0.9% (1)
    Боавишта 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 2:1 Боавишта

    Исход игры
    Порту
    98.2% (110)
    Ничья
    0.9% (1)
    Боавишта
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.18% (42)
    Меньше
    61.82% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    24.55% (27)
    Нет
    75.45% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    54.5% (61)
    2:1 Порту
    17% (19)
    3:0 Порту
    11.6% (13)
    3:1 Порту
    5.4% (6)
    1:0 Порту
    5.4% (6)
    4:0 Порту
    1.8% (2)
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