Тур: 33. Стадион: Драгау. Главный судья: Диаш Артур Соареш
0'
24' Желтая карточкаПерес Себастьян
40' Желтая карточкаМальейру Педро
45' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
45' Желтая карточкаЛоуренсу Бруну
49' Желтая карточкаАгра Салвадор
56' Желтая карточкаСантос Луис
0:1
60' ГолЛоуренсу Бруну
64' Вторая желтая карточкаМальейру Педро
74' Желтая карточкаРейзиньо Мигель
78' Желтая карточкаГонсалвеш Жуан
80' Желтая карточкаВарела Алан
1:1
81' ГолЗе Педро
90' Желтая карточкаМакута Гайус
2:1
90' ГолТареми Мехди
90'+11
Ход матча
24'
40'
45'
45'
49'
56'
60'
0:1
64'
74'
78'
80'
81'
1:1
83'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
23
Сассо
Венсан
11
Сантос
Луис
18
Вукотич
Илия
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Нападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
80 БернаНападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Боавишта
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.7%
5.3%
21%
14 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
2.44
2.08
Среднее время на гол
36
43
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.17
0.44
Среднее время на гол
540
202
Всего голов
24
29
Голов в среднем за матч
1.14
1.38
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
78
65
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|13 (2)
|0.39
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.24
|Тареми Мехди
|6 (2)
|0.18
|Консейсау Франсишку
|5
|0.15
|Пепе VI
|4
|0.12
|Венделл Боргес
|4
|0.12
|Мартинес Антонио III
|4
|0.12
|Варела Алан
|2
|0.06
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.06
|Мариу Жоау III
|2
|0.06
|Нико Гонсалес
|2
|0.06
|Маркано Иван
|2
|0.06
|Зе Педро
|2
|0.06
|Кардозу Фабиу
|1
|0.03
|Лодер Дэнни
|1
|0.03
|Пепе Кеплер
|1
|0.03
|Хайме Иван
|1
|0.03
|Занузи Зайду
|1
|0.03
|Санчес Хорхе
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Мендеш Жоау
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Фернандеш Мартим
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|9
|0.27
|Мораиш Тиагу
|6 (1)
|0.18
|Лоуренсу Бруну II
|5 (2)
|0.15
|Агра Салвадор
|3
|0.09
|Рейзиньо Мигель
|2
|0.06
|Макута Гайус
|2
|0.06
|Мальейру Педро
|2
|0.06
|Сассо Венсан
|2
|0.06
|Абаскаль Родриго
|2
|0.06
|Тавареш Мартим
|1
|0.03
|Вукотич Илия
|1
|0.03
|Сантос Луис
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|9
|1
|Консейсау Франсишку
|9
|1
|Варела Алан
|8
|0
|Пепе Кеплер
|4
|2
|Кардозу Фабиу
|4
|2
|Нико Гонсалес
|7
|0
|Карму Давид
|5
|1
|Эванилсон
|5
|1
|Пепе VI
|4
|1
|Мариу Жоау III
|5
|0
|Галено Вандерсон
|5
|0
|Отавио Эдмилсон
|4
|0
|Консейсау Сержиу
|3
|0
|Тареми Мехди
|3
|0
|Мартинес Антонио III
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Кошта Диогу
|0
|1
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
|Фернандеш Мартим
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|13
|2
|Мальейру Педро
|8
|1
|Макута Гайус
|9
|0
|Агра Салвадор
|7
|0
|Абаскаль Родриго
|7
|0
|Рейзиньо Мигель
|7
|0
|Авазьем Чидозье
|5
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Лоуренсу Бруну II
|4
|1
|Гонсалвеш Жуан II
|5
|0
|Вукотич Илия
|4
|0
|Боженик Роберт
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Сантос Луис
|3
|0
|Сассо Венсан
|3
|0
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|3
|0
|Камара Ибраима III
|1
|1
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Порту
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Боавишта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
8
Порту
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Боавишта
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
25
17
Порту
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Боавишта
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
11
21
Упущенные победы
31
25
Голы по времени матча
Забито
36
17
14 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
8
22%
3
18%
1-15
2
6%
4
24%
16-30
4
11%
2
12%
31-45
7
19%
3
18%
46-60
4
11%
3
18%
61-75
11
31%
2
12%
76-90
Пропущено
12
33
6 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 16
1
8%
3
9%
1-15
1
8%
5
15%
16-30
4
33%
7
21%
31-45
1
8%
5
15%
46-60
1
8%
4
12%
61-75
4
33%
9
27%
76-90
Забито
27
19
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 21
3
11%
4
21%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
7
26%
1
5%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
6
22%
6
32%
76-90
Пропущено
14
28
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
14%
2
7%
1-15
3
21%
7
25%
16-30
1
7%
7
25%
31-45
5
36%
1
4%
46-60
2
14%
6
21%
61-75
1
7%
5
18%
76-90
Забито
63
36
28 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 18
21 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
11
17%
7
19%
1-15
6
10%
8
22%
16-30
11
17%
3
8%
31-45
11
17%
5
14%
46-60
7
11%
5
14%
61-75
17
27%
8
22%
76-90
Пропущено
26
61
12 В 1-м тайме 31
14 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 23
20 Не пропускали 30
3
12%
5
8%
1-15
4
15%
12
20%
16-30
5
19%
14
23%
31-45
6
23%
6
10%
46-60
3
12%
10
16%
61-75
5
19%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шавиш - Порту 0:3 Порту - Спортинг Л 2:2 Каса Пия - Порту 1:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:1
Порту - Фамаликан 2:2 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Эшторил - Порту 1:0 Порту - Визела 4:1 Арсенал - Порту 1:0 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1 Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0
Боавишта
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1
Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1 Боавишта - Эшторил 2:1 Каса Пия - Боавишта 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:4 Бенфика - Боавишта 2:0 Визела - Боавишта 1:4 Боавишта - Порту 1:1 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Эштрела - Боавишта 3:1
Результаты матчей
Порту
Боавишта
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
2 раза 12%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
0:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 39%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 48%
0
10 раз 30%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Порту
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
124
116
412
413
214
314
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
116
106
314
412
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
2310
2112
726
825
429
330
330
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2.
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|76 - 27
|79
|3.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|62 - 27
|69
|4.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|49 - 37
|60
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|34 - 34
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|53 - 47
|46
|8.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|36 - 39
|42
|9.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 48
|37
|10.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 51
|36
|11.
|Заявка
|33
|6
|18
|9
|37 - 42
|36
|12.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|36 - 49
|35
|13.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 60
|31
|15.
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|32 - 53
|30
|16.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|36 - 71
|29
|17.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|34 - 64
|25
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 7
|47
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 13
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|8.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 19
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 18
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 31
|21
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 32
|12
|13.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 13
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 2:1 Боавишта
Исход игры
Порту
98.2% (110)
Ничья
0.9% (1)
Боавишта
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (42)
Меньше
61.82% (68)
Обе команды забьют
Да
24.55% (27)
Нет
75.45% (83)
Популярный счёт
2:0 Порту
54.5% (61)
2:1 Порту
17% (19)
3:0 Порту
11.6% (13)
3:1 Порту
5.4% (6)
1:0 Порту
5.4% (6)
4:0 Порту
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!