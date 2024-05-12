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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Бесса Жозе
Каса Пия
0:0
Первый тайм: 6'
Морейренсе
0'
Прогнозы 112
Каса Пия 32.1% (36)
X 51.8% (58)
Морейренсе 16.1% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Морейренсе
2.71
3.10
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3.10
Все Коэффициенты
68
Паэс
Лукас
18
Жералдеш
Андре
3
Нунеш
Жоау
19
Золотич
Нермин
5
Лело
Леонардо
10
Ламейраш
Рубен
8
Нето Анжело
16
Бени
80
Кастро
Пабло
11
Сома
Юки
7
Морейра
Нуну
22
Кайо
Секко
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
66
Батиста
Жилберту
23
Фримпонг
Годфрид
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
19
Камачу
Жоау
11
Алан
Осорио
7
Айяс
Матеус
9
Нлаво
Луис
Каса Пия
4-4-2
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Каса Пия
Морейренсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.25
Сома Юки 5 0.16
Кардозо Фелиппе 5 0.16
Кастро Пабло 3 0.09
Ларрасабаль Гаиска 2 0.06
Андраде Фернандо 2 (1) 0.06
Лело Леонардо 1 0.03
Нето Анжело 1 0.03
Тчамба Дуплекс 1 0.03
Диас Тиаго 1 0.03
Лакксимикант Андре 1 0.03
Жушту Самуэл 1 0.03
Золотич Нермин 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Годвин Савиур 1 (1) 0.03
Бени 0 0
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Сеговия Теласко 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.19
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.16
Камачу Жоау 4 0.13
Алан Осорио 3 0.09
Маракас 3 0.09
Марсело Феррейра 2 0.06
Айяс Матеус 2 0.06
Кодисанг Кобамело 1 0.03
Фримпонг Годфрид 1 0.03
Сильва Фабиано 1 0.03
Офори Лоуренс 1 0.03
Апарисио Педро 1 0.03
Каштру Андре 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Франко Гонсало 0 0
Пинто Денис 0 0
Кайо Секко 0 0
Амадор Педру 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 12 0
Кастро Пабло 6 2
Бени 6 1
Тчамба Дуплекс 5 1
Кардозо Фелиппе 6 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Фернандеш Вашку 4 0
Ларрасабаль Гаиска 4 0
Батишта Рикарду 2 1
Золотич Нермин 3 0
Сома Юки 3 0
Сеговия Теласко 3 0
Варела Фернанду 2 0
Морейра Педру 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Ламейраш Рубен 2 0
Морейра Нуну 2 0
Сантуш Гонсалу 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Жушту Самуэл 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 9 0
Франко Гонсало 7 0
Маракас 5 1
Антониссе Джереми 5 1
Алан Осорио 5 0
Сильва Фабиано 5 0
Рамос Рубен 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Камачу Жоау 4 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Понк Карлуш 2 0
Фримпонг Годфрид 2 0
Винисиус Алессандро 2 0
Rui Borges 1 0
Каштру Андре 1 0
Кевин Оливейра 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Морейренсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
1
Каса Пия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Морейренсе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

21
14
Каса Пия
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
50% (16)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
Морейренсе
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

8
12

Волевые победы

27
14

Упущенные победы

26
15

Голы по времени матча

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
2
20%
6
40%
76-90

Пропущено

17
17
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
6
35%
5
29%
29%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90

Забито

25
18
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 20
2
8%
2
11%
1-15
5
20%
6
33%
16-30
5
20%
3
17%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
7
28%
5
28%
76-90

Пропущено

32
17
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
6
19%
1
6%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
4
13%
2
12%
46-60
6
19%
3
18%
61-75
8
25%
3
18%
76-90

Забито

35
33
15 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 18
12 Не забивали 12
3
9%
4
12%
1-15
5
14%
9
27%
16-30
7
20%
5
15%
31-45
6
17%
2
6%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
9
26%
11
33%
76-90

Пропущено

49
34
19 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 16
7
14%
4
12%
1-15
5
10%
5
15%
16-30
7
14%
5
15%
31-45
7
14%
4
12%
46-60
12
24%
8
24%
61-75
11
22%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2
Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1
Морейренсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0
Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1

Результаты матчей

Каса Пия
Морейренсе

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:0
9 раз 28%
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
3
4 раза 13%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
13 раз 41%
0
12 раз 38%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
4
1
15
1.5
3
13
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
8
7
9
1.5
4
12
5
11
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
20
12
8
24
1.5
7
25
6
26
2.5
3
29
2
30
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 33 24 5 4 71 - 27 77
3.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
4.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 33 18 6 9 49 - 37 60
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 33 14 8 11 33 - 34 50
7.
Арока
 0:0 Заявка 33 13 8 12 53 - 42 47
8.
Фамаликан
 Заявка 33 10 12 11 36 - 39 42
9.
Фаренсе
 Заявка 33 10 7 16 45 - 48 37
10.
Жил Висенте
 Заявка 33 9 9 15 42 - 51 36
11.
Каса Пия
 0:0 Заявка 33 9 9 15 36 - 48 36
12.
Риу Аве
 Заявка 33 6 18 9 37 - 42 36
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 17 14 3 0 43 - 7 45
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
7.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 0:0 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
11.
Фамаликан
 Заявка 16 6 6 4 20 - 19 24
12.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 0:0 Заявка 17 3 6 8 10 - 17 15
16.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Бенфика
 0:0 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 17 7 4 6 15 - 17 25
7.
Арока
 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 19 23
8.
Каса Пия
 0:0 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Шавиш Ногейра 3 7
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 49.1% пользователей.
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Прогнозы 112
Каса Пия 32.1% (36)
X 51.8% (58)
Морейренсе 16.1% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Морейренсе
2.71
3.10
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3.10
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Где смотреть матч Каса Пия 0:0 Морейренсе онлайн

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Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Морейренсе

Исход игры
Каса Пия
32.1% (36)
Ничья
51.8% (58)
Морейренсе
16.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
18.02% (20)
Меньше
81.98% (91)
Обе команды забьют
Да
67.57% (75)
Нет
32.43% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.1% (55)
1:0 Каса Пия
22.3% (25)
1:2 Морейренсе
8.9% (10)
2:1 Каса Пия
7.1% (8)
0:1 Морейренсе
5.4% (6)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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