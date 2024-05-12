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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Бесса Жозе
Каса Пия
0:1
Конец матча
Морейренсе
0'
29' Желтая карточка
Бени
0:1
33' Гол
Франко Гонсало
60' Желтая карточка
Кастро Пабло
61' Желтая карточка
Камачу Жоау
62' Желтая карточка
Нлаво Луис
90'+7

Ход матча

29'
Бени
 
33'
0:1
Франко Гонсало
(Сильва Фабиано)
60'
Кастро Пабло
 
61'
 
Камачу Жоау
62'
 
Нлаво Луис
63'
Кардозо Фелиппе
Кастро Пабло
 
63'
Сеговия Теласко
Бени
 
73'
Жушту Самуэл
Нето Анжело
 
73'
Лакксимикант Андре
Морейра Нуну
 
74'
 
Винисиус Алессандро
Офори Лоуренс
74'
 
Каштру Андре
Айяс Матеус
74'
 
Антониссе Джереми
Камачу Жоау
83'
Ларрасабаль Гаиска
Жералдеш Андре
 
83'
 
Кодисанг Кобамело
Нлаво Луис
88'
 
Miguel Rebelo
Алан Осорио
Прогнозы 112
Каса Пия 32.1% (36)
X 51.8% (58)
Морейренсе 16.1% (18)
Все прогнозы
68
Паэс
Лукас
18
Жералдеш
Андре
3
Нунеш
Жоау
19
Золотич
Нермин
5
Лело
Леонардо
8
Нето Анжело
16
Бени
11
Сома
Юки
80
Кастро
Пабло
10
Ламейраш
Рубен
7
Морейра
Нуну
22
Кайо
Секко
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
66
Батиста
Жилберту
23
Фримпонг
Годфрид
88
Франко
Гонсало
80
Офори
Лоуренс
9
Нлаво
Луис
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
7
Айяс
Матеус
Каса Пия
4-2-3-1
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Каса Пия
Морейренсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 8 (1) 0.24
Сома Юки 5 0.15
Кардозо Фелиппе 5 0.15
Кастро Пабло 3 0.09
Ларрасабаль Гаиска 2 0.06
Андраде Фернандо 2 (1) 0.06
Лело Леонардо 1 0.03
Нето Анжело 1 0.03
Тчамба Дуплекс 1 0.03
Диас Тиаго 1 0.03
Лакксимикант Андре 1 0.03
Жушту Самуэл 1 0.03
Золотич Нермин 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Годвин Савиур 1 (1) 0.03
Бени 0 0
Бриту Рафаэл 0 0
Варела Фернанду 0 0
Ламейраш Рубен 0 0
Сеговия Теласко 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 6 (1) 0.18
Де Соуза Силва Мадсон 5 0.15
Камачу Жоау 4 0.12
Алан Осорио 3 0.09
Маракас 3 0.09
Марсело Феррейра 2 0.06
Айяс Матеус 2 0.06
Франко Гонсало 1 0.03
Кодисанг Кобамело 1 0.03
Сильва Фабиано 1 0.03
Фримпонг Годфрид 1 0.03
Офори Лоуренс 1 0.03
Апарисио Педро 1 0.03
Каштру Андре 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Пинто Денис 0 0
Кайо Секко 0 0
Амадор Педру 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Анжело 12 0
Кастро Пабло 7 2
Бени 7 1
Тчамба Дуплекс 5 1
Кардозо Фелиппе 6 0
Афонсо Клейтон Мишель 4 0
Фернандеш Вашку 4 0
Ларрасабаль Гаиска 4 0
Батишта Рикарду 2 1
Золотич Нермин 3 0
Сома Юки 3 0
Сеговия Теласко 3 0
Варела Фернанду 2 0
Морейра Педру 2 0
Жералдеш Андре 2 0
Ламейраш Рубен 2 0
Морейра Нуну 2 0
Сантуш Гонсалу 1 0
Нунеш Жоау 1 0
Диас Тиаго 1 0
Серобян Артур 1 0
Жушту Самуэл 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 9 0
Франко Гонсало 7 0
Маракас 5 1
Антониссе Джереми 5 1
Алан Осорио 5 0
Сильва Фабиано 5 0
Камачу Жоау 5 0
Рамос Рубен 5 0
Валлиссон 3 1
Луис Андре V 4 0
Марсело Феррейра 4 0
Пинто Денис 3 0
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Апарисио Педро 2 0
Понк Карлуш 2 0
Фримпонг Годфрид 2 0
Винисиус Алессандро 2 0
Rui Borges 1 0
Каштру Андре 1 0
Нлаво Луис 1 0
Кевин Оливейра 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Морейренсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
1
Каса Пия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Морейренсе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

21
14
Каса Пия
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Морейренсе
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

27
14

Упущенные победы

26
15

Голы по времени матча

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 24
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
6
38%
76-90

Пропущено

18
17
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
6
33%
5
29%
29%
61-75
3
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

25
18
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
2
8%
2
11%
1-15
5
20%
6
33%
16-30
5
20%
3
17%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
7
28%
5
28%
76-90

Пропущено

32
17
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
6
19%
1
6%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
4
13%
2
12%
46-60
6
19%
3
18%
61-75
8
25%
3
18%
76-90

Забито

35
34
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 19
13 Не забивали 12
3
9%
4
12%
1-15
5
14%
9
26%
16-30
7
20%
6
18%
31-45
6
17%
2
6%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
9
26%
11
32%
76-90

Пропущено

50
34
20 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
7
14%
4
12%
1-15
5
10%
5
15%
16-30
8
16%
5
15%
31-45
7
14%
4
12%
46-60
12
24%
8
24%
61-75
11
22%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2
Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1
Морейренсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0
Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1

Результаты матчей

Каса Пия
Морейренсе

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:0
9 раз 27%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
1
12 раз 36%
3
4 раза 12%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
12
4
1
16
1.5
3
13
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
8
7
9
1.5
4
13
5
11
2.5
2
15
2
14
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
21
12
8
25
1.5
7
26
6
27
2.5
3
30
2
31
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 Заявка 33 25 4 4 76 - 27 79
3.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
4.
Порту
 0:0 Заявка 33 20 7 6 60 - 26 67
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 33 18 6 9 49 - 37 60
6.
Морейренсе
 Заявка 33 15 7 11 34 - 34 52
7.
Арока
 Заявка 33 13 7 13 53 - 47 46
8.
Фамаликан
 Заявка 33 10 12 11 36 - 39 42
9.
Фаренсе
 Заявка 33 10 7 16 45 - 48 37
10.
Жил Висенте
 Заявка 33 9 9 15 42 - 51 36
11.
Риу Аве
 Заявка 33 6 18 9 37 - 42 36
12.
Каса Пия
 Заявка 33 9 8 16 36 - 49 35
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Боавишта
 0:0 Заявка 33 7 11 15 36 - 58 32
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
4.
Порту
 0:0 Заявка 17 10 5 2 33 - 12 35
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
7.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
11.
Фамаликан
 Заявка 16 6 6 4 20 - 19 24
12.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
13.
Боавишта
 0:0 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Порту
 0:0 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Бенфика
 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
5.
Морейренсе
 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
7.
Арока
 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
8.
Каса Пия
 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 0:0 Заявка 17 3 4 10 17 - 30 13
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Шавиш Ногейра 3 7
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Сильва Фабиано сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Гонсало Франко левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 29'
      Бени - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Каса Пия 32.1% (36)
    X 51.8% (58)
    Морейренсе 16.1% (18)
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    Где смотреть матч Каса Пия 0:1 Морейренсе онлайн

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    Прогнозы на матч Каса Пия 0:1 Морейренсе

    Исход игры
    Каса Пия
    32.1% (36)
    Ничья
    51.8% (58)
    Морейренсе
    16.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.02% (20)
    Меньше
    81.98% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (75)
    Нет
    32.43% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    49.1% (55)
    1:0 Каса Пия
    22.3% (25)
    1:2 Морейренсе
    8.9% (10)
    2:1 Каса Пия
    7.1% (8)
    0:1 Морейренсе
    5.4% (6)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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