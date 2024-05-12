Тур: 33. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Бесса Жозе
0:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаБени
0:1
33' ГолФранко Гонсало
60' Желтая карточкаКастро Пабло
61' Желтая карточкаКамачу Жоау
62' Желтая карточкаНлаво Луис
90'+7
Ход матча
29'
33'
0:1
60'
61'
62'
63'
68
Паэс
Лукас
16
Бени
11
Сома
Юки
80
Кастро
Пабло
22
Кайо
Секко
11
Алан
Осорио
19
Камачу
Жоау
- Основной состав
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 БениПолузащитник
-
11 Сома ЮкиПолузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Диас ТиагоПолузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Донсало Сантос
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Каса Пия
Морейренсе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|8 (1)
|0.24
|Сома Юки
|5
|0.15
|Кардозо Фелиппе
|5
|0.15
|Кастро Пабло
|3
|0.09
|Ларрасабаль Гаиска
|2
|0.06
|Андраде Фернандо
|2 (1)
|0.06
|Лело Леонардо
|1
|0.03
|Нето Анжело
|1
|0.03
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.03
|Диас Тиаго
|1
|0.03
|Лакксимикант Андре
|1
|0.03
|Жушту Самуэл
|1
|0.03
|Золотич Нермин
|1
|0.03
|Нунеш Жоау
|1
|0.03
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.03
|Бени
|0
|0
|Бриту Рафаэл
|0
|0
|Варела Фернанду
|0
|0
|Ламейраш Рубен
|0
|0
|Сеговия Теласко
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|6 (1)
|0.18
|Де Соуза Силва Мадсон
|5
|0.15
|Камачу Жоау
|4
|0.12
|Алан Осорио
|3
|0.09
|Маракас
|3
|0.09
|Марсело Феррейра
|2
|0.06
|Айяс Матеус
|2
|0.06
|Франко Гонсало
|1
|0.03
|Кодисанг Кобамело
|1
|0.03
|Сильва Фабиано
|1
|0.03
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.03
|Офори Лоуренс
|1
|0.03
|Апарисио Педро
|1
|0.03
|Каштру Андре
|1
|0.03
|Инфанде Эрнани
|1
|0.03
|Пинто Денис
|0
|0
|Кайо Секко
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Анжело
|12
|0
|Кастро Пабло
|7
|2
|Бени
|7
|1
|Тчамба Дуплекс
|5
|1
|Кардозо Фелиппе
|6
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0
|Фернандеш Вашку
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|4
|0
|Батишта Рикарду
|2
|1
|Золотич Нермин
|3
|0
|Сома Юки
|3
|0
|Сеговия Теласко
|3
|0
|Варела Фернанду
|2
|0
|Морейра Педру
|2
|0
|Жералдеш Андре
|2
|0
|Ламейраш Рубен
|2
|0
|Морейра Нуну
|2
|0
|Сантуш Гонсалу
|1
|0
|Нунеш Жоау
|1
|0
|Диас Тиаго
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|9
|0
|Франко Гонсало
|7
|0
|Маракас
|5
|1
|Антониссе Джереми
|5
|1
|Алан Осорио
|5
|0
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Камачу Жоау
|5
|0
|Рамос Рубен
|5
|0
|Валлиссон
|3
|1
|Луис Андре V
|4
|0
|Марсело Феррейра
|4
|0
|Пинто Денис
|3
|0
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Апарисио Педро
|2
|0
|Понк Карлуш
|2
|0
|Фримпонг Годфрид
|2
|0
|Винисиус Алессандро
|2
|0
|Rui Borges
|1
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Нлаво Луис
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Морейренсе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
1
Каса Пия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Морейренсе
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
26
12
Упущенные победы
21
14
Каса Пия
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (7)
48% (16)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Морейренсе
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
27
14
Упущенные победы
26
15
Голы по времени матча
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 24
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
6
38%
76-90
Пропущено
18
17
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
6
33%
5
29%
29%
61-75
3
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
25
18
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
2
8%
2
11%
1-15
5
20%
6
33%
16-30
5
20%
3
17%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
7
28%
5
28%
76-90
Пропущено
32
17
14 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
6
19%
1
6%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
4
13%
4
24%
31-45
4
13%
2
12%
46-60
6
19%
3
18%
61-75
8
25%
3
18%
76-90
Забито
35
34
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 19
13 Не забивали 12
3
9%
4
12%
1-15
5
14%
9
26%
16-30
7
20%
6
18%
31-45
6
17%
2
6%
46-60
5
14%
2
6%
61-75
9
26%
11
32%
76-90
Пропущено
50
34
20 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 16
7
14%
4
12%
1-15
5
10%
5
15%
16-30
8
16%
5
15%
31-45
7
14%
4
12%
46-60
12
24%
8
24%
61-75
11
22%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2
Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Арока 1:0 Риу Аве - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Боавишта 0:0 Спортинг Л - Каса Пия 8:0 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Каса Пия - Фамаликан 0:2 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Каса Пия - Брага 1:3 Шавиш - Каса Пия 1:3 Порту - Каса Пия 3:1
Морейренсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0
Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Спортинг Л 0:2 Морейренсе - Шавиш 1:0 Брага - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Фамаликан 1:0 Порту - Морейренсе 5:0 Эшторил - Морейренсе 1:3 Морейренсе - Каса Пия 1:4 Визела - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Портимоненсе 5:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:1
Результаты матчей
Каса Пия
Морейренсе
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
1:0
9 раз 27%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
12 раз 36%
3
4 раза 12%
2
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
124
116
313
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
98
79
413
511
215
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2112
825
726
627
330
231
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2.
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|76 - 27
|79
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|4.
|0:0 Заявка
|33
|20
|7
|6
|60 - 26
|67
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|49 - 37
|60
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|34 - 34
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|53 - 47
|46
|8.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|36 - 39
|42
|9.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 48
|37
|10.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 51
|36
|11.
|Заявка
|33
|6
|18
|9
|37 - 42
|36
|12.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|36 - 49
|35
|13.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14.
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 58
|32
|15.
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|32 - 53
|30
|16.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|36 - 71
|29
|17.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|34 - 64
|25
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 7
|47
|3.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|4.
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 12
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|8.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 19
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|13.
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 18
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|0:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 31
|21
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 30
|13
|13.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 13
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
Прогнозы на матч Каса Пия 0:1 Морейренсе
Исход игры
Каса Пия
32.1% (36)
Ничья
51.8% (58)
Морейренсе
16.1% (18)
Тотал 2.5
Больше
18.02% (20)
Меньше
81.98% (91)
Обе команды забьют
Да
67.57% (75)
Нет
32.43% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.1% (55)
1:0 Каса Пия
22.3% (25)
1:2 Морейренсе
8.9% (10)
2:1 Каса Пия
7.1% (8)
0:1 Морейренсе
5.4% (6)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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