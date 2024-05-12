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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Жил Висенте
2:0
Конец матча
Фаренсе
0'
1:0
17' Гол
Фудзимото Канья
2:0
19' Гол
Коррея Фелиш
21' Желтая карточка
Домингес Максим
22' Желтая карточка
Фильо Жозе Карлос
23' Желтая карточка
Мурило Коста
88' Желтая карточка
Шаброль Тиджани
90'+4
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
39
Буату-Мананга
Жонатан
2
Фильо
Жозе
Карлос
24
Гбане
Мори
8
Домингес
Максим
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
70
Коррея
Фелиш
9
Алипур
Али
22
Карвалью
Мигель
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
3
Росси
Игор
12
Оливейра
Талис
8
Барбоза
Рафаэл
II
14
Исидоро
Фабрисио
27
Матеус
де
Андраде
62
Беллуми
Мохамед
9
Дуарте
Бруно
77
Матиаш
Марку
Жил Висенте
4-2-3-1
Фаренсе
4-3-3

История личных встреч

Жил Висенте
Фаренсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПВЛ
2:3
ПВЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.18
Коррея Фелиш 5 0.15
Мурило Коста 4 (2) 0.12
Перейра Габриэл 4 0.12
Фудзимото Канья 3 (1) 0.09
Тиба Педру 3 (1) 0.09
Шаброль Тиджани 3 0.09
Депу 3 0.09
Роко Батурина 2 0.06
Алипур Али 2 (1) 0.06
Мигель Монтейру 1 0.03
Фильо Жозе Карлос 1 0.03
Буату-Мананга Жонатан 1 0.03
Рубен Мигель 1 0.03
Уилсон Роан 1 0.03
Гбане Мори 1 0.03
Лучано Томас 1 0.03
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0
Силва Фелипе 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Бруно 13 (4) 0.39
Беллуми Мохамед 7 0.21
Матеус де Андраде 5 (1) 0.15
Фалькао Клаудио 4 0.12
Кошта Руи 3 0.09
Исидоро Фабрисио 3 0.09
Матиаш Марку 2 0.06
Зе Луиш Жозе 2 0.06
Мускат Зак 2 0.06
Элвис 1 0.03
Барбоза Рафаэл II 1 0.03
Силва Гонсалу 1 0.03
Гонсалвеш Витор 1 0.03
Пастор 0 0
Понде Кристиан 0 0
Талоша Жоау 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 8 0
Домингес Максим 8 0
Фильо Жозе Карлос 7 0
Тиба Педру 7 0
Нету Мартим 7 0
Гбане Мори 7 0
Шаброль Тиджани 5 1
Рубен Мигель 4 0
Коррея Фелиш 4 0
Мурило Коста 3 0
Бута Леонарду 3 0
Депу 1 1
Пинту Алекс 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Буату-Мананга Жонатан 1 0
Алипур Али 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0
Боас Кико Вилас 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалькао Клаудио 12 0
Исидоро Фабрисио 7 1
Пастор 7 0
Мускат Зак 5 1
Матеус де Андраде 5 1
Касерес Факундо 5 1
Дуарте Бруно 6 0
Матиаш Марку 4 0
Росси Игор 4 0
Силва Гонсалу 2 1
Жорж Артур 3 0
Талоша Жоау 3 0
Беллуми Мохамед 3 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Кошта Руи 2 0
Вельо Рикардо 2 0
Дельгадо Франсиско 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Фаренсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

13
9
Жил Висенте
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Фаренсе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

26
15

Упущенные победы

7
18
Жил Висенте
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
42% (14)
18% (6)
Фаренсе
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

29
19

Упущенные победы

20
27

Голы по времени матча

Забито

29
23
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
4
14%
2
9%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
4
14%
7
30%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
6
21%
2
9%
61-75
8
28%
6
26%
76-90

Пропущено

21
27
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
3
14%
3
11%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
7
33%
8
30%
30%
76-90

Забито

15
23
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
0
0%
1
4%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
7
47%
9
39%
31-45
3
20%
5
22%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
2
13%
2
9%
76-90

Пропущено

28
20
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
7%
2
10%
1-15
3
11%
4
20%
16-30
6
21%
5
25%
31-45
7
25%
3
15%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
7
25%
4
20%
76-90

Забито

44
46
19 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 15
8 Не забивали 9
4
9%
3
7%
1-15
4
9%
8
17%
16-30
11
25%
16
35%
31-45
7
16%
8
17%
46-60
8
18%
3
7%
61-75
10
23%
8
17%
76-90

Пропущено

49
47
17 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 26
5
10%
5
11%
1-15
4
8%
8
17%
16-30
8
16%
8
17%
31-45
12
24%
7
15%
46-60
6
12%
7
15%
61-75
14
29%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4
Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0
Фаренсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1
Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1

Результаты матчей

Жил Висенте
Фаренсе

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:3
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
3
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
4
7
10
1.5
6
10
3
14
2.5
3
13
2
15
3.5
1
15
2
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
5
3
13
1.5
5
12
1
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
24
9
10
23
1.5
11
22
4
29
2.5
7
26
2
31
3.5
2
31
2
31
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 33 24 5 4 71 - 27 77
3.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
4.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 33 18 6 9 49 - 37 60
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 33 14 8 11 33 - 34 50
7.
Арока
 0:0 Заявка 33 13 8 12 53 - 42 47
8.
Фамаликан
 Заявка 33 10 12 11 36 - 39 42
9.
Фаренсе
 Заявка 33 10 7 16 45 - 48 37
10.
Жил Висенте
 Заявка 33 9 9 15 42 - 51 36
11.
Каса Пия
 0:0 Заявка 33 9 9 15 36 - 48 36
12.
Риу Аве
 Заявка 33 6 18 9 37 - 42 36
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 17 14 3 0 43 - 7 45
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
7.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 0:0 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
11.
Фамаликан
 Заявка 16 6 6 4 20 - 19 24
12.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 0:0 Заявка 17 3 6 8 10 - 17 15
16.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Бенфика
 0:0 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 17 7 4 6 15 - 17 25
7.
Арока
 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 19 23
8.
Каса Пия
 0:0 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Шавиш Ногейра 3 7
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Рефери не любит споров - именно за это Мурило Коста сейчас получил желтую
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 22'
      Зе Карлош получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Домингес Максим совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 19'
      Мурило Коста сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Коррея Фелиш забивает с правой ноги!
    • 17'
      Алипур Али сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Фудзимото Канья забивает ударом с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Жил Висенте 64% (71)
    X 27.9% (31)
    Фаренсе 8.1% (9)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Жил Висенте 2:0 Фаренсе онлайн

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    Прогнозы на матч Жил Висенте 2:0 Фаренсе

    Исход игры
    Жил Висенте
    64% (71)
    Ничья
    27.9% (31)
    Фаренсе
    8.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.27% (41)
    Меньше
    62.73% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    62.73% (69)
    Нет
    37.27% (41)
    Популярный счёт
    1:0 Жил Висенте
    29.7% (33)
    2:1 Жил Висенте
    27% (30)
    1:1 Ничья
    25.2% (28)
    1:2 Фаренсе
    7.2% (8)
    2:0 Жил Висенте
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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