Тур: 33. Стадион: Муниципал де Барселуш. Главный судья: Василица Янку
2:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолФудзимото Канья
2:0
19' ГолКоррея Фелиш
21' Желтая карточкаДомингес Максим
22' Желтая карточкаФильо Жозе Карлос
23' Желтая карточкаМурило Коста
88' Желтая карточкаШаброль Тиджани
90'+4
Ход матча
17'
1:0
19'
2:0
21'
23'
60'
88'
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
24
Гбане
Мори
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
28
Пастор
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
35 Силва ФелипеЗащитник
-
58 Лучано ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
29 ДепуНападающий
-
78 МироНападающий
-
76 Нету Мартим
-
Главный тренер: Тозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Матиаш МаркуНападающий
- Запасные игроки
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 КауанПолузащитник
-
19 Кошта РуиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Жил Висенте
Фаренсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.18
|Коррея Фелиш
|5
|0.15
|Мурило Коста
|4 (2)
|0.12
|Перейра Габриэл
|4
|0.12
|Фудзимото Канья
|3 (1)
|0.09
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.09
|Шаброль Тиджани
|3
|0.09
|Депу
|3
|0.09
|Роко Батурина
|2
|0.06
|Алипур Али
|2 (1)
|0.06
|Мигель Монтейру
|1
|0.03
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.03
|Буату-Мананга Жонатан
|1
|0.03
|Рубен Мигель
|1
|0.03
|Уилсон Роан
|1
|0.03
|Гбане Мори
|1
|0.03
|Лучано Томас
|1
|0.03
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
|Силва Фелипе
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Бруно
|13 (4)
|0.39
|Беллуми Мохамед
|7
|0.21
|Матеус де Андраде
|5 (1)
|0.15
|Фалькао Клаудио
|4
|0.12
|Кошта Руи
|3
|0.09
|Исидоро Фабрисио
|3
|0.09
|Матиаш Марку
|2
|0.06
|Зе Луиш Жозе
|2
|0.06
|Мускат Зак
|2
|0.06
|Элвис
|1
|0.03
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.03
|Силва Гонсалу
|1
|0.03
|Гонсалвеш Витор
|1
|0.03
|Пастор
|0
|0
|Понде Кристиан
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|8
|0
|Домингес Максим
|8
|0
|Фильо Жозе Карлос
|7
|0
|Тиба Педру
|7
|0
|Нету Мартим
|7
|0
|Гбане Мори
|7
|0
|Шаброль Тиджани
|5
|1
|Рубен Мигель
|4
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Мурило Коста
|3
|0
|Бута Леонарду
|3
|0
|Депу
|1
|1
|Пинту Алекс
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Буату-Мананга Жонатан
|1
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
|Боас Кико Вилас
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалькао Клаудио
|12
|0
|Исидоро Фабрисио
|7
|1
|Пастор
|7
|0
|Мускат Зак
|5
|1
|Матеус де Андраде
|5
|1
|Касерес Факундо
|5
|1
|Дуарте Бруно
|6
|0
|Матиаш Марку
|4
|0
|Росси Игор
|4
|0
|Силва Гонсалу
|2
|1
|Жорж Артур
|3
|0
|Талоша Жоау
|3
|0
|Беллуми Мохамед
|3
|0
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Вельо Рикардо
|2
|0
|Дельгадо Франсиско
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Фаренсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
13
9
Жил Висенте
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Фаренсе
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
26
15
Упущенные победы
7
18
Жил Висенте
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
42% (14)
18% (6)
Фаренсе
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
29
19
Упущенные победы
20
27
Голы по времени матча
Забито
29
23
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
4
14%
2
9%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
4
14%
7
30%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
6
21%
2
9%
61-75
8
28%
6
26%
76-90
Пропущено
21
27
6 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
3
14%
3
11%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
7
33%
8
30%
30%
76-90
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
0
0%
1
4%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
7
47%
9
39%
31-45
3
20%
5
22%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
2
13%
2
9%
76-90
Пропущено
28
20
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
7%
2
10%
1-15
3
11%
4
20%
16-30
6
21%
5
25%
31-45
7
25%
3
15%
46-60
3
11%
2
10%
61-75
7
25%
4
20%
76-90
Забито
44
46
19 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 15
8 Не забивали 9
4
9%
3
7%
1-15
4
9%
8
17%
16-30
11
25%
16
35%
31-45
7
16%
8
17%
46-60
8
18%
3
7%
61-75
10
23%
8
17%
76-90
Пропущено
49
47
17 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 26
17 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 26
5
10%
5
11%
1-15
4
8%
8
17%
16-30
8
16%
8
17%
31-45
12
24%
7
15%
46-60
6
12%
7
15%
61-75
14
29%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4
Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0
Фаренсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1
Фаренсе - Боавишта 2:0 Арока - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Риу Аве 1:1 Визела - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Морейренсе 0:1 Брага - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Фамаликан 1:1 Шавиш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Порту 1:3 Каса Пия - Фаренсе 1:3 Портимоненсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Фаренсе 4:0 Фаренсе - Эштрела 0:0 Бенфика - Фаренсе 1:1
Результаты матчей
Жил Висенте
Фаренсе
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:3
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
3
5 раз 15%
2
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
124
710
610
314
313
215
115
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
125
313
512
115
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
249
1023
1122
429
726
231
231
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2.
|0:0 Заявка
|33
|24
|5
|4
|71 - 27
|77
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|4.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 26
|66
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|49 - 37
|60
|6.
|0:0 Заявка
|33
|14
|8
|11
|33 - 34
|50
|7.
|0:0 Заявка
|33
|13
|8
|12
|53 - 42
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|36 - 39
|42
|9.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 48
|37
|10.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 51
|36
|11.
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 48
|36
|12.
|Заявка
|33
|6
|18
|9
|37 - 42
|36
|13.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|32 - 53
|30
|16.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|36 - 71
|29
|17.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|34 - 64
|25
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|0:0 Заявка
|17
|14
|3
|0
|43 - 7
|45
|3.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|8.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|10.
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 19
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|10 - 17
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|4.
|0:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 17
|25
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 19
|23
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 31
|21
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
Прогнозы на матч Жил Висенте 2:0 Фаренсе
Исход игры
Жил Висенте
64% (71)
Ничья
27.9% (31)
Фаренсе
8.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
37.27% (41)
Меньше
62.73% (69)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
29.7% (33)
2:1 Жил Висенте
27% (30)
1:1 Ничья
25.2% (28)
1:2 Фаренсе
7.2% (8)
2:0 Жил Висенте
4.5% (5)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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