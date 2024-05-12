Тур: 33. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Мело Фабио
0'
Прогноз на матч от Liveresult
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
28
Эшгаю
Тьягу
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бернат ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
84 Joao Rego
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Пуче МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
История личных встреч
Бенфика
Арока
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
3
2.13
Среднее время на гол
30
42
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.38
0.5
Среднее время на гол
240
180
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.69
1.31
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
Среднее время на гол
53
68
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|12
|0.36
|Ди Мария Анхель
|8 (1)
|0.24
|Леонардо Маркос
|7
|0.21
|Кабрал Артур
|6
|0.18
|Кекчю Оркун
|5
|0.15
|Нерес Давид
|5
|0.15
|Муса Петар
|5
|0.15
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.09
|Невеш Жоау
|3
|0.09
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.09
|Эурснес Фредрик
|2
|0.06
|Бах Александр
|2
|0.06
|Говейя Тьягу
|2
|0.06
|Отаменди Николас
|2
|0.06
|Силва Антониу
|2
|0.06
|Альваро Фернандес
|1
|0.03
|Араужу Томаш
|1
|0.03
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|20
|0.61
|Гонсалес Кристо
|14 (2)
|0.42
|Джейсон
|6
|0.18
|Силла Морлей
|3
|0.09
|Эшгаю Тьягу
|2
|0.06
|Букия Андре
|1
|0.03
|Монтеро Франcиско
|1
|0.03
|Веверсон
|1
|0.03
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|Роша Матиас
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|10
|1
|Флорентину
|7
|0
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Силва Антониу
|6
|0
|Мариу Жоау
|4
|0
|Эурснес Фредрик
|2
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Силва Рафа
|3
|0
|Бах Александр
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Говейя Тьягу
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симау Давид
|7
|1
|Силла Морлей
|8
|0
|Монтеро Франcиско
|8
|0
|Сантуш Педру
|7
|0
|Трецца Альфонсо
|6
|0
|Куасси Эбуэ
|4
|1
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Милованов Богдан
|3
|1
|Джейсон
|4
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Веверсон
|4
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Гонсалес Кристо
|3
|0
|Роша Матиас
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Daniel Sousa
|0
|1
|Морейра Педру
|1
|0
|Бамбу Робсон
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
13% (2)
6% (1)
Арока
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
8
Бенфика
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
25
23
Бенфика
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
22% (7)
22% (7)
Арока
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Сухие победы
11
8
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
27
31
Голы по времени матча
Забито
42
27
16 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
5%
3
11%
1-15
5
12%
1
4%
16-30
9
21%
6
22%
31-45
6
14%
9
33%
46-60
7
17%
2
7%
61-75
13
31%
6
22%
76-90
Пропущено
8
20
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
2
25%
4
20%
1-15
2
25%
3
15%
16-30
1
13%
5
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
13%
4
20%
76-90
Забито
28
23
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
3
11%
2
9%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
7
25%
5
22%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
6
21%
5
22%
76-90
Пропущено
20
25
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
5
20%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
3
15%
6
24%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
6
30%
7
28%
76-90
Забито
70
50
30 В 1-м тайме 21
40 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 10
3 Не забивали 11
5
7%
5
10%
1-15
9
13%
5
10%
16-30
16
23%
11
22%
31-45
10
14%
12
24%
46-60
11
16%
6
12%
61-75
19
27%
11
22%
76-90
Пропущено
28
45
11 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 21
18 Не пропускали 29
3
11%
9
20%
1-15
5
18%
5
11%
16-30
3
11%
8
18%
31-45
5
18%
6
13%
46-60
5
18%
6
13%
61-75
7
25%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0
Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2
Арока
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1
Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0
Результаты матчей
Бенфика
Арока
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
6
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 28%
1
8 раз 25%
2
7 раз 22%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
6
1 раз 3%
0
11 раз 34%
2
7 раз 22%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
88
97
511
412
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
97
88
511
412
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
2111
2111
1616
1418
923
527
527
131
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2.
|0:0 Заявка
|33
|24
|5
|4
|71 - 27
|77
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|4.
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 26
|66
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|49 - 37
|60
|6.
|0:0 Заявка
|33
|14
|8
|11
|33 - 34
|50
|7.
|0:0 Заявка
|33
|13
|8
|12
|53 - 42
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|36 - 39
|42
|9.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 48
|37
|10.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 51
|36
|11.
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 48
|36
|12.
|Заявка
|33
|6
|18
|9
|37 - 42
|36
|13.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14.
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|36 - 58
|31
|15.
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|32 - 53
|30
|16.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|36 - 71
|29
|17.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|34 - 64
|25
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|0:0 Заявка
|17
|14
|3
|0
|43 - 7
|45
|3.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 12
|34
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|8.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|10.
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 19
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|13.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|10 - 17
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|4.
|0:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|6.
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 17
|25
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 19
|23
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 31
|21
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 30
|12
|13.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Арока
Исход игры
Бенфика
99.1% (111)
Ничья
0.9% (1)
Арока
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (54)
Меньше
51.35% (57)
Обе команды забьют
Да
36.04% (40)
Нет
63.96% (71)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
43.8% (49)
2:1 Бенфика
24.1% (27)
3:0 Бенфика
11.6% (13)
3:1 Бенфика
8% (9)
1:0 Бенфика
6.3% (7)
4:0 Бенфика
1.8% (2)
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