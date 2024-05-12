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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Мело Фабио
Бенфика
0:0
Первый тайм: 14'
Арока
0'
Прогнозы 112
Бенфика 99.1% (111)
X 0.9% (1)
Арока 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
3
Альваро
Фернандес
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
11
Ди
Мария
Анхель
10
Кекчю
Оркун
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
3
Бамбу
Робсон
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
5
Симау
Давид
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
15
Морозов
Владислав
Бенфика
4-2-3-1
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Арока

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
КЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
LC2S
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

3
2.13

Среднее время на гол

30
42

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.38
0.5

Среднее время на гол

240
180

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.69
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10

Среднее время на гол

53
68

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 12 0.36
Ди Мария Анхель 8 (1) 0.24
Леонардо Маркос 7 0.21
Кабрал Артур 6 0.18
Кекчю Оркун 5 0.15
Нерес Давид 5 0.15
Муса Петар 5 0.15
Тенгстедт Каспер 3 0.09
Невеш Жоау 3 0.09
Мариу Жоау 3 (1) 0.09
Эурснес Фредрик 2 0.06
Бах Александр 2 0.06
Говейя Тьягу 2 0.06
Отаменди Николас 2 0.06
Силва Антониу 2 0.06
Альваро Фернандес 1 0.03
Араужу Томаш 1 0.03
Рольхейсер Бенхамин 1 0.03
Родригес Фелипе II 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 20 0.61
Гонсалес Кристо 14 (2) 0.42
Джейсон 6 0.18
Силла Морлей 3 0.09
Эшгаю Тьягу 2 0.06
Букия Андре 1 0.03
Монтеро Франcиско 1 0.03
Веверсон 1 0.03
Сантуш Педру 1 0.03
Роша Матиас 1 0.03
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Флорентину 7 0
Кекчю Оркун 6 0
Силва Антониу 6 0
Мариу Жоау 4 0
Эурснес Фредрик 2 1
Ди Мария Анхель 3 0
Силва Рафа 3 0
Бах Александр 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Кабрал Артур 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Нерес Давид 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Журасек Давид 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симау Давид 7 1
Силла Морлей 8 0
Монтеро Франcиско 8 0
Сантуш Педру 7 0
Трецца Альфонсо 6 0
Куасси Эбуэ 4 1
Мухика Рафаэль 4 1
Милованов Богдан 3 1
Джейсон 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Веверсон 4 0
Галович Нино 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Роша Матиас 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Бускетс Ориоль 2 0
Daniel Sousa 0 1
Морейра Педру 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
13% (2)
6% (1)
Арока
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
8
Бенфика
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

25
23
Бенфика
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
22% (7)
22% (7)
Арока
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)

Сухие победы

11
8

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

27
31

Голы по времени матча

Забито

42
27
16 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
5%
3
11%
1-15
5
12%
1
4%
16-30
9
21%
6
22%
31-45
6
14%
9
33%
46-60
7
17%
2
7%
61-75
13
31%
6
22%
76-90

Пропущено

8
20
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
2
25%
4
20%
1-15
2
25%
3
15%
16-30
1
13%
5
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
13%
4
20%
76-90

Забито

28
23
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
3
11%
2
9%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
7
25%
5
22%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
6
21%
5
22%
76-90

Пропущено

20
25
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
5
20%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
3
15%
6
24%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
6
30%
7
28%
76-90

Забито

70
50
30 В 1-м тайме 21
40 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 10
3 Не забивали 11
5
7%
5
10%
1-15
9
13%
5
10%
16-30
16
23%
11
22%
31-45
10
14%
12
24%
46-60
11
16%
6
12%
61-75
19
27%
11
22%
76-90

Пропущено

28
45
11 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 21
18 Не пропускали 29
3
11%
9
20%
1-15
5
18%
5
11%
16-30
3
11%
8
18%
31-45
5
18%
6
13%
46-60
5
18%
6
13%
61-75
7
25%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0
Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2
Арока
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1
Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0

Результаты матчей

Бенфика
Арока

Точный счет

3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
6
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 28%
1
8 раз 25%
2
7 раз 22%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
6
1 раз 3%
0
11 раз 34%
2
7 раз 22%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
8
8
9
7
2.5
5
11
4
12
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
9
7
1.5
8
8
5
11
2.5
4
12
1
15
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
21
11
21
11
1.5
16
16
14
18
2.5
9
23
5
27
3.5
5
27
1
31
4.5
2
30
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 33 24 5 4 71 - 27 77
3.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
4.
Порту
 Заявка 32 20 6 6 60 - 26 66
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 33 18 6 9 49 - 37 60
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 33 14 8 11 33 - 34 50
7.
Арока
 0:0 Заявка 33 13 8 12 53 - 42 47
8.
Фамаликан
 Заявка 33 10 12 11 36 - 39 42
9.
Фаренсе
 Заявка 33 10 7 16 45 - 48 37
10.
Жил Висенте
 Заявка 33 9 9 15 42 - 51 36
11.
Каса Пия
 0:0 Заявка 33 9 9 15 36 - 48 36
12.
Риу Аве
 Заявка 33 6 18 9 37 - 42 36
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Боавишта
 Заявка 32 7 10 15 36 - 58 31
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 0:0 Заявка 17 14 3 0 43 - 7 45
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
4.
Порту
 Заявка 16 10 4 2 33 - 12 34
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
7.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 0:0 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
11.
Фамаликан
 Заявка 16 6 6 4 20 - 19 24
12.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
13.
Боавишта
 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Каса Пия
 0:0 Заявка 17 3 6 8 10 - 17 15
16.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Порту
 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Бенфика
 0:0 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 17 7 4 6 15 - 17 25
7.
Арока
 0:0 Заявка 17 6 5 6 28 - 19 23
8.
Каса Пия
 0:0 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 Заявка 16 3 3 10 17 - 30 12
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Шавиш Ногейра 3 7
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 112
Бенфика 99.1% (111)
X 0.9% (1)
Арока 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Арока
1.28
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8.90
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9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бенфика 0:0 Арока

Исход игры
Бенфика
99.1% (111)
Ничья
0.9% (1)
Арока
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (54)
Меньше
51.35% (57)
Обе команды забьют
Да
36.04% (40)
Нет
63.96% (71)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
43.8% (49)
2:1 Бенфика
24.1% (27)
3:0 Бенфика
11.6% (13)
3:1 Бенфика
8% (9)
1:0 Бенфика
6.3% (7)
4:0 Бенфика
1.8% (2)
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