  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 40000 Главный судья: Мело Фабио
Бенфика
5:0
Конец матча
Арока
0'
1:0
25' Пенальти
Ди Мария Анхель
28' Желтая карточка
Эшгаю Тьягу
2:0
32' Пенальти
Кекчю Оркун
36' Желтая карточка
Флорентину
3:0
42' Гол
Силва Рафа
4:0
46' Гол
Силва Рафа
58' Undefined phrase: football_event_
Ди Мария Анхель
59' Желтая карточка
Симау Давид
59' Желтая карточка
Ди Мария Анхель
5:0
77' Гол
Тенгстедт Каспер
90'+4

Ход матча

25'
Ди Мария Анхель
1:0
28'
 
Эшгаю Тьягу
32'
Кекчю Оркун
2:0
36'
Флорентину
 
42'
Силва Рафа
(Эурснес Фредрик)
3:0
46'
Силва Рафа
(Альваро Фернандес)
4:0
50'
 
Куасси Эбуэ
Морозов Владислав
50'
 
Трецца Альфонсо
Сантуш Педру
58'
Ди Мария Анхель
 
59'
 
Симау Давид
59'
Ди Мария Анхель
 
65'
Флорентину
Силва Антониу
 
65'
Родригес Фелипе
Говейя Тьягу
 
76'
 
Кекчю Оркун
Симау Давид
76'
 
Бускетс Ориоль
Гонсалес Кристо
76'
Рольхейсер Бенхамин
Ди Мария Анхель
 
76'
 
Пуче Мигель
Тенгстедт Каспер
77'
Тенгстедт Каспер
(Силва Рафа)
5:0
85'
Joao Rego
Силва Рафа
 
85'
 
Лаваль Юсуф
Джейсон
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Бенфика 99.1% (111)
X 0.9% (1)
Арока 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
3
Альваро
Фернандес
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
11
Ди
Мария
Анхель
10
Кекчю
Оркун
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
28
Эшгаю
Тьягу
3
Бамбу
Робсон
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
5
Симау
Давид
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
15
Морозов
Владислав
Бенфика
4-2-3-1
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Арока

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3
КЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
LC2S
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

3
2.13

Среднее время на гол

30
42

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.38
0.5

Среднее время на гол

240
180

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.69
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10

Среднее время на гол

53
68

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 14 0.42
Ди Мария Анхель 9 (2) 0.27
Леонардо Маркос 7 0.21
Кекчю Оркун 6 (1) 0.18
Кабрал Артур 6 0.18
Нерес Давид 5 0.15
Муса Петар 5 0.15
Тенгстедт Каспер 4 0.12
Невеш Жоау 3 0.09
Мариу Жоау 3 (1) 0.09
Эурснес Фредрик 2 0.06
Бах Александр 2 0.06
Говейя Тьягу 2 0.06
Отаменди Николас 2 0.06
Силва Антониу 2 0.06
Альваро Фернандес 1 0.03
Араужу Томаш 1 0.03
Рольхейсер Бенхамин 1 0.03
Родригес Фелипе II 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 20 0.61
Гонсалес Кристо 14 (2) 0.42
Джейсон 6 0.18
Силла Морлей 3 0.09
Эшгаю Тьягу 2 0.06
Букия Андре 1 0.03
Монтеро Франcиско 1 0.03
Веверсон 1 0.03
Сантуш Педру 1 0.03
Роша Матиас 1 0.03
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Флорентину 8 0
Кекчю Оркун 6 0
Силва Антониу 6 0
Ди Мария Анхель 4 0
Мариу Жоау 4 0
Эурснес Фредрик 2 1
Силва Рафа 3 0
Бах Александр 3 0
Невеш Жоау 3 0
Муса Петар 1 1
Родригес Фелипе II 2 0
Кабрал Артур 2 0
Альваро Фернандес 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Нерес Давид 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Журасек Давид 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симау Давид 8 1
Силла Морлей 8 0
Монтеро Франcиско 8 0
Сантуш Педру 7 0
Трецца Альфонсо 6 0
Куасси Эбуэ 4 1
Мухика Рафаэль 4 1
Эшгаю Тьягу 5 0
Милованов Богдан 3 1
Джейсон 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 4 0
Веверсон 4 0
Галович Нино 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Роша Матиас 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Бускетс Ориоль 2 0
Daniel Sousa 0 1
Морейра Педру 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (14)
12% (2)
6% (1)
Арока
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
8
Бенфика
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Арока
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

25
23
Бенфика
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (19)
21% (7)
21% (7)
Арока
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)

Сухие победы

12
8

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

27
31

Голы по времени матча

Забито

47
27
19 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
2
4%
3
11%
1-15
6
13%
1
4%
16-30
11
23%
6
22%
31-45
7
15%
9
33%
46-60
7
15%
2
7%
61-75
14
30%
30%
6
22%
76-90

Пропущено

8
25
5 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 16
2
25%
4
16%
1-15
2
25%
4
16%
16-30
1
13%
7
28%
31-45
2
25%
1
4%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
1
13%
5
20%
76-90

Забито

28
23
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
3
11%
2
9%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
7
25%
5
22%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
6
21%
5
22%
76-90

Пропущено

20
25
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
5
20%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
3
15%
6
24%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
6
30%
7
28%
76-90

Забито

75
50
33 В 1-м тайме 21
42 Во 2-м тайме 29
22 Забивали первыми 10
3 Не забивали 12
5
7%
5
10%
1-15
10
13%
5
10%
16-30
18
24%
11
22%
31-45
11
15%
12
24%
46-60
11
15%
6
12%
61-75
20
27%
11
22%
76-90

Пропущено

28
50
11 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 22
18 Не пропускали 30
3
11%
9
18%
1-15
5
18%
6
12%
16-30
3
11%
10
20%
31-45
5
18%
7
14%
46-60
5
18%
6
12%
61-75
7
25%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0
Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2
Арока
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1
Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0

Результаты матчей

Бенфика
Арока

Точный счет

3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 27%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
12 раз 36%
2
7 раз 21%
1
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
8
8
10
7
2.5
5
11
5
12
3.5
2
14
2
15
4.5
1
15
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
5
9
7
1.5
8
9
5
11
2.5
4
13
1
15
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
3
0.5
Больше Меньше
21
12
22
11
1.5
16
17
15
18
2.5
9
24
6
27
3.5
5
28
2
31
4.5
2
31
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 33 28 3 2 93 - 29 87
2.
Бенфика
 Заявка 33 25 4 4 76 - 27 79
3.
Брага
 Заявка 33 21 5 7 71 - 49 68
4.
Порту
 0:0 Заявка 33 20 7 6 60 - 26 67
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 33 18 6 9 49 - 37 60
6.
Морейренсе
 Заявка 33 15 7 11 34 - 34 52
7.
Арока
 Заявка 33 13 7 13 53 - 47 46
8.
Фамаликан
 Заявка 33 10 12 11 36 - 39 42
9.
Фаренсе
 Заявка 33 10 7 16 45 - 48 37
10.
Жил Висенте
 Заявка 33 9 9 15 42 - 51 36
11.
Риу Аве
 Заявка 33 6 18 9 37 - 42 36
12.
Каса Пия
 Заявка 33 9 8 16 36 - 49 35
13.
Эшторил
 Заявка 33 9 6 18 48 - 56 33
14.
Боавишта
 0:0 Заявка 33 7 11 15 36 - 58 32
15.
Эштрела
 Заявка 33 6 12 15 32 - 53 30
16.
Портимоненсе
 Заявка 33 7 8 18 36 - 71 29
17.
Визела
 Заявка 33 5 10 18 34 - 64 25
18.
Шавиш
 Заявка 33 5 8 20 31 - 69 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 16 16 0 0 54 - 11 48
2.
Бенфика
 Заявка 17 15 2 0 48 - 7 47
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 17 11 2 4 31 - 18 35
4.
Порту
 0:0 Заявка 17 10 5 2 33 - 12 35
5.
Брага
 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
6.
Морейренсе
 Заявка 16 7 4 5 18 - 17 25
7.
Риу Аве
 Заявка 16 6 7 3 24 - 19 25
8.
Эшторил
 Заявка 17 8 1 8 25 - 18 25
9.
Жил Висенте
 Заявка 17 6 7 4 28 - 22 25
10.
Арока
 Заявка 16 7 3 6 25 - 23 24
11.
Фамаликан
 Заявка 16 6 6 4 20 - 19 24
12.
Фаренсе
 Заявка 16 6 4 6 23 - 20 22
13.
Боавишта
 0:0 Заявка 16 4 7 5 19 - 28 19
14.
Эштрела
 Заявка 16 5 3 8 21 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 17 3 6 8 18 - 31 15
16.
Каса Пия
 Заявка 17 3 5 9 10 - 18 14
17.
Визела
 Заявка 17 3 5 9 20 - 32 14
18.
Шавиш
 Заявка 17 3 4 10 21 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 17 12 3 2 39 - 18 39
2.
Брага
 Заявка 17 11 2 4 38 - 30 35
3.
Порту
 0:0 Заявка 16 10 2 4 27 - 14 32
4.
Бенфика
 Заявка 16 10 2 4 28 - 20 32
5.
Морейренсе
 Заявка 17 8 3 6 16 - 17 27
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 16 7 4 5 18 - 19 25
7.
Арока
 Заявка 17 6 4 7 28 - 24 22
8.
Каса Пия
 Заявка 16 6 3 7 26 - 31 21
9.
Фамаликан
 Заявка 17 4 6 7 16 - 20 18
10.
Фаренсе
 Заявка 17 4 3 10 22 - 28 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 16 4 2 10 18 - 40 14
12.
Боавишта
 0:0 Заявка 17 3 4 10 17 - 30 13
13.
Эштрела
 Заявка 17 1 9 7 11 - 26 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 16 3 2 11 14 - 29 11
15.
Визела
 Заявка 16 2 5 9 14 - 32 11
16.
Риу Аве
 Заявка 17 0 11 6 13 - 23 11
17.
Шавиш
 Заявка 16 2 4 10 10 - 32 10
18.
Эшторил
 Заявка 16 1 5 10 23 - 38 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 27 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Визела Эссанд Самюэль 15
Фамаликан Кадис Хондер 15
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 13
Шавиш Ногейра 3 7
Каса Пия Нето Анжело 12
Фаренсе Фалькао Клаудио 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Эурснес Фредрик сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Силва Рафа забивает с правой ноги!
    • 36'
      Флорентину получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Г О О О О О Л - Кекчю Оркун из команды Бенфика забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Игнасио де Арруабаррена прыгнул не в ту сторону.
    • 29'
      Монтеро Франcиско получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Эшгаю Тьягу получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Г О О О О О Л - Ди Мария Анхель из команды Бенфика забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Игнасио де Арруабаррена прыгнул не в ту сторону.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 112
    Бенфика 99.1% (111)
    X 0.9% (1)
    Арока 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бенфика 5:0 Арока онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 5:0 Арока

    Исход игры
    Бенфика
    99.1% (111)
    Ничья
    0.9% (1)
    Арока
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (54)
    Меньше
    51.35% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    36.04% (40)
    Нет
    63.96% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    43.8% (49)
    2:1 Бенфика
    24.1% (27)
    3:0 Бенфика
    11.6% (13)
    3:1 Бенфика
    8% (9)
    1:0 Бенфика
    6.3% (7)
    4:0 Бенфика
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный