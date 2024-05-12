Тур: 33. Стадион: Эштадиу да Луш. Зрители: 40000 Главный судья: Мело Фабио
0'
1:0
25' ПенальтиДи Мария Анхель
28' Желтая карточкаЭшгаю Тьягу
2:0
32' ПенальтиКекчю Оркун
36' Желтая карточкаФлорентину
3:0
42' ГолСилва Рафа
4:0
46' ГолСилва Рафа
58' Undefined phrase: football_event_Ди Мария Анхель
59' Желтая карточкаСимау Давид
59' Желтая карточкаДи Мария Анхель
5:0
77' ГолТенгстедт Каспер
90'+4
Ход матча
25'
1:0
28'
32'
2:0
36'
42'
3:0
46'
4:0
58'
59'
59'
77'
5:0
85'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
10
Кекчю
Оркун
20
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
28
Эшгаю
Тьягу
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бернат ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Говейя ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
84 Joao Rego
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Пуче МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
История личных встреч
Бенфика
Арока
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
87.5%
6.3%
6.2%
14 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
3
2.13
Среднее время на гол
30
42
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.38
0.5
Среднее время на гол
240
180
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.69
1.31
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
Среднее время на гол
53
68
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|14
|0.42
|Ди Мария Анхель
|9 (2)
|0.27
|Леонардо Маркос
|7
|0.21
|Кекчю Оркун
|6 (1)
|0.18
|Кабрал Артур
|6
|0.18
|Нерес Давид
|5
|0.15
|Муса Петар
|5
|0.15
|Тенгстедт Каспер
|4
|0.12
|Невеш Жоау
|3
|0.09
|Мариу Жоау
|3 (1)
|0.09
|Эурснес Фредрик
|2
|0.06
|Бах Александр
|2
|0.06
|Говейя Тьягу
|2
|0.06
|Отаменди Николас
|2
|0.06
|Силва Антониу
|2
|0.06
|Альваро Фернандес
|1
|0.03
|Араужу Томаш
|1
|0.03
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|20
|0.61
|Гонсалес Кристо
|14 (2)
|0.42
|Джейсон
|6
|0.18
|Силла Морлей
|3
|0.09
|Эшгаю Тьягу
|2
|0.06
|Букия Андре
|1
|0.03
|Монтеро Франcиско
|1
|0.03
|Веверсон
|1
|0.03
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|Роша Матиас
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|10
|1
|Флорентину
|8
|0
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Силва Антониу
|6
|0
|Ди Мария Анхель
|4
|0
|Мариу Жоау
|4
|0
|Эурснес Фредрик
|2
|1
|Силва Рафа
|3
|0
|Бах Александр
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Муса Петар
|1
|1
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Кабрал Артур
|2
|0
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Говейя Тьягу
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симау Давид
|8
|1
|Силла Морлей
|8
|0
|Монтеро Франcиско
|8
|0
|Сантуш Педру
|7
|0
|Трецца Альфонсо
|6
|0
|Куасси Эбуэ
|4
|1
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Эшгаю Тьягу
|5
|0
|Милованов Богдан
|3
|1
|Джейсон
|4
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|4
|0
|Веверсон
|4
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Гонсалес Кристо
|3
|0
|Роша Матиас
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Daniel Sousa
|0
|1
|Морейра Педру
|1
|0
|Бамбу Робсон
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (14)
12% (2)
6% (1)
Арока
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
8
Бенфика
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Арока
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
25
23
Бенфика
65.5%
34.5%
19 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (19)
21% (7)
21% (7)
Арока
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Сухие победы
12
8
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
27
31
Голы по времени матча
Забито
47
27
19 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
2
4%
3
11%
1-15
6
13%
1
4%
16-30
11
23%
6
22%
31-45
7
15%
9
33%
46-60
7
15%
2
7%
61-75
14
30%
30%
6
22%
76-90
Пропущено
8
25
5 В 1-м тайме 15
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 16
2
25%
4
16%
1-15
2
25%
4
16%
16-30
1
13%
7
28%
31-45
2
25%
1
4%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
1
13%
5
20%
76-90
Забито
28
23
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
3
11%
2
9%
1-15
4
14%
4
17%
16-30
7
25%
5
22%
31-45
4
14%
3
13%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
6
21%
5
22%
76-90
Пропущено
20
25
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
5
20%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
3
15%
6
24%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
6
30%
7
28%
76-90
Забито
75
50
33 В 1-м тайме 21
42 Во 2-м тайме 29
22 Забивали первыми 10
3 Не забивали 12
5
7%
5
10%
1-15
10
13%
5
10%
16-30
18
24%
11
22%
31-45
11
15%
12
24%
46-60
11
15%
6
12%
61-75
20
27%
11
22%
76-90
Пропущено
28
50
11 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 22
18 Не пропускали 30
3
11%
9
18%
1-15
5
18%
6
12%
16-30
3
11%
10
20%
31-45
5
18%
7
14%
46-60
5
18%
6
12%
61-75
7
25%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0
Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Бенфика - Шавиш 1:0 Каса Пия - Бенфика 0:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Бенфика - Эшторил 3:1 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Порту - Бенфика 5:0 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Портимоненсе 4:0 Тулуза - Бенфика 0:0 Бенфика - Визела 6:1 Бенфика - Тулуза 2:1 Витория Гимарайнш - Бенфика 2:2
Арока
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1
Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0
Результаты матчей
Бенфика
Арока
Точный счет
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
5:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 27%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
4 раза 12%
0
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
12 раз 36%
2
7 раз 21%
1
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
88
107
511
512
214
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
125
97
89
511
413
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
303
Больше Меньше
2112
2211
1617
1518
924
627
528
231
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|28
|3
|2
|93 - 29
|87
|2.
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|76 - 27
|79
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|71 - 49
|68
|4.
|0:0 Заявка
|33
|20
|7
|6
|60 - 26
|67
|5.
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|49 - 37
|60
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|34 - 34
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|53 - 47
|46
|8.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|36 - 39
|42
|9.
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|45 - 48
|37
|10.
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|42 - 51
|36
|11.
|Заявка
|33
|6
|18
|9
|37 - 42
|36
|12.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|36 - 49
|35
|13.
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|48 - 56
|33
|14.
|0:0 Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 58
|32
|15.
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|32 - 53
|30
|16.
|Заявка
|33
|7
|8
|18
|36 - 71
|29
|17.
|Заявка
|33
|5
|10
|18
|34 - 64
|25
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 69
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|54 - 11
|48
|2.
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|48 - 7
|47
|3.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|31 - 18
|35
|4.
|0:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 12
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 17
|25
|7.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|24 - 19
|25
|8.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 18
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 22
|25
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 23
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 19
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 20
|22
|13.
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 27
|18
|15.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 31
|15
|16.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 18
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 32
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|21 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|39 - 18
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|38 - 30
|35
|3.
|0:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 14
|32
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 20
|32
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 17
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|18 - 19
|25
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 24
|22
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 31
|21
|9.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|10.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 28
|15
|11.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|18 - 40
|14
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|17 - 30
|13
|13.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|11 - 26
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|14 - 29
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 32
|11
|16.
|Заявка
|17
|0
|11
|6
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 32
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|23 - 38
|8
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|27 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|15
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 13
|Шавиш
|Ногейра
|3 7
|Каса Пия
|Нето Анжело
|12
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 5:0 Арока
Исход игры
Бенфика
99.1% (111)
Ничья
0.9% (1)
Арока
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.65% (54)
Меньше
51.35% (57)
Обе команды забьют
Да
36.04% (40)
Нет
63.96% (71)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
43.8% (49)
2:1 Бенфика
24.1% (27)
3:0 Бенфика
11.6% (13)
3:1 Бенфика
8% (9)
1:0 Бенфика
6.3% (7)
4:0 Бенфика
1.8% (2)
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