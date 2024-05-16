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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 33.
Динамо Махачкала
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 42
Динамо Махачкала 61.9% (26)
X 26.2% (11)
Родина Москва 11.9% (5)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Динамо Махачкала
Родина Москва

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 9 0.28
Магомедов Ражаб 7 0.22
Касинтура Эгаш 4 0.13
Глушков Никита Сергеевич 3 0.09
Кагермазов Сослан 2 0.06
Алибеков Муталип 2 0.06
Абдуллахи Квари 2 0.06
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.06
Костюков Михаил 1 0.03
Ковачевич Владимир 1 0.03
Сундуков Темиркан 1 0.03
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.41
Гордюшенко Астемир 9 0.28
Калмыков Амур 6 (1) 0.19
Турищев Максим 4 0.13
Клещенко Александр 3 0.09
Султонов Мухаммад 2 0.06
Кузнецов Даниил 2 0.06
Самко Владислав 2 0.06
Сокол Артём 2 (1) 0.06
Юшин Александр 1 0.03
Куликов Даниил 1 0.03
Уэсли Ната 1 0.03
Крижан Митча 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Куль Руслан 1 (1) 0.03

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 7 0
Алибеков Муталип 4 0
Храмцов Максим 4 0
Касинтура Эгаш 4 0
Сердеров Сердер 3 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Касимов Артём 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Шумахов Идар 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Тимур 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Лисакович Руслан 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 6 0
Бакаев Солтмурад 6 0
Плиев Заурбек 5 0
Клещенко Александр 5 0
Фищенко Руслан 5 0
Дмитриев Олег 4 0
Сокол Артём 2 1
Ориньо II 3 0
Марсиньо Силва 3 0
Гордюшенко Астемир 3 0
Камышев Илья 3 0
Уэсли Ната 3 0
Крижан Митча 3 0
Воропаев Артём 3 0
Юшин Александр 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Куликов Даниил 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Тананеев Дмитрий 1 0
Маркитесов Дмитрий 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Мещанинов Артём 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
69% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Родина Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
8
Динамо Махачкала
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Родина Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

12
21
Динамо Махачкала
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (7)
63% (20)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Родина Москва
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (7)
59% (19)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

21
25
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
7
28%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
6
29%
3
12%
61-75
4
19%
6
24%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
4
25%
61-75
3
43%
5
31%
76-90

Забито

14
24
10 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
2
14%
5
21%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
4
17%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
21%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
4
40%
3
21%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
1
10%
5
36%
76-90

Забито

35
49
19 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 17
11 Не забивали 7
5
14%
6
12%
1-15
5
14%
7
14%
16-30
9
26%
7
14%
31-45
3
9%
10
20%
46-60
6
17%
6
12%
61-75
7
20%
13
27%
76-90

Пропущено

17
30
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 20
1
6%
2
7%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
4
24%
4
13%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
5
29%
29%
6
20%
61-75
4
24%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0
Родина Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1
СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Родина Москва

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
1
12 раз 38%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
6
10
3
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
8
8
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
26
6
10
22
1.5
14
18
4
28
2.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 32 18 6 8 53 - 38 60
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 17 7 8 35 - 17 58
3.
Акрон
 Заявка 31 16 8 7 46 - 23 56
4.
Родина Москва
 Заявка 32 14 10 8 50 - 29 52
5.
Арсенал Тула
 31 12 15 4 37 - 23 51
6.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
7.
Шинник
 Заявка 31 12 8 11 36 - 40 44
8.
Алания
 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
9.
Тюмень
 Заявка 31 11 9 11 33 - 33 42
10.
Нефтехимик
 Заявка 31 11 9 11 30 - 29 42
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 31 11 8 12 32 - 32 41
12.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 29 - 32 41
13.
Торпедо Москва
 Заявка 31 10 10 11 28 - 30 40
14.
Черноморец Нв
 Заявка 32 7 14 11 29 - 34 35
15.
Сокол
 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 31 7 9 15 22 - 39 30
17.
Волгарь
 Заявка 31 5 13 13 26 - 43 28
18.
Кубань
 Заявка 31 5 8 18 20 - 49 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 15 6 5 4 15 - 13 23
11.
Шинник
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
12.
Тюмень
 Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 15 2 6 7 13 - 24 12
18.
Ленинградец
 Заявка 15 1 5 9 9 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 16 10 1 5 28 - 20 31
2.
Акрон
 Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
3.
Родина Москва
 Заявка 16 6 6 4 25 - 16 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
6.
Нефтехимик
 Заявка 15 6 3 6 15 - 13 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 15 3 9 3 16 - 16 18
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 15 2 1 12 7 - 32 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 1 4 10 8 - 23 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Акрон Анджелкович Неманья 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2024, осталось 2 дня 10 часов 46 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 26.2% пользователей.
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    • Прогнозы 42
    Динамо Махачкала 61.9% (26)
    X 26.2% (11)
    Родина Москва 11.9% (5)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Динамо Махачкала - Родина Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Родина Москва

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    61.9% (26)
    Ничья
    26.2% (11)
    Родина Москва
    11.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.59% (15)
    Меньше
    63.41% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (25)
    Нет
    39.02% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Махачкала
    26.2% (11)
    1:1 Ничья
    23.8% (10)
    1:0 Динамо Махачкала
    23.8% (10)
    2:0 Динамо Махачкала
    7.1% (3)
    1:2 Родина Москва
    7.1% (3)
    0:1 Родина Москва
    4.8% (2)
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