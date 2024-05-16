Тур: 33.
История личных встреч
Динамо Махачкала
Родина Москва
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
0
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|9
|0.28
|Магомедов Ражаб
|7
|0.22
|Касинтура Эгаш
|4
|0.13
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0.09
|Кагермазов Сослан
|2
|0.06
|Алибеков Муталип
|2
|0.06
|Абдуллахи Квари
|2
|0.06
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.06
|Костюков Михаил
|1
|0.03
|Ковачевич Владимир
|1
|0.03
|Сундуков Темиркан
|1
|0.03
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|13 (3)
|0.41
|Гордюшенко Астемир
|9
|0.28
|Калмыков Амур
|6 (1)
|0.19
|Турищев Максим
|4
|0.13
|Клещенко Александр
|3
|0.09
|Султонов Мухаммад
|2
|0.06
|Кузнецов Даниил
|2
|0.06
|Самко Владислав
|2
|0.06
|Сокол Артём
|2 (1)
|0.06
|Юшин Александр
|1
|0.03
|Куликов Даниил
|1
|0.03
|Уэсли Ната
|1
|0.03
|Крижан Митча
|1
|0.03
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.03
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|7
|0
|Алибеков Муталип
|4
|0
|Храмцов Максим
|4
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Сердеров Сердер
|3
|0
|Ковачевич Владимир
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Касимов Артём
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Шумахов Идар
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Тимур
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|6
|0
|Бакаев Солтмурад
|6
|0
|Плиев Заурбек
|5
|0
|Клещенко Александр
|5
|0
|Фищенко Руслан
|5
|0
|Дмитриев Олег
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Ориньо II
|3
|0
|Марсиньо Силва
|3
|0
|Гордюшенко Астемир
|3
|0
|Камышев Илья
|3
|0
|Уэсли Ната
|3
|0
|Крижан Митча
|3
|0
|Воропаев Артём
|3
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Куликов Даниил
|2
|0
|Тимошенко Иван
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Тананеев Дмитрий
|1
|0
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
69% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Родина Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
8
Динамо Махачкала
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Родина Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
12
21
Динамо Махачкала
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (7)
63% (20)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Родина Москва
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (7)
59% (19)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Сухие победы
13
4
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
21
25
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
14%
1
4%
1-15
3
14%
7
28%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
6
29%
3
12%
61-75
4
19%
6
24%
76-90
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
4
25%
61-75
3
43%
5
31%
76-90
Забито
14
24
10 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
2
14%
5
21%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
4
17%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
21%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
4
40%
3
21%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
1
10%
5
36%
76-90
Забито
35
49
19 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 17
11 Не забивали 7
5
14%
6
12%
1-15
5
14%
7
14%
16-30
9
26%
7
14%
31-45
3
9%
10
20%
46-60
6
17%
6
12%
61-75
7
20%
13
27%
76-90
Пропущено
17
30
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 20
1
6%
2
7%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
4
24%
4
13%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
5
29%
29%
6
20%
61-75
4
24%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0
Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0
Родина Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1
СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3 Краснодар - Родина Москва 3:0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Родина Москва
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
1
12 раз 38%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
79
610
313
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
313
88
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
266
1022
1418
428
626
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|53 - 38
|60
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|35 - 17
|58
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 23
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 29
|52
|5.
|31
|12
|15
|4
|37 - 23
|51
|6.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|51 - 40
|45
|7.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 40
|44
|8.
|Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|33 - 33
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|30 - 29
|42
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|32 - 32
|41
|12.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|29 - 32
|41
|13.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 30
|40
|14.
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|29 - 34
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|22 - 39
|30
|17.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|18.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|28 - 20
|31
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 13
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 32
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 23
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Акрон
|Анджелкович Неманья
|1 7
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Родина Москва
Исход игры
Динамо Махачкала
61.9% (26)
Ничья
26.2% (11)
Родина Москва
11.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.59% (15)
Меньше
63.41% (26)
Обе команды забьют
Да
60.98% (25)
Нет
39.02% (16)
Популярный счёт
2:1 Динамо Махачкала
26.2% (11)
1:1 Ничья
23.8% (10)
1:0 Динамо Махачкала
23.8% (10)
2:0 Динамо Махачкала
7.1% (3)
1:2 Родина Москва
7.1% (3)
0:1 Родина Москва
4.8% (2)
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