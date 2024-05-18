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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 33.
Черноморец Нв
 
Позже
Енисей
Прогнозы 116
Черноморец Нв 22.4% (26)
X 53.4% (62)
Енисей 24.1% (28)
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Черноморец Нв
Енисей

История личных встреч

Черноморец Нв
Енисей

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
3:1
К
0:1
ПД
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонов Антон 7 (3) 0.22
Руденко Владислав 4 0.13
Саадуев Шамиль 4 0.13
Уридия Мераби 2 0.06
Фомин Денис 2 0.06
Маклаков Иван 2 0.06
Коробов Дмитрий 2 (1) 0.06
Мельников Никита 1 0.03
Магомедов Зикрула 1 0.03
Енин Иван 1 0.03
Абакаров Магомед 1 0.03
Будагян Юрий 1 0.03
Родионов Илья 1 0.03
Зазвонкин Иван 1 0.03
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 12 0.38
Окладников Андрей 7 0.22
Савельев Максим 6 0.19
Тихонов Денис 4 0.13
Иванов Егор 4 (1) 0.13
Стежко Виталий 3 0.09
Хозин Владимир 2 0.06
Масловский Александр 2 0.06
Мазурин Андрей 2 0.06
Глушков Никита Андреевич 2 0.06
Канаплин Александр 2 0.06
Марков Николай 1 0.03
Кичин Валерий 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Орлов Антон 1 0.03

Карточки

Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коробов Дмитрий 6 0
Красильниченко Олег 5 0
Кумбурович Никола 4 0
Енин Иван 4 0
Фомин Денис 2 1
Гараев Виктор 3 0
Саадуев Шамиль 3 0
Магомедов Зикрула 3 0
Чичинадзе Анри 3 0
Мельников Никита 1 1
Гречкин Алексей 2 0
Маклаков Иван 2 0
Хагур Руслан 2 0
Фролкин Даниил 2 0
Гурченко Даниил 2 0
Тюрин Матвей 0 1
Адаев Владислав 1 0
Антонов Антон 1 0
Руденко Владислав 1 0
Кириленко Владислав 1 0
Абакаров Магомед 1 0
Будагян Юрий 1 0
Басыров Станислав 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 8 0
Кичин Валерий 5 1
Бардыбахин Вячеслав 6 0
Иванов Егор 5 0
Раздорских Никита 4 0
Феррейра Херман 3 0
Канаплин Александр 3 0
Хозин Владимир 2 0
Масловский Александр 2 0
Ланин Олег 2 0
Ломакин Александр 2 0
Ставер Евгений 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Немченко Анатолий 1 0
Тихонов Денис 1 0
Окладников Андрей 1 0

Результаты матчей

Черноморец Нв
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Енисей
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
8
Черноморец Нв
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Енисей
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

9
34
Черноморец Нв
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (7)
59% (19)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Енисей
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
34% (11)
50% (16)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

14
42

Голы по времени матча

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
2
11%
3
19%
1-15
4
21%
5
31%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
4
21%
3
19%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
2
15%
3
15%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
4
31%
6
30%
61-75
1
8%
2
10%
76-90

Забито

11
36
6 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
9%
6
17%
1-15
1
9%
8
22%
16-30
4
36%
5
14%
31-45
2
18%
2
6%
46-60
1
9%
8
22%
61-75
2
18%
7
19%
76-90

Пропущено

20
19
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
15%
1
5%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
6
30%
3
16%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
6
30%
5
26%
76-90

Забито

30
52
16 В 1-м тайме 29
14 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 19
13 Не забивали 10
3
10%
9
17%
1-15
5
17%
13
25%
16-30
8
27%
7
13%
31-45
5
17%
5
10%
46-60
5
17%
11
21%
61-75
4
13%
7
13%
76-90

Пропущено

33
39
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 25
5
15%
4
10%
1-15
3
9%
5
13%
16-30
6
18%
6
15%
31-45
7
21%
7
18%
46-60
5
15%
10
26%
61-75
7
21%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Нв
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0
Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Металлург Бекабад 1:1
Енисей
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1
Сокол - Енисей 0:2 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3

Результаты матчей

Черноморец Нв
Енисей

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
4:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
7 раз 22%
1:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 44%
1
12 раз 38%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
10 раз 31%
2
8 раз 25%
1
7 раз 22%
4
5 раз 16%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Черноморец Нв
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
11
5
3
13
2.5
6
10
1
15
3.5
5
11
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
2
14
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
14
0.5
Больше Меньше
22
10
6
26
1.5
15
17
3
29
2.5
7
25
1
31
3.5
6
26
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 32 18 6 8 53 - 38 60
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 17 7 8 35 - 17 58
3.
Акрон
 Заявка 32 16 8 8 46 - 24 56
4.
Родина Москва
 Заявка 32 14 10 8 50 - 29 52
5.
Арсенал Тула
 32 12 16 4 38 - 24 52
6.
Шинник
 Заявка 32 13 8 11 37 - 40 47
7.
Енисей
 Заявка 32 13 6 13 51 - 40 45
8.
Тюмень
 Заявка 32 12 9 11 34 - 33 45
9.
Торпедо Москва
 Заявка 32 11 10 11 29 - 30 43
10.
Алания
 Заявка 32 10 13 9 39 - 42 43
11.
Нефтехимик
 Заявка 32 11 9 12 30 - 30 42
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 32 11 8 13 32 - 33 41
13.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 29 - 32 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 32 7 14 11 29 - 34 35
15.
Сокол
 Заявка 32 8 8 16 29 - 52 32
16.
Ленинградец
 Заявка 32 7 10 15 23 - 40 31
17.
Волгарь
 Заявка 32 6 13 13 27 - 43 31
18.
Кубань
 Заявка 32 5 8 19 20 - 50 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 11 2 3 22 - 6 35
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 10 4 2 24 - 9 34
3.
Арсенал Тула
 16 9 6 1 21 - 7 33
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 7 5 4 16 - 13 26
11.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
12.
Тюмень
 Заявка 16 7 4 5 19 - 14 25
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 5 6 5 18 - 14 21
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 16 21
15.
Сокол
 Заявка 16 5 5 6 13 - 19 20
16.
Кубань
 Заявка 16 3 7 6 13 - 17 16
17.
Волгарь
 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 16 10 1 5 28 - 20 31
2.
Акрон
 Заявка 16 7 5 4 18 - 12 26
3.
Родина Москва
 Заявка 16 6 6 4 25 - 16 24
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
5.
Ленинградец
 Заявка 16 6 4 6 13 - 17 22
6.
Нефтехимик
 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
7.
Шинник
 Заявка 16 6 3 7 18 - 23 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Арсенал Тула
 16 3 10 3 17 - 17 19
10.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
11.
Алания
 Заявка 16 3 8 5 18 - 26 17
12.
Волгарь
 Заявка 16 3 7 6 13 - 19 16
13.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
14.
Енисей
 Заявка 16 3 4 9 15 - 21 13
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 16 2 5 9 7 - 19 11
17.
Кубань
 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 16
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 11
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В 33-м туре Мелбет-Первой лиги новороссийский "Черноморец" сыграет у себя дома против красноярского "Енисея". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2024, осталось 26 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 50.8% пользователей.
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Прогнозы 116
Черноморец Нв 22.4% (26)
X 53.4% (62)
Енисей 24.1% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Нв
Ничья
Енисей
3.35
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3.50
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4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Черноморец Нв - Енисей

Исход игры
Черноморец Нв
22.9% (27)
Ничья
53.4% (63)
Енисей
23.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
20.72% (23)
Меньше
79.28% (88)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.8% (60)
1:0 Черноморец Нв
14.4% (17)
1:2 Енисей
13.6% (16)
0:1 Енисей
5.9% (7)
2:1 Черноморец Нв
4.2% (5)
0:2 Енисей
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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