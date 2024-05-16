Тур: 33.
Позже
История личных встреч
Черноморец Нв
Енисей
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонов Антон
|7 (3)
|0.22
|Руденко Владислав
|4
|0.13
|Саадуев Шамиль
|4
|0.13
|Уридия Мераби
|2
|0.06
|Фомин Денис
|2
|0.06
|Маклаков Иван
|2
|0.06
|Коробов Дмитрий
|2 (1)
|0.06
|Мельников Никита
|1
|0.03
|Магомедов Зикрула
|1
|0.03
|Енин Иван
|1
|0.03
|Абакаров Магомед
|1
|0.03
|Будагян Юрий
|1
|0.03
|Родионов Илья
|1
|0.03
|Зазвонкин Иван
|1
|0.03
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|12
|0.38
|Окладников Андрей
|7
|0.22
|Савельев Максим
|6
|0.19
|Тихонов Денис
|4
|0.13
|Иванов Егор
|4 (1)
|0.13
|Стежко Виталий
|3
|0.09
|Хозин Владимир
|2
|0.06
|Масловский Александр
|2
|0.06
|Мазурин Андрей
|2
|0.06
|Глушков Никита Андреевич
|2
|0.06
|Канаплин Александр
|2
|0.06
|Марков Николай
|1
|0.03
|Кичин Валерий
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Орлов Антон
|1
|0.03
Карточки
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коробов Дмитрий
|6
|0
|Красильниченко Олег
|5
|0
|Кумбурович Никола
|4
|0
|Енин Иван
|4
|0
|Фомин Денис
|2
|1
|Гараев Виктор
|3
|0
|Саадуев Шамиль
|3
|0
|Магомедов Зикрула
|3
|0
|Чичинадзе Анри
|3
|0
|Мельников Никита
|1
|1
|Гречкин Алексей
|2
|0
|Маклаков Иван
|2
|0
|Хагур Руслан
|2
|0
|Фролкин Даниил
|2
|0
|Гурченко Даниил
|2
|0
|Тюрин Матвей
|0
|1
|Адаев Владислав
|1
|0
|Антонов Антон
|1
|0
|Руденко Владислав
|1
|0
|Кириленко Владислав
|1
|0
|Абакаров Магомед
|1
|0
|Будагян Юрий
|1
|0
|Басыров Станислав
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|8
|0
|Кичин Валерий
|5
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|6
|0
|Иванов Егор
|5
|0
|Раздорских Никита
|4
|0
|Феррейра Херман
|3
|0
|Канаплин Александр
|3
|0
|Хозин Владимир
|2
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Ставер Евгений
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0
|Немченко Анатолий
|1
|0
|Тихонов Денис
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Нв
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Енисей
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
8
Черноморец Нв
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Енисей
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
9
34
Черноморец Нв
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (7)
59% (19)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Енисей
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
34% (11)
50% (16)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
14
42
Голы по времени матча
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
2
11%
3
19%
1-15
4
21%
5
31%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
4
21%
3
19%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
2
15%
3
15%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
4
31%
6
30%
61-75
1
8%
2
10%
76-90
Забито
11
36
6 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
9%
6
17%
1-15
1
9%
8
22%
16-30
4
36%
5
14%
31-45
2
18%
2
6%
46-60
1
9%
8
22%
61-75
2
18%
7
19%
76-90
Пропущено
20
19
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
15%
1
5%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
6
30%
3
16%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
6
30%
5
26%
76-90
Забито
30
52
16 В 1-м тайме 29
14 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 19
13 Не забивали 10
3
10%
9
17%
1-15
5
17%
13
25%
16-30
8
27%
7
13%
31-45
5
17%
5
10%
46-60
5
17%
11
21%
61-75
4
13%
7
13%
76-90
Пропущено
33
39
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 25
5
15%
4
10%
1-15
3
9%
5
13%
16-30
6
18%
6
15%
31-45
7
21%
7
18%
46-60
5
15%
10
26%
61-75
7
21%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Нв
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0
Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Металлург Бекабад 1:1
Енисей
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1
Сокол - Енисей 0:2 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4 Енисей - Акрон 2:3 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Енисей - Енисей (мол.) 4:1 Енисей - Родина Москва 1:1 Енисей - Уфа 0:0 Енисей - Ахмат 1:2 Broke Boys - Енисей 2:0 Енисей - Уфа 0:2 Енисей - Спартак-2 6:1 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3
Результаты матчей
Черноморец Нв
Енисей
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
4:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
4
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
7 раз 22%
1:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 44%
1
12 раз 38%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
10 раз 31%
2
8 раз 25%
1
7 раз 22%
4
5 раз 16%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Черноморец Нв
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
412
115
313
610
115
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
214
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1814
Больше Меньше
2210
626
1517
329
725
131
626
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|53 - 38
|60
|2.
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|35 - 17
|58
|3.
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|46 - 23
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 29
|52
|5.
|31
|12
|15
|4
|37 - 23
|51
|6.
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|51 - 40
|45
|7.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|36 - 40
|44
|8.
|Заявка
|32
|10
|13
|9
|39 - 42
|43
|9.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|33 - 33
|42
|10.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|30 - 29
|42
|11.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|32 - 32
|41
|12.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|29 - 32
|41
|13.
|Заявка
|31
|10
|10
|11
|28 - 30
|40
|14.
|Заявка
|32
|7
|14
|11
|29 - 34
|35
|15.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|29 - 52
|32
|16.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|22 - 39
|30
|17.
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|26 - 43
|28
|18.
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 49
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|22 - 6
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|24 - 9
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|21 - 7
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|13.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 14
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 16
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 19
|20
|16.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|9 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|28 - 20
|31
|2.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|3.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|25 - 16
|24
|4.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|13 - 17
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 13
|21
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 23
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|15
|3
|9
|3
|16 - 16
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|11.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|7 - 19
|11
|17.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|7 - 32
|7
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 23
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|16
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|11
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Акрон
|Анджелкович Неманья
|1 7
Прогнозы на матч Черноморец Нв - Енисей
Исход игры
Черноморец Нв
23.9% (11)
Ничья
52.2% (24)
Енисей
23.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (12)
Меньше
73.33% (33)
Обе команды забьют
Да
77.78% (35)
Нет
22.22% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (23)
1:2 Енисей
17.4% (8)
1:0 Черноморец Нв
13% (6)
2:1 Черноморец Нв
6.5% (3)
0:1 Енисей
4.3% (2)
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