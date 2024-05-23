  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Аль-Рияд
1:1
Первый тайм: 45+'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
0:1
15' Гол
Отавио Эдмилсон
1:1
26' Гол
Грэй Андре

Ход матча

15'
0:1
Отавио Эдмилсон
(Брозович Марсело)
26'
Грэй Андре
(Аль-Шехри Яхья)
1:1
Прогнозы 122
Аль-Рияд 8.2% (10)
X 1.6% (2)
Аль-Наср Эр-Рияд 90.2% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Рияд
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
9.60
Реклама, zenit.win
8.35
Реклама, betboom.ru
6.75
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Кампанья
Мартин
27
Али-Альнвейки
Хусейн
29
Асири
Ахмад
4
Аль-Швирех
Мохаммед
5
Бин
Шувайи
Халид
88
Аль-Шехри
Яхья
20
Ндонг
Ибраим
80
Аль-Рашиди
Фахад
II
8
Аль-Хаибари
Абдулла
7
Аль-Акел
Мохаммед
9
Грэй
Андре
26
Оспина
Давид
2
Аль-Ганам
Султан
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
15
Теллес
Алекс
17
Аль-Хайбари
Абдулла
23
Яхья
Айман
77
Брозович
Марсело
25
Отавио
Эдмилсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Аббас Салех 8 0.24
Грэй Андре 6 0.18
Мусона Ноуледж 4 0.12
Туре Бирама 3 (3) 0.09
аль-Хараджан Абдулхади 2 0.06
Хуанми Мигель 1 0.03
Ндонг Ибраим 1 0.03
Аль-Заган Али 1 0.03
Бин Шувайи Халид 1 0.03
Аль-Швирех Мохаммед 1 0.03
Аль-Шехри Яхья 0 0
Аль-Хаибари Абдулла 0 0
Тошка Алин 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 33 (8) 1
Талиска Андерсон 16 (1) 0.48
Мане Садио 13 (1) 0.39
Отавио Эдмилсон 10 0.3
Брозович Марсело 4 0.12
Лапорт Эмерик 4 0.12
Гариб Абдуррахман 3 0.09
Теллес Алекс 2 0.06
Аль-Амри Абдулела 2 0.06
Аль-Алива Абдулазиз 2 0.06
Аль-Ганам Султан 1 0.03
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.03
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.03
Яхья Айман 1 0.03
Аль-Наджи Сами 1 0.03
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.03
Аль-Хассан Али 0 0
Фофана Секо 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бин Шувайи Халид 7 1
Аль-Хаибари Абдулла 5 1
Аль-Швирех Мохаммед 5 1
Ндонг Ибраим 5 0
Туре Бирама 4 0
Асири Ахмад 4 0
Али-Альнвейки Хусейн 4 0
Мусона Ноуледж 3 0
Кампанья Мартин 3 0
Арсланаджич Дино 3 0
Аль-Рашиди Фахад II 3 0
Грэй Андре 2 0
Хуанми Мигель 2 0
Курди Амири 2 0
Аль-Заган Али 2 0
Аль-Аббас Салех 2 0
Аль-Акел Мохаммед 2 0
Abduallah Al-Dosari 1 0
аль-Окиль Мохамед 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 6 0
Мане Садио 5 0
Брозович Марсело 4 0
Лапорт Эмерик 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Теллес Алекс 3 0
Алавжами Али 3 0
Яхья Айман 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Мухтар Али 2 0
Аль-Фатил Мохаммед II 2 0
Фофана Секо 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Рияд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
0% (0)
63% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
12

Упущенные победы

8
1
Аль-Рияд
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

10
45
Аль-Рияд
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Аль-Наср Эр-Рияд
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
6% (2)
41% (13)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
17

Упущенные победы

18
46

Голы по времени матча

Забито

13
48
4 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 13
22 Не забивали 17
0
0%
5
10%
1-15
2
15%
5
10%
16-30
2
15%
11
23%
31-45
2
15%
8
17%
46-60
3
23%
7
15%
61-75
4
31%
12
25%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
3
15%
5
29%
29%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
46
5 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
2
13%
7
15%
1-15
0
0%
7
15%
16-30
3
19%
9
20%
31-45
0
0%
6
13%
46-60
3
19%
8
17%
61-75
8
50%
9
20%
76-90

Пропущено

34
21
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
5
15%
1
5%
1-15
5
15%
5
24%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
3
9%
3
14%
46-60
4
12%
2
10%
61-75
10
29%
29%
8
38%
76-90

Забито

29
94
9 В 1-м тайме 44
20 Во 2-м тайме 50
10 Забивали первыми 25
11 Не забивали 2
2
7%
12
13%
1-15
2
7%
12
13%
16-30
5
17%
20
21%
31-45
2
7%
14
15%
46-60
6
21%
15
16%
61-75
12
41%
21
22%
76-90

Пропущено

54
38
27 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 23
5
9%
3
8%
1-15
10
19%
5
13%
16-30
12
22%
3
8%
31-45
6
11%
8
21%
46-60
7
13%
6
16%
61-75
14
26%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Рияд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Аль-Хазм - Аль-Рияд 1:1 Аль-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:0 Аль-Фатех - Аль-Рияд 2:2 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 2:1
Аль-Рияд - Аль-Таи 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Рияд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Рияд 1:0 Аль-Рияд - Абха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Рияд 1:1 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Аль-Рияд - Дамак 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Рияд 3:1 Аль-Рияд - Аль-Халидж 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Аль-Рияд - Аль-Хазм 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фатех 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1
Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0

Результаты матчей

Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
2
4 раза 25%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
8 раз 25%
1
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
5 раз 16%
5
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
2
14
1.5
13
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
11
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
30
2
7
25
1.5
24
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1:0 33 30 3 0 97 - 21 93
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:1 33 25 4 4 95 - 39 79
3.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 33 18 8 7 66 - 35 62
4.
Аль-Таавун Бурайда
 1:1 33 15 11 7 50 - 35 56
5.
Аль-Иттихад Джидда
 1:0 33 16 6 11 58 - 49 54
6.
Аль-Иттифак
 1:0 33 12 12 9 43 - 33 48
7.
Аль-Фатех
 2:1 33 12 9 12 55 - 52 45
8.
Аль-Фейха
 1:1 33 11 11 11 44 - 51 44
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:1 33 11 8 14 42 - 40 41
10.
Дамак
 0:1 33 10 10 13 42 - 41 40
11.
Аль-Халидж
 0:1 33 9 10 14 34 - 44 37
12.
Аль-Вахда Мекка
 1:1 33 10 6 17 44 - 58 36
13.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 33 9 9 15 40 - 48 36
14.
Абха
 1:0 33 9 5 19 36 - 84 32
15.
Аль-Рияд
 1:1 33 7 11 15 30 - 55 32
16.
Аль-Таи
 0:1 33 8 7 18 33 - 60 31
17.
Аль-Ахдуд
 1:1 33 8 6 19 31 - 52 30
18.
Аль-Хазм
 1:2 33 3 12 18 32 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1:0 17 16 1 0 48 - 8 49
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:1 16 11 3 2 46 - 21 36
3.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 16 10 4 2 28 - 10 34
4.
Абха
 1:0 17 9 3 5 21 - 29 30
5.
Аль-Иттихад Джидда
 1:0 17 9 2 6 31 - 31 29
6.
Аль-Таавун Бурайда
 1:1 16 8 3 5 27 - 19 27
7.
Аль-Иттифак
 1:0 17 6 7 4 22 - 19 25
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:1 16 7 3 6 28 - 20 24
9.
Дамак
 0:1 16 6 5 5 25 - 18 23
10.
Аль-Фатех
 2:1 17 6 5 6 28 - 25 23
11.
Аль-Вахда Мекка
 1:1 16 6 4 6 30 - 26 22
12.
Аль-Таи
 0:1 16 6 4 6 22 - 27 22
13.
Аль-Ахдуд
 1:1 17 6 1 10 20 - 25 19
14.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 17 5 4 8 20 - 25 19
15.
Аль-Фейха
 1:1 17 4 7 6 18 - 23 19
16.
Аль-Рияд
 1:1 17 4 7 6 14 - 21 19
17.
Аль-Халидж
 0:1 16 3 6 7 18 - 24 15
18.
Аль-Хазм
 1:2 16 2 5 9 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1:0 16 14 2 0 49 - 13 44
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1:1 17 14 1 2 49 - 18 43
3.
Аль-Таавун Бурайда
 1:1 17 7 8 2 23 - 16 29
4.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 17 8 4 5 38 - 25 28
5.
Аль-Иттихад Джидда
 1:0 16 7 4 5 27 - 18 25
6.
Аль-Фейха
 1:1 16 7 4 5 26 - 28 25
7.
Аль-Иттифак
 1:0 16 6 5 5 21 - 14 23
8.
Аль-Фатех
 2:1 16 6 4 6 27 - 27 22
9.
Аль-Халидж
 0:1 17 6 4 7 16 - 20 22
10.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 16 4 5 7 20 - 23 17
11.
Дамак
 0:1 17 4 5 8 17 - 23 17
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:1 17 4 5 8 14 - 20 17
13.
Аль-Вахда Мекка
 1:1 17 4 2 11 14 - 32 14
14.
Аль-Рияд
 1:1 16 3 4 9 16 - 34 13
15.
Аль-Ахдуд
 1:1 16 2 5 9 11 - 27 11
16.
Аль-Хазм
 1:2 17 1 7 9 17 - 35 10
17.
Аль-Таи
 0:1 17 2 3 12 11 - 33 9
18.
Абха
 1:0 16 0 2 14 15 - 55 2
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 33 (11)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 27 (5)
Аль-Фейха Сакала Фэшн 19 (6)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 19 (3)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 17 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 13
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 12
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 10
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 10
Аль-Ахдуд Аль-Рубаи Саид 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Ушел от соперника по флангу Аль-Хаибари и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 44'
    Со штрафного Ндонг забросил в район одиннадцатиметровой отметки, но мяч вынес головой за пределы поля Лапорт.
  • 43'
    На чужой половине поля получил Аль-Акел по ногам в борьбе против Лапорта. Штрафной удар исполнять будут хозяева. 
  • 42'
    После заброса от Ндонга убегал на ворота соперника Аль-Акел, но тот не смог оторваться от Алавжами и потерял мяч.
  • 41'
    Мог убегать на ворота соперника Грэй, отобрав мяч у защитника в центре поля. судья зафиксировал фол в атаке.
  • 40'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Али-Альнвейки. Потребуется ему помощь медиков.
  • 39'
    Мягко забросил в штрафную Отавио. Здесь в борьбе с защитником пробил головой Мане, но мяч в створ ворот не попал.
  • 38'
    Подавал с угла поля Брозович на ближнюю штангу, но здесь вынес сферу подальше от ворот Аль-Швирех.
  • Угловой
    37'
    Прорывался по правому флангу Яхья и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 36'
    Забросил в штрафную Яхья с правого фланга, где пробил головой Роналду, но мяч полетел немного выше перекладины. 
  • 35'
    Со штрафного навесил Ндонг на дальнюю штангу, но здесь Лапорт выше всех прыгнул и вынес сферу в центр поля.
  • 34'
    На фланге оказался Грэй в борьбе против Аль-Ганама, штрафной удар исполнять будут игроки "Аль-Рияда".
  • 33'
    Убегал в контратаку Аль-Ганам по флангу после заброса от Брозовича, но в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
  • 32'
    Дальний заброс с фланга исполнял Аль-Ганам на ход Роналду, но тот проиграл борьбу за мяч Аль-Швиреху.
  • 31'
    Судья отправил команды на водопой. Жарко в Саудовской Аравии, так что нужно дать время перевести дух футболистам.
     
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Роналду и упал на газон, держась за поясницу.
    • 29'
      Дальний заброс исполнял Аль-Хаибаири на ход Аль-Акелю, но тот проиграл борьбу за мяч Лапорту.
    • 27'
      Ворвался в штрафную соперника Мане с левого фланга и пробил по воротам, но точности ему не хватило.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Андре Грэй! Смогли сравнять счет хозяева. Аль-Рашиди отличным пасом вывел один на один с голкипером Грэя, который отправил снаряд в сетку, эффектно перебросив Оспину.
    • 25'
      Убег на ворота соперника Роналду после заброса от Мане и попытался перебросить вышедшего из ворот Кампанью, но не попал в створ ворот.
    • 24'
      С дальней дистанции пробивал Грэй после сольного прохода, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 23'
      Со штрафного забросил Отавио по флангу на Мане, но тому не позволил убежать на ворота Аль-Шехри, выбив мяч в подкате.
    • 22'
      С центра поля мяч переводил в штрафную соперника Ндонг, но здесь Грэю пробить не позволили защитники.
    • 21'
      Попытался закрутить в ближний верхний угол Роналду, но мяч угодил точно в спину игроку в стенке.
    • 20'
      Грамотно подставился Мане перед чужой штрафной и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 19'
      Забросил в штрафную мягко Аль-Рашиди на Ндонга, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.
    • 17'
      Убежал Аль-Шехри по флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров замкнуть не смог.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Отавио Эдмилсон! Разыграли угловой игроки "Аль-Насра", после чего мяч перед чужой штрафной подхватил Отавио и пробил с ходу точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для вратаря.
    • 15'
      Мог убегать на ворота соперника Роналду после заброса от Отавио, но того опередил Асири и вынес сферу на угловой.
    • 14'
      Диагональ Отавио исполнял на левый фланг, куда забегал Мане, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 13'
      Сместился с правого фланга в центр Аль-Акел и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • 12'
      Аль-Шехри забросил в штрафную на Грэя, но того опередил Алавжами и вынес сферу в подкате за пределы поля.
    • 11'
      С левого фланга забросил Аль-Хайбари на ход Грэю, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 10'
      В центре поля Брозович руками в спину подтолкнул Ндонга. Штрафной удар исполнять будут игроки "Аль-Рияда".
    • Штанга
      9'
      Дальний заброс исполнял Брозович в штрафную на Яхья, но тот пробил в касание точно в ближнюю штангу.
    • 8'
      Подавал с правого фланга Аль-Ганнам на ход Роналду в штрафную, но защитник пробить ему не дали.
    • 7'
      Убежал в контратаку Бин Шувайи и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 6'
      В центре поля получил по ногам Аль-Хайбари. Штрафной удар исполнять будут игроки "Аль-Насра".
    • 5'
      Отдавал пас в штрафную соперника теперь уже Брозович, но здесь никто из партнеров не смог пробить.
    • 4'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Мане на Роналду, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч. 
    • 3'
      С центра поля забросил Брозович на ход Роналду, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Аль-Насра"!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Сегодняшний игровой день в рамках чемпионата Саудовской Аравии подарит нам противостояние между "Аль-Риядом" и "Аль-Насром". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 79% завершится победой Аль-Наср Эр-Рияд.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.26. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.26 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 122
    Аль-Рияд 8.2% (10)
    X 1.6% (2)
    Аль-Наср Эр-Рияд 90.2% (110)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Рияд
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    9.60
    Реклама, zenit.win
    8.35
    Реклама, betboom.ru
    6.75
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Рияд
    8.9% (11)
    Ничья
    1.6% (2)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    89.5% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.68% (84)
    Меньше
    24.32% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    38.7% (48)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    15.3% (19)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    14.5% (18)
    2:1 Аль-Рияд
    5.6% (7)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.8% (6)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    4% (5)
    2:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Рияд
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный