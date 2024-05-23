Мягко забросил в штрафную Отавио. Здесь в борьбе с защитником пробил головой Мане, но мяч в створ ворот не попал.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Али-Альнвейки. Потребуется ему помощь медиков.

Мог убегать на ворота соперника Грэй, отобрав мяч у защитника в центре поля. судья зафиксировал фол в атаке.

После заброса от Ндонга убегал на ворота соперника Аль-Акел, но тот не смог оторваться от Алавжами и потерял мяч.

На чужой половине поля получил Аль-Акел по ногам в борьбе против Лапорта. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Со штрафного Ндонг забросил в район одиннадцатиметровой отметки, но мяч вынес головой за пределы поля Лапорт.

Ушел от соперника по флангу Аль-Хаибари и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Судья отправил команды на водопой. Жарко в Саудовской Аравии, так что нужно дать время перевести дух футболистам.

Дальний заброс с фланга исполнял Аль-Ганам на ход Роналду, но тот проиграл борьбу за мяч Аль-Швиреху.

Убегал в контратаку Аль-Ганам по флангу после заброса от Брозовича, но в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

На фланге оказался Грэй в борьбе против Аль-Ганама, штрафной удар исполнять будут игроки "Аль-Рияда".

Со штрафного навесил Ндонг на дальнюю штангу, но здесь Лапорт выше всех прыгнул и вынес сферу в центр поля.

Забросил в штрафную Яхья с правого фланга, где пробил головой Роналду, но мяч полетел немного выше перекладины.

Прорывался по правому флангу Яхья и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

Подавал с угла поля Брозович на ближнюю штангу, но здесь вынес сферу подальше от ворот Аль-Швирех.

30' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Роналду и упал на газон, держась за поясницу.

29' Дальний заброс исполнял Аль-Хаибаири на ход Аль-Акелю, но тот проиграл борьбу за мяч Лапорту.

27' Ворвался в штрафную соперника Мане с левого фланга и пробил по воротам, но точности ему не хватило.

26' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Андре Грэй! Смогли сравнять счет хозяева. Аль-Рашиди отличным пасом вывел один на один с голкипером Грэя, который отправил снаряд в сетку, эффектно перебросив Оспину.

25' Убег на ворота соперника Роналду после заброса от Мане и попытался перебросить вышедшего из ворот Кампанью, но не попал в створ ворот.

24' С дальней дистанции пробивал Грэй после сольного прохода, но мяч в гуще защитников застрял.

23' Со штрафного забросил Отавио по флангу на Мане, но тому не позволил убежать на ворота Аль-Шехри, выбив мяч в подкате.

22' С центра поля мяч переводил в штрафную соперника Ндонг, но здесь Грэю пробить не позволили защитники.

21' Попытался закрутить в ближний верхний угол Роналду, но мяч угодил точно в спину игроку в стенке.