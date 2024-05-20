Тур: 33. Стадион: Стадион принца Фейсала бин Фахда.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Аббас Салех
|8
|0.25
|Грэй Андре
|5
|0.16
|Мусона Ноуледж
|4
|0.13
|Туре Бирама
|3 (3)
|0.09
|аль-Хараджан Абдулхади
|2
|0.06
|Хуанми Мигель
|1
|0.03
|Ндонг Ибраим
|1
|0.03
|Аль-Заган Али
|1
|0.03
|Бин Шувайи Халид
|1
|0.03
|аль-Швирех Мохаммед
|1
|0.03
|Аль-Шехри Яхья
|0
|0
|аль-Хаибари Абдулла
|0
|0
|Тошка Алин
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|33 (8)
|1.03
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.5
|Мане Садио
|13 (1)
|0.41
|Отавио Эдмилсон
|9
|0.28
|Брозович Марсело
|4
|0.13
|Лапорт Эмерик
|4
|0.13
|Гариб Абдуррахман
|3
|0.09
|Теллес Алекс
|2
|0.06
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0.06
|Аль-Алива Абдулазиз
|2
|0.06
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.03
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.03
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.03
|Яхья Айман
|1
|0.03
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.03
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.03
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Карточки
Аль-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бин Шувайи Халид
|7
|1
|аль-Хаибари Абдулла
|5
|1
|аль-Швирех Мохаммед
|5
|1
|Ндонг Ибраим
|5
|0
|Туре Бирама
|4
|0
|Асири Ахмад
|4
|0
|Али-Альнвейки Хусейн
|4
|0
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|Кампанья Мартин
|3
|0
|Арсланаджич Дино
|3
|0
|Аль-Рашиди Фахад II
|3
|0
|Грэй Андре
|2
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Курди Амири
|2
|0
|Аль-Заган Али
|2
|0
|Аль-Аббас Салех
|2
|0
|Mohammed Al-Aqel
|2
|0
|Abduallah Al-Dosari
|1
|0
|аль-Окиль Мохамед
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|6
|0
|Мане Садио
|5
|0
|Брозович Марсело
|4
|0
|Лапорт Эмерик
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Алавжами Али
|3
|0
|Яхья Айман
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Мухтар Али
|2
|0
|Аль-Фатил Мохаммед II
|2
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Рияд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
0% (0)
63% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
12
Упущенные победы
8
1
Аль-Рияд
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
25
5
Упущенные победы
10
45
Аль-Рияд
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Аль-Наср Эр-Рияд
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
6% (2)
41% (13)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
26
17
Упущенные победы
18
46
Голы по времени матча
Забито
13
48
4 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 13
22 Не забивали 17
0
0%
5
10%
1-15
2
15%
5
10%
16-30
2
15%
11
23%
31-45
2
15%
8
17%
46-60
3
23%
7
15%
61-75
4
31%
12
25%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
3
15%
5
29%
29%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
46
5 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
2
13%
7
15%
1-15
0
0%
7
15%
16-30
3
19%
9
20%
31-45
0
0%
6
13%
46-60
3
19%
8
17%
61-75
8
50%
9
20%
76-90
Пропущено
34
21
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
5
15%
1
5%
1-15
5
15%
5
24%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
3
9%
3
14%
46-60
4
12%
2
10%
61-75
10
29%
29%
8
38%
76-90
Забито
29
94
9 В 1-м тайме 44
20 Во 2-м тайме 50
10 Забивали первыми 25
11 Не забивали 2
2
7%
12
13%
1-15
2
7%
12
13%
16-30
5
17%
20
21%
31-45
2
7%
14
15%
46-60
6
21%
15
16%
61-75
12
41%
21
22%
76-90
Пропущено
54
38
27 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 23
5
9%
3
8%
1-15
10
19%
5
13%
16-30
12
22%
3
8%
31-45
6
11%
8
21%
46-60
7
13%
6
16%
61-75
14
26%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Рияд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Аль-Хазм - Аль-Рияд 1:1 Аль-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:0 Аль-Фатех - Аль-Рияд 2:2 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 2:1
Аль-Рияд - Аль-Таи 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Рияд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Рияд 1:0 Аль-Рияд - Абха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Рияд 1:1 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Аль-Рияд - Дамак 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Рияд 3:1 Аль-Рияд - Аль-Халидж 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Аль-Рияд - Аль-Хазм 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фатех 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1
Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0
Результаты матчей
Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
2
4 раза 25%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
8 раз 25%
1
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
5 раз 16%
5
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
214
133
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
302
725
248
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|33 (11)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|27 (5)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|19 (3)
|Аль-Фейха
|Сакала Фэшн
|18 (6)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|17 (8)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 12
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1 10
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 10
|Аль-Ахдуд
|Аль-Рубаи Саид
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Рияд
11.1% (7)
Ничья
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
88.9% (56)
Тотал 2.5
Больше
80.33% (49)
Меньше
19.67% (12)
Обе команды забьют
Да
72.13% (44)
Нет
27.87% (17)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
44.4% (28)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
15.9% (10)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
9.5% (6)
2:1 Аль-Рияд
7.9% (5)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
6.3% (4)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
6.3% (4)
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