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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Аль-Рияд
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 63
Аль-Рияд 11.1% (7)
X 0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд 88.9% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Рияд
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История личных встреч

Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Аббас Салех 8 0.25
Грэй Андре 5 0.16
Мусона Ноуледж 4 0.13
Туре Бирама 3 (3) 0.09
аль-Хараджан Абдулхади 2 0.06
Хуанми Мигель 1 0.03
Ндонг Ибраим 1 0.03
Аль-Заган Али 1 0.03
Бин Шувайи Халид 1 0.03
аль-Швирех Мохаммед 1 0.03
Аль-Шехри Яхья 0 0
аль-Хаибари Абдулла 0 0
Тошка Алин 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 33 (8) 1.03
Талиска Андерсон 16 (1) 0.5
Мане Садио 13 (1) 0.41
Отавио Эдмилсон 9 0.28
Брозович Марсело 4 0.13
Лапорт Эмерик 4 0.13
Гариб Абдуррахман 3 0.09
Теллес Алекс 2 0.06
Аль-Амри Абдулела 2 0.06
Аль-Алива Абдулазиз 2 0.06
Аль-Ганам Султан 1 0.03
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.03
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.03
Яхья Айман 1 0.03
Аль-Наджи Сами 1 0.03
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.03
Аль-Хассан Али 0 0
Фофана Секо 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0

Карточки

Аль-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бин Шувайи Халид 7 1
аль-Хаибари Абдулла 5 1
аль-Швирех Мохаммед 5 1
Ндонг Ибраим 5 0
Туре Бирама 4 0
Асири Ахмад 4 0
Али-Альнвейки Хусейн 4 0
Мусона Ноуледж 3 0
Кампанья Мартин 3 0
Арсланаджич Дино 3 0
Аль-Рашиди Фахад II 3 0
Грэй Андре 2 0
Хуанми Мигель 2 0
Курди Амири 2 0
Аль-Заган Али 2 0
Аль-Аббас Салех 2 0
Mohammed Al-Aqel 2 0
Abduallah Al-Dosari 1 0
аль-Окиль Мохамед 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 6 0
Мане Садио 5 0
Брозович Марсело 4 0
Лапорт Эмерик 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Теллес Алекс 3 0
Алавжами Али 3 0
Яхья Айман 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Мухтар Али 2 0
Аль-Фатил Мохаммед II 2 0
Фофана Секо 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0

Результаты матчей

Аль-Рияд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
0% (0)
63% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
12

Упущенные победы

8
1
Аль-Рияд
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
38% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

25
5

Упущенные победы

10
45
Аль-Рияд
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Аль-Наср Эр-Рияд
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
6% (2)
41% (13)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
17

Упущенные победы

18
46

Голы по времени матча

Забито

13
48
4 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 13
22 Не забивали 17
0
0%
5
10%
1-15
2
15%
5
10%
16-30
2
15%
11
23%
31-45
2
15%
8
17%
46-60
3
23%
7
15%
61-75
4
31%
12
25%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
3
15%
5
29%
29%
46-60
3
15%
4
24%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
46
5 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 12
21 Не забивали 17
2
13%
7
15%
1-15
0
0%
7
15%
16-30
3
19%
9
20%
31-45
0
0%
6
13%
46-60
3
19%
8
17%
61-75
8
50%
9
20%
76-90

Пропущено

34
21
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 12
5
15%
1
5%
1-15
5
15%
5
24%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
3
9%
3
14%
46-60
4
12%
2
10%
61-75
10
29%
29%
8
38%
76-90

Забито

29
94
9 В 1-м тайме 44
20 Во 2-м тайме 50
10 Забивали первыми 25
11 Не забивали 2
2
7%
12
13%
1-15
2
7%
12
13%
16-30
5
17%
20
21%
31-45
2
7%
14
15%
46-60
6
21%
15
16%
61-75
12
41%
21
22%
76-90

Пропущено

54
38
27 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 23
5
9%
3
8%
1-15
10
19%
5
13%
16-30
12
22%
3
8%
31-45
6
11%
8
21%
46-60
7
13%
6
16%
61-75
14
26%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Рияд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Аль-Хазм - Аль-Рияд 1:1 Аль-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:0 Аль-Фатех - Аль-Рияд 2:2 Аль-Рияд - Аль-Ахли Джидда 2:1
Аль-Рияд - Аль-Таи 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Рияд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Рияд 1:0 Аль-Рияд - Абха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Рияд 1:1 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Ахдуд - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0 Аль-Рияд - Дамак 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Рияд 3:1 Аль-Рияд - Аль-Халидж 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Аль-Рияд - Аль-Хазм 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фатех 1:1
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1
Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0

Результаты матчей

Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
2
4 раза 25%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:5
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
5
3 раза 19%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
8 раз 25%
1
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
5 раз 16%
5
4 раза 13%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аль-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
2
14
1.5
13
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
11
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
30
2
7
25
1.5
24
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 32 29 3 0 96 - 21 90
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 32 25 3 4 94 - 38 78
3.
Аль-Ахли Джидда
 32 18 7 7 66 - 35 61
4.
Аль-Таавун Бурайда
 32 15 10 7 49 - 34 55
5.
Аль-Иттихад Джидда
 32 15 6 11 57 - 49 51
6.
Аль-Иттифак
 32 11 12 9 42 - 33 45
7.
Аль-Фейха
 32 11 10 11 43 - 50 43
8.
Аль-Фатех
 32 11 9 12 53 - 51 42
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 32 11 8 13 42 - 39 41
10.
Дамак
 32 10 10 12 42 - 40 40
11.
Аль-Халидж
 32 9 10 13 34 - 43 37
12.
Аль-Вахда Мекка
 32 10 5 17 43 - 57 35
13.
Аль-Раед Бурайда
 32 9 8 15 40 - 48 35
14.
Аль-Таи
 32 8 7 17 33 - 59 31
15.
Аль-Рияд
 32 7 10 15 29 - 54 31
16.
Аль-Ахдуд
 32 8 5 19 30 - 51 29
17.
Абха
 32 8 5 19 35 - 84 29
18.
Аль-Хазм
 32 3 12 17 31 - 73 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 16 15 1 0 47 - 8 46
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 16 11 3 2 46 - 21 36
3.
Аль-Ахли Джидда
 16 10 4 2 28 - 10 34
4.
Аль-Таавун Бурайда
 16 8 3 5 27 - 19 27
5.
Абха
 16 8 3 5 20 - 29 27
6.
Аль-Иттихад Джидда
 16 8 2 6 30 - 31 26
7.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 16 7 3 6 28 - 20 24
8.
Дамак
 16 6 5 5 25 - 18 23
9.
Аль-Вахда Мекка
 16 6 4 6 30 - 26 22
10.
Аль-Таи
 16 6 4 6 22 - 27 22
11.
Аль-Иттифак
 16 5 7 4 21 - 19 22
12.
Аль-Фатех
 16 5 5 6 26 - 24 20
13.
Аль-Ахдуд
 16 6 0 10 19 - 24 18
14.
Аль-Раед Бурайда
 16 5 3 8 20 - 25 18
15.
Аль-Фейха
 16 4 6 6 17 - 22 18
16.
Аль-Рияд
 16 4 6 6 13 - 20 18
17.
Аль-Халидж
 16 3 6 7 18 - 24 15
18.
Аль-Хазм
 16 2 5 9 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 16 14 2 0 49 - 13 44
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 16 14 0 2 48 - 17 42
3.
Аль-Таавун Бурайда
 16 7 7 2 22 - 15 28
4.
Аль-Ахли Джидда
 16 8 3 5 38 - 25 27
5.
Аль-Иттихад Джидда
 16 7 4 5 27 - 18 25
6.
Аль-Фейха
 16 7 4 5 26 - 28 25
7.
Аль-Иттифак
 16 6 5 5 21 - 14 23
8.
Аль-Фатех
 16 6 4 6 27 - 27 22
9.
Аль-Халидж
 16 6 4 6 16 - 19 22
10.
Аль-Раед Бурайда
 16 4 5 7 20 - 23 17
11.
Дамак
 16 4 5 7 17 - 22 17
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 16 4 5 7 14 - 19 17
13.
Аль-Вахда Мекка
 16 4 1 11 13 - 31 13
14.
Аль-Рияд
 16 3 4 9 16 - 34 13
15.
Аль-Ахдуд
 16 2 5 9 11 - 27 11
16.
Аль-Хазм
 16 1 7 8 16 - 33 10
17.
Аль-Таи
 16 2 3 11 11 - 32 9
18.
Абха
 16 0 2 14 15 - 55 2
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 33 (11)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 27 (5)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 19 (3)
Аль-Фейха Сакала Фэшн 18 (6)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 17 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 13
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 12
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 10
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 10
Аль-Ахдуд Аль-Рубаи Саид 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2024, осталось 2 дня 13 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 63
    Аль-Рияд 11.1% (7)
    X 0% (0)
    Аль-Наср Эр-Рияд 88.9% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Рияд
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    8.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Рияд
    11.1% (7)
    Ничья
    0% (0)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    88.9% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.33% (49)
    Меньше
    19.67% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    72.13% (44)
    Нет
    27.87% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    44.4% (28)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    15.9% (10)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    9.5% (6)
    2:1 Аль-Рияд
    7.9% (5)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.3% (4)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.3% (4)
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