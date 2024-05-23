Тур: 34.
Позже
История личных встреч
Родина Москва
Нефтехимик
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
9
Голов в среднем за матч
0
4.5
Среднее время на гол
0
20
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
11
Голов в среднем за матч
0.67
3.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
24
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|13 (3)
|0.39
|Гордюшенко Астемир
|9
|0.27
|Калмыков Амур
|6 (1)
|0.18
|Турищев Максим
|4
|0.12
|Клещенко Александр
|3
|0.09
|Султонов Мухаммад
|2
|0.06
|Кузнецов Даниил
|2
|0.06
|Самко Владислав
|2
|0.06
|Сокол Артём
|2 (1)
|0.06
|Юшин Александр
|1
|0.03
|Куликов Даниил
|1
|0.03
|Уэсли Ната
|1
|0.03
|Крижан Митча
|1
|0.03
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.03
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Максим Вячеславович
|5
|0.15
|Котов Павел
|4 (2)
|0.12
|Емельянов Данила
|3
|0.09
|Першин Матвей
|3
|0.09
|Котик Артём
|3
|0.09
|Джамилов Султан
|2
|0.06
|Липовой Данил
|2
|0.06
|Базелюк Константин
|2 (1)
|0.06
|Галиулин Вагиз
|1
|0.03
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|Морозов Кирилл
|1
|0.03
|Денисов Роман
|1
|0.03
|Кокоев Давид
|1
|0.03
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калмыков Амур
|7
|0
|Бакаев Солтмурад
|7
|0
|Клещенко Александр
|6
|0
|Уэсли Ната
|4
|1
|Фищенко Руслан
|5
|0
|Плиев Заурбек
|4
|0
|Ориньо II
|4
|0
|Дмитриев Олег
|4
|0
|Сокол Артём
|2
|1
|Марсиньо Силва
|3
|0
|Гордюшенко Астемир
|3
|0
|Камышев Илья
|3
|0
|Крижан Митча
|3
|0
|Воропаев Артём
|3
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Куликов Даниил
|2
|0
|Тимошенко Иван
|2
|0
|Кочиев Хетаг
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Тананеев Дмитрий
|1
|0
|Маркитесов Дмитрий
|1
|0
|Кузнецов Даниил
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Мещанинов Артём
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|6
|1
|Ситдиков Марат
|5
|0
|Денисов Роман
|4
|0
|Кокоев Давид
|4
|0
|Петров Максим Вячеславович
|4
|0
|Шоркин Максим
|3
|0
|Герасимов Алексей
|3
|0
|Талалай Денис
|3
|0
|Липовой Данил
|3
|0
|Першин Матвей
|3
|0
|Морозов Кирилл
|1
|1
|Джамилов Султан
|2
|0
|Емельянов Данила
|2
|0
|Зорин Богдан
|2
|0
|Котик Артём
|2
|0
|Котов Павел
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Магомедов Рашид
|1
|0
|Ещенко Сергей
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Нефтехимик
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
4
Родина Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Нефтехимик
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
24
12
Родина Москва
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (6)
61% (20)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Нефтехимик
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
9
17
Упущенные победы
29
16
Голы по времени матча
Забито
24
15
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 24
5
21%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
29%
29%
1
7%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
2
14%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
5
36%
4
29%
76-90
Забито
25
14
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
1
4%
3
21%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
5
20%
4
29%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
6
24%
6
43%
76-90
Пропущено
18
20
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
6
33%
6
30%
76-90
Забито
49
29
20 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 12
8 Не забивали 15
6
12%
5
17%
1-15
7
14%
5
17%
16-30
7
14%
3
10%
31-45
10
20%
6
21%
46-60
6
12%
3
10%
61-75
13
27%
7
24%
76-90
Пропущено
32
34
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
2
6%
4
12%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
4
13%
3
9%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
11
34%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1
Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0
Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1
Результаты матчей
Родина Москва
Нефтехимик
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
0
14 раз 42%
1
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
107
610
512
313
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
97
89
412
314
214
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
1914
1419
924
627
330
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|54 - 38
|63
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|37 - 17
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|46 - 25
|56
|4.
|33
|13
|16
|4
|39 - 24
|55
|5.
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 31
|52
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 40
|48
|7.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|36 - 33
|48
|8.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|38 - 41
|48
|9.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|40 - 42
|46
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|30 - 31
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|31 - 32
|42
|12.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|29 - 34
|41
|13.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 34
|41
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|29 - 36
|35
|15.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 52
|35
|16.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|25 - 41
|34
|17.
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|27 - 44
|31
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|20 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|24 - 6
|38
|2.
|17
|10
|6
|1
|22 - 7
|36
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 10
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 14
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 14
|27
|11.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|12.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 17
|26
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|14 - 19
|23
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 18
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|29 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 13
|26
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 18
|25
|4.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 18
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 26
|20
|10.
|16
|3
|10
|3
|17 - 17
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 21
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|7 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|7 - 33
|7
|18.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|8 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|17
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|12
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 7
Прогнозы на матч Родина Москва - Нефтехимик
Исход игры
Родина Москва
94.6% (53)
Ничья
5.4% (3)
Нефтехимик
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.28% (24)
Меньше
54.72% (29)
Обе команды забьют
Да
49.06% (26)
Нет
50.94% (27)
Популярный счёт
2:1 Родина Москва
37.5% (21)
1:0 Родина Москва
28.6% (16)
2:0 Родина Москва
17.9% (10)
1:1 Ничья
3.6% (2)
3:1 Родина Москва
3.6% (2)
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