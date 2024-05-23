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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 34.
Родина Москва
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 56
Родина Москва 94.6% (53)
X 5.4% (3)
Нефтехимик 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Родина Москва
Нефтехимик

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
9

Голов в среднем за матч

0
4.5

Среднее время на гол

0
20

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
11

Голов в среднем за матч

0.67
3.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
24

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 13 (3) 0.39
Гордюшенко Астемир 9 0.27
Калмыков Амур 6 (1) 0.18
Турищев Максим 4 0.12
Клещенко Александр 3 0.09
Султонов Мухаммад 2 0.06
Кузнецов Даниил 2 0.06
Самко Владислав 2 0.06
Сокол Артём 2 (1) 0.06
Юшин Александр 1 0.03
Куликов Даниил 1 0.03
Уэсли Ната 1 0.03
Крижан Митча 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Куль Руслан 1 (1) 0.03
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Максим Вячеславович 5 0.15
Котов Павел 4 (2) 0.12
Емельянов Данила 3 0.09
Першин Матвей 3 0.09
Котик Артём 3 0.09
Джамилов Султан 2 0.06
Липовой Данил 2 0.06
Базелюк Константин 2 (1) 0.06
Галиулин Вагиз 1 0.03
Шоркин Максим 1 0.03
Морозов Кирилл 1 0.03
Денисов Роман 1 0.03
Кокоев Давид 1 0.03

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калмыков Амур 7 0
Бакаев Солтмурад 7 0
Клещенко Александр 6 0
Уэсли Ната 4 1
Фищенко Руслан 5 0
Плиев Заурбек 4 0
Ориньо II 4 0
Дмитриев Олег 4 0
Сокол Артём 2 1
Марсиньо Силва 3 0
Гордюшенко Астемир 3 0
Камышев Илья 3 0
Крижан Митча 3 0
Воропаев Артём 3 0
Юшин Александр 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Куликов Даниил 2 0
Тимошенко Иван 2 0
Кочиев Хетаг 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Тананеев Дмитрий 1 0
Маркитесов Дмитрий 1 0
Кузнецов Даниил 1 0
Турищев Максим 1 0
Мещанинов Артём 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 6 1
Ситдиков Марат 5 0
Денисов Роман 4 0
Кокоев Давид 4 0
Петров Максим Вячеславович 4 0
Шоркин Максим 3 0
Герасимов Алексей 3 0
Талалай Денис 3 0
Липовой Данил 3 0
Першин Матвей 3 0
Морозов Кирилл 1 1
Джамилов Султан 2 0
Емельянов Данила 2 0
Зорин Богдан 2 0
Котик Артём 2 0
Котов Павел 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Магомедов Рашид 1 0
Ещенко Сергей 1 0
Кахидзе Александр 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Нефтехимик
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
4
Родина Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Нефтехимик
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

24
12
Родина Москва
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (6)
61% (20)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Нефтехимик
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

9
17

Упущенные победы

29
16

Голы по времени матча

Забито

24
15
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 24
5
21%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
5
21%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
7
29%
29%
1
7%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
2
14%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
5
36%
4
29%
76-90

Забито

25
14
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
1
4%
3
21%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
5
20%
4
29%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
6
24%
6
43%
76-90

Пропущено

18
20
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
6
33%
6
30%
76-90

Забито

49
29
20 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 12
8 Не забивали 15
6
12%
5
17%
1-15
7
14%
5
17%
16-30
7
14%
3
10%
31-45
10
20%
6
21%
46-60
6
12%
3
10%
61-75
13
27%
7
24%
76-90

Пропущено

32
34
11 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
2
6%
4
12%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
4
13%
7
21%
31-45
4
13%
3
9%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
11
34%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1
Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4 Енисей - Родина Москва 1:1 Амкал - Родина Москва 0:1 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Родина Москва - Кызылжар 1:3
Нефтехимик
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0
Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Химик Дзержинск 4:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 Сокол - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Динамо Брянск 2:1 Волгарь - Нефтехимик 1:2 Черноморец Нв - Нефтехимик 0:1

Результаты матчей

Родина Москва
Нефтехимик

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
4
4 раза 12%
3
2 раза 6%
0
14 раз 42%
1
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
7
6
10
1.5
5
12
3
13
2.5
1
16
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
9
7
8
9
1.5
4
12
3
14
2.5
2
14
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
19
14
14
19
1.5
9
24
6
27
2.5
3
30
4
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 33 19 6 8 54 - 38 63
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 18 7 8 37 - 17 61
3.
Акрон
 Заявка 33 16 8 9 46 - 25 56
4.
Арсенал Тула
 33 13 16 4 39 - 24 55
5.
Родина Москва
 Заявка 33 14 10 9 50 - 31 52
6.
Енисей
 Заявка 33 14 6 13 53 - 40 48
7.
Тюмень
 Заявка 33 13 9 11 36 - 33 48
8.
Шинник
 Заявка 33 13 9 11 38 - 41 48
9.
Алания
 Заявка 33 11 13 9 40 - 42 46
10.
Торпедо Москва
 Заявка 33 11 11 11 30 - 31 44
11.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 9 13 31 - 32 42
12.
КАМАЗ
 Заявка 33 10 11 12 29 - 34 41
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 11 8 14 32 - 34 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 33 7 14 12 29 - 36 35
15.
Сокол
 Заявка 33 9 8 16 30 - 52 35
16.
Ленинградец
 Заявка 33 8 10 15 25 - 41 34
17.
Волгарь
 Заявка 33 6 13 14 27 - 44 31
18.
Кубань
 Заявка 33 5 8 20 20 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 12 2 3 24 - 6 38
2.
Арсенал Тула
 17 10 6 1 22 - 7 36
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 10 4 3 24 - 10 34
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Тюмень
 Заявка 17 8 4 5 21 - 14 28
10.
Торпедо Москва
 Заявка 17 7 6 4 17 - 14 27
11.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
12.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
13.
Сокол
 Заявка 17 6 5 6 14 - 19 23
14.
Черноморец Нв
 Заявка 17 5 6 6 18 - 16 21
15.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
16.
Кубань
 Заявка 17 3 7 7 13 - 18 16
17.
Волгарь
 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 17 11 1 5 29 - 20 34
2.
Акрон
 Заявка 17 7 5 5 18 - 13 26
3.
Ленинградец
 Заявка 17 7 4 6 15 - 18 25
4.
Родина Москва
 Заявка 17 6 6 5 25 - 18 24
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
6.
Шинник
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Алания
 Заявка 17 4 8 5 19 - 26 20
10.
Арсенал Тула
 16 3 10 3 17 - 17 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
12.
Енисей
 Заявка 17 4 4 9 17 - 21 16
13.
Волгарь
 Заявка 17 3 7 7 13 - 20 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 17 2 5 10 7 - 21 11
17.
Кубань
 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 17
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 12
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 2 часа 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 56
    Родина Москва 94.6% (53)
    X 5.4% (3)
    Нефтехимик 0% (0)
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    Где смотреть матч Родина Москва - Нефтехимик онлайн

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    Прогнозы на матч Родина Москва - Нефтехимик

    Исход игры
    Родина Москва
    94.6% (53)
    Ничья
    5.4% (3)
    Нефтехимик
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (24)
    Меньше
    54.72% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    49.06% (26)
    Нет
    50.94% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Родина Москва
    37.5% (21)
    1:0 Родина Москва
    28.6% (16)
    2:0 Родина Москва
    17.9% (10)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    3:1 Родина Москва
    3.6% (2)
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    Нефтехимик
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