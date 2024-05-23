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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 34.
КАМАЗ
 
Позже
Сокол
Прогнозы 53
КАМАЗ 69.8% (37)
X 17% (9)
Сокол 13.2% (7)
Все прогнозы

История личных встреч

КАМАЗ
Сокол

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мануйлов Роман 3 0.09
Таликин Дамир 3 0.09
Гаглоев Александр 3 (2) 0.09
Стародуб Дмитрий 2 0.06
Укомский Артемий 2 0.06
Защепкин Роман 2 0.06
Горелов Павел 2 0.06
Пальцев Валентин 2 0.06
Фартуна Борис 2 0.06
Полюткин Антон 1 0.03
Щербатюк Александр 1 0.03
Борисенко Григорий 1 0.03
Ратников Савелий 1 0.03
Родин Даниил 1 0.03
Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бабаев Владлен 5 0.15
Максименко Артём 5 0.15
Морозов Владислав 5 0.15
Мальцев Михаил 3 0.09
Ежков Данила 3 (1) 0.09
Молодцов Артём 2 0.06
Козловский Никита 2 0.06
Сасин Дмитрий 2 (1) 0.06
Евдокимов Андрей 1 0.03
Турсунов Игорь 1 (1) 0.03

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюрджан Артём 9 2
Пальцев Валентин 10 0
Горелов Павел 9 0
Фартуна Борис 8 0
Гаглоев Александр 6 1
Куль Руслан 5 1
Аюкин Руслан 5 0
Почивалин Валерий 4 0
Абрамов Артём 4 0
Таликин Дамир 4 0
Родин Даниил 3 0
Иванов Дмитрий III 1 1
Полюткин Антон 2 0
Анисимов Артур 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Ратников Савелий 2 0
Кириллов Юрий 1 0
Стародуб Дмитрий 1 0
Мануйлов Роман 1 0
Защепкин Роман 1 0
Ермолаев Николай 1 0
Абдуллаев Сурхайхан 1 0
Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудков Ян 6 0
Сасин Дмитрий 5 0
Мальцев Михаил 4 0
Морозов Владислав 4 0
Ежков Данила 4 0
Плиев Заурбек 2 1
Косаревский Пётр 2 1
Казанцев Данил 2 1
Молодцов Артём 3 0
Забелин Павел 3 0
Югалдин Дмитрий 3 0
Сериков Илья 2 0
Караев Максим 2 0
Батырев Амир 2 0
Дудиев Аслан 1 0
Леонтьев Игорь 1 0
Азаров Владимир 1 0
Турсунов Игорь 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сокол
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
13
КАМАЗ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сокол
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

6
13
КАМАЗ
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (9)
58% (19)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
39% (13)
15% (5)
Сокол
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)

Сухие победы

15
7

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

22
18
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 26
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
3
14%
7
39%
61-75
7
32%
3
17%
76-90

Пропущено

13
31
7 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
8%
4
13%
1-15
3
23%
8
26%
16-30
3
23%
8
26%
31-45
2
15%
1
3%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
3
23%
6
19%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 9
28 Не забивали 23
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
1
14%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
2
29%
1
7%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
7
37%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
4
19%
1
5%
76-90

Забито

29
32
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 13
14 Не забивали 16
3
10%
2
6%
1-15
5
17%
6
19%
16-30
4
14%
7
22%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
5
17%
8
25%
61-75
9
31%
4
13%
76-90

Пропущено

34
50
17 В 1-м тайме 31
17 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
4
12%
7
14%
1-15
6
18%
9
18%
16-30
7
21%
15
30%
31-45
5
15%
4
8%
46-60
5
15%
8
16%
61-75
7
21%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0
КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1
Сокол
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4
Шинник - Сокол 1:0 Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0

Результаты матчей

КАМАЗ
Сокол

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
6 раз 35%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
5:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
12 раз 71%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
9 раз 56%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
7 раз 21%
1:0
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
5:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
4
1 раз 3%
0
16 раз 48%
1
9 раз 27%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Сокол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
7
6
10
1.5
3
14
1
15
2.5
1
16
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
12
0.5
Больше Меньше
7
9
2
15
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
17
16
8
25
1.5
8
25
1
32
2.5
4
29
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 33 19 6 8 54 - 38 63
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 18 7 8 37 - 17 61
3.
Акрон
 Заявка 33 16 8 9 46 - 25 56
4.
Арсенал Тула
 33 13 16 4 39 - 24 55
5.
Родина Москва
 Заявка 33 14 10 9 50 - 31 52
6.
Енисей
 Заявка 33 14 6 13 53 - 40 48
7.
Тюмень
 Заявка 33 13 9 11 36 - 33 48
8.
Шинник
 Заявка 33 13 9 11 38 - 41 48
9.
Алания
 Заявка 33 11 13 9 40 - 42 46
10.
Торпедо Москва
 Заявка 33 11 11 11 30 - 31 44
11.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 9 13 31 - 32 42
12.
КАМАЗ
 Заявка 33 10 11 12 29 - 34 41
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 11 8 14 32 - 34 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 33 7 14 12 29 - 36 35
15.
Сокол
 Заявка 33 9 8 16 30 - 52 35
16.
Ленинградец
 Заявка 33 8 10 15 25 - 41 34
17.
Волгарь
 Заявка 33 6 13 14 27 - 44 31
18.
Кубань
 Заявка 33 5 8 20 20 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 12 2 3 24 - 6 38
2.
Арсенал Тула
 17 10 6 1 22 - 7 36
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 10 4 3 24 - 10 34
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Тюмень
 Заявка 17 8 4 5 21 - 14 28
10.
Торпедо Москва
 Заявка 17 7 6 4 17 - 14 27
11.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
12.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
13.
Сокол
 Заявка 17 6 5 6 14 - 19 23
14.
Черноморец Нв
 Заявка 17 5 6 6 18 - 16 21
15.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
16.
Кубань
 Заявка 17 3 7 7 13 - 18 16
17.
Волгарь
 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 17 11 1 5 29 - 20 34
2.
Акрон
 Заявка 17 7 5 5 18 - 13 26
3.
Ленинградец
 Заявка 17 7 4 6 15 - 18 25
4.
Родина Москва
 Заявка 17 6 6 5 25 - 18 24
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
6.
Шинник
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Алания
 Заявка 17 4 8 5 19 - 26 20
10.
Арсенал Тула
 16 3 10 3 17 - 17 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
12.
Енисей
 Заявка 17 4 4 9 17 - 21 16
13.
Волгарь
 Заявка 17 3 7 7 13 - 20 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 17 2 5 10 7 - 21 11
17.
Кубань
 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 17
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 12
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Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Сокол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 2 часа 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 53
    КАМАЗ 69.8% (37)
    X 17% (9)
    Сокол 13.2% (7)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Сокол

    Исход игры
    КАМАЗ
    69.8% (37)
    Ничья
    17% (9)
    Сокол
    13.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (20)
    Меньше
    60% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    54% (27)
    Нет
    46% (23)
    Популярный счёт
    2:1 КАМАЗ
    30.2% (16)
    1:0 КАМАЗ
    24.5% (13)
    1:1 Ничья
    15.1% (8)
    2:0 КАМАЗ
    11.3% (6)
    0:1 Сокол
    3.8% (2)
    1:2 Сокол
    3.8% (2)
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