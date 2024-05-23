Тур: 34.
История личных встреч
КАМАЗ
Сокол
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мануйлов Роман
|3
|0.09
|Таликин Дамир
|3
|0.09
|Гаглоев Александр
|3 (2)
|0.09
|Стародуб Дмитрий
|2
|0.06
|Укомский Артемий
|2
|0.06
|Защепкин Роман
|2
|0.06
|Горелов Павел
|2
|0.06
|Пальцев Валентин
|2
|0.06
|Фартуна Борис
|2
|0.06
|Полюткин Антон
|1
|0.03
|Щербатюк Александр
|1
|0.03
|Борисенко Григорий
|1
|0.03
|Ратников Савелий
|1
|0.03
|Родин Даниил
|1
|0.03
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бабаев Владлен
|5
|0.15
|Максименко Артём
|5
|0.15
|Морозов Владислав
|5
|0.15
|Мальцев Михаил
|3
|0.09
|Ежков Данила
|3 (1)
|0.09
|Молодцов Артём
|2
|0.06
|Козловский Никита
|2
|0.06
|Сасин Дмитрий
|2 (1)
|0.06
|Евдокимов Андрей
|1
|0.03
|Турсунов Игорь
|1 (1)
|0.03
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюрджан Артём
|9
|2
|Пальцев Валентин
|10
|0
|Горелов Павел
|9
|0
|Фартуна Борис
|8
|0
|Гаглоев Александр
|6
|1
|Куль Руслан
|5
|1
|Аюкин Руслан
|5
|0
|Почивалин Валерий
|4
|0
|Абрамов Артём
|4
|0
|Таликин Дамир
|4
|0
|Родин Даниил
|3
|0
|Иванов Дмитрий III
|1
|1
|Полюткин Антон
|2
|0
|Анисимов Артур
|2
|0
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0
|Ратников Савелий
|2
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Стародуб Дмитрий
|1
|0
|Мануйлов Роман
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Ермолаев Николай
|1
|0
|Абдуллаев Сурхайхан
|1
|0
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудков Ян
|6
|0
|Сасин Дмитрий
|5
|0
|Мальцев Михаил
|4
|0
|Морозов Владислав
|4
|0
|Ежков Данила
|4
|0
|Плиев Заурбек
|2
|1
|Косаревский Пётр
|2
|1
|Казанцев Данил
|2
|1
|Молодцов Артём
|3
|0
|Забелин Павел
|3
|0
|Югалдин Дмитрий
|3
|0
|Сериков Илья
|2
|0
|Караев Максим
|2
|0
|Батырев Амир
|2
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
|Турсунов Игорь
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сокол
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
13
КАМАЗ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сокол
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
6
13
КАМАЗ
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (9)
58% (19)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
39% (13)
15% (5)
Сокол
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
Сухие победы
15
7
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
22
18
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 4
19 Не забивали 26
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
3
14%
7
39%
61-75
7
32%
3
17%
76-90
Пропущено
13
31
7 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
8%
4
13%
1-15
3
23%
8
26%
16-30
3
23%
8
26%
31-45
2
15%
1
3%
46-60
1
8%
4
13%
61-75
3
23%
6
19%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 9
28 Не забивали 23
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
1
14%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
2
29%
1
7%
76-90
Пропущено
21
19
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
4
19%
7
37%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
4
19%
4
21%
61-75
4
19%
1
5%
76-90
Забито
29
32
12 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 13
14 Не забивали 16
3
10%
2
6%
1-15
5
17%
6
19%
16-30
4
14%
7
22%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
5
17%
8
25%
61-75
9
31%
4
13%
76-90
Пропущено
34
50
17 В 1-м тайме 31
17 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
4
12%
7
14%
1-15
6
18%
9
18%
16-30
7
21%
15
30%
31-45
5
15%
4
8%
46-60
5
15%
8
16%
61-75
7
21%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0
КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2 1:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Химки - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Чайка 3:2 Факел - КАМАЗ 1:1
Сокол
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Химки - Сокол 5:4
Шинник - Сокол 1:0 Сокол - Енисей 0:2 Ленинградец - Сокол 0:2 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Сокол - Родина Москва 1:1 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 Акрон - Сокол 2:0 Алания - Сокол 0:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Химик Дзержинск - Сокол 1:3 Сокол - Торпедо Миасс 1:0 Сокол - Динамо Брянск 1:1 Сокол - Нефтехимик 0:0 Сокол - Муром 1:0 Сокол - Дружба Майкоп 1:0 Сокол - Текстильщик 0:0
Результаты матчей
КАМАЗ
Сокол
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
6 раз 35%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
5:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
12 раз 71%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
9 раз 56%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
7 раз 21%
1:0
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
5:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 42%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
4
1 раз 3%
0
16 раз 48%
1
9 раз 27%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Сокол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
107
610
314
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
512
Больше Меньше
79
215
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1914
Больше Меньше
1716
825
825
132
429
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|54 - 38
|63
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|37 - 17
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|46 - 25
|56
|4.
|33
|13
|16
|4
|39 - 24
|55
|5.
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 31
|52
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 40
|48
|7.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|36 - 33
|48
|8.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|38 - 41
|48
|9.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|40 - 42
|46
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|30 - 31
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|31 - 32
|42
|12.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|29 - 34
|41
|13.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 34
|41
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|29 - 36
|35
|15.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 52
|35
|16.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|25 - 41
|34
|17.
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|27 - 44
|31
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|20 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|24 - 6
|38
|2.
|17
|10
|6
|1
|22 - 7
|36
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 10
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 14
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 14
|27
|11.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|12.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 17
|26
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|14 - 19
|23
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 18
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|29 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 13
|26
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 18
|25
|4.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 18
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 26
|20
|10.
|16
|3
|10
|3
|17 - 17
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 21
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|7 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|7 - 33
|7
|18.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|8 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|17
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|12
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 7
Прогнозы на матч КАМАЗ - Сокол
Исход игры
КАМАЗ
69.8% (37)
Ничья
17% (9)
Сокол
13.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
40% (20)
Меньше
60% (30)
Обе команды забьют
Да
54% (27)
Нет
46% (23)
Популярный счёт
2:1 КАМАЗ
30.2% (16)
1:0 КАМАЗ
24.5% (13)
1:1 Ничья
15.1% (8)
2:0 КАМАЗ
11.3% (6)
0:1 Сокол
3.8% (2)
1:2 Сокол
3.8% (2)
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