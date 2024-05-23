Тур: 34.
Позже
История личных встреч
Алания
Динамо Махачкала
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|14 (2)
|0.42
|Гиоргобиани Николай
|7 (3)
|0.21
|Гурциев Батраз
|5 (2)
|0.15
|Кротов Вячеслав
|3
|0.09
|Гаглоев Тарас
|3
|0.09
|Караев Давид
|2
|0.06
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|Цараев Алан
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Дауров Руслан
|1
|0.03
|Царукян Валерий
|1
|0.03
|Хадарцев Батраз
|1 (1)
|0.03
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|9
|0.27
|Магомедов Ражаб
|7
|0.21
|Касинтура Эгаш
|5
|0.15
|Кагермазов Сослан
|3
|0.09
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0.09
|Алибеков Муталип
|2
|0.06
|Абдуллахи Квари
|2
|0.06
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.06
|Костюков Михаил
|1
|0.03
|Ковачевич Владимир
|1
|0.03
|Сундуков Темиркан
|1
|0.03
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарба Заур
|6
|1
|Багаев Алан
|7
|0
|Качмазов Сослан
|4
|1
|Шавлохов Давид
|5
|0
|Караев Давид
|4
|0
|Машуков Ислам
|4
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|1
|Засеев Азамат
|3
|0
|Хабалов Алан
|3
|0
|Плиев Константин
|3
|0
|Кобесов Давид
|3
|0
|Царукян Валерий
|3
|0
|Чочиев Алан
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Бакаев Михаил
|1
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Дауров Руслан
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|7
|0
|Храмцов Максим
|5
|0
|Касинтура Эгаш
|5
|0
|Сердеров Сердер
|4
|0
|Алибеков Муталип
|4
|0
|Ковачевич Владимир
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Касимов Артём
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Шумахов Идар
|2
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Тимур
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Алания
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Динамо Махачкала
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (12)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
11
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
3
Алания
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Динамо Махачкала
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
18
23
Алания
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
55% (18)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
Динамо Махачкала
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (5)
64% (21)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
3
14
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
26
26
Голы по времени матча
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 24
0
0%
2
14%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
7
35%
6
43%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
3
21%
76-90
Пропущено
17
10
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
12%
4
40%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
4
24%
3
30%
61-75
4
24%
1
10%
76-90
Забито
20
23
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
2
10%
6
26%
61-75
9
45%
5
22%
76-90
Пропущено
25
7
12 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
6
24%
1
14%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
3
12%
1
14%
46-60
6
24%
2
29%
61-75
4
16%
3
43%
76-90
Забито
40
37
18 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 19
6 Не забивали 11
2
5%
5
14%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
10
25%
9
24%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
6
15%
6
16%
61-75
12
30%
8
22%
76-90
Пропущено
42
17
17 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 12
8
19%
1
6%
1-15
5
12%
1
6%
16-30
4
10%
4
24%
31-45
7
17%
2
12%
46-60
10
24%
5
29%
29%
61-75
8
19%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1
Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0
Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0
Результаты матчей
Алания
Динамо Махачкала
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
3:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
2:0
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
0
7 раз 21%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Алания
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
134
511
89
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
97
512
313
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
267
Больше Меньше
2211
1023
1122
429
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|54 - 38
|63
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|37 - 17
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|46 - 25
|56
|4.
|33
|13
|16
|4
|39 - 24
|55
|5.
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 31
|52
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 40
|48
|7.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|36 - 33
|48
|8.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|38 - 41
|48
|9.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|40 - 42
|46
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|30 - 31
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|31 - 32
|42
|12.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|29 - 34
|41
|13.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 34
|41
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|29 - 36
|35
|15.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 52
|35
|16.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|25 - 41
|34
|17.
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|27 - 44
|31
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|20 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|24 - 6
|38
|2.
|17
|10
|6
|1
|22 - 7
|36
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 10
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 14
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 14
|27
|11.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|12.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 17
|26
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|14 - 19
|23
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 18
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|29 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 13
|26
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 18
|25
|4.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 18
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 26
|20
|10.
|16
|3
|10
|3
|17 - 17
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 21
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|7 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|7 - 33
|7
|18.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|8 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|17
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|12
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 7
Прогнозы на матч Алания - Динамо Махачкала
Исход игры
Алания
28.6% (16)
Ничья
23.2% (13)
Динамо Махачкала
48.2% (27)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
73.47% (36)
Нет
26.53% (13)
Популярный счёт
1:2 Динамо Махачкала
28.6% (16)
1:1 Ничья
21.4% (12)
2:1 Алания
14.3% (8)
0:1 Динамо Махачкала
8.9% (5)
1:0 Алания
8.9% (5)
2:0 Алания
3.6% (2)
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