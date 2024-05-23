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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 34.
Алания
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 55
Алания 29.1% (16)
X 21.8% (12)
Динамо Махачкала 49.1% (27)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Алания
Динамо Махачкала

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

МПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 14 (2) 0.42
Гиоргобиани Николай 7 (3) 0.21
Гурциев Батраз 5 (2) 0.15
Кротов Вячеслав 3 0.09
Гаглоев Тарас 3 0.09
Караев Давид 2 0.06
Цаллагов Ибрагим 1 0.03
Цараев Алан 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Дауров Руслан 1 0.03
Царукян Валерий 1 0.03
Хадарцев Батраз 1 (1) 0.03
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 9 0.27
Магомедов Ражаб 7 0.21
Касинтура Эгаш 5 0.15
Кагермазов Сослан 3 0.09
Глушков Никита Сергеевич 3 0.09
Алибеков Муталип 2 0.06
Абдуллахи Квари 2 0.06
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.06
Костюков Михаил 1 0.03
Ковачевич Владимир 1 0.03
Сундуков Темиркан 1 0.03

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарба Заур 6 1
Багаев Алан 7 0
Качмазов Сослан 4 1
Шавлохов Давид 5 0
Караев Давид 4 0
Машуков Ислам 4 0
Гиоргобиани Николай 2 1
Засеев Азамат 3 0
Хабалов Алан 3 0
Плиев Константин 3 0
Кобесов Давид 3 0
Царукян Валерий 3 0
Чочиев Алан 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Бакаев Михаил 1 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Цараев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Мельников Степан 1 0
Дауров Руслан 1 0
Сухорученко Михаил 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 7 0
Храмцов Максим 5 0
Касинтура Эгаш 5 0
Сердеров Сердер 4 0
Алибеков Муталип 4 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Касимов Артём 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Шумахов Идар 2 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Тимур 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Лисакович Руслан 1 0

Результаты матчей

Алания
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Динамо Махачкала
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (12)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
11

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
3
Алания
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
65% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Динамо Махачкала
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

18
23
Алания
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
55% (18)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
55% (18)
27% (9)
Динамо Махачкала
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (5)
64% (21)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

3
14

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

26
26

Голы по времени матча

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 24
0
0%
2
14%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
7
35%
6
43%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
3
21%
76-90

Пропущено

17
10
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
12%
4
40%
31-45
4
24%
1
10%
46-60
4
24%
3
30%
61-75
4
24%
1
10%
76-90

Забито

20
23
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
2
10%
6
26%
61-75
9
45%
5
22%
76-90

Пропущено

25
7
12 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
6
24%
1
14%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
3
12%
1
14%
46-60
6
24%
2
29%
61-75
4
16%
3
43%
76-90

Забито

40
37
18 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 19
6 Не забивали 11
2
5%
5
14%
1-15
6
15%
5
14%
16-30
10
25%
9
24%
31-45
4
10%
4
11%
46-60
6
15%
6
16%
61-75
12
30%
8
22%
76-90

Пропущено

42
17
17 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 12
8
19%
1
6%
1-15
5
12%
1
6%
16-30
4
10%
4
24%
31-45
7
17%
2
12%
46-60
10
24%
5
29%
29%
61-75
8
19%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1
Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 Челябинск - Алания 3:2 Алания - Ахмат 0:2 Новосибирск - Алания 5:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 Алания - Легион Махачкала 1:3 Крылья Советов - Алания 3:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0
Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0

Результаты матчей

Алания
Динамо Махачкала

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
3:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
2:0
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
5 раз 15%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
0
7 раз 21%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Алания
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
4
5
11
1.5
8
9
1
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
7
5
12
1.5
3
13
3
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
22
11
10
23
1.5
11
22
4
29
2.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 33 19 6 8 54 - 38 63
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 18 7 8 37 - 17 61
3.
Акрон
 Заявка 33 16 8 9 46 - 25 56
4.
Арсенал Тула
 33 13 16 4 39 - 24 55
5.
Родина Москва
 Заявка 33 14 10 9 50 - 31 52
6.
Енисей
 Заявка 33 14 6 13 53 - 40 48
7.
Тюмень
 Заявка 33 13 9 11 36 - 33 48
8.
Шинник
 Заявка 33 13 9 11 38 - 41 48
9.
Алания
 Заявка 33 11 13 9 40 - 42 46
10.
Торпедо Москва
 Заявка 33 11 11 11 30 - 31 44
11.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 9 13 31 - 32 42
12.
КАМАЗ
 Заявка 33 10 11 12 29 - 34 41
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 11 8 14 32 - 34 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 33 7 14 12 29 - 36 35
15.
Сокол
 Заявка 33 9 8 16 30 - 52 35
16.
Ленинградец
 Заявка 33 8 10 15 25 - 41 34
17.
Волгарь
 Заявка 33 6 13 14 27 - 44 31
18.
Кубань
 Заявка 33 5 8 20 20 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 12 2 3 24 - 6 38
2.
Арсенал Тула
 17 10 6 1 22 - 7 36
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 10 4 3 24 - 10 34
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Тюмень
 Заявка 17 8 4 5 21 - 14 28
10.
Торпедо Москва
 Заявка 17 7 6 4 17 - 14 27
11.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
12.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
13.
Сокол
 Заявка 17 6 5 6 14 - 19 23
14.
Черноморец Нв
 Заявка 17 5 6 6 18 - 16 21
15.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
16.
Кубань
 Заявка 17 3 7 7 13 - 18 16
17.
Волгарь
 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 17 11 1 5 29 - 20 34
2.
Акрон
 Заявка 17 7 5 5 18 - 13 26
3.
Ленинградец
 Заявка 17 7 4 6 15 - 18 25
4.
Родина Москва
 Заявка 17 6 6 5 25 - 18 24
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
6.
Шинник
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Алания
 Заявка 17 4 8 5 19 - 26 20
10.
Арсенал Тула
 16 3 10 3 17 - 17 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
12.
Енисей
 Заявка 17 4 4 9 17 - 21 16
13.
Волгарь
 Заявка 17 3 7 7 13 - 20 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 17 2 5 10 7 - 21 11
17.
Кубань
 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 17
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 12
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 2 часа 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 55
    Алания 29.1% (16)
    X 21.8% (12)
    Динамо Махачкала 49.1% (27)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Алания - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Алания
    28.6% (16)
    Ничья
    23.2% (13)
    Динамо Махачкала
    48.2% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (24)
    Меньше
    51.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    73.47% (36)
    Нет
    26.53% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Махачкала
    28.6% (16)
    1:1 Ничья
    21.4% (12)
    2:1 Алания
    14.3% (8)
    0:1 Динамо Махачкала
    8.9% (5)
    1:0 Алания
    8.9% (5)
    2:0 Алания
    3.6% (2)
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    Динамо Махачкала
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