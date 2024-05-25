Тур: 30. Стадион: Арена Львов.
1:2
Конец матча
0'
0:1
52' ГолДиалло Самба
60' Желтая карточкаVitaliy Roman
1:1
63' ГолДидик Роман
66' Желтая карточкаКвасница Илья
1:2
77' ГолЦаренко Антон
83' Желтая карточкаДиалло Самба
90'+9
Ход матча
52'
60'
63'
1:1
66'
77'
1:2
83'
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
77
Сыч
Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
77 Сыч АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
71 Oleh Fedor
-
-
-
20 Klayver
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Рух Львов
Динамо Киев
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
80
144
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|8
|0.27
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|0.17
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.17
|Yevgeniy Pastukh
|4
|0.13
|Рунич Василий
|4
|0.13
|Слюбик Богдан
|4
|0.13
|Плюман Анже-Фредди
|3 (1)
|0.1
|Карабин Ярослав
|2
|0.07
|Denys Pidgurskyi
|2 (1)
|0.07
|Сыч Алексей
|1
|0.03
|Дидик Роман
|1
|0.03
|Притула Остап
|1 (1)
|0.03
|Denys Teslyuk
|1
|0.03
|Oleh Fedor
|0
|0
|Лях Ростислав
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Vitaliy Kholod
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|14 (2)
|0.47
|Буяльский Виталий
|10 (3)
|0.33
|Ярмоленко Андрей
|8 (2)
|0.27
|Волошин Назар
|7
|0.23
|Бражко Владимир
|6
|0.2
|Кабаев Владислав
|5
|0.17
|Шапаренко Николай
|4 (1)
|0.13
|Караваев Александр
|2
|0.07
|Бенито Муйива
|2
|0.07
|Тымчик Александр
|2
|0.07
|Шепелев Владимир
|2
|0.07
|Андриевский Александр
|1
|0.03
|Дубинчак Владислав
|1
|0.03
|Дячук Максим
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Диалло Самба
|1
|0.03
|Попов Денис II
|1
|0.03
|Царенко Антон
|1
|0.03
|Matviy Ponomarenko
|1
|0.03
|Супряга Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitaliy Roman
|8
|1
|Дидик Роман
|9
|0
|Рунич Василий
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Слюбик Богдан
|5
|0
|Denys Pidgurskyi
|5
|0
|Denys Teslyuk
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Плюман Анже-Фредди
|3
|0
|Квасница Илья
|3
|0
|Де Паула Таллес
|2
|0
|Сыч Алексей
|2
|0
|Vitaliy Kholod
|2
|0
|Oleh Fedor
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Слюсар Денис
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванат Владислав
|6
|1
|Волошин Назар
|6
|1
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Шапаренко Николай
|5
|0
|Тымчик Александр
|3
|1
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Дячук Максим
|4
|0
|Сирота Александр
|2
|1
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|Андриевский Александр
|3
|0
|Кабаев Владислав
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Буяльский Виталий
|2
|0
|Диалло Самба
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Matviy Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Динамо Киев
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
7
6
Рух Львов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Динамо Киев
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
22
35
Рух Львов
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
Динамо Киев
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
29
41
Голы по времени матча
Забито
19
35
5 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
1
5%
6
17%
1-15
2
11%
5
14%
16-30
2
11%
4
11%
31-45
4
21%
6
17%
46-60
6
32%
6
17%
61-75
4
21%
8
23%
76-90
Пропущено
15
20
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
6
40%
2
10%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
13%
4
20%
76-90
Забито
24
35
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
3
13%
7
20%
1-15
5
21%
4
11%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
6
25%
3
9%
61-75
6
25%
12
34%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
24%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
7
41%
0
0%
76-90
Забито
43
70
17 В 1-м тайме 32
26 Во 2-м тайме 38
10 Забивали первыми 22
8 Не забивали 3
4
9%
13
19%
1-15
7
16%
9
13%
16-30
6
14%
10
14%
31-45
4
9%
9
13%
46-60
12
28%
9
13%
61-75
10
23%
20
29%
76-90
Пропущено
32
30
19 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 20
6
19%
4
13%
1-15
8
25%
4
13%
16-30
5
16%
5
17%
31-45
3
9%
7
23%
46-60
1
3%
6
20%
61-75
9
28%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1
Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0
Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1
Результаты матчей
Рух Львов
Динамо Киев
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:4
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:4
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
6 раз 20%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
9 раз 30%
4
6 раз 20%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
510
114
213
78
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
510
114
411
69
213
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
273
1020
228
624
1317
327
822
129
228
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 12
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|11
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9