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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Рух Львов
1:2
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
52' Гол
Диалло Самба
60' Желтая карточка
Vitaliy Roman
1:1
63' Гол
Дидик Роман
66' Желтая карточка
Квасница Илья
1:2
77' Гол
Царенко Антон
83' Желтая карточка
Диалло Самба
90'+9
23
Dmitriy
Ledviy
92
Слюбик
Богдан
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
19
Yevgeniy
Pastukh
77
Сыч
Алексей
30
Де
Паула
Таллес
8
Карабин
Ярослав
22
Плюман
Анже-Фредди
9
Квасница
Илья
35
Нещерет
Руслан
20
Караваев
Александр
4
Попов
Денис
II
40
Биловар
Кристиан
44
Дубинчак
Владислав
18
Андриевский
Александр
8
Шепелев
Владимир
77
Бенито
Муйива
29
Буяльский
Виталий
30
Диалло
Самба
9
Волошин
Назар
Рух Львов
Динамо Киев

История личных встреч

Рух Львов
Динамо Киев

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
144

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 8 0.27
Де Паула Таллес 5 (1) 0.17
Климчук Юрий 5 (2) 0.17
Yevgeniy Pastukh 4 0.13
Рунич Василий 4 0.13
Слюбик Богдан 4 0.13
Плюман Анже-Фредди 3 (1) 0.1
Карабин Ярослав 2 0.07
Denys Pidgurskyi 2 (1) 0.07
Сыч Алексей 1 0.03
Дидик Роман 1 0.03
Притула Остап 1 (1) 0.03
Denys Teslyuk 1 0.03
Oleh Fedor 0 0
Лях Ростислав 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Vitaliy Kholod 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 14 (2) 0.47
Буяльский Виталий 10 (3) 0.33
Ярмоленко Андрей 8 (2) 0.27
Волошин Назар 7 0.23
Бражко Владимир 6 0.2
Кабаев Владислав 5 0.17
Шапаренко Николай 4 (1) 0.13
Караваев Александр 2 0.07
Бенито Муйива 2 0.07
Тымчик Александр 2 0.07
Шепелев Владимир 2 0.07
Андриевский Александр 1 0.03
Дубинчак Владислав 1 0.03
Дячук Максим 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Диалло Самба 1 0.03
Попов Денис II 1 0.03
Царенко Антон 1 0.03
Matviy Ponomarenko 1 0.03
Супряга Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
Сирота Александр 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Roman 8 1
Дидик Роман 9 0
Рунич Василий 5 0
Marko Sapuha 5 0
Слюбик Богдан 5 0
Denys Pidgurskyi 5 0
Denys Teslyuk 5 0
Fernando Edson 4 0
Плюман Анже-Фредди 3 0
Квасница Илья 3 0
Де Паула Таллес 2 0
Сыч Алексей 2 0
Vitaliy Kholod 2 0
Oleh Fedor 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Слюсар Денис 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванат Владислав 6 1
Волошин Назар 6 1
Дубинчак Владислав 5 0
Шапаренко Николай 5 0
Тымчик Александр 3 1
Шепелев Владимир 4 0
Бражко Владимир 4 0
Дячук Максим 4 0
Сирота Александр 2 1
Ярмоленко Андрей 3 0
Андриевский Александр 3 0
Кабаев Владислав 3 0
Попов Денис II 1 1
Буяльский Виталий 2 0
Диалло Самба 2 0
Вивчаренко Константин 2 0
Караваев Александр 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Бущан Георгий 1 0
Бенито Муйива 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Matviy Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Динамо Киев
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

7
6
Рух Львов
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Динамо Киев
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

22
35
Рух Львов
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
Динамо Киев
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

29
41

Голы по времени матча

Забито

19
35
5 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
1
5%
6
17%
1-15
2
11%
5
14%
16-30
2
11%
4
11%
31-45
4
21%
6
17%
46-60
6
32%
6
17%
61-75
4
21%
8
23%
76-90

Пропущено

15
20
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
2
13%
2
10%
1-15
6
40%
2
10%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
13%
4
20%
76-90

Забито

24
35
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
3
13%
7
20%
1-15
5
21%
4
11%
16-30
4
17%
6
17%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
6
25%
3
9%
61-75
6
25%
12
34%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
24%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
1
6%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
7
41%
0
0%
76-90

Забито

43
70
17 В 1-м тайме 32
26 Во 2-м тайме 38
10 Забивали первыми 22
8 Не забивали 3
4
9%
13
19%
1-15
7
16%
9
13%
16-30
6
14%
10
14%
31-45
4
9%
9
13%
46-60
12
28%
9
13%
61-75
10
23%
20
29%
76-90

Пропущено

32
30
19 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 20
6
19%
4
13%
1-15
8
25%
4
13%
16-30
5
16%
5
17%
31-45
3
9%
7
23%
46-60
1
3%
6
20%
61-75
9
28%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1
Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0
Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1

Результаты матчей

Рух Львов
Динамо Киев

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:4
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:4
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
6 раз 20%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
9 раз 30%
4
6 раз 20%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
3 раза 10%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
11
4
2
13
2.5
7
8
1
14
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
11
4
4
11
2.5
6
9
2
13
3.5
4
11
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
27
3
10
20
1.5
22
8
6
24
2.5
13
17
3
27
3.5
8
22
1
29
4.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 30 22 5 3 63 - 24 71
2.
Динамо Киев
 30 22 3 5 72 - 28 69
3.
Кривбасс
 30 17 6 7 51 - 31 57
4.
Днепр-1
 30 14 10 6 40 - 27 52
5.
Полесье
 30 14 8 8 40 - 30 50
6.
Рух Львов
 30 12 13 5 44 - 31 49
7.
ЛНЗ Черкассы
 30 11 8 11 31 - 34 41
8.
Александрия
 30 8 10 12 30 - 38 34
9.
Ворскла
 30 9 6 15 30 - 46 33
10.
Черноморец Од
 30 10 2 18 38 - 47 32
11.
Заря
 30 7 11 12 29 - 37 32
12.
Колос Ковалёвка
 30 7 11 12 22 - 31 32
13.
Верес
 30 6 10 14 31 - 46 28
14.
Оболонь
 30 5 11 14 18 - 41 26
15.
Минай
 30 5 10 15 27 - 50 25
16.
Металлист-1925
 30 5 8 17 32 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 15 9 3 3 25 - 15 30
4.
Полесье
 15 7 4 4 19 - 16 25
5.
Днепр-1
 15 6 5 4 20 - 15 23
6.
Рух Львов
 15 5 8 2 20 - 14 23
7.
Черноморец Од
 15 7 1 7 21 - 20 22
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
ЛНЗ Черкассы
 15 5 3 7 15 - 21 18
10.
Верес
 15 4 6 5 23 - 25 18
11.
Металлист-1925
 15 4 5 6 20 - 28 17
12.
Заря
 15 4 4 7 10 - 16 16
13.
Ворскла
 15 4 3 8 18 - 29 15
14.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
15.
Минай
 15 3 6 6 16 - 22 15
16.
Оболонь
 15 3 6 6 9 - 18 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 10 4 1 32 - 12 34
2.
Динамо Киев
 15 10 2 3 36 - 19 32
3.
Днепр-1
 15 8 5 2 20 - 12 29
4.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 15 5 3 7 12 - 17 18
9.
Колос Ковалёвка
 15 4 5 6 13 - 17 17
10.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
11.
Александрия
 15 3 6 6 18 - 18 15
12.
Оболонь
 15 2 5 8 9 - 23 11
13.
Черноморец Од
 15 3 1 11 17 - 27 10
14.
Верес
 15 2 4 9 8 - 21 10
15.
Минай
 15 2 4 9 11 - 28 10
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 12
Заря Джордан 3 7
Ворскла Челядин Артём 11
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Рух Львов 1:2 Динамо Киев онлайн

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