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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Оболонь
0:3
Конец матча
Александрия
0'
0:1
24' Гол
Juan Alvina
39' Желтая карточка
Taras Moroz
44' Желтая карточка
Ковалец Кирилл
0:2
49' Гол
Ковалец Кирилл
0:3
61' Гол
Juan Alvina
90'+5
13
Кичак
Артём
14
Oleksandr
Chernov
37
Дубко
Валерий
2
Карась
Даниил
11
Грисьо
Максим
9
Igor
Medynsky
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
55
Суханов
Сергей
95
Igor
Krasnopir
8
Тарануха
Ростислав
44
Ермаков
Георгий
22
Скорко
Данил
26
Miguel
II
18
Логинов
Сергей
30
Копына
Юрий
25
Калюжный
Иван
9
Калитвинцев
Владислав
91
Михайленко
Николай
14
Кулаковский
Артем
33
Juan
Alvina
6
Ковалец
Кирилл
Оболонь
Александрия

История личных встреч

Оболонь
Александрия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 6 0.2
Черненко Руслан 3 0.1
Тарануха Ростислав 3 (1) 0.1
Суханов Сергей 3 (1) 0.1
Карась Даниил 2 0.07
Приймак Владислав 1 0.03
Дубко Валерий 0 0
Грисьо Максим 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0
Oleksandr Chernov 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 5 0.17
Михайленко Николай 5 (2) 0.17
Скорко Данил 4 (1) 0.13
Juan Alvina 3 0.1
Ковалец Кирилл 2 0.07
Плакса Родион 2 0.07
Калитвинцев Владислав 1 0.03
Копына Юрий 1 0.03
Беляев Александр 1 0.03
Кравченко Антон 1 0.03
Джеовани 1 0.03
Кулаков Андрей 1 0.03
Шостак Денис 1 0.03
Погорелый Владислав 1 0.03
Кулаковский Артем 1 (1) 0.03
Miguel II 0 0
Kyrylo Sigeev 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 12 2
Вовкун Артем 4 2
Приймак Владислав 7 0
Yegor Prokopenko 7 0
Дубко Валерий 6 0
Карась Даниил 4 1
Грисьо Максим 5 0
Vitaliy Grusha 3 1
Тарануха Ростислав 4 0
Рыбка Александр 2 1
Суханов Сергей 2 1
Черненко Руслан 3 0
Лукьянчук Павел 3 0
Осман Александр 2 0
Косовский Сергей 2 0
Igor Medynsky 2 0
Кичак Артём 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковалец Кирилл 5 1
Miguel II 5 1
Логинов Сергей 6 0
Калюжный Иван 5 0
Kyrylo Sigeev 5 0
Мартынюк Александр 4 0
Калитвинцев Владислав 4 0
Скорко Данил 4 0
Шевченко Никита 3 0
Шостак Денис 3 0
Roman Savchenko 3 0
Смирный Евгений 2 0
Беляев Александр 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Ермаков Георгий 2 0
Ротань Руслан 1 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Микитишин Артур 1 0
Juan Alvina 1 0

Результаты матчей

Оболонь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
Александрия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
10
Оболонь
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Александрия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

8
10
Оболонь
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Александрия
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
53% (16)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
57% (17)
13% (4)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
11%
2
11%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
6
33%
46-60
2
22%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
3
17%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
4
22%
4
22%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
4
33%
76-90

Пропущено

23
17
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
9
39%
8
47%
76-90

Забито

18
30
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 13
17 Не забивали 11
2
11%
4
13%
1-15
3
17%
4
13%
16-30
3
17%
3
10%
31-45
3
17%
6
20%
46-60
3
17%
6
20%
61-75
4
22%
7
23%
76-90

Пропущено

41
35
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
4
10%
4
11%
1-15
6
15%
7
20%
16-30
7
17%
7
20%
31-45
5
12%
1
3%
46-60
6
15%
4
11%
61-75
13
32%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Заря - Оболонь 0:0
Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0
Александрия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0
Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Иберия 1999 - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2

Результаты матчей

Оболонь
Александрия

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:0
5 раз 17%
0:3
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 57%
1
8 раз 27%
2
5 раз 17%
0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
17
0.5
Больше Меньше
19
11
5
25
1.5
9
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 30 22 5 3 63 - 24 71
2.
Динамо Киев
 30 22 3 5 72 - 28 69
3.
Кривбасс
 30 17 6 7 51 - 31 57
4.
Днепр-1
 30 14 10 6 40 - 27 52
5.
Полесье
 30 14 8 8 40 - 30 50
6.
Рух Львов
 30 12 13 5 44 - 31 49
7.
ЛНЗ Черкассы
 30 11 8 11 31 - 34 41
8.
Александрия
 30 8 10 12 30 - 38 34
9.
Ворскла
 30 9 6 15 30 - 46 33
10.
Черноморец Од
 30 10 2 18 38 - 47 32
11.
Заря
 30 7 11 12 29 - 37 32
12.
Колос Ковалёвка
 30 7 11 12 22 - 31 32
13.
Верес
 30 6 10 14 31 - 46 28
14.
Оболонь
 30 5 11 14 18 - 41 26
15.
Минай
 30 5 10 15 27 - 50 25
16.
Металлист-1925
 30 5 8 17 32 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 15 9 3 3 25 - 15 30
4.
Полесье
 15 7 4 4 19 - 16 25
5.
Днепр-1
 15 6 5 4 20 - 15 23
6.
Рух Львов
 15 5 8 2 20 - 14 23
7.
Черноморец Од
 15 7 1 7 21 - 20 22
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
ЛНЗ Черкассы
 15 5 3 7 15 - 21 18
10.
Верес
 15 4 6 5 23 - 25 18
11.
Металлист-1925
 15 4 5 6 20 - 28 17
12.
Заря
 15 4 4 7 10 - 16 16
13.
Ворскла
 15 4 3 8 18 - 29 15
14.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
15.
Минай
 15 3 6 6 16 - 22 15
16.
Оболонь
 15 3 6 6 9 - 18 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 10 4 1 32 - 12 34
2.
Динамо Киев
 15 10 2 3 36 - 19 32
3.
Днепр-1
 15 8 5 2 20 - 12 29
4.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 15 5 3 7 12 - 17 18
9.
Колос Ковалёвка
 15 4 5 6 13 - 17 17
10.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
11.
Александрия
 15 3 6 6 18 - 18 15
12.
Оболонь
 15 2 5 8 9 - 23 11
13.
Черноморец Од
 15 3 1 11 17 - 27 10
14.
Верес
 15 2 4 9 8 - 21 10
15.
Минай
 15 2 4 9 11 - 28 10
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 12
Заря Джордан 3 7
Ворскла Челядин Артём 11
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Ковалец Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Тарас Мороз получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Ковалец Кирилл сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Хуан Альвина бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оболонь 0:3 Александрия онлайн

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