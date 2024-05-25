Тур: 30. Стадион: Оболонь Арена.
0:3
Конец матча
0'
0:1
24' ГолJuan Alvina
39' Желтая карточкаTaras Moroz
44' Желтая карточкаКовалец Кирилл
0:2
49' ГолКовалец Кирилл
0:3
61' ГолJuan Alvina
90'+5
Ход матча
24'
0:1
39'
44'
46'
49'
0:2
61'
66'
13
Кичак
Артём
22
Скорко
Данил
26
Miguel
II
30
Копына
Юрий
33
Juan
Alvina
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
70 Kiril Korkh
-
90 Taras Liakh
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
-
23 ДжеованиНападающий
-
-
-
99 De
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Оболонь
Александрия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|6
|0.2
|Черненко Руслан
|3
|0.1
|Тарануха Ростислав
|3 (1)
|0.1
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.1
|Карась Даниил
|2
|0.07
|Приймак Владислав
|1
|0.03
|Дубко Валерий
|0
|0
|Грисьо Максим
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
|Oleksandr Chernov
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|5
|0.17
|Михайленко Николай
|5 (2)
|0.17
|Скорко Данил
|4 (1)
|0.13
|Juan Alvina
|3
|0.1
|Ковалец Кирилл
|2
|0.07
|Плакса Родион
|2
|0.07
|Калитвинцев Владислав
|1
|0.03
|Копына Юрий
|1
|0.03
|Беляев Александр
|1
|0.03
|Кравченко Антон
|1
|0.03
|Джеовани
|1
|0.03
|Кулаков Андрей
|1
|0.03
|Шостак Денис
|1
|0.03
|Погорелый Владислав
|1
|0.03
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.03
|Miguel II
|0
|0
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|12
|2
|Вовкун Артем
|4
|2
|Приймак Владислав
|7
|0
|Yegor Prokopenko
|7
|0
|Дубко Валерий
|6
|0
|Карась Даниил
|4
|1
|Грисьо Максим
|5
|0
|Vitaliy Grusha
|3
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Рыбка Александр
|2
|1
|Суханов Сергей
|2
|1
|Черненко Руслан
|3
|0
|Лукьянчук Павел
|3
|0
|Осман Александр
|2
|0
|Косовский Сергей
|2
|0
|Igor Medynsky
|2
|0
|Кичак Артём
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковалец Кирилл
|5
|1
|Miguel II
|5
|1
|Логинов Сергей
|6
|0
|Калюжный Иван
|5
|0
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Мартынюк Александр
|4
|0
|Калитвинцев Владислав
|4
|0
|Скорко Данил
|4
|0
|Шевченко Никита
|3
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Ермаков Георгий
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
Александрия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
10
Оболонь
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Александрия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
8
10
Оболонь
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
53% (16)
20% (6)
Александрия
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
53% (16)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
57% (17)
13% (4)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
9
18
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
11%
2
11%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
6
33%
46-60
2
22%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
3
17%
1-15
3
17%
4
22%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
4
22%
4
22%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
4
33%
76-90
Пропущено
23
17
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
9
39%
8
47%
76-90
Забито
18
30
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 13
17 Не забивали 11
2
11%
4
13%
1-15
3
17%
4
13%
16-30
3
17%
3
10%
31-45
3
17%
6
20%
46-60
3
17%
6
20%
61-75
4
22%
7
23%
76-90
Пропущено
41
35
17 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
4
10%
4
11%
1-15
6
15%
7
20%
16-30
7
17%
7
20%
31-45
5
12%
1
3%
46-60
6
15%
4
11%
61-75
13
32%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Заря - Оболонь 0:0
Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0
Александрия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0
Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Иберия 1999 - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2
Результаты матчей
Оболонь
Александрия
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:0
5 раз 17%
0:3
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 57%
1
8 раз 27%
2
5 раз 17%
0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
105
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
96
312
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1317
Больше Меньше
1911
525
921
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 12
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|11
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9