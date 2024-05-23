Тур: 34.
Позже
История личных встреч
Акрон
СКА-Хабаровск
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|7 (1)
|0.21
|Понсе Андрес
|6
|0.18
|Килин Антон
|5
|0.15
|Глушков Никита Андреевич
|5
|0.15
|Данилин Кирилл
|4
|0.12
|Чудин Иван
|3
|0.09
|Савичев Константин
|3 (1)
|0.09
|Галкин Владислав
|2
|0.06
|Палиенко Максим
|2 (1)
|0.06
|Песегов Евгений
|1
|0.03
|Данилкин Егор
|1
|0.03
|Азаров Владимир
|1
|0.03
|Хубаев Давид
|1
|0.03
|Галоян Артур
|1
|0.03
|Бокоев Марат
|1
|0.03
|Анджелкович Неманья
|1
|0.03
|Барт Руслан
|1
|0.03
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожемякин Олег
|6
|0.18
|Алиев Саид
|6 (2)
|0.18
|Никитин Кирилл
|4
|0.12
|Петров Илья
|3 (2)
|0.09
|Никитин Андрей Владимирович
|2
|0.06
|Симонян Артём
|2
|0.06
|Гонгапшев Альбек
|2
|0.06
|Бавин Юрий
|1
|0.03
|Мусалов Магомед
|1
|0.03
|Кутовой Максим
|1
|0.03
|Корнюшин Даниил
|1
|0.03
|Шипунов Тимофей
|1
|0.03
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анджелкович Неманья
|7
|1
|Галкин Владислав
|5
|1
|Апеков Руслан
|5
|0
|Данилин Кирилл
|5
|0
|Макаров Сергей
|3
|1
|Понсе Андрес
|2
|1
|Савичев Константин
|3
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|3
|0
|Хубаев Давид
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Килин Антон
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
|Барт Руслан
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Никитин Андрей Владимирович
|6
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|5
|0
|Рукас Томас
|5
|0
|Покидышев Николай
|5
|0
|Бавин Юрий
|4
|0
|Кожемякин Олег
|2
|1
|Петров Илья
|3
|0
|Симонян Артём
|3
|0
|Мусалов Магомед
|3
|0
|Алиев Саид
|3
|0
|Корнюшин Даниил
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Савинов Андрей
|2
|0
|Имамов Ислам
|2
|0
|Яо Жан Шарль
|2
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
СКА-Хабаровск
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
7
Акрон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
СКА-Хабаровск
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
18
23
Акрон
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
СКА-Хабаровск
16%
84%
4 победы 21 поражение
Первый тайм
12% (4)
36% (12)
52% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
52% (17)
36% (12)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
8
14
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
19
30
Голы по времени матча
Забито
27
8
14 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
23 Не забивали 25
2
7%
1
13%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
3
11%
2
25%
46-60
7
26%
1
13%
61-75
3
11%
4
50%
76-90
Пропущено
13
24
9 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
4
31%
6
25%
1-15
4
31%
6
25%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Забито
18
23
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
1
6%
3
13%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
5
28%
3
13%
31-45
4
22%
5
22%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
4
22%
5
22%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
8%
1
9%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Забито
45
31
22 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 13
3
7%
4
13%
1-15
8
18%
5
16%
16-30
11
24%
3
10%
31-45
7
16%
7
23%
46-60
9
20%
3
10%
61-75
7
16%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
26
35
15 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 24
5
19%
7
20%
1-15
8
31%
8
23%
16-30
2
8%
5
14%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
5
19%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2
КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0
Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1
Результаты матчей
Акрон
СКА-Хабаровск
Точный счет
0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
9 раз 27%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
9 раз 27%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Акрон
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
125
88
98
511
314
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
79
413
115
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
1914
1221
1023
726
330
330
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|54 - 38
|63
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|37 - 17
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|46 - 25
|56
|4.
|33
|13
|16
|4
|39 - 24
|55
|5.
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 31
|52
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 40
|48
|7.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|36 - 33
|48
|8.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|38 - 41
|48
|9.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|40 - 42
|46
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|30 - 31
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|31 - 32
|42
|12.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|29 - 34
|41
|13.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 34
|41
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|29 - 36
|35
|15.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 52
|35
|16.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|25 - 41
|34
|17.
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|27 - 44
|31
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|20 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|24 - 6
|38
|2.
|17
|10
|6
|1
|22 - 7
|36
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 10
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 14
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 14
|27
|11.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|12.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 17
|26
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|14 - 19
|23
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 18
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|29 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 13
|26
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 18
|25
|4.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 18
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 26
|20
|10.
|16
|3
|10
|3
|17 - 17
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 21
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|7 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|7 - 33
|7
|18.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|8 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|17
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|12
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 7
Прогнозы на матч Акрон - СКА-Хабаровск
Исход игры
Акрон
84.6% (44)
Ничья
7.7% (4)
СКА-Хабаровск
7.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
34% (17)
Меньше
66% (33)
Обе команды забьют
Да
38% (19)
Нет
62% (31)
Популярный счёт
1:0 Акрон
28.8% (15)
2:0 Акрон
28.8% (15)
2:1 Акрон
21.2% (11)
1:1 Ничья
5.8% (3)
1:2 СКА-Хабаровск
3.8% (2)
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