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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 34.
Акрон
 
Позже
СКА-Хабаровск
Прогнозы 51
Акрон 84.3% (43)
X 7.8% (4)
СКА-Хабаровск 7.8% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Акрон
СКА-Хабаровск

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
3:2
МПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 7 (1) 0.21
Понсе Андрес 6 0.18
Килин Антон 5 0.15
Глушков Никита Андреевич 5 0.15
Данилин Кирилл 4 0.12
Чудин Иван 3 0.09
Савичев Константин 3 (1) 0.09
Галкин Владислав 2 0.06
Палиенко Максим 2 (1) 0.06
Песегов Евгений 1 0.03
Данилкин Егор 1 0.03
Азаров Владимир 1 0.03
Хубаев Давид 1 0.03
Галоян Артур 1 0.03
Бокоев Марат 1 0.03
Анджелкович Неманья 1 0.03
Барт Руслан 1 0.03
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожемякин Олег 6 0.18
Алиев Саид 6 (2) 0.18
Никитин Кирилл 4 0.12
Петров Илья 3 (2) 0.09
Никитин Андрей Владимирович 2 0.06
Симонян Артём 2 0.06
Гонгапшев Альбек 2 0.06
Бавин Юрий 1 0.03
Мусалов Магомед 1 0.03
Кутовой Максим 1 0.03
Корнюшин Даниил 1 0.03
Шипунов Тимофей 1 0.03

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 7 1
Галкин Владислав 5 1
Апеков Руслан 5 0
Данилин Кирилл 5 0
Макаров Сергей 3 1
Понсе Андрес 2 1
Савичев Константин 3 0
Ходжаниязов Джамалдин 3 0
Хубаев Давид 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Чудин Иван 2 0
Данилкин Егор 2 0
Килин Антон 2 0
Димоски Боян 2 0
Песегов Евгений 1 0
Галоян Артур 1 0
Глушков Никита Андреевич 1 0
Бокоев Марат 1 0
Барт Руслан 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никитин Андрей Владимирович 6 0
Подберёзкин Вячеслав 5 0
Рукас Томас 5 0
Покидышев Николай 5 0
Бавин Юрий 4 0
Кожемякин Олег 2 1
Петров Илья 3 0
Симонян Артём 3 0
Мусалов Магомед 3 0
Алиев Саид 3 0
Корнюшин Даниил 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Савинов Андрей 2 0
Имамов Ислам 2 0
Яо Жан Шарль 2 0
Рукас Андрюс 1 0
Кутовой Максим 1 0

Результаты матчей

Акрон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
СКА-Хабаровск
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
7
Акрон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
СКА-Хабаровск
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

18
23
Акрон
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
СКА-Хабаровск
16%
84%
4 победы 21 поражение
Первый тайм
12% (4)
36% (12)
52% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
52% (17)
36% (12)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

8
14

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

19
30

Голы по времени матча

Забито

27
8
14 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
23 Не забивали 25
2
7%
1
13%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
3
11%
2
25%
46-60
7
26%
1
13%
61-75
3
11%
4
50%
76-90

Пропущено

13
24
9 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
4
31%
6
25%
1-15
4
31%
6
25%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Забито

18
23
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 21
1
6%
3
13%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
5
28%
3
13%
31-45
4
22%
5
22%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
4
22%
5
22%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
8%
1
9%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
31%
2
18%
76-90

Забито

45
31
22 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
12 Не забивали 13
3
7%
4
13%
1-15
8
18%
5
16%
16-30
11
24%
3
10%
31-45
7
16%
7
23%
46-60
9
20%
3
10%
61-75
7
16%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

26
35
15 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 15
17 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 24
5
19%
7
20%
1-15
8
31%
8
23%
16-30
2
8%
5
14%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
2
8%
6
17%
61-75
5
19%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2
КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 Акрон - Женис 5:0 Акрон - Кызылжар 1:2 Балтика - Акрон 5:3 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Алания - Акрон 1:1 Акрон - Волгарь 0:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0
Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1

Результаты матчей

Акрон
СКА-Хабаровск

Точный счет

0:0
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
2:0
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
9 раз 27%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
9 раз 27%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Акрон
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
5
8
8
1.5
9
8
5
11
2.5
3
14
2
14
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
7
9
4
13
1.5
1
15
2
15
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
19
14
12
21
1.5
10
23
7
26
2.5
3
30
3
30
3.5
2
31
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 33 19 6 8 54 - 38 63
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 18 7 8 37 - 17 61
3.
Акрон
 Заявка 33 16 8 9 46 - 25 56
4.
Арсенал Тула
 33 13 16 4 39 - 24 55
5.
Родина Москва
 Заявка 33 14 10 9 50 - 31 52
6.
Енисей
 Заявка 33 14 6 13 53 - 40 48
7.
Тюмень
 Заявка 33 13 9 11 36 - 33 48
8.
Шинник
 Заявка 33 13 9 11 38 - 41 48
9.
Алания
 Заявка 33 11 13 9 40 - 42 46
10.
Торпедо Москва
 Заявка 33 11 11 11 30 - 31 44
11.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 9 13 31 - 32 42
12.
КАМАЗ
 Заявка 33 10 11 12 29 - 34 41
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 11 8 14 32 - 34 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 33 7 14 12 29 - 36 35
15.
Сокол
 Заявка 33 9 8 16 30 - 52 35
16.
Ленинградец
 Заявка 33 8 10 15 25 - 41 34
17.
Волгарь
 Заявка 33 6 13 14 27 - 44 31
18.
Кубань
 Заявка 33 5 8 20 20 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 12 2 3 24 - 6 38
2.
Арсенал Тула
 17 10 6 1 22 - 7 36
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 10 4 3 24 - 10 34
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Тюмень
 Заявка 17 8 4 5 21 - 14 28
10.
Торпедо Москва
 Заявка 17 7 6 4 17 - 14 27
11.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
12.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
13.
Сокол
 Заявка 17 6 5 6 14 - 19 23
14.
Черноморец Нв
 Заявка 17 5 6 6 18 - 16 21
15.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
16.
Кубань
 Заявка 17 3 7 7 13 - 18 16
17.
Волгарь
 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 17 11 1 5 29 - 20 34
2.
Акрон
 Заявка 17 7 5 5 18 - 13 26
3.
Ленинградец
 Заявка 17 7 4 6 15 - 18 25
4.
Родина Москва
 Заявка 17 6 6 5 25 - 18 24
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
6.
Шинник
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Алания
 Заявка 17 4 8 5 19 - 26 20
10.
Арсенал Тула
 16 3 10 3 17 - 17 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
12.
Енисей
 Заявка 17 4 4 9 17 - 21 16
13.
Волгарь
 Заявка 17 3 7 7 13 - 20 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 17 2 5 10 7 - 21 11
17.
Кубань
 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 17
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 12
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 2 часа 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 51
    Акрон 84.3% (43)
    X 7.8% (4)
    СКА-Хабаровск 7.8% (4)
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    Где смотреть матч Акрон - СКА-Хабаровск онлайн

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    Прогнозы на матч Акрон - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Акрон
    84.6% (44)
    Ничья
    7.7% (4)
    СКА-Хабаровск
    7.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    34% (17)
    Меньше
    66% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    38% (19)
    Нет
    62% (31)
    Популярный счёт
    1:0 Акрон
    28.8% (15)
    2:0 Акрон
    28.8% (15)
    2:1 Акрон
    21.2% (11)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    1:2 СКА-Хабаровск
    3.8% (2)
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    СКА-Хабаровск
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