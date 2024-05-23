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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 34.
Ленинградец
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 49
Ленинградец 16.3% (8)
X 32.7% (16)
Торпедо Москва 51% (25)
Все прогнозы

История личных встреч

Ленинградец
Торпедо Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МПЛ
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суханов Эдуард 4 (3) 0.12
Бачинский Максим 3 0.09
Жиронкин Виталий 3 0.09
Горелишвили Михаил 2 0.06
Яковлев Андрей 2 0.06
Розманов Никита 2 0.06
Микушин Владислав 1 0.03
Апеков Руслан 1 0.03
Ильин Сергей 1 0.03
Кудрявцев Роман 1 0.03
Морозов Никита 1 0.03
Маркин Михаил 1 (1) 0.03
Колесниченко Кирилл 1 (1) 0.03
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 7 (2) 0.21
Горбунов Игорь 3 0.09
Гонгадзе Георгий 3 0.09
Иваньков Александр II 3 0.09
Рейна Йорди 3 (1) 0.09
Москвичёв Владимир 2 0.06
Юзепчук Роман 2 0.06
Манелов Ираклий 2 0.06
Лебеденко Игорь 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Калугин Никита 1 0.03
Шамкин Даниил 1 0.03
Червяков Руслан 1 0.03

Карточки

Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суханов Эдуард 7 1
Шепелев Владислав 5 0
Маркин Михаил 4 0
Колесниченко Кирилл 4 0
Бачинский Максим 4 0
Розманов Никита 4 0
Каптилов Валерий 2 0
Смирнов Егор 2 0
Хитяев Андрей 2 0
Астафьев Максим 1 0
Костин Сергей 1 0
Сиротов Владислав 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Казаков Руслан 1 0
Левин Максим 1 0
Микушин Владислав 1 0
Ильин Сергей 1 0
Волков Владислав II 1 0
Николаев Сергей 1 0
Карабашев Никита 1 0
Кудрявцев Роман 1 0
Воронцов Илья 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 8 0
Калугин Никита 7 0
Рейна Йорди 6 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Шамкин Даниил 4 0
Манелов Ираклий 4 0
Горбунов Игорь 2 1
Громыко Валерий 3 0
Москвичёв Владимир 1 1
Лебеденко Игорь 2 0
Стефанович Илья 2 0
Шевченко Глеб 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Енин Иван 2 0
Усанов Алексей 2 0
Чурич Марио 2 0
Червяков Руслан 2 0
Полоз Дмитрий 1 0
Бабурин Егор 1 0
Тугарев Роман 1 0
Роганович Боян 1 0
Ботнарь Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0

Результаты матчей

Ленинградец
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
Торпедо Москва
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
6
Ленинградец
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Торпедо Москва
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

14
14
Ленинградец
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
9% (3)
70% (23)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
Торпедо Москва
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

10
11

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

22
20

Голы по времени матча

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
26 Не забивали 23
4
44%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
4
29%
76-90

Пропущено

24
16
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
17%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
6
25%
6
38%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
24 Не забивали 20
1
6%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
4
29%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
6
35%
4
29%
76-90

Забито

25
31
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 18
17 Не забивали 10
5
20%
7
23%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
4
16%
5
16%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
7
28%
8
26%
76-90

Пропущено

41
30
15 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
6
15%
1
3%
1-15
7
17%
5
17%
16-30
2
5%
5
17%
31-45
8
20%
4
13%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
12
29%
29%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ленинградец
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Ленинградец - Химки 1:3 Кубань - Ленинградец 0:2
Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 Акрон - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Сокол 0:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Ленинградец - Алания 3:3 Шинник - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2
Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2

Результаты матчей

Ленинградец
Торпедо Москва

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Точный счет

0:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
13 раз 39%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
11 раз 33%
2
8 раз 24%

Тоталы голов в матче

Ленинградец
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
13
4
1
15
1.5
4
13
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
7
4
13
1.5
4
12
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
22
11
5
28
1.5
8
25
2
31
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 33 19 6 8 54 - 38 63
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 18 7 8 37 - 17 61
3.
Акрон
 Заявка 33 16 8 9 46 - 25 56
4.
Арсенал Тула
 33 13 16 4 39 - 24 55
5.
Родина Москва
 Заявка 33 14 10 9 50 - 31 52
6.
Енисей
 Заявка 33 14 6 13 53 - 40 48
7.
Тюмень
 Заявка 33 13 9 11 36 - 33 48
8.
Шинник
 Заявка 33 13 9 11 38 - 41 48
9.
Алания
 Заявка 33 11 13 9 40 - 42 46
10.
Торпедо Москва
 Заявка 33 11 11 11 30 - 31 44
11.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 9 13 31 - 32 42
12.
КАМАЗ
 Заявка 33 10 11 12 29 - 34 41
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 11 8 14 32 - 34 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 33 7 14 12 29 - 36 35
15.
Сокол
 Заявка 33 9 8 16 30 - 52 35
16.
Ленинградец
 Заявка 33 8 10 15 25 - 41 34
17.
Волгарь
 Заявка 33 6 13 14 27 - 44 31
18.
Кубань
 Заявка 33 5 8 20 20 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 12 2 3 24 - 6 38
2.
Арсенал Тула
 17 10 6 1 22 - 7 36
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 10 4 3 24 - 10 34
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Тюмень
 Заявка 17 8 4 5 21 - 14 28
10.
Торпедо Москва
 Заявка 17 7 6 4 17 - 14 27
11.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
12.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
13.
Сокол
 Заявка 17 6 5 6 14 - 19 23
14.
Черноморец Нв
 Заявка 17 5 6 6 18 - 16 21
15.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
16.
Кубань
 Заявка 17 3 7 7 13 - 18 16
17.
Волгарь
 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 17 11 1 5 29 - 20 34
2.
Акрон
 Заявка 17 7 5 5 18 - 13 26
3.
Ленинградец
 Заявка 17 7 4 6 15 - 18 25
4.
Родина Москва
 Заявка 17 6 6 5 25 - 18 24
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
6.
Шинник
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Алания
 Заявка 17 4 8 5 19 - 26 20
10.
Арсенал Тула
 16 3 10 3 17 - 17 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
12.
Енисей
 Заявка 17 4 4 9 17 - 21 16
13.
Волгарь
 Заявка 17 3 7 7 13 - 20 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 17 2 5 10 7 - 21 11
17.
Кубань
 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 17
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 12
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ленинградец - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 2 часа 43 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Ленинградец 16.3% (8)
    X 32.7% (16)
    Торпедо Москва 51% (25)
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    Прогнозы на матч Ленинградец - Торпедо Москва

    Исход игры
    Ленинградец
    18% (9)
    Ничья
    32% (16)
    Торпедо Москва
    50% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.82% (20)
    Меньше
    59.18% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    65.31% (32)
    Нет
    34.69% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26% (13)
    1:2 Торпедо Москва
    24% (12)
    0:1 Торпедо Москва
    14% (7)
    2:1 Ленинградец
    10% (5)
    0:0 Ничья
    6% (3)
    0:2 Торпедо Москва
    6% (3)
    1:0 Ленинградец
    6% (3)
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