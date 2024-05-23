Тур: 34.
Позже
История личных встреч
Ленинградец
Торпедо Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Ленинградец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суханов Эдуард
|4 (3)
|0.12
|Бачинский Максим
|3
|0.09
|Жиронкин Виталий
|3
|0.09
|Горелишвили Михаил
|2
|0.06
|Яковлев Андрей
|2
|0.06
|Розманов Никита
|2
|0.06
|Микушин Владислав
|1
|0.03
|Апеков Руслан
|1
|0.03
|Ильин Сергей
|1
|0.03
|Кудрявцев Роман
|1
|0.03
|Морозов Никита
|1
|0.03
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.03
|Колесниченко Кирилл
|1 (1)
|0.03
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|7 (2)
|0.21
|Горбунов Игорь
|3
|0.09
|Гонгадзе Георгий
|3
|0.09
|Иваньков Александр II
|3
|0.09
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.09
|Москвичёв Владимир
|2
|0.06
|Юзепчук Роман
|2
|0.06
|Манелов Ираклий
|2
|0.06
|Лебеденко Игорь
|1
|0.03
|Журавлёв Юрий
|1
|0.03
|Калугин Никита
|1
|0.03
|Шамкин Даниил
|1
|0.03
|Червяков Руслан
|1
|0.03
Карточки
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суханов Эдуард
|7
|1
|Шепелев Владислав
|5
|0
|Маркин Михаил
|4
|0
|Колесниченко Кирилл
|4
|0
|Бачинский Максим
|4
|0
|Розманов Никита
|4
|0
|Каптилов Валерий
|2
|0
|Смирнов Егор
|2
|0
|Хитяев Андрей
|2
|0
|Астафьев Максим
|1
|0
|Костин Сергей
|1
|0
|Сиротов Владислав
|1
|0
|Яковлев Андрей
|1
|0
|Казаков Руслан
|1
|0
|Левин Максим
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Ильин Сергей
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
|Николаев Сергей
|1
|0
|Карабашев Никита
|1
|0
|Кудрявцев Роман
|1
|0
|Воронцов Илья
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|0
|Калугин Никита
|7
|0
|Рейна Йорди
|6
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Шамкин Даниил
|4
|0
|Манелов Ираклий
|4
|0
|Горбунов Игорь
|2
|1
|Громыко Валерий
|3
|0
|Москвичёв Владимир
|1
|1
|Лебеденко Игорь
|2
|0
|Стефанович Илья
|2
|0
|Шевченко Глеб
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Усанов Алексей
|2
|0
|Чурич Марио
|2
|0
|Червяков Руслан
|2
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Тугарев Роман
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Результаты матчей
Ленинградец
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
Торпедо Москва
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
6
Ленинградец
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Торпедо Москва
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
14
14
Ленинградец
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
9% (3)
70% (23)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
Торпедо Москва
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
10
11
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
22
20
Голы по времени матча
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
26 Не забивали 23
4
44%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
4
29%
76-90
Пропущено
24
16
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
17%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
1
4%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
6
25%
6
38%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
24 Не забивали 20
1
6%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
4
29%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
6
35%
4
29%
76-90
Забито
25
31
12 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 18
17 Не забивали 10
5
20%
7
23%
1-15
3
12%
4
13%
16-30
4
16%
5
16%
31-45
2
8%
3
10%
46-60
4
16%
4
13%
61-75
7
28%
8
26%
76-90
Пропущено
41
30
15 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 21
6
15%
1
3%
1-15
7
17%
5
17%
16-30
2
5%
5
17%
31-45
8
20%
4
13%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
12
29%
29%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ленинградец
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Ленинградец - Химки 1:3 Кубань - Ленинградец 0:2
Ленинградец - СКА-Хабаровск 0:1 Акрон - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Сокол 0:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Ленинградец - Алания 3:3 Шинник - Ленинградец 0:0 Ленинградец - Енисей 0:4 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0 Ленинградец - Елимай Семей 1:0 Ленинградец - Жетысу 1:1 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Ленинградец - Нефтчи Фергана 0:1 Ленинградец - Тюмень 1:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2
Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Енисей - Торпедо Москва 1:0 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 4:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Урарту 6:2 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2
Результаты матчей
Ленинградец
Торпедо Москва
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Точный счет
0:1
7 раз 21%
0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
6 раз 18%
2:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
13 раз 39%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
11 раз 33%
2
8 раз 24%
Тоталы голов в матче
Ленинградец
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
134
115
413
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
97
413
412
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
2211
528
825
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|54 - 38
|63
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|37 - 17
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|46 - 25
|56
|4.
|33
|13
|16
|4
|39 - 24
|55
|5.
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 31
|52
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 40
|48
|7.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|36 - 33
|48
|8.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|38 - 41
|48
|9.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|40 - 42
|46
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|30 - 31
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|31 - 32
|42
|12.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|29 - 34
|41
|13.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 34
|41
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|29 - 36
|35
|15.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 52
|35
|16.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|25 - 41
|34
|17.
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|27 - 44
|31
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|20 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|24 - 6
|38
|2.
|17
|10
|6
|1
|22 - 7
|36
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 10
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 14
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 14
|27
|11.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|12.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 17
|26
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|14 - 19
|23
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 18
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|29 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 13
|26
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 18
|25
|4.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 18
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 26
|20
|10.
|16
|3
|10
|3
|17 - 17
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 21
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|7 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|7 - 33
|7
|18.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|8 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|17
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|12
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 7
Прогнозы на матч Ленинградец - Торпедо Москва
Исход игры
Ленинградец
18% (9)
Ничья
32% (16)
Торпедо Москва
50% (25)
Тотал 2.5
Больше
40.82% (20)
Меньше
59.18% (29)
Обе команды забьют
Да
65.31% (32)
Нет
34.69% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26% (13)
1:2 Торпедо Москва
24% (12)
0:1 Торпедо Москва
14% (7)
2:1 Ленинградец
10% (5)
0:0 Ничья
6% (3)
0:2 Торпедо Москва
6% (3)
1:0 Ленинградец
6% (3)
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