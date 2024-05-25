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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Заря
0:1
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
45' Желтая карточка
Демченко Александр
57' Желтая карточка
Горбач Игорь
0:1
75' Гол
Кариока Силва
90' Желтая карточка
Салабай Антон
90'+6
53
Мацапура
Дмитрий
4
Азиангбе
Коджо
55
Джордан
10
Леовижилду
44
Батагов
Арсений
5
Яцык
Александр
21
Jakov
Basic
22
Мичин
Петар
39
Герреро
Эдуардо
32
Artem
Slesar
17
Горбач
Игорь
1
Горох
Валентин
9
Цуриков
Андрей
6
Бурда
Никита
27
Лучкевич
Валерий
3
Гончаренко
Роман
48
Oleg
Krivoruchko
7
Демченко
Александр
69
Ильин
Олег
10
Ореховский
Павел
8
Vladyslav
Veleten
11
Рангел
Заря
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Заря
Колос Ковалёвка

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Среднее время на гол

64
64

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.6

Среднее время на гол

225
150

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

100
90

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 9 0.3
Антюх Денис 4 (2) 0.13
Яцык Александр 3 0.1
Батагов Арсений 2 0.07
Кирюханцев Игорь 2 0.07
Горбач Игорь 2 0.07
Нагнойный Денис 1 0.03
Волошин Викентий 1 0.03
Джордан 1 0.03
Бугай Владислав 1 0.03
Русин Назарий 1 0.03
Алефиренко Даниил 1 0.03
Jakov Basic 1 0.03
Бутко Богдан 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Мичин Петар 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Ндур Алиун 0 0
Вантух Роман 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 4 0.13
Ильин Олег 2 0.07
Vladyslav Veleten 2 0.07
Милько Вадим 2 (1) 0.07
Безбородько Денис 2 0.07
Лучкевич Валерий 2 0.07
Ореховский Павел 1 (1) 0.03
Бурда Никита 1 0.03
Салабай Антон 1 0.03
Рангел 1 0.03
Кариока Силва 1 0.03
Бондаренко Валерий 1 0.03
Паулаускас Гитис 1 0.03
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Черноморец Александр 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 7 3
Герреро Эдуардо 5 0
Азиангбе Коджо 5 0
Мишнёв Дмитрий 4 0
Вантух Роман 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Батагов Арсений 4 0
Яцык Александр 2 1
Бутко Богдан 3 0
Антюх Денис 3 0
Горбач Игорь 3 0
Гулько Илья 1 1
Сапутин Александр 1 1
Чурко Вячеслав 2 0
Кирюханцев Игорь 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Jakov Basic 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Мичин Петар 1 0
Леовижилду 1 0
Artem Slesar 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 7 0
Бурда Никита 7 0
Демченко Александр 6 0
Черноморец Александр 5 0
Салабай Антон 5 0
Золотов Николай 3 1
Безбородько Денис 4 0
Бондаренко Валерий 4 0
Рангел 3 0
Цуриков Андрей 3 0
Мякушко Сергей 3 0
Ильин Олег 3 0
Емец Владислав 3 0
Vladyslav Veleten 3 0
Лучкевич Валерий 2 0
Ореховский Павел 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Милько Вадим 1 0
Болбат Сергей 1 0
Топалов Дмитрий 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Catalin Cucos 1 0

Результаты матчей

Заря
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
7
Заря
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Колос Ковалёвка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

15
8
Заря
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
57% (17)
27% (8)
Колос Ковалёвка
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
57% (17)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

19
15

Голы по времени матча

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
3
30%
2
15%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
4
25%
6
35%
76-90

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
4
40%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
3
16%
2
20%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
10%
3
23%
1-15
6
29%
3
23%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
5
24%
1
8%
76-90

Забито

29
23
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 14
10 Не забивали 14
5
17%
2
9%
1-15
6
21%
4
17%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
5
17%
6
26%
76-90

Пропущено

37
30
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
4
11%
3
10%
1-15
10
27%
4
13%
16-30
3
8%
2
7%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
6
16%
9
30%
61-75
9
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЛНЗ Черкассы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1
Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0
Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0

Результаты матчей

Заря
Колос Ковалёвка

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
4
1 раз 3%
0
15 раз 50%
1
8 раз 27%
2
7 раз 23%

Тоталы голов в матче

Заря
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
6
9
2
13
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
15
15
7
23
1.5
7
23
1
29
2.5
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 30 22 5 3 63 - 24 71
2.
Динамо Киев
 30 22 3 5 72 - 28 69
3.
Кривбасс
 30 17 6 7 51 - 31 57
4.
Днепр-1
 30 14 10 6 40 - 27 52
5.
Полесье
 30 14 8 8 40 - 30 50
6.
Рух Львов
 30 12 13 5 44 - 31 49
7.
ЛНЗ Черкассы
 30 11 8 11 31 - 34 41
8.
Александрия
 30 8 10 12 30 - 38 34
9.
Ворскла
 30 9 6 15 30 - 46 33
10.
Черноморец Од
 30 10 2 18 38 - 47 32
11.
Заря
 30 7 11 12 29 - 37 32
12.
Колос Ковалёвка
 30 7 11 12 22 - 31 32
13.
Верес
 30 6 10 14 31 - 46 28
14.
Оболонь
 30 5 11 14 18 - 41 26
15.
Минай
 30 5 10 15 27 - 50 25
16.
Металлист-1925
 30 5 8 17 32 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 15 9 3 3 25 - 15 30
4.
Полесье
 15 7 4 4 19 - 16 25
5.
Днепр-1
 15 6 5 4 20 - 15 23
6.
Рух Львов
 15 5 8 2 20 - 14 23
7.
Черноморец Од
 15 7 1 7 21 - 20 22
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
ЛНЗ Черкассы
 15 5 3 7 15 - 21 18
10.
Верес
 15 4 6 5 23 - 25 18
11.
Металлист-1925
 15 4 5 6 20 - 28 17
12.
Заря
 15 4 4 7 10 - 16 16
13.
Ворскла
 15 4 3 8 18 - 29 15
14.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
15.
Минай
 15 3 6 6 16 - 22 15
16.
Оболонь
 15 3 6 6 9 - 18 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 10 4 1 32 - 12 34
2.
Динамо Киев
 15 10 2 3 36 - 19 32
3.
Днепр-1
 15 8 5 2 20 - 12 29
4.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 15 5 3 7 12 - 17 18
9.
Колос Ковалёвка
 15 4 5 6 13 - 17 17
10.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
11.
Александрия
 15 3 6 6 18 - 18 15
12.
Оболонь
 15 2 5 8 9 - 23 11
13.
Черноморец Од
 15 3 1 11 17 - 27 10
14.
Верес
 15 2 4 9 8 - 21 10
15.
Минай
 15 2 4 9 11 - 28 10
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 12
Заря Джордан 3 7
Ворскла Челядин Артём 11
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Демченко Александр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Заря 0:1 Колос Ковалёвка онлайн

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