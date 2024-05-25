Тур: 30. Стадион: Колос.
0:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаДемченко Александр
57' Желтая карточкаГорбач Игорь
0:1
75' ГолКариока Силва
90' Желтая карточкаСалабай Антон
90'+6
Ход матча
57'
75'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
55
Джордан
10
Леовижилду
21
Jakov
Basic
22
Мичин
Петар
32
Artem
Slesar
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Artem SlesarНападающий
-
17 Горбач ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РангелНападающий
- Запасные игроки
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
91 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
История личных встреч
Заря
Колос Ковалёвка
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Среднее время на гол
64
64
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
0.6
Среднее время на гол
225
150
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.9
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
100
90
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|9
|0.3
|Антюх Денис
|4 (2)
|0.13
|Яцык Александр
|3
|0.1
|Батагов Арсений
|2
|0.07
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.07
|Горбач Игорь
|2
|0.07
|Нагнойный Денис
|1
|0.03
|Волошин Викентий
|1
|0.03
|Джордан
|1
|0.03
|Бугай Владислав
|1
|0.03
|Русин Назарий
|1
|0.03
|Алефиренко Даниил
|1
|0.03
|Jakov Basic
|1
|0.03
|Бутко Богдан
|0
|0
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|4
|0.13
|Ильин Олег
|2
|0.07
|Vladyslav Veleten
|2
|0.07
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.07
|Безбородько Денис
|2
|0.07
|Лучкевич Валерий
|2
|0.07
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.03
|Бурда Никита
|1
|0.03
|Салабай Антон
|1
|0.03
|Рангел
|1
|0.03
|Кариока Силва
|1
|0.03
|Бондаренко Валерий
|1
|0.03
|Паулаускас Гитис
|1
|0.03
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|7
|3
|Герреро Эдуардо
|5
|0
|Азиангбе Коджо
|5
|0
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Вантух Роман
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Батагов Арсений
|4
|0
|Яцык Александр
|2
|1
|Бутко Богдан
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Горбач Игорь
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Сапутин Александр
|1
|1
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Jakov Basic
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Мичин Петар
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Artem Slesar
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|7
|0
|Демченко Александр
|6
|0
|Черноморец Александр
|5
|0
|Салабай Антон
|5
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Безбородько Денис
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Мякушко Сергей
|3
|0
|Ильин Олег
|3
|0
|Емец Владислав
|3
|0
|Vladyslav Veleten
|3
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Ореховский Павел
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Милько Вадим
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Результаты матчей
Заря
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
7
Заря
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Колос Ковалёвка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
15
8
Заря
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
57% (17)
27% (8)
Колос Ковалёвка
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
57% (17)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 20
3
30%
2
15%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
3
19%
5
29%
29%
61-75
4
25%
6
35%
76-90
Забито
19
10
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
4
40%
16-30
3
16%
2
20%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
3
16%
1
10%
61-75
3
16%
2
20%
76-90
Пропущено
21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
10%
3
23%
1-15
6
29%
3
23%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
4
31%
61-75
5
24%
1
8%
76-90
Забито
29
23
16 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 14
10 Не забивали 14
5
17%
2
9%
1-15
6
21%
4
17%
16-30
5
17%
4
17%
31-45
3
10%
4
17%
46-60
5
17%
3
13%
61-75
5
17%
6
26%
76-90
Пропущено
37
30
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
4
11%
3
10%
1-15
10
27%
4
13%
16-30
3
8%
2
7%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
6
16%
9
30%
61-75
9
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЛНЗ Черкассы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1
Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0
Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0
Результаты матчей
Заря
Колос Ковалёвка
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
0:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
10 раз 33%
2
6 раз 20%
4
1 раз 3%
0
15 раз 50%
1
8 раз 27%
2
7 раз 23%
Тоталы голов в матче
Заря
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
69
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
510
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
1515
723
723
129
129
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 12
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|11
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9