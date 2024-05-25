Тур: 30. Стадион: Левый Берег.
1:2
Конец матча
0'
0:1
33' ГолДахновский Виталий
49' Желтая карточкаSamuel Obinaiia
50' Желтая карточкаВачиберадзе Бека
0:2
62' ГолГайдучик Николай
1:2
73' ПенальтиЮрченко Владлен
85' Желтая карточкаКухарук Андрей
90' Желтая карточкаКогут Богдан
90' Желтая карточкаФарина Марьян
90'+10
Ход матча
33'
49'
50'
62'
73'
1:2
85'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
37
Мозиль
Олег
19
Гармаш
Денис
14
Юсов
Дмитрий
47
Когут
Богдан
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
71 Vasyl Gakman
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
Металлист-1925
Верес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.6
Среднее время на гол
36
150
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
2.5
Среднее время на гол
56
36
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|5 (1)
|0.17
|Борячук Андрей
|4 (1)
|0.13
|Ari Moura
|3
|0.1
|Дмитренко Владислав
|3
|0.1
|Oleksiy Sydorov
|2
|0.07
|Имереков Максим
|2
|0.07
|Гармаш Денис
|2
|0.07
|Русин Ростислав
|2
|0.07
|Габелок Артём
|1
|0.03
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.03
|Овусу Раймонд
|1
|0.03
|Безуглый Никита
|1
|0.03
|Ткачук Евгений
|1
|0.03
|Ременюк Андрей
|1
|0.03
|Фарина Марьян
|1
|0.03
|Жичиков Максим
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дахновский Виталий
|5 (1)
|0.17
|Iago Siqueira
|4 (1)
|0.13
|Гайдучик Николай
|3
|0.1
|Мрвалевич Марко
|3 (1)
|0.1
|Шарай Станислав
|2
|0.07
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.07
|Шарай Владислав
|2
|0.07
|Морозко Евгений
|1
|0.03
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.03
|Балан Денис
|1
|0.03
|Близниченко Андрей
|1
|0.03
|Шестаков Михаил
|1
|0.03
|Вовченко Семён
|1
|0.03
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.03
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Клёц Дмитрий
|0
|0
|Кухарук Андрей
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|6
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Безуглый Никита
|3
|1
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Имереков Максим
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Фарина Марьян
|4
|0
|Samuel Obinaiia
|4
|0
|Мозиль Олег
|2
|1
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Бичек Константин
|2
|1
|Юрченко Владлен
|3
|0
|Юсов Дмитрий
|3
|0
|Габелок Артём
|3
|0
|Червак Вадим
|3
|0
|Oleksiy Sydorov
|3
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Капинус Дмитрий
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарук Андрей
|8
|1
|Iago Siqueira
|8
|0
|Шарай Владислав
|6
|1
|Балан Денис
|5
|1
|Сезар Жулио
|5
|0
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Вовченко Семён
|5
|0
|Кучеров Валерий
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Кучеренко Александр
|3
|0
|Курко Василий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Когут Богдан
|2
|0
|Банада Евгений
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Шастал Дмитрий
|2
|0
|Морозко Евгений
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Дахновский Виталий
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Ющишин Вадим
|1
|0
|Смиян Максим
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Верес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
12
5
Металлист-1925
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Верес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
6
20
Металлист-1925
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
Верес
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
28
12
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
21
8
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
3
14%
1
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
4
50%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
4
19%
1
13%
61-75
7
33%
1
13%
76-90
Пропущено
27
21
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
11%
4
19%
1-15
8
30%
30%
2
10%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
7
26%
5
24%
61-75
3
11%
5
24%
76-90
Забито
13
25
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 18
2
15%
3
12%
1-15
4
31%
6
24%
16-30
1
8%
4
16%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
2
15%
4
16%
61-75
1
8%
7
28%
76-90
Пропущено
28
23
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
11%
6
26%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
9
32%
5
22%
31-45
5
18%
2
9%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
7
25%
6
26%
76-90
Забито
34
33
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
5
15%
4
12%
1-15
6
18%
6
18%
16-30
4
12%
8
24%
31-45
5
15%
2
6%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
8
24%
8
24%
76-90
Пропущено
55
44
30 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 25
6
11%
10
23%
1-15
10
18%
4
9%
16-30
14
25%
6
14%
31-45
6
11%
6
14%
46-60
9
16%
7
16%
61-75
10
18%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Металлист-1925 - Полесье 3:3 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Кривбасс - Металлист-1925 3:0
Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0
Верес
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0
Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0
Результаты матчей
Металлист-1925
Верес
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
510
78
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
78
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
1812
822
822
327
426
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 12
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|11
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9