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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Металлист-1925
1:2
Конец матча
Верес
0'
0:1
33' Гол
Дахновский Виталий
49' Желтая карточка
Samuel Obinaiia
50' Желтая карточка
Вачиберадзе Бека
0:2
62' Гол
Гайдучик Николай
1:2
73' Пенальти
Юрченко Владлен
85' Желтая карточка
Кухарук Андрей
90' Желтая карточка
Когут Богдан
90' Желтая карточка
Фарина Марьян
90'+10
37
Мозиль
Олег
29
Жичиков
Максим
40
Samuel
Obinaiia
74
Фарина
Марьян
2
Капинус
Дмитрий
7
Ari
Moura
80
Юрченко
Владлен
28
Габелок
Артём
19
Гармаш
Денис
14
Юсов
Дмитрий
97
Oleksiy
Sydorov
47
Когут
Богдан
99
Морозко
Евгений
23
Кучеренко
Александр
3
Вовченко
Семён
2
Смиян
Максим
29
Кучеров
Валерий
88
Кухарук
Андрей
11
Дахновский
Виталий
20
Iago
Siqueira
30
Шастал
Дмитрий
89
Гайдучик
Николай
Металлист-1925
Верес

История личных встреч

Металлист-1925
Верес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
4:3
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПД
4:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.6

Среднее время на гол

36
150

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
2.5

Среднее время на гол

56
36

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 5 (1) 0.17
Борячук Андрей 4 (1) 0.13
Ari Moura 3 0.1
Дмитренко Владислав 3 0.1
Oleksiy Sydorov 2 0.07
Имереков Максим 2 0.07
Гармаш Денис 2 0.07
Русин Ростислав 2 0.07
Габелок Артём 1 0.03
Вачиберадзе Бека 1 0.03
Овусу Раймонд 1 0.03
Безуглый Никита 1 0.03
Ткачук Евгений 1 0.03
Ременюк Андрей 1 0.03
Фарина Марьян 1 0.03
Жичиков Максим 0 0
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дахновский Виталий 5 (1) 0.17
Iago Siqueira 4 (1) 0.13
Гайдучик Николай 3 0.1
Мрвалевич Марко 3 (1) 0.1
Шарай Станислав 2 0.07
Evgeny Shevchenko III 2 0.07
Шарай Владислав 2 0.07
Морозко Евгений 1 0.03
Кучеров Валерий 1 (1) 0.03
Балан Денис 1 0.03
Близниченко Андрей 1 0.03
Шестаков Михаил 1 0.03
Вовченко Семён 1 0.03
Янаков Денис 1 (1) 0.03
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Клёц Дмитрий 0 0
Кухарук Андрей 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 6 1
Курило Игорь 3 2
Безуглый Никита 3 1
Ткачук Андрей 4 0
Имереков Максим 4 0
Борячук Андрей 4 0
Фарина Марьян 4 0
Samuel Obinaiia 4 0
Мозиль Олег 2 1
Русин Ростислав 2 1
Мартынюк Ярослав 2 1
Бичек Константин 2 1
Юрченко Владлен 3 0
Юсов Дмитрий 3 0
Габелок Артём 3 0
Червак Вадим 3 0
Oleksiy Sydorov 3 0
Гармаш Денис 2 0
Ткачук Евгений 2 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Капинус Дмитрий 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарук Андрей 8 1
Iago Siqueira 8 0
Шарай Владислав 6 1
Балан Денис 5 1
Сезар Жулио 5 0
Evgeny Shevchenko III 5 0
Вовченко Семён 5 0
Кучеров Валерий 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Кучеренко Александр 3 0
Курко Василий 3 0
Марусич Максим 1 1
Когут Богдан 2 0
Банада Евгений 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Шастал Дмитрий 2 0
Морозко Евгений 2 0
Шарай Станислав 2 0
Дахновский Виталий 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Паст Евгений 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Ющишин Вадим 1 0
Смиян Максим 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Верес
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

12
5
Металлист-1925
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Верес
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

6
20
Металлист-1925
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
Верес
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (9)
40% (12)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
40% (12)
43% (13)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

28
12

Упущенные победы

18
25

Голы по времени матча

Забито

21
8
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
3
14%
1
13%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
4
50%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
4
19%
1
13%
61-75
7
33%
1
13%
76-90

Пропущено

27
21
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
11%
4
19%
1-15
8
30%
30%
2
10%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
1
4%
4
19%
46-60
7
26%
5
24%
61-75
3
11%
5
24%
76-90

Забито

13
25
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 18
2
15%
3
12%
1-15
4
31%
6
24%
16-30
1
8%
4
16%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
2
15%
4
16%
61-75
1
8%
7
28%
76-90

Пропущено

28
23
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
11%
6
26%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
9
32%
5
22%
31-45
5
18%
2
9%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
7
25%
6
26%
76-90

Забито

34
33
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
5
15%
4
12%
1-15
6
18%
6
18%
16-30
4
12%
8
24%
31-45
5
15%
2
6%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
8
24%
8
24%
76-90

Пропущено

55
44
30 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 25
6
11%
10
23%
1-15
10
18%
4
9%
16-30
14
25%
6
14%
31-45
6
11%
6
14%
46-60
9
16%
7
16%
61-75
10
18%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Металлист-1925 - Полесье 3:3 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Кривбасс - Металлист-1925 3:0
Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0
Верес
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0
Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1 Ворскла - Верес 2:1 Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0 Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0

Результаты матчей

Металлист-1925
Верес

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
7
8
2
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
7
8
3
12
1.5
1
14
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
18
12
8
22
1.5
8
22
3
27
2.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 30 22 5 3 63 - 24 71
2.
Динамо Киев
 30 22 3 5 72 - 28 69
3.
Кривбасс
 30 17 6 7 51 - 31 57
4.
Днепр-1
 30 14 10 6 40 - 27 52
5.
Полесье
 30 14 8 8 40 - 30 50
6.
Рух Львов
 30 12 13 5 44 - 31 49
7.
ЛНЗ Черкассы
 30 11 8 11 31 - 34 41
8.
Александрия
 30 8 10 12 30 - 38 34
9.
Ворскла
 30 9 6 15 30 - 46 33
10.
Черноморец Од
 30 10 2 18 38 - 47 32
11.
Заря
 30 7 11 12 29 - 37 32
12.
Колос Ковалёвка
 30 7 11 12 22 - 31 32
13.
Верес
 30 6 10 14 31 - 46 28
14.
Оболонь
 30 5 11 14 18 - 41 26
15.
Минай
 30 5 10 15 27 - 50 25
16.
Металлист-1925
 30 5 8 17 32 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 15 9 3 3 25 - 15 30
4.
Полесье
 15 7 4 4 19 - 16 25
5.
Днепр-1
 15 6 5 4 20 - 15 23
6.
Рух Львов
 15 5 8 2 20 - 14 23
7.
Черноморец Од
 15 7 1 7 21 - 20 22
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
ЛНЗ Черкассы
 15 5 3 7 15 - 21 18
10.
Верес
 15 4 6 5 23 - 25 18
11.
Металлист-1925
 15 4 5 6 20 - 28 17
12.
Заря
 15 4 4 7 10 - 16 16
13.
Ворскла
 15 4 3 8 18 - 29 15
14.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
15.
Минай
 15 3 6 6 16 - 22 15
16.
Оболонь
 15 3 6 6 9 - 18 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 10 4 1 32 - 12 34
2.
Динамо Киев
 15 10 2 3 36 - 19 32
3.
Днепр-1
 15 8 5 2 20 - 12 29
4.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 15 5 3 7 12 - 17 18
9.
Колос Ковалёвка
 15 4 5 6 13 - 17 17
10.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
11.
Александрия
 15 3 6 6 18 - 18 15
12.
Оболонь
 15 2 5 8 9 - 23 11
13.
Черноморец Од
 15 3 1 11 17 - 27 10
14.
Верес
 15 2 4 9 8 - 21 10
15.
Минай
 15 2 4 9 11 - 28 10
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 12
Заря Джордан 3 7
Ворскла Челядин Артём 11
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Евгений Морозко сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Дахновский Виталий бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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