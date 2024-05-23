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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 34.
Химки
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 54
Химки 90.7% (49)
X 5.6% (3)
Черноморец Нв 3.7% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Черноморец Нв

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:0
МПЛ
1:3
ПД
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 12 (2) 0.36
Хосонов Хетаг 7 (2) 0.21
Касимов Тимур 6 0.18
Нетфуллин Равиль 5 0.15
Магомедов Бутта 4 0.12
Корян Аршак 4 (1) 0.12
Волков Захар 2 0.06
Степанов Данил 2 0.06
Берковский Илья 2 0.06
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.06
Варатынов Сергей 2 0.06
Терехов Сергей 1 0.03
Панченко Кирилл 1 0.03
Журавлёв Юрий 1 0.03
Исаенко Олег 1 0.03
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонов Антон 7 (3) 0.21
Руденко Владислав 4 0.12
Саадуев Шамиль 3 0.09
Уридия Мераби 2 0.06
Фомин Денис 2 0.06
Маклаков Иван 2 0.06
Коробов Дмитрий 2 (1) 0.06
Мельников Никита 1 0.03
Магомедов Зикрула 1 0.03
Енин Иван 1 0.03
Абакаров Магомед 1 0.03
Будагян Юрий 1 0.03
Родионов Илья 1 0.03
Зазвонкин Иван 1 0.03

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 8 0
Степанов Данил 6 0
Варатынов Сергей 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Хосонов Хетаг 3 1
Терехов Сергей 4 0
Журавлёв Юрий 3 0
Руденко Александр Александрович 3 0
Исаенко Олег 3 0
Берковский Илья 3 0
Кулишев Артём 2 0
Корян Аршак 2 0
Обухов Игорь 2 0
Магомедов Бутта 2 0
Волков Захар 2 0
Юзепчук Роман 2 0
Скворцов Лев 2 0
Митрюшкин Антон 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Андраде Лео 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Садыгов Илья 1 0
Касимов Тимур 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коробов Дмитрий 6 0
Красильниченко Олег 5 0
Гараев Виктор 4 0
Кумбурович Никола 4 0
Енин Иван 4 0
Мельников Никита 2 1
Фомин Денис 2 1
Саадуев Шамиль 3 0
Магомедов Зикрула 3 0
Чичинадзе Анри 3 0
Гречкин Алексей 2 0
Маклаков Иван 2 0
Хагур Руслан 2 0
Фролкин Даниил 2 0
Гурченко Даниил 2 0
Тюрин Матвей 0 1
Адаев Владислав 1 0
Антонов Антон 1 0
Руденко Владислав 1 0
Кириленко Владислав 1 0
Абакаров Магомед 1 0
Будагян Юрий 1 0
Родионов Илья 1 0
Басыров Станислав 1 0

Результаты матчей

Химки
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Черноморец Нв
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

7
8
Химки
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Черноморец Нв
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

25
16
Химки
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Черноморец Нв
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
58% (19)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

32
24

Голы по времени матча

Забито

24
11
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
1
4%
1
9%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
2
8%
4
36%
31-45
5
21%
2
18%
46-60
7
29%
29%
1
9%
61-75
5
21%
2
18%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
4
21%
6
30%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
5
26%
6
30%
76-90

Забито

29
19
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
2
7%
2
11%
1-15
5
17%
4
21%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
4
14%
4
21%
61-75
8
28%
2
11%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
4
20%
4
27%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
6
30%
1
7%
76-90

Забито

53
30
20 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 14
3
6%
3
10%
1-15
9
17%
5
17%
16-30
8
15%
8
27%
31-45
9
17%
5
17%
46-60
11
21%
5
17%
61-75
13
25%
4
13%
76-90

Пропущено

39
35
15 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
3
8%
5
14%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
7
18%
7
20%
31-45
8
21%
7
20%
46-60
5
13%
5
14%
61-75
11
28%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4
Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1
Черноморец Нв
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2
Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2

Результаты матчей

Химки
Черноморец Нв

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
0:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
2
11 раз 33%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
12 раз 36%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Химки
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
8
7
9
1.5
4
13
3
13
2.5
3
14
1
15
3.5
1
16
1
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
9
7
10
7
1.5
2
14
3
14
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
18
15
17
16
1.5
6
27
6
27
2.5
3
30
2
31
3.5
1
32
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 33 19 6 8 54 - 38 63
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 18 7 8 37 - 17 61
3.
Акрон
 Заявка 33 16 8 9 46 - 25 56
4.
Арсенал Тула
 33 13 16 4 39 - 24 55
5.
Родина Москва
 Заявка 33 14 10 9 50 - 31 52
6.
Енисей
 Заявка 33 14 6 13 53 - 40 48
7.
Тюмень
 Заявка 33 13 9 11 36 - 33 48
8.
Шинник
 Заявка 33 13 9 11 38 - 41 48
9.
Алания
 Заявка 33 11 13 9 40 - 42 46
10.
Торпедо Москва
 Заявка 33 11 11 11 30 - 31 44
11.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 9 13 31 - 32 42
12.
КАМАЗ
 Заявка 33 10 11 12 29 - 34 41
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 11 8 14 32 - 34 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 33 7 14 12 29 - 36 35
15.
Сокол
 Заявка 33 9 8 16 30 - 52 35
16.
Ленинградец
 Заявка 33 8 10 15 25 - 41 34
17.
Волгарь
 Заявка 33 6 13 14 27 - 44 31
18.
Кубань
 Заявка 33 5 8 20 20 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 12 2 3 24 - 6 38
2.
Арсенал Тула
 17 10 6 1 22 - 7 36
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 10 4 3 24 - 10 34
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Тюмень
 Заявка 17 8 4 5 21 - 14 28
10.
Торпедо Москва
 Заявка 17 7 6 4 17 - 14 27
11.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
12.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
13.
Сокол
 Заявка 17 6 5 6 14 - 19 23
14.
Черноморец Нв
 Заявка 17 5 6 6 18 - 16 21
15.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
16.
Кубань
 Заявка 17 3 7 7 13 - 18 16
17.
Волгарь
 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 17 11 1 5 29 - 20 34
2.
Акрон
 Заявка 17 7 5 5 18 - 13 26
3.
Ленинградец
 Заявка 17 7 4 6 15 - 18 25
4.
Родина Москва
 Заявка 17 6 6 5 25 - 18 24
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
6.
Шинник
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Алания
 Заявка 17 4 8 5 19 - 26 20
10.
Арсенал Тула
 16 3 10 3 17 - 17 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
12.
Енисей
 Заявка 17 4 4 9 17 - 21 16
13.
Волгарь
 Заявка 17 3 7 7 13 - 20 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 17 2 5 10 7 - 21 11
17.
Кубань
 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 17
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 12
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 2 часа 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 54
    Химки 90.7% (49)
    X 5.6% (3)
    Черноморец Нв 3.7% (2)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Химки - Черноморец Нв

    Исход игры
    Химки
    90.6% (48)
    Ничья
    5.7% (3)
    Черноморец Нв
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.78% (19)
    Меньше
    61.22% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    38.78% (19)
    Нет
    61.22% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    30.2% (16)
    2:0 Химки
    30.2% (16)
    1:0 Химки
    20.8% (11)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    3:0 Химки
    5.7% (3)
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    Химки
    Черноморец Нв
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