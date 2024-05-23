Тур: 34.
Позже
История личных встреч
Химки
Черноморец Нв
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|12 (2)
|0.36
|Хосонов Хетаг
|7 (2)
|0.21
|Касимов Тимур
|6
|0.18
|Нетфуллин Равиль
|5
|0.15
|Магомедов Бутта
|4
|0.12
|Корян Аршак
|4 (1)
|0.12
|Волков Захар
|2
|0.06
|Степанов Данил
|2
|0.06
|Берковский Илья
|2
|0.06
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.06
|Варатынов Сергей
|2
|0.06
|Терехов Сергей
|1
|0.03
|Панченко Кирилл
|1
|0.03
|Журавлёв Юрий
|1
|0.03
|Исаенко Олег
|1
|0.03
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонов Антон
|7 (3)
|0.21
|Руденко Владислав
|4
|0.12
|Саадуев Шамиль
|3
|0.09
|Уридия Мераби
|2
|0.06
|Фомин Денис
|2
|0.06
|Маклаков Иван
|2
|0.06
|Коробов Дмитрий
|2 (1)
|0.06
|Мельников Никита
|1
|0.03
|Магомедов Зикрула
|1
|0.03
|Енин Иван
|1
|0.03
|Абакаров Магомед
|1
|0.03
|Будагян Юрий
|1
|0.03
|Родионов Илья
|1
|0.03
|Зазвонкин Иван
|1
|0.03
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|8
|0
|Степанов Данил
|6
|0
|Варатынов Сергей
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Хосонов Хетаг
|3
|1
|Терехов Сергей
|4
|0
|Журавлёв Юрий
|3
|0
|Руденко Александр Александрович
|3
|0
|Исаенко Олег
|3
|0
|Берковский Илья
|3
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Магомедов Бутта
|2
|0
|Волков Захар
|2
|0
|Юзепчук Роман
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Митрюшкин Антон
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коробов Дмитрий
|6
|0
|Красильниченко Олег
|5
|0
|Гараев Виктор
|4
|0
|Кумбурович Никола
|4
|0
|Енин Иван
|4
|0
|Мельников Никита
|2
|1
|Фомин Денис
|2
|1
|Саадуев Шамиль
|3
|0
|Магомедов Зикрула
|3
|0
|Чичинадзе Анри
|3
|0
|Гречкин Алексей
|2
|0
|Маклаков Иван
|2
|0
|Хагур Руслан
|2
|0
|Фролкин Даниил
|2
|0
|Гурченко Даниил
|2
|0
|Тюрин Матвей
|0
|1
|Адаев Владислав
|1
|0
|Антонов Антон
|1
|0
|Руденко Владислав
|1
|0
|Кириленко Владислав
|1
|0
|Абакаров Магомед
|1
|0
|Будагян Юрий
|1
|0
|Родионов Илья
|1
|0
|Басыров Станислав
|1
|0
Результаты матчей
Химки
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Черноморец Нв
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
7
8
Химки
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Черноморец Нв
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
25
16
Химки
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Черноморец Нв
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (7)
58% (19)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
32
24
Голы по времени матча
Забито
24
11
7 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
1
4%
1
9%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
2
8%
4
36%
31-45
5
21%
2
18%
46-60
7
29%
29%
1
9%
61-75
5
21%
2
18%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
11%
3
15%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
16%
3
15%
31-45
4
21%
6
30%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
5
26%
6
30%
76-90
Забито
29
19
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 23
2
7%
2
11%
1-15
5
17%
4
21%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
4
14%
4
21%
61-75
8
28%
2
11%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
5%
2
13%
1-15
3
15%
3
20%
16-30
4
20%
4
27%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
4
27%
61-75
6
30%
1
7%
76-90
Забито
53
30
20 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 14
3
6%
3
10%
1-15
9
17%
5
17%
16-30
8
15%
8
27%
31-45
9
17%
5
17%
46-60
11
21%
5
17%
61-75
13
25%
4
13%
76-90
Пропущено
39
35
15 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
3
8%
5
14%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
7
18%
7
20%
31-45
8
21%
7
20%
46-60
5
13%
5
14%
61-75
11
28%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4
Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2 Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1
Черноморец Нв
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2
Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Енисей (мол.) - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Алания 0:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:2 Волгарь - Черноморец Нв 0:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:0 Краснодар-2 - Черноморец Нв 1:2
Результаты матчей
Химки
Черноморец Нв
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
0:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
2
11 раз 33%
0
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
12 раз 36%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Химки
Черноморец Нв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
98
79
413
313
314
115
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
97
107
214
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
1815
1716
627
627
330
231
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|54 - 38
|63
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|37 - 17
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|46 - 25
|56
|4.
|33
|13
|16
|4
|39 - 24
|55
|5.
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 31
|52
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 40
|48
|7.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|36 - 33
|48
|8.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|38 - 41
|48
|9.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|40 - 42
|46
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|30 - 31
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|31 - 32
|42
|12.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|29 - 34
|41
|13.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 34
|41
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|29 - 36
|35
|15.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 52
|35
|16.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|25 - 41
|34
|17.
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|27 - 44
|31
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|20 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|24 - 6
|38
|2.
|17
|10
|6
|1
|22 - 7
|36
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 10
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 14
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 14
|27
|11.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|12.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 17
|26
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|14 - 19
|23
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 18
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|29 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 13
|26
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 18
|25
|4.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 18
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 26
|20
|10.
|16
|3
|10
|3
|17 - 17
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 21
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|7 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|7 - 33
|7
|18.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|8 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|17
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|12
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 7
Прогнозы на матч Химки - Черноморец Нв
Исход игры
Химки
90.6% (48)
Ничья
5.7% (3)
Черноморец Нв
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.78% (19)
Меньше
61.22% (30)
Обе команды забьют
Да
38.78% (19)
Нет
61.22% (30)
Популярный счёт
2:1 Химки
30.2% (16)
2:0 Химки
30.2% (16)
1:0 Химки
20.8% (11)
1:1 Ничья
5.7% (3)
3:0 Химки
5.7% (3)
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