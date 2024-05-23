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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 34.
Шинник
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 49
Шинник 22.4% (11)
X 38.8% (19)
Арсенал Тула 38.8% (19)
Все прогнозы

История личных встреч

Шинник
Арсенал Тула

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

МПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.5

Среднее время на гол

38
180

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.43
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреев Игорь 11 (1) 0.33
Самойлов Дмитрий 8 (2) 0.24
Алейников Василий 6 (1) 0.18
Рубцов Илья 3 0.09
Зинков Вячеслав 2 0.06
Самсонов Артём Сергеевич 2 0.06
Поляков Максим 1 0.03
Котин Никита 1 0.03
Малахов Артём 1 0.03
Соколов Игорь 1 0.03
Сухомлинов Данила 1 0.03
Загре Бен Азиз 1 0.03
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонатан Окоронкво 17 (4) 0.52
Гелоян Ишхан 5 0.15
Ткачёв Сергей 3 0.09
Лёвин Владислав 2 0.06
Барков Дмитрий 2 0.06
Макаров Анатолий 2 0.06
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.06
Большаков Кирилл 2 0.06
Попов Артём 1 0.03
Суханов Артём Романович 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Коротков Александр II 1 0.03

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 5 1
Алейников Василий 6 0
Гогуа Седрик 4 1
Самсонов Артём Сергеевич 4 0
Гузь Дмитрий 3 0
Ставпец Александр 2 0
Довбня Александр 2 0
Емельянов Роман 2 0
Гащенков Михаил 2 0
Поляков Максим 2 0
Котин Никита 2 0
Малахов Артём 2 0
Шадринцев Дмитрий 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Загре Бен Азиз 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Самойлов Дмитрий 1 0
Зинков Вячеслав 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Голубев Артём 1 0
Андреев Игорь 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 6 0
Макаров Анатолий 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 5 0
Кокарев Никита 3 1
Быковский Илья 3 1
Кайнов Максим 4 0
Померко Алексей 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Зуев Александр 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Бахар Иван 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Карамарко Марин 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Коротков Александр II 1 0
Лайкин Максим 1 0
Арутюнов Артём 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0

Результаты матчей

Шинник
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Арсенал Тула
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

10
10
Шинник
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

15
22
Шинник
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Арсенал Тула
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
15% (5)
58% (19)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
58% (19)
27% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

25
32

Голы по времени матча

Забито

20
17
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
5
25%
2
12%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
3
15%
3
18%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
25%
4
24%
76-90

Забито

19
22
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 21
3
16%
6
27%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
21%
2
9%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
5
26%
4
18%
76-90

Пропущено

24
7
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 4
4
17%
0
0%
1-15
2
8%
2
29%
16-30
5
21%
1
14%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
3
13%
3
43%
76-90

Забито

39
39
18 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 20
8 Не забивали 9
8
21%
8
21%
1-15
6
15%
8
21%
16-30
4
10%
7
18%
31-45
6
15%
4
10%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
8
21%
7
18%
76-90

Пропущено

40
24
19 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 14
4
10%
1
4%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
9
23%
5
21%
31-45
6
15%
5
21%
46-60
8
20%
2
8%
61-75
7
18%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1
Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1
Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0

Результаты матчей

Шинник
Арсенал Тула

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
0:0
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
8 раз 24%
1:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Шинник
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
5
5
11
1.5
7
10
1
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
12
1.5
4
12
1
16
2.5
1
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
24
9
10
23
1.5
11
22
2
31
2.5
4
29
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 33 19 6 8 54 - 38 63
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 33 18 7 8 37 - 17 61
3.
Акрон
 Заявка 33 16 8 9 46 - 25 56
4.
Арсенал Тула
 33 13 16 4 39 - 24 55
5.
Родина Москва
 Заявка 33 14 10 9 50 - 31 52
6.
Енисей
 Заявка 33 14 6 13 53 - 40 48
7.
Тюмень
 Заявка 33 13 9 11 36 - 33 48
8.
Шинник
 Заявка 33 13 9 11 38 - 41 48
9.
Алания
 Заявка 33 11 13 9 40 - 42 46
10.
Торпедо Москва
 Заявка 33 11 11 11 30 - 31 44
11.
Нефтехимик
 Заявка 33 11 9 13 31 - 32 42
12.
КАМАЗ
 Заявка 33 10 11 12 29 - 34 41
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 11 8 14 32 - 34 41
14.
Черноморец Нв
 Заявка 33 7 14 12 29 - 36 35
15.
Сокол
 Заявка 33 9 8 16 30 - 52 35
16.
Ленинградец
 Заявка 33 8 10 15 25 - 41 34
17.
Волгарь
 Заявка 33 6 13 14 27 - 44 31
18.
Кубань
 Заявка 33 5 8 20 20 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 12 2 3 24 - 6 38
2.
Арсенал Тула
 17 10 6 1 22 - 7 36
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 10 4 3 24 - 10 34
4.
Енисей
 Заявка 16 10 2 4 36 - 19 32
5.
Акрон
 Заявка 16 9 3 4 28 - 12 30
6.
КАМАЗ
 Заявка 16 8 6 2 22 - 13 30
7.
Химки
 Заявка 16 8 5 3 25 - 18 29
8.
Родина Москва
 Заявка 16 8 4 4 25 - 13 28
9.
Тюмень
 Заявка 17 8 4 5 21 - 14 28
10.
Торпедо Москва
 Заявка 17 7 6 4 17 - 14 27
11.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 21 - 16 26
12.
Шинник
 Заявка 16 7 5 4 19 - 17 26
13.
Сокол
 Заявка 17 6 5 6 14 - 19 23
14.
Черноморец Нв
 Заявка 17 5 6 6 18 - 16 21
15.
Нефтехимик
 Заявка 17 5 6 6 16 - 18 21
16.
Кубань
 Заявка 17 3 7 7 13 - 18 16
17.
Волгарь
 Заявка 16 3 6 7 14 - 24 15
18.
Ленинградец
 Заявка 16 1 6 9 10 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 17 11 1 5 29 - 20 34
2.
Акрон
 Заявка 17 7 5 5 18 - 13 26
3.
Ленинградец
 Заявка 17 7 4 6 15 - 18 25
4.
Родина Москва
 Заявка 17 6 6 5 25 - 18 24
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 6 5 5 13 - 11 23
6.
Шинник
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
7.
Нефтехимик
 Заявка 16 6 3 7 15 - 14 21
8.
Тюмень
 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
9.
Алания
 Заявка 17 4 8 5 19 - 26 20
10.
Арсенал Тула
 16 3 10 3 17 - 17 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 16 4 5 7 13 - 17 17
12.
Енисей
 Заявка 17 4 4 9 17 - 21 16
13.
Волгарь
 Заявка 17 3 7 7 13 - 20 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 16 2 8 6 11 - 20 14
15.
Сокол
 Заявка 16 3 3 10 16 - 33 12
16.
КАМАЗ
 Заявка 17 2 5 10 7 - 21 11
17.
Кубань
 Заявка 16 2 1 13 7 - 33 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 1 4 11 8 - 24 7
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Джонатан Окоронкво 17
Алания Машуков Ислам 14
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Енисей Ломакин Александр 12
Химки Руденко Александр Александрович 12
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гюрджан Артём 2 9
КАМАЗ Пальцев Валентин 10
КАМАЗ Горелов Павел 9
Ленинградец Суханов Эдуард 1 7
Тюмень Печенкин Никита 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 мая 2024, осталось 2 дня 2 часа 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 49
    Шинник 22.4% (11)
    X 38.8% (19)
    Арсенал Тула 38.8% (19)
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    Где смотреть матч Шинник - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Шинник - Арсенал Тула

    Исход игры
    Шинник
    22.4% (11)
    Ничья
    38.8% (19)
    Арсенал Тула
    38.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (16)
    Меньше
    66.67% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    72.92% (35)
    Нет
    27.08% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (19)
    1:2 Арсенал Тула
    24.5% (12)
    1:0 Шинник
    12.2% (6)
    2:1 Шинник
    8.2% (4)
    0:2 Арсенал Тула
    6.1% (3)
    0:1 Арсенал Тула
    6.1% (3)
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    Арсенал Тула
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