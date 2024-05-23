Тур: 34.
Позже
История личных встреч
Шинник
Арсенал Тула
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.5
Среднее время на гол
38
180
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.43
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреев Игорь
|11 (1)
|0.33
|Самойлов Дмитрий
|8 (2)
|0.24
|Алейников Василий
|6 (1)
|0.18
|Рубцов Илья
|3
|0.09
|Зинков Вячеслав
|2
|0.06
|Самсонов Артём Сергеевич
|2
|0.06
|Поляков Максим
|1
|0.03
|Котин Никита
|1
|0.03
|Малахов Артём
|1
|0.03
|Соколов Игорь
|1
|0.03
|Сухомлинов Данила
|1
|0.03
|Загре Бен Азиз
|1
|0.03
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонатан Окоронкво
|17 (4)
|0.52
|Гелоян Ишхан
|5
|0.15
|Ткачёв Сергей
|3
|0.09
|Лёвин Владислав
|2
|0.06
|Барков Дмитрий
|2
|0.06
|Макаров Анатолий
|2
|0.06
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.06
|Большаков Кирилл
|2
|0.06
|Попов Артём
|1
|0.03
|Суханов Артём Романович
|1
|0.03
|Хабибов Ансор
|1
|0.03
|Коротков Александр II
|1
|0.03
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей Игоревич
|5
|1
|Алейников Василий
|6
|0
|Гогуа Седрик
|4
|1
|Самсонов Артём Сергеевич
|4
|0
|Гузь Дмитрий
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Довбня Александр
|2
|0
|Емельянов Роман
|2
|0
|Гащенков Михаил
|2
|0
|Поляков Максим
|2
|0
|Котин Никита
|2
|0
|Малахов Артём
|2
|0
|Шадринцев Дмитрий
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Загре Бен Азиз
|2
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Самойлов Дмитрий
|1
|0
|Зинков Вячеслав
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Голубев Артём
|1
|0
|Андреев Игорь
|1
|0
|Малыхин Дмитрий
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|6
|0
|Макаров Анатолий
|5
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|5
|0
|Кокарев Никита
|3
|1
|Быковский Илья
|3
|1
|Кайнов Максим
|4
|0
|Померко Алексей
|3
|0
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Зуев Александр
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Бахар Иван
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Карамарко Марин
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Коротков Александр II
|1
|0
|Лайкин Максим
|1
|0
|Арутюнов Артём
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Арсенал Тула
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
10
Шинник
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Арсенал Тула
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
15
22
Шинник
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Арсенал Тула
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
15% (5)
58% (19)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
58% (19)
27% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
22
3
Упущенные победы
25
32
Голы по времени матча
Забито
20
17
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
5
25%
2
12%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
3
15%
4
24%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
3
15%
3
18%
76-90
Пропущено
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
4
25%
2
12%
16-30
4
25%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
25%
4
24%
76-90
Забито
19
22
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 21
3
16%
6
27%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
21%
2
9%
46-60
4
21%
2
9%
61-75
5
26%
4
18%
76-90
Пропущено
24
7
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 4
4
17%
0
0%
1-15
2
8%
2
29%
16-30
5
21%
1
14%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
3
13%
3
43%
76-90
Забито
39
39
18 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 20
8 Не забивали 9
8
21%
8
21%
1-15
6
15%
8
21%
16-30
4
10%
7
18%
31-45
6
15%
4
10%
46-60
7
18%
5
13%
61-75
8
21%
7
18%
76-90
Пропущено
40
24
19 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 5
23 Не пропускали 14
4
10%
1
4%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
9
23%
5
21%
31-45
6
15%
5
21%
46-60
8
20%
2
8%
61-75
7
18%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1
Шинник - Сокол 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:2 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Химки - Шинник 0:1 Тюмень - Шинник 0:2 Шинник - Ленинградец 0:0 Черноморец Нв - Шинник 1:0 Шинник - Родина Москва 0:2 Кубань - Шинник 0:2 Шинник - Иртыш Омск 1:2 Шинник - Волга Ульяновск 1:0 Шинник - Туран Товуз 0:0 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Химки - Шинник 1:0 Шинник - Актобе 1:2 Шинник - Новосибирск 0:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1
Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Химки - Арсенал Тула 3:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0 Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0
Результаты матчей
Шинник
Арсенал Тула
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
0:0
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
8 раз 24%
1:1
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Шинник
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
125
511
710
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
124
512
412
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
249
1023
1122
231
429
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|54 - 38
|63
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|37 - 17
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|46 - 25
|56
|4.
|33
|13
|16
|4
|39 - 24
|55
|5.
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|50 - 31
|52
|6.
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|53 - 40
|48
|7.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|36 - 33
|48
|8.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|38 - 41
|48
|9.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|40 - 42
|46
|10.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|30 - 31
|44
|11.
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|31 - 32
|42
|12.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|29 - 34
|41
|13.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 34
|41
|14.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|29 - 36
|35
|15.
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 52
|35
|16.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|25 - 41
|34
|17.
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|27 - 44
|31
|18.
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|20 - 51
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|24 - 6
|38
|2.
|17
|10
|6
|1
|22 - 7
|36
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 10
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|36 - 19
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|28 - 12
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|22 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 13
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 14
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|17 - 14
|27
|11.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 16
|26
|12.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 17
|26
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|14 - 19
|23
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|18 - 16
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 18
|21
|16.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 18
|16
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|18.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|10 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|29 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 13
|26
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 18
|25
|4.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 18
|24
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|23
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|7.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|15 - 14
|21
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 26
|20
|10.
|16
|3
|10
|3
|17 - 17
|19
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 17
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 21
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|11 - 20
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|7 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|7 - 33
|7
|18.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|8 - 24
|7
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Джонатан Окоронкво
|17
|Алания
|Машуков Ислам
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Енисей
|Ломакин Александр
|12
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|12
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|2 9
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|10
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|9
|Ленинградец
|Суханов Эдуард
|1 7
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 7
Прогнозы на матч Шинник - Арсенал Тула
Исход игры
Шинник
22.4% (11)
Ничья
38.8% (19)
Арсенал Тула
38.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (16)
Меньше
66.67% (32)
Обе команды забьют
Да
72.92% (35)
Нет
27.08% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (19)
1:2 Арсенал Тула
24.5% (12)
1:0 Шинник
12.2% (6)
2:1 Шинник
8.2% (4)
0:2 Арсенал Тула
6.1% (3)
0:1 Арсенал Тула
6.1% (3)
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