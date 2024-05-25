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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Черноморец Од
0:2
Конец матча
Днепр-1
0'
0:1
45' Гол
Очеретько Олег
56' Желтая карточка
Авагимян Артур
68' Желтая карточка
Ramik Hadzhyiev
0:2
73' Гол
Третьяков Максим
90'+4
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
39
Бадибанга
Зигей
27
Васильев
Александр
Андреевич
8
Шпорн
Йон
77
Штогрин
Андрей
11
Бойчук
Богдан
20
Авагимян
Артур
1
Волынец
Евгений
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
39
Сваток
Александр
42
Пасич
Евгений
22
Рубчинский
Валентин
27
Очеретько
Олег
9
Гуцуляк
Алексей
17
Леднeв
Богдан
14
Ramik
Hadzhyiev
7
Филиппов
Александр
Черноморец Од
Днепр-1

История личных встреч

Черноморец Од
Днепр-1

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
5:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
0:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
2.5

Среднее время на гол

40
36

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 8 0.27
Бойчук Богдан 4 0.13
Авагимян Артур 4 0.13
Кузык Орест 4 0.13
Васильев Александр Андреевич 3 0.1
Путря Илья 3 (3) 0.1
Бадибанга Зигей 2 0.07
Samson Iyede 2 0.07
Ермаков Виталий 2 0.07
Брагару Максим 1 0.03
Шпорн Йон 1 0.03
Guy Hadida 1 0.03
Dada Belmonte 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 9 0.3
Гуцуляк Алексей 9 0.3
Пихалёнок Александр 5 (2) 0.17
Леднeв Богдан 4 0.13
Адамюк Владимир 2 0.07
Мирошниченко Денис 1 0.03
Сарапий Эдуард 1 0.03
Сваток Александр 1 0.03
Танчик Владимир 1 0.03
Бабенко Руслан 1 0.03
Третьяков Максим 1 0.03
Когут Игорь 1 0.03
Очеретько Олег 1 0.03
Ramik Hadzhyiev 1 0.03
Бланко Доминго 1 (1) 0.03
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 6 2
Авагимян Артур 7 1
Шпорн Йон 6 0
Васильев Александр Андреевич 5 0
Путря Илья 5 0
Брагару Максим 5 0
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Бадибанга Зигей 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Штогрин Андрей 2 0
Огиря Владислав 1 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Ермаков Виталий 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Варакута Даниил 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 9 1
Бабенко Руслан 5 0
Адамюк Владимир 4 0
Гуцуляк Алексей 4 0
Рубчинский Валентин 4 0
Ramik Hadzhyiev 4 0
Сваток Александр 3 0
Каплиенко Александр 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Горбунов Сергей Олегович 3 0
Мирошниченко Денис 2 0
Кравец Василий 2 0
Когут Игорь 2 0
Леднeв Богдан 2 0
Волынец Евгений 2 0
Очеретько Олег 2 0
Горин Олег 2 0
Yuriy Maksymov 2 0
Пасич Евгений 1 0
Бланко Доминго 1 0
Кивинда Даниэль 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Днепр-1
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
5
Черноморец Од
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Днепр-1
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

26
6

Упущенные победы

12
17
Черноморец Од
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Днепр-1
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)

Сухие победы

12
7

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

30
9

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

20
20
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
4
20%
3
15%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
4
20%
5
25%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
3
15%
1
5%
76-90

Пропущено

21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
14%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
5
24%
2
17%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
4
19%
3
25%
76-90

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 12
23 Не забивали 16
1
7%
4
19%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
7
33%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
27%
3
14%
76-90

Пропущено

29
14
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
4
14%
4
29%
31-45
6
21%
3
21%
46-60
6
21%
2
14%
61-75
5
17%
4
29%
76-90

Забито

35
41
17 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 22
12 Не забивали 3
5
14%
7
17%
1-15
7
20%
7
17%
16-30
5
14%
7
17%
31-45
6
17%
12
29%
29%
46-60
5
14%
4
10%
61-75
7
20%
4
10%
76-90

Пропущено

50
26
20 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 19
6
12%
2
8%
1-15
7
14%
3
12%
16-30
7
14%
6
23%
31-45
11
22%
5
19%
46-60
10
20%
3
12%
61-75
9
18%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4
Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3
Днепр-1
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Александрия - Днепр-1 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2
Верес - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2

Результаты матчей

Черноморец Од
Днепр-1

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
17 раз 57%
2
6 раз 20%
0
4 раза 13%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
4
11
4
11
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
26
4
10
20
1.5
9
21
6
24
2.5
3
27
2
28
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 30 22 5 3 63 - 24 71
2.
Динамо Киев
 30 22 3 5 72 - 28 69
3.
Кривбасс
 30 17 6 7 51 - 31 57
4.
Днепр-1
 30 14 10 6 40 - 27 52
5.
Полесье
 30 14 8 8 40 - 30 50
6.
Рух Львов
 30 12 13 5 44 - 31 49
7.
ЛНЗ Черкассы
 30 11 8 11 31 - 34 41
8.
Александрия
 30 8 10 12 30 - 38 34
9.
Ворскла
 30 9 6 15 30 - 46 33
10.
Черноморец Од
 30 10 2 18 38 - 47 32
11.
Заря
 30 7 11 12 29 - 37 32
12.
Колос Ковалёвка
 30 7 11 12 22 - 31 32
13.
Верес
 30 6 10 14 31 - 46 28
14.
Оболонь
 30 5 11 14 18 - 41 26
15.
Минай
 30 5 10 15 27 - 50 25
16.
Металлист-1925
 30 5 8 17 32 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 15 9 3 3 25 - 15 30
4.
Полесье
 15 7 4 4 19 - 16 25
5.
Днепр-1
 15 6 5 4 20 - 15 23
6.
Рух Львов
 15 5 8 2 20 - 14 23
7.
Черноморец Од
 15 7 1 7 21 - 20 22
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
ЛНЗ Черкассы
 15 5 3 7 15 - 21 18
10.
Верес
 15 4 6 5 23 - 25 18
11.
Металлист-1925
 15 4 5 6 20 - 28 17
12.
Заря
 15 4 4 7 10 - 16 16
13.
Ворскла
 15 4 3 8 18 - 29 15
14.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
15.
Минай
 15 3 6 6 16 - 22 15
16.
Оболонь
 15 3 6 6 9 - 18 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 10 4 1 32 - 12 34
2.
Динамо Киев
 15 10 2 3 36 - 19 32
3.
Днепр-1
 15 8 5 2 20 - 12 29
4.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 15 5 3 7 12 - 17 18
9.
Колос Ковалёвка
 15 4 5 6 13 - 17 17
10.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
11.
Александрия
 15 3 6 6 18 - 18 15
12.
Оболонь
 15 2 5 8 9 - 23 11
13.
Черноморец Од
 15 3 1 11 17 - 27 10
14.
Верес
 15 2 4 9 8 - 21 10
15.
Минай
 15 2 4 9 11 - 28 10
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 12
Заря Джордан 3 7
Ворскла Челядин Артём 11
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Адамюк Владимир сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Очеретько Олег бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Черноморец Од 0:2 Днепр-1 онлайн

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