Тур: 30. Стадион: Черноморец.
0:2
Конец матча
0'
0:1
45' ГолОчеретько Олег
56' Желтая карточкаАвагимян Артур
68' Желтая карточкаRamik Hadzhyiev
0:2
73' ГолТретьяков Максим
90'+4
Ход матча
45'
56'
68'
73'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
-
17 Danylo Golub
-
-
-
-
70 Samson Iyede
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Когут ИгорьНападающий
-
-
83 Danylo Khan
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Черноморец Од
Днепр-1
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
2.5
Среднее время на гол
40
36
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|8
|0.27
|Бойчук Богдан
|4
|0.13
|Авагимян Артур
|4
|0.13
|Кузык Орест
|4
|0.13
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0.1
|Путря Илья
|3 (3)
|0.1
|Бадибанга Зигей
|2
|0.07
|Samson Iyede
|2
|0.07
|Ермаков Виталий
|2
|0.07
|Брагару Максим
|1
|0.03
|Шпорн Йон
|1
|0.03
|Guy Hadida
|1
|0.03
|Dada Belmonte
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|9
|0.3
|Гуцуляк Алексей
|9
|0.3
|Пихалёнок Александр
|5 (2)
|0.17
|Леднeв Богдан
|4
|0.13
|Адамюк Владимир
|2
|0.07
|Мирошниченко Денис
|1
|0.03
|Сарапий Эдуард
|1
|0.03
|Сваток Александр
|1
|0.03
|Танчик Владимир
|1
|0.03
|Бабенко Руслан
|1
|0.03
|Третьяков Максим
|1
|0.03
|Когут Игорь
|1
|0.03
|Очеретько Олег
|1
|0.03
|Ramik Hadzhyiev
|1
|0.03
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.03
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|6
|2
|Авагимян Артур
|7
|1
|Шпорн Йон
|6
|0
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Брагару Максим
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Огиря Владислав
|1
|0
|Альваренга Фабрисио
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Ермаков Виталий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
|Варакута Даниил
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|9
|1
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Адамюк Владимир
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Ramik Hadzhyiev
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|3
|0
|Мирошниченко Денис
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Леднeв Богдан
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Очеретько Олег
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Кивинда Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Днепр-1
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
5
Черноморец Од
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Днепр-1
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
26
6
Упущенные победы
12
17
Черноморец Од
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Днепр-1
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)
Сухие победы
12
7
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
30
9
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
20
20
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
4
20%
3
15%
1-15
3
15%
4
20%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
4
20%
5
25%
46-60
3
15%
2
10%
61-75
3
15%
1
5%
76-90
Пропущено
21
12
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
14%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
5
24%
2
17%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
4
19%
3
25%
76-90
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 12
23 Не забивали 16
1
7%
4
19%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
7
33%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
27%
3
14%
76-90
Пропущено
29
14
12 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
1
7%
16-30
4
14%
4
29%
31-45
6
21%
3
21%
46-60
6
21%
2
14%
61-75
5
17%
4
29%
76-90
Забито
35
41
17 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 22
12 Не забивали 3
5
14%
7
17%
1-15
7
20%
7
17%
16-30
5
14%
7
17%
31-45
6
17%
12
29%
29%
46-60
5
14%
4
10%
61-75
7
20%
4
10%
76-90
Пропущено
50
26
20 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 19
6
12%
2
8%
1-15
7
14%
3
12%
16-30
7
14%
6
23%
31-45
11
22%
5
19%
46-60
10
20%
3
12%
61-75
9
18%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4
Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3
Днепр-1
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Александрия - Днепр-1 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2
Верес - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Заря 2:2 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2
Результаты матчей
Черноморец Од
Днепр-1
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 27%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
17 раз 57%
2
6 раз 20%
0
4 раза 13%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
69
411
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
132
411
510
213
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
264
1020
921
624
327
228
129
129
129
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 12
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|11
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9