  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Полесье
2:0
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
1:0
27' Гол в свои ворота
Педринью Роша
2:0
29' Гол
Эрнандес Луйфер
90' Желтая карточка
Кевин
90' Желтая карточка
Фортюн Яссин
90'+9
1
Кудрик
Олег
15
Михайличенко
Богдан
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
7
Назаренко
Александр
37
Таллиш
Энрике
77
Кушниренко
Богдан
6
Танковский
Вячеслав
95
Мустафаев
Эмиль
9
Эрнандес
Луйфер
31
Denys
Ndukve
48
Твардовский
Денис
13
Гочолеишвили
Гиорги
44
Ракицкий
Ярослав
25
Дисмас
Новатус
23
Педринью
Роша
29
Назарина
Егор
9
Швед
Марьян
21
Бондаренко
Артём
30
Гомес
Марлон
37
Кевин
IV
2
Траоре
Лассина
Полесье
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Полесье
Шахтёр Донецк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Артём 4 (1) 0.13
Макуана Бени 4 0.13
Будковский Филипп 4 0.13
Эрнандес Луйфер 4 0.13
Танковский Вячеслав 3 0.1
Мустафаев Эмиль 3 0.1
Назаренко Александр 3 0.1
Кушниренко Богдан 3 (1) 0.1
Крушиньский Борис 2 0.07
Грицук Василий 2 (2) 0.07
Шастал Дмитрий 2 0.07
Arielson 1 0.03
Artem Smolyakov 1 0.03
Лукас Тэйлор 1 0.03
Denys Ndukve 1 0.03
Янаков Денис 1 (1) 0.03
Таллиш Энрике 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Михайличенко Богдан 0 0
Кравченко Никита 0 0
Фортюн Яссин 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 10 0.33
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.2
Судаков Георгий 6 (2) 0.2
Зубков Александр 5 0.17
Траоре Лассина 4 0.13
Бондаренко Артём 4 0.13
Гомес Марлон 4 0.13
Кевин IV 3 (1) 0.1
Швед Марьян 3 0.1
Кащук Алексей 3 0.1
Матвиенко Николай 3 0.1
Назарина Егор 2 0.07
Келси Кевин 2 0.07
Эгиналдо де Соуза Лемос 2 0.07
Вьюнник Богдан 1 0.03
Невертон 1 0.03
Конопля Ефим 1 0.03
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Ракицкий Ярослав 0 0
Козик Эдуард 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 9 1
Кушниренко Богдан 4 2
Лукас Тэйлор 5 1
Фортюн Яссин 5 0
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Кравченко Никита 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Бойко Денис 3 0
Шабанов Артём 3 0
Михайличенко Богдан 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Denys Ndukve 3 0
Кравец Василий 1 1
Морозко Евгений 1 1
Петряк Иван 2 0
Таллиш Энрике 2 0
Грицук Василий 2 0
Козак Артём 2 0
Назаренко Александр 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 6 0
Судаков Георгий 6 0
Бондаренко Артём 2 2
Крыськив Дмитрий 5 0
Гочолеишвили Гиорги 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Сикан Даниил 3 0
Конопля Ефим 3 0
Кевин IV 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Зубков Александр 1 1
Траоре Лассина 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Эгиналдо де Соуза Лемос 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0

Результаты матчей

Полесье
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Шахтёр Донецк
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
7
Полесье
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Шахтёр Донецк
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

19
30
Полесье
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Шахтёр Донецк
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

25
37

Голы по времени матча

Забито

18
30
3 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 13
17 Не забивали 16
1
6%
2
7%
1-15
2
11%
9
30%
16-30
0
0%
8
27%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
8
44%
3
10%
61-75
6
33%
5
17%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 9
3
18%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
5
29%
29%
1
9%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90

Забито

20
32
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
4
20%
5
16%
1-15
5
25%
7
22%
16-30
2
10%
2
6%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
6
30%
10
31%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
21%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
6
43%
1
9%
76-90

Забито

38
62
14 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 24
7 Не забивали 2
5
13%
7
11%
1-15
7
18%
16
26%
16-30
2
5%
10
16%
31-45
4
11%
7
11%
46-60
8
21%
7
11%
61-75
12
32%
15
24%
76-90

Пропущено

31
22
11 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 16
6
19%
3
14%
1-15
1
3%
4
18%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
3
10%
5
23%
61-75
11
35%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0
Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1

Результаты матчей

Полесье
Шахтёр Донецк

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
1
9 раз 30%
3
9 раз 30%
2
7 раз 23%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Полесье
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
10
5
1
14
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
9
6
4
11
2.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
28
2
11
19
1.5
19
11
5
25
2.5
12
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 30 22 5 3 63 - 24 71
2.
Динамо Киев
 30 22 3 5 72 - 28 69
3.
Кривбасс
 30 17 6 7 51 - 31 57
4.
Днепр-1
 30 14 10 6 40 - 27 52
5.
Полесье
 30 14 8 8 40 - 30 50
6.
Рух Львов
 30 12 13 5 44 - 31 49
7.
ЛНЗ Черкассы
 30 11 8 11 31 - 34 41
8.
Александрия
 30 8 10 12 30 - 38 34
9.
Ворскла
 30 9 6 15 30 - 46 33
10.
Черноморец Од
 30 10 2 18 38 - 47 32
11.
Заря
 30 7 11 12 29 - 37 32
12.
Колос Ковалёвка
 30 7 11 12 22 - 31 32
13.
Верес
 30 6 10 14 31 - 46 28
14.
Оболонь
 30 5 11 14 18 - 41 26
15.
Минай
 30 5 10 15 27 - 50 25
16.
Металлист-1925
 30 5 8 17 32 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 15 9 3 3 25 - 15 30
4.
Полесье
 15 7 4 4 19 - 16 25
5.
Днепр-1
 15 6 5 4 20 - 15 23
6.
Рух Львов
 15 5 8 2 20 - 14 23
7.
Черноморец Од
 15 7 1 7 21 - 20 22
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
ЛНЗ Черкассы
 15 5 3 7 15 - 21 18
10.
Верес
 15 4 6 5 23 - 25 18
11.
Металлист-1925
 15 4 5 6 20 - 28 17
12.
Заря
 15 4 4 7 10 - 16 16
13.
Ворскла
 15 4 3 8 18 - 29 15
14.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
15.
Минай
 15 3 6 6 16 - 22 15
16.
Оболонь
 15 3 6 6 9 - 18 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 10 4 1 32 - 12 34
2.
Динамо Киев
 15 10 2 3 36 - 19 32
3.
Днепр-1
 15 8 5 2 20 - 12 29
4.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 15 5 3 7 12 - 17 18
9.
Колос Ковалёвка
 15 4 5 6 13 - 17 17
10.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
11.
Александрия
 15 3 6 6 18 - 18 15
12.
Оболонь
 15 2 5 8 9 - 23 11
13.
Черноморец Од
 15 3 1 11 17 - 27 10
14.
Верес
 15 2 4 9 8 - 21 10
15.
Минай
 15 2 4 9 11 - 28 10
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 12
Заря Джордан 3 7
Ворскла Челядин Артём 11
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Михайличенко Богдан сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Luifer Hernandez бьет в цель!
  • 27'
    Г О О О О Л - Педринью Роша уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 23'
    Ракицкий Ярослав уходит с поля. Лемкин Став выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Полесье 2:0 Шахтёр Донецк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный