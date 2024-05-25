Тур: 30. Стадион: Центральный городской стадион.
2:0
Конец матча
0'
1:0
27' Гол в свои воротаПедринью Роша
2:0
29' ГолЭрнандес Луйфер
90' Желтая карточкаКевин
90' Желтая карточкаФортюн Яссин
90'+9
Ход матча
27'
1:0
29'
90'
90'
31
Denys
Ndukve
30
Гомес
Марлон
37
Кевин
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Denys NdukveНападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
-
37 КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Полесье
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Артём
|4 (1)
|0.13
|Макуана Бени
|4
|0.13
|Будковский Филипп
|4
|0.13
|Эрнандес Луйфер
|4
|0.13
|Танковский Вячеслав
|3
|0.1
|Мустафаев Эмиль
|3
|0.1
|Назаренко Александр
|3
|0.1
|Кушниренко Богдан
|3 (1)
|0.1
|Крушиньский Борис
|2
|0.07
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.07
|Шастал Дмитрий
|2
|0.07
|Arielson
|1
|0.03
|Artem Smolyakov
|1
|0.03
|Лукас Тэйлор
|1
|0.03
|Denys Ndukve
|1
|0.03
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.03
|Таллиш Энрике
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
|Фортюн Яссин
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|10
|0.33
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.2
|Судаков Георгий
|6 (2)
|0.2
|Зубков Александр
|5
|0.17
|Траоре Лассина
|4
|0.13
|Бондаренко Артём
|4
|0.13
|Гомес Марлон
|4
|0.13
|Кевин IV
|3 (1)
|0.1
|Швед Марьян
|3
|0.1
|Кащук Алексей
|3
|0.1
|Матвиенко Николай
|3
|0.1
|Назарина Егор
|2
|0.07
|Келси Кевин
|2
|0.07
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|2
|0.07
|Вьюнник Богдан
|1
|0.03
|Невертон
|1
|0.03
|Конопля Ефим
|1
|0.03
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|9
|1
|Кушниренко Богдан
|4
|2
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Фортюн Яссин
|5
|0
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Бойко Денис
|3
|0
|Шабанов Артём
|3
|0
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Denys Ndukve
|3
|0
|Кравец Василий
|1
|1
|Морозко Евгений
|1
|1
|Петряк Иван
|2
|0
|Таллиш Энрике
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Козак Артём
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|6
|0
|Судаков Георгий
|6
|0
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Крыськив Дмитрий
|5
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Сикан Даниил
|3
|0
|Конопля Ефим
|3
|0
|Кевин IV
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Зубков Александр
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Шахтёр Донецк
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
7
Полесье
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Шахтёр Донецк
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
19
30
Полесье
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Шахтёр Донецк
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
43% (13)
27% (8)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
25
37
Голы по времени матча
Забито
18
30
3 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 13
17 Не забивали 16
1
6%
2
7%
1-15
2
11%
9
30%
16-30
0
0%
8
27%
31-45
1
6%
3
10%
46-60
8
44%
3
10%
61-75
6
33%
5
17%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 9
3
18%
2
18%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
5
29%
29%
1
9%
46-60
1
6%
4
36%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90
Забито
20
32
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
4
20%
5
16%
1-15
5
25%
7
22%
16-30
2
10%
2
6%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
6
30%
10
31%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
21%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
6
43%
1
9%
76-90
Забито
38
62
14 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 24
7 Не забивали 2
5
13%
7
11%
1-15
7
18%
16
26%
16-30
2
5%
10
16%
31-45
4
11%
7
11%
46-60
8
21%
7
11%
61-75
12
32%
15
24%
76-90
Пропущено
31
22
11 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 16
6
19%
3
14%
1-15
1
3%
4
18%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
3
10%
5
23%
61-75
11
35%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0
Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0
Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:3 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1
Результаты матчей
Полесье
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
1
9 раз 30%
3
9 раз 30%
2
7 раз 23%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Полесье
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
510
105
114
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
69
96
411
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
282
1119
1911
525
1218
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 12
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|11
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9