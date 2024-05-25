Тур: 30. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
1:0
38' ГолПонедельник Андрей
2:0
42' ГолКузык Денис
51' Желтая карточкаУстименко Денис
54' Желтая карточкаYegor Tverdokhlib
3:0
66' ГолКожушко Олег
77' Желтая карточкаПонедельник Андрей
90'+4
Ход матча
38'
42'
2:0
51'
66'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
55
Дибанго
Иван
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
80
Аду
Принс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
-
25 Bandeira
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
История личных встреч
Кривбасс
Минай
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
270
270
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|9
|0.3
|Задерака Максим
|7
|0.23
|Кузык Денис
|5
|0.17
|Лунёв Максим
|4 (1)
|0.13
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.1
|Понедельник Андрей
|3
|0.1
|Бескоровайный Данил
|3
|0.1
|Бизимана Джихад
|2
|0.07
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.07
|Аду Принс
|2
|0.07
|Стецков Тимур
|1
|0.03
|Дибанго Иван
|1
|0.03
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.03
|Bandeira
|1
|0.03
|Дебелко Роман
|1
|0.03
|Созах Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Микитишин Артур
|1
|0.03
|По Жан-Морель
|1
|0.03
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.03
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ременяк Артур
|5
|0.17
|Устименко Денис
|5 (1)
|0.17
|Кораблин Тимур
|4
|0.13
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0.1
|Yegor Gunichev
|3
|0.1
|Vadym Vitenchuk
|3 (2)
|0.1
|Вакула Владислав
|1
|0.03
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.03
|Петько Сергей
|1
|0.03
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.03
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Bohdan Chuiev
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бескоровайный Данил
|6
|1
|Бизимана Джихад
|7
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Вакулко Юрий
|3
|1
|Семотюк Владислав
|3
|1
|Понедельник Андрей
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Лунёв Максим
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|По Жан-Морель
|2
|0
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Саинтини Натаниэль
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Bandeira
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петько Сергей
|8
|0
|Vadym Vitenchuk
|6
|0
|Taras Dmytruk
|6
|0
|Кораблин Тимур
|6
|0
|Sergiy Korniychuk
|3
|1
|Yegor Tverdokhlib
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Устименко Денис
|3
|0
|Yevgeniy Skyba
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Вакула Владислав
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Ременяк Артур
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Кисель Ярослав
|2
|0
|Yegor Gunichev
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Кемкин Александр
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Минай
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
6
Кривбасс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Минай
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
22
12
Кривбасс
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
Минай
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
12
18
Упущенные победы
29
18
Голы по времени матча
Забито
25
10
15 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 22
4
16%
2
20%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
9
36%
2
20%
31-45
3
12%
3
30%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
5
20%
1
10%
76-90
Пропущено
14
29
10 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
2
14%
0
0%
1-15
5
36%
8
28%
16-30
3
21%
4
14%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
3
21%
8
28%
61-75
1
7%
7
24%
76-90
Забито
25
17
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
7
28%
2
12%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
5
20%
7
41%
61-75
5
20%
4
24%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
29%
29%
3
14%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
3
18%
6
29%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
3
18%
6
29%
76-90
Забито
50
27
26 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 11
5 Не забивали 12
6
12%
3
11%
1-15
4
8%
3
11%
16-30
16
32%
4
15%
31-45
7
14%
4
15%
46-60
7
14%
8
30%
30%
61-75
10
20%
5
19%
76-90
Пропущено
31
50
19 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 25
7
23%
3
6%
1-15
7
23%
10
20%
16-30
5
16%
6
12%
31-45
3
10%
8
16%
46-60
5
16%
10
20%
61-75
4
13%
13
26%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0
Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3
Минай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Ворскла - Минай 2:3 Верес - Минай 3:1 Минай - Черноморец Од 2:0
Минай - Рух Львов 1:1 Минай - Динамо Киев 1:3 Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1
Результаты матчей
Кривбасс
Минай
Точный счет
3:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 30%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
87
510
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
87
213
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
1812
1614
723
921
228
129
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|14 (7)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|10 (5)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|10 (2)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|9 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 12
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|11
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 9