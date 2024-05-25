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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Кривбасс
3:0
Конец матча
Минай
0'
1:0
38' Гол
Понедельник Андрей
2:0
42' Гол
Кузык Денис
51' Желтая карточка
Устименко Денис
54' Желтая карточка
Yegor Tverdokhlib
3:0
66' Гол
Кожушко Олег
77' Желтая карточка
Понедельник Андрей
90'+4
30
Маханьков
Владимир
7
Понедельник
Андрей
39
Саинтини
Натаниэль
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
22
Вакулко
Юрий
10
Хомченовский
Дмитрий
21
Кузык
Денис
47
Yegor
Tverdokhlib
9
Созах
Даниэль
80
Аду
Принс
35
Кемкин
Александр
4
Bohdan
Chuiev
22
Yevgeniy
Skyba
3
Прокопчук
Кирилл
2
Taras
Dmytruk
99
Вакула
Владислав
32
Петько
Сергей
97
Кораблин
Тимур
44
Vadym
Vitenchuk
29
Ременяк
Артур
9
Устименко
Денис
Кривбасс
Минай

История личных встреч

Кривбасс
Минай

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

270
270

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 9 0.3
Задерака Максим 7 0.23
Кузык Денис 5 0.17
Лунёв Максим 4 (1) 0.13
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.1
Понедельник Андрей 3 0.1
Бескоровайный Данил 3 0.1
Бизимана Джихад 2 0.07
Klim Prykhodko 2 (1) 0.07
Аду Принс 2 0.07
Стецков Тимур 1 0.03
Дибанго Иван 1 0.03
Хомченовский Дмитрий 1 0.03
Bandeira 1 0.03
Дебелко Роман 1 0.03
Созах Даниэль 1 (1) 0.03
Микитишин Артур 1 0.03
По Жан-Морель 1 0.03
Viktor Bliznichenko 1 0.03
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ременяк Артур 5 0.17
Устименко Денис 5 (1) 0.17
Кораблин Тимур 4 0.13
Yegor Tverdokhlib 3 0.1
Yegor Gunichev 3 0.1
Vadym Vitenchuk 3 (2) 0.1
Вакула Владислав 1 0.03
Yevgeniy Skyba 1 0.03
Петько Сергей 1 0.03
Sergiy Korniychuk 1 0.03
Семотюк Владислав 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Bohdan Chuiev 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бескоровайный Данил 6 1
Бизимана Джихад 7 0
Кожушко Олег 5 0
Вакулко Юрий 3 1
Семотюк Владислав 3 1
Понедельник Андрей 4 0
Хомченовский Дмитрий 2 1
Hrvoje Ilic 2 1
Лунёв Максим 3 0
Стецков Тимур 3 0
По Жан-Морель 2 0
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Кузык Денис 1 0
Дибанго Иван 1 0
Саинтини Натаниэль 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Bandeira 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Аду Принс 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петько Сергей 8 0
Vadym Vitenchuk 6 0
Taras Dmytruk 6 0
Кораблин Тимур 6 0
Sergiy Korniychuk 3 1
Yegor Tverdokhlib 4 0
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Устименко Денис 3 0
Yevgeniy Skyba 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Вакула Владислав 2 0
Гечев Михаил 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Ременяк Артур 2 0
Вишневский Олег 2 0
Кисель Ярослав 2 0
Yegor Gunichev 2 0
Бандура Александр 0 1
Кемкин Александр 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Минай
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
6
Кривбасс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Минай
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

22
12
Кривбасс
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
Минай
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

12
18

Упущенные победы

29
18

Голы по времени матча

Забито

25
10
15 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 22
4
16%
2
20%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
9
36%
2
20%
31-45
3
12%
3
30%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
5
20%
1
10%
76-90

Пропущено

14
29
10 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
2
14%
0
0%
1-15
5
36%
8
28%
16-30
3
21%
4
14%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
3
21%
8
28%
61-75
1
7%
7
24%
76-90

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
7
28%
2
12%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
5
20%
7
41%
61-75
5
20%
4
24%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
29%
29%
3
14%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
3
18%
6
29%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
3
18%
6
29%
76-90

Забито

50
27
26 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 11
5 Не забивали 12
6
12%
3
11%
1-15
4
8%
3
11%
16-30
16
32%
4
15%
31-45
7
14%
4
15%
46-60
7
14%
8
30%
30%
61-75
10
20%
5
19%
76-90

Пропущено

31
50
19 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 25
7
23%
3
6%
1-15
7
23%
10
20%
16-30
5
16%
6
12%
31-45
3
10%
8
16%
46-60
5
16%
10
20%
61-75
4
13%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0
Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3
Минай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Ворскла - Минай 2:3 Верес - Минай 3:1 Минай - Черноморец Од 2:0
Минай - Рух Львов 1:1 Минай - Динамо Киев 1:3 Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1

Результаты матчей

Кривбасс
Минай

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 30%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
11 раз 37%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
5
10
4
11
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
8
7
1.5
2
13
5
10
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
18
12
16
14
1.5
7
23
9
21
2.5
2
28
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 30 22 5 3 63 - 24 71
2.
Динамо Киев
 30 22 3 5 72 - 28 69
3.
Кривбасс
 30 17 6 7 51 - 31 57
4.
Днепр-1
 30 14 10 6 40 - 27 52
5.
Полесье
 30 14 8 8 40 - 30 50
6.
Рух Львов
 30 12 13 5 44 - 31 49
7.
ЛНЗ Черкассы
 30 11 8 11 31 - 34 41
8.
Александрия
 30 8 10 12 30 - 38 34
9.
Ворскла
 30 9 6 15 30 - 46 33
10.
Черноморец Од
 30 10 2 18 38 - 47 32
11.
Заря
 30 7 11 12 29 - 37 32
12.
Колос Ковалёвка
 30 7 11 12 22 - 31 32
13.
Верес
 30 6 10 14 31 - 46 28
14.
Оболонь
 30 5 11 14 18 - 41 26
15.
Минай
 30 5 10 15 27 - 50 25
16.
Металлист-1925
 30 5 8 17 32 - 57 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 12 1 2 36 - 9 37
2.
Шахтёр Донецк
 15 12 1 2 31 - 12 37
3.
Кривбасс
 15 9 3 3 25 - 15 30
4.
Полесье
 15 7 4 4 19 - 16 25
5.
Днепр-1
 15 6 5 4 20 - 15 23
6.
Рух Львов
 15 5 8 2 20 - 14 23
7.
Черноморец Од
 15 7 1 7 21 - 20 22
8.
Александрия
 15 5 4 6 12 - 20 19
9.
ЛНЗ Черкассы
 15 5 3 7 15 - 21 18
10.
Верес
 15 4 6 5 23 - 25 18
11.
Металлист-1925
 15 4 5 6 20 - 28 17
12.
Заря
 15 4 4 7 10 - 16 16
13.
Ворскла
 15 4 3 8 18 - 29 15
14.
Колос Ковалёвка
 15 3 6 6 9 - 14 15
15.
Минай
 15 3 6 6 16 - 22 15
16.
Оболонь
 15 3 6 6 9 - 18 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 10 4 1 32 - 12 34
2.
Динамо Киев
 15 10 2 3 36 - 19 32
3.
Днепр-1
 15 8 5 2 20 - 12 29
4.
Кривбасс
 15 8 3 4 26 - 16 27
5.
Рух Львов
 15 7 5 3 24 - 17 26
6.
Полесье
 15 7 4 4 21 - 14 25
7.
ЛНЗ Черкассы
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Ворскла
 15 5 3 7 12 - 17 18
9.
Колос Ковалёвка
 15 4 5 6 13 - 17 17
10.
Заря
 15 3 7 5 19 - 21 16
11.
Александрия
 15 3 6 6 18 - 18 15
12.
Оболонь
 15 2 5 8 9 - 23 11
13.
Черноморец Од
 15 3 1 11 17 - 27 10
14.
Верес
 15 2 4 9 8 - 21 10
15.
Минай
 15 2 4 9 11 - 28 10
16.
Металлист-1925
 15 1 3 11 12 - 29 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 14 (7)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (5)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 10 (2)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 12
Заря Джордан 3 7
Ворскла Челядин Артём 11
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 9
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