Первый тайм

10' А вот Роналду забил 33 мяча при 11 голевых передачах, став лучшим бомбардиром. Сейчас португалец едва не пополнил свой лицевой счёт, однако гол Криштиану не засчитан из-за офсайда!

8' Оглушительным провалом стал трансфер Карима Бензема - лишь 9 голов в этом чемпионате, все они были забиты до нового года. С 20 апреля Карим не играет.

6' А вот "Аль-Иттихад" провалил этот сезон, не попав в топ-3, даже четвертая позиция под вопросом - надо побеждать сегодня и ждать осечки "Аль-Таавуна".

5' Напомним, что сегодня завершается чемпионат Саудовской Аравии. Наверху интриги нет абсолютно никакой, уже давно очевидно, что "Аль-Наср" будет вторым.

4' Аль-Шанкити остается лежать на газоне, врачи "Аль-Иттихада" оказывают своему защитнику помощь.

3' Мане получает желтую карточку за грубый фол на фланге против Аль-Шанкити.