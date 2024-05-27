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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 34. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Первый тайм: 12'
Аль-Иттихад Джидда
0'
3' Желтая карточка
Мане Садио

Ход матча

3'
Мане Садио
 
Прогнозы 117
Аль-Наср Эр-Рияд 90.6% (106)
X 5.1% (6)
Аль-Иттихад Джидда 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Иттихад Джидда
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Алаа
Наджар
Рахид
12
Аль-Бушайль
Наваф
5
Аль-Амри
Абдулела
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
24
Кассем
Мохаммед
8
Аль-Сулейхим
Абдулмаджид
10
Мане
Садио
19
Аль-Хассан
Али
14
Аль-Наджи
Сами
29
Гариб
Абдуррахман
7
Роналду
Криштиану
35
Аль-Махасне
Мохаммед
25
Аль-Менхали
Суайлем
30
Аль-Муса
Саад
15
Кадеш
Хасан
13
Аль-Шанкити
Муханнад
7
Канте
Н'Голо
14
Аль-Нашри
Ауад
16
Аль-Гамди
Файсал
27
Альгамди
Ахмед
52
Хаджи
Талал
11
Жота
Серран
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:5
ПЛ
1:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

10
22

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

24
34

Голов в среднем за матч

1.2
1.7

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

75
52

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 33 (8) 0.97
Талиска Андерсон 16 (1) 0.47
Мане Садио 13 (1) 0.38
Отавио Эдмилсон 10 0.29
Брозович Марсело 4 0.12
Лапорт Эмерик 4 0.12
Гариб Абдуррахман 3 0.09
Теллес Алекс 2 0.06
Аль-Амри Абдулела 2 0.06
Аль-Алива Абдулазиз 2 0.06
Аль-Ганам Султан 1 0.03
Фофана Секо 1 0.03
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.03
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.03
Яхья Айман 1 0.03
Аль-Наджи Сами 1 0.03
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.03
Аль-Немер Мешари 1 0.03
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамдалла Абдерразак 19 (5) 0.56
Бензема Карим 9 (2) 0.26
Коронадо Игор 5 0.15
Ромариньо Рикардо 5 0.15
Жота Серран 4 0.12
Аль-Джамаан Салех 3 0.09
Канте Н'Голо 2 0.06
Хаджи Талал 2 0.06
Альгамди Ахмед 2 0.06
Аль-Сахафи Марван 2 0.06
Аль-Хавсави Закария 1 0.03
Кадеш Хасан 1 0.03
Аль-Шанкити Муханнад 1 0.03
Аль-Гамди Файсал 1 0.03
Аль-Муса Саад 1 0.03
Аль-Шамрани Фарах 1 0.03
Аль-Сагурк Фаваз 0 0
Бамсауд Ахмед 0 0
Камара Арун 0 0
Аль-Олайан Мадаллах 0 0
Фабиньо Энрике 0 0
Аль-Абуд Абдулрахман 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мане Садио 6 0
Аль-Хайбари Абдулла 6 0
Лапорт Эмерик 4 1
Брозович Марсело 4 0
Теллес Алекс 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Алавжами Али 3 0
Яхья Айман 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Мухтар Али 2 0
Аль-Фатил Мохаммед II 2 0
Фофана Секо 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Иттихад Джидда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамдалла Абдерразак 6 0
Аль-Олайан Мадаллах 2 2
Фабиньо Энрике 3 1
Кадеш Хасан 4 0
Аль-Гамди Файсал 4 0
Хавсави Омар 3 0
Аль-Джамаан Салех 3 0
Луис Фелипе 3 0
Ромариньо Рикардо 3 0
Аль-Муса Саад 1 1
Хегази Ахмед 2 0
Коронадо Игор 2 0
Канте Н'Голо 2 0
Аль-Шанкити Муханнад 2 0
Фархан Султан 2 0
Альгамди Ахмед 2 0
Аль-Сахафи Марван 2 0
Аль-Шамрани Фарах 2 0
Бензема Карим 1 0
Аль-Сагурк Фаваз 1 0
Бамсауд Ахмед 1 0
Камара Арун 1 0
Аль-Нашри Ауад 1 0
Аль-Хавсави Закария 1 0
Хаджи Талал 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
0% (0)
38% (6)
Аль-Иттихад Джидда
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

8
8
Аль-Наср Эр-Рияд
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
12% (2)
71% (12)
Аль-Иттихад Джидда
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
21

Упущенные победы

49
27
Аль-Наср Эр-Рияд
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
6% (2)
55% (18)
Аль-Иттихад Джидда
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

14
27

Упущенные победы

57
35

Голы по времени матча

Забито

46
27
23 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
7
15%
2
7%
1-15
7
15%
5
19%
16-30
9
20%
6
22%
31-45
6
13%
3
11%
46-60
8
17%
8
30%
30%
61-75
9
20%
3
11%
76-90

Пропущено

21
18
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
5%
3
17%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
8
38%
2
11%
76-90

Забито

50
34
22 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
6
12%
3
9%
1-15
5
10%
5
15%
16-30
11
22%
8
24%
31-45
8
16%
5
15%
46-60
7
14%
4
12%
61-75
13
26%
9
26%
76-90

Пропущено

19
32
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
11%
1
3%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
2
11%
7
22%
31-45
5
26%
4
13%
46-60
4
21%
6
19%
61-75
5
26%
9
28%
76-90

Забито

96
61
45 В 1-м тайме 29
51 Во 2-м тайме 32
26 Забивали первыми 18
2 Не забивали 6
13
14%
5
8%
1-15
12
13%
10
16%
16-30
20
21%
14
23%
31-45
14
15%
8
13%
46-60
15
16%
12
20%
61-75
22
23%
12
20%
76-90

Пропущено

40
50
13 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
3
8%
4
8%
1-15
6
15%
5
10%
16-30
4
10%
11
22%
31-45
8
20%
8
16%
46-60
6
15%
11
22%
61-75
13
33%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Дамак 4:1 Аль-Халидж - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Иттифак 0:5 Абха - Аль-Иттихад Джидда 3:1
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Иттихад Джидда 2:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таавун Бурайда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фатех - Аль-Иттихад Джидда 2:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Навбахор 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда

Точный счет

2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
5
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
8 раз 24%
1
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
5 раз 15%
5
4 раза 12%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
9 раз 27%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
3
13
3
1.5
12
5
9
7
2.5
5
12
6
10
3.5
3
14
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
13
3
12
5
1.5
6
10
10
7
2.5
6
10
5
12
3.5
2
14
4
13
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
2
0.5
Больше Меньше
27
6
25
8
1.5
18
15
19
14
2.5
11
22
11
22
3.5
5
28
6
27
4.5
2
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 34 30 4 0 99 - 22 94
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 34 25 5 4 96 - 40 80
3.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 34 18 9 7 66 - 35 63
4.
Аль-Таавун Бурайда
 0:0 34 15 12 7 50 - 35 57
5.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 34 16 7 11 61 - 50 55
6.
Аль-Иттифак
 0:0 34 12 13 9 43 - 33 49
7.
Аль-Фатех
 0:0 34 12 10 12 55 - 52 46
8.
Аль-Фейха
 0:0 34 11 12 11 44 - 51 45
9.
Дамак
 1:0 34 11 10 13 44 - 44 43
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:0 34 11 9 14 42 - 40 42
11.
Аль-Халидж
 0:0 34 9 11 14 35 - 45 38
12.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 34 10 7 17 44 - 58 37
13.
Аль-Раед Бурайда
 0:1 34 9 9 16 40 - 49 36
14.
Абха
 0:0 34 9 6 19 37 - 85 33
15.
Аль-Рияд
 0:0 34 7 12 15 31 - 56 33
16.
Аль-Таи
 0:0 34 8 8 18 34 - 62 32
17.
Аль-Ахдуд
 0:0 34 8 7 19 31 - 52 31
18.
Аль-Хазм
 0:0 34 3 13 18 32 - 75 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 17 16 1 0 50 - 9 49
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 17 11 4 2 46 - 21 37
3.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 17 10 5 2 28 - 10 35
4.
Абха
 0:0 17 9 3 5 22 - 30 30
5.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 17 9 2 6 34 - 32 29
6.
Аль-Таавун Бурайда
 0:0 17 8 4 5 27 - 19 28
7.
Дамак
 1:0 17 7 5 5 26 - 18 26
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:0 17 7 4 6 28 - 20 25
9.
Аль-Иттифак
 0:0 17 6 7 4 22 - 19 25
10.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 17 6 5 6 30 - 26 23
11.
Аль-Фатех
 0:0 17 6 5 6 28 - 25 23
12.
Аль-Таи
 0:0 17 6 5 6 22 - 27 23
13.
Аль-Ахдуд
 0:0 17 6 1 10 20 - 25 19
14.
Аль-Раед Бурайда
 0:1 17 5 4 8 20 - 25 19
15.
Аль-Фейха
 0:0 17 4 7 6 18 - 23 19
16.
Аль-Рияд
 0:0 17 4 7 6 15 - 22 19
17.
Аль-Халидж
 0:0 17 3 7 7 18 - 24 16
18.
Аль-Хазм
 0:0 17 2 6 9 15 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 17 14 3 0 49 - 13 45
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 17 14 1 2 50 - 19 43
3.
Аль-Таавун Бурайда
 0:0 17 7 8 2 23 - 16 29
4.
Аль-Ахли Джидда
 0:0 17 8 4 5 38 - 25 28
5.
Аль-Иттихад Джидда
 0:0 17 7 5 5 27 - 18 26
6.
Аль-Фейха
 0:0 17 7 5 5 26 - 28 26
7.
Аль-Иттифак
 0:0 17 6 6 5 21 - 14 24
8.
Аль-Фатех
 0:0 17 6 5 6 27 - 27 23
9.
Аль-Халидж
 0:0 17 6 4 7 17 - 21 22
10.
Аль-Раед Бурайда
 0:1 17 4 5 8 20 - 24 17
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0:0 17 4 5 8 14 - 20 17
12.
Дамак
 1:0 17 4 5 8 18 - 26 17
13.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 17 4 2 11 14 - 32 14
14.
Аль-Рияд
 0:0 17 3 5 9 16 - 34 14
15.
Аль-Ахдуд
 0:0 17 2 6 9 11 - 27 12
16.
Аль-Хазм
 0:0 17 1 7 9 17 - 35 10
17.
Аль-Таи
 0:0 17 2 3 12 12 - 35 9
18.
Абха
 0:0 17 0 3 14 15 - 55 3
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 33 (11)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 27 (5)
Аль-Фейха Сакала Фэшн 19 (6)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 19 (3)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 17 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 13
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 13
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 10
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 10
Аль-Ахдуд Аль-Рубаи Саид 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    10'
    А вот Роналду забил 33 мяча при 11 голевых передачах, став лучшим бомбардиром. Сейчас португалец едва не пополнил свой лицевой счёт, однако гол Криштиану не засчитан из-за офсайда!
  • 8'
    Оглушительным провалом стал трансфер Карима Бензема - лишь 9 голов в этом чемпионате, все они были забиты до нового года. С 20 апреля Карим не играет.
  • 6'
    А вот "Аль-Иттихад" провалил этот сезон, не попав в топ-3, даже четвертая позиция под вопросом - надо побеждать сегодня и ждать осечки "Аль-Таавуна".
  • 5'
    Напомним, что сегодня завершается чемпионат Саудовской Аравии. Наверху интриги нет абсолютно никакой, уже давно очевидно, что "Аль-Наср" будет вторым.
  • Травма, повреждение
    4'
    Аль-Шанкити остается лежать на газоне, врачи "Аль-Иттихада" оказывают своему защитнику помощь.
  • Желтая карточка
    3'
    Мане получает желтую карточку за грубый фол на фланге против Аль-Шанкити.
  • Офсайд
    2'
    С атак хозяев поля начинается встреча, сейчас Гариб забирается в положение "вне игры" на левом фланге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" принимает "Аль-Иттихад". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.1% пользователей.
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Прогнозы 117
Аль-Наср Эр-Рияд 90.6% (106)
X 5.1% (6)
Аль-Иттихад Джидда 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Иттихад Джидда
1.57
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5.40
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4.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Иттихад Джидда

Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
90.8% (108)
Ничья
5% (6)
Аль-Иттихад Джидда
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
78.18% (86)
Меньше
21.82% (24)
Обе команды забьют
Да
80.91% (89)
Нет
19.09% (21)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
47.1% (56)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
17.6% (21)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
9.2% (11)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
8.4% (10)
1:1 Ничья
2.5% (3)
2:3 Аль-Иттихад Джидда
1.7% (2)
1:2 Аль-Иттихад Джидда
1.7% (2)
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