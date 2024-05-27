Тур: 34. Стадион: Аль-Аввал Парк.
0:0
Первый тайм: 12'
Ход матча
3'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Мане
Садио
15
Кадеш
Хасан
52
Хаджи
Талал
11
Жота
Серран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
49 Аман АвадЗащитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кадеш ХасанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
52 Хаджи ТалалНападающий
-
11 Жота СерранНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
22
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
24
34
Голов в среднем за матч
1.2
1.7
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
75
52
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|33 (8)
|0.97
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.47
|Мане Садио
|13 (1)
|0.38
|Отавио Эдмилсон
|10
|0.29
|Брозович Марсело
|4
|0.12
|Лапорт Эмерик
|4
|0.12
|Гариб Абдуррахман
|3
|0.09
|Теллес Алекс
|2
|0.06
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0.06
|Аль-Алива Абдулазиз
|2
|0.06
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.03
|Фофана Секо
|1
|0.03
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.03
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.03
|Яхья Айман
|1
|0.03
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.03
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.03
|Аль-Немер Мешари
|1
|0.03
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамдалла Абдерразак
|19 (5)
|0.56
|Бензема Карим
|9 (2)
|0.26
|Коронадо Игор
|5
|0.15
|Ромариньо Рикардо
|5
|0.15
|Жота Серран
|4
|0.12
|Аль-Джамаан Салех
|3
|0.09
|Канте Н'Голо
|2
|0.06
|Хаджи Талал
|2
|0.06
|Альгамди Ахмед
|2
|0.06
|Аль-Сахафи Марван
|2
|0.06
|Аль-Хавсави Закария
|1
|0.03
|Кадеш Хасан
|1
|0.03
|Аль-Шанкити Муханнад
|1
|0.03
|Аль-Гамди Файсал
|1
|0.03
|Аль-Муса Саад
|1
|0.03
|Аль-Шамрани Фарах
|1
|0.03
|Аль-Сагурк Фаваз
|0
|0
|Бамсауд Ахмед
|0
|0
|Камара Арун
|0
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|0
|0
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Аль-Абуд Абдулрахман
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мане Садио
|6
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|6
|0
|Лапорт Эмерик
|4
|1
|Брозович Марсело
|4
|0
|Теллес Алекс
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Алавжами Али
|3
|0
|Яхья Айман
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Мухтар Али
|2
|0
|Аль-Фатил Мохаммед II
|2
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамдалла Абдерразак
|6
|0
|Аль-Олайан Мадаллах
|2
|2
|Фабиньо Энрике
|3
|1
|Кадеш Хасан
|4
|0
|Аль-Гамди Файсал
|4
|0
|Хавсави Омар
|3
|0
|Аль-Джамаан Салех
|3
|0
|Луис Фелипе
|3
|0
|Ромариньо Рикардо
|3
|0
|Аль-Муса Саад
|1
|1
|Хегази Ахмед
|2
|0
|Коронадо Игор
|2
|0
|Канте Н'Голо
|2
|0
|Аль-Шанкити Муханнад
|2
|0
|Фархан Султан
|2
|0
|Альгамди Ахмед
|2
|0
|Аль-Сахафи Марван
|2
|0
|Аль-Шамрани Фарах
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Аль-Сагурк Фаваз
|1
|0
|Бамсауд Ахмед
|1
|0
|Камара Арун
|1
|0
|Аль-Нашри Ауад
|1
|0
|Аль-Хавсави Закария
|1
|0
|Хаджи Талал
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
13% (2)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
0% (0)
38% (6)
Аль-Иттихад Джидда
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
8
8
Аль-Наср Эр-Рияд
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
12% (2)
71% (12)
Аль-Иттихад Джидда
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
21
Упущенные победы
49
27
Аль-Наср Эр-Рияд
44.8%
55.2%
13 побед 16 поражений
Первый тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
6% (2)
55% (18)
Аль-Иттихад Джидда
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
14
27
Упущенные победы
57
35
Голы по времени матча
Забито
46
27
23 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
7
15%
2
7%
1-15
7
15%
5
19%
16-30
9
20%
6
22%
31-45
6
13%
3
11%
46-60
8
17%
8
30%
30%
61-75
9
20%
3
11%
76-90
Пропущено
21
18
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
5%
3
17%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
8
38%
2
11%
76-90
Забито
50
34
22 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
6
12%
3
9%
1-15
5
10%
5
15%
16-30
11
22%
8
24%
31-45
8
16%
5
15%
46-60
7
14%
4
12%
61-75
13
26%
9
26%
76-90
Пропущено
19
32
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
11%
1
3%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
2
11%
7
22%
31-45
5
26%
4
13%
46-60
4
21%
6
19%
61-75
5
26%
9
28%
76-90
Забито
96
61
45 В 1-м тайме 29
51 Во 2-м тайме 32
26 Забивали первыми 18
2 Не забивали 6
13
14%
5
8%
1-15
12
13%
10
16%
16-30
20
21%
14
23%
31-45
14
15%
8
13%
46-60
15
16%
12
20%
61-75
22
23%
12
20%
76-90
Пропущено
40
50
13 В 1-м тайме 20
27 Во 2-м тайме 30
7 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
3
8%
4
8%
1-15
6
15%
5
10%
16-30
4
10%
11
22%
31-45
8
20%
8
16%
46-60
6
15%
11
22%
61-75
13
33%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Дамак 4:1 Аль-Халидж - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Иттифак 0:5 Абха - Аль-Иттихад Джидда 3:1
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Иттихад Джидда 2:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Таавун Бурайда 0:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фатех - Аль-Иттихад Джидда 2:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Вахда Мекка 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Навбахор 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Рияд 2:0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
Точный счет
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
4
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
0:8
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
5
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
8
1 раз 6%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:3
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:8
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
3:1
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
8 раз 24%
1
6 раз 18%
2
6 раз 18%
4
5 раз 15%
5
4 раза 12%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%
8
1 раз 3%
1
9 раз 27%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Иттихад Джидда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
143
133
125
97
512
610
314
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
133
125
610
107
610
512
214
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
312
Больше Меньше
276
258
1815
1914
1122
1122
528
627
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|34
|30
|4
|0
|99 - 22
|94
|2.
|0:0
|34
|25
|5
|4
|96 - 40
|80
|3.
|0:0
|34
|18
|9
|7
|66 - 35
|63
|4.
|0:0
|34
|15
|12
|7
|50 - 35
|57
|5.
|0:0
|34
|16
|7
|11
|61 - 50
|55
|6.
|0:0
|34
|12
|13
|9
|43 - 33
|49
|7.
|0:0
|34
|12
|10
|12
|55 - 52
|46
|8.
|0:0
|34
|11
|12
|11
|44 - 51
|45
|9.
|1:0
|34
|11
|10
|13
|44 - 44
|43
|10.
|0:0
|34
|11
|9
|14
|42 - 40
|42
|11.
|0:0
|34
|9
|11
|14
|35 - 45
|38
|12.
|0:0
|34
|10
|7
|17
|44 - 58
|37
|13.
|0:1
|34
|9
|9
|16
|40 - 49
|36
|14.
|0:0
|34
|9
|6
|19
|37 - 85
|33
|15.
|0:0
|34
|7
|12
|15
|31 - 56
|33
|16.
|0:0
|34
|8
|8
|18
|34 - 62
|32
|17.
|0:0
|34
|8
|7
|19
|31 - 52
|31
|18.
|0:0
|34
|3
|13
|18
|32 - 75
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|16
|1
|0
|50 - 9
|49
|2.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|46 - 21
|37
|3.
|0:0
|17
|10
|5
|2
|28 - 10
|35
|4.
|0:0
|17
|9
|3
|5
|22 - 30
|30
|5.
|0:0
|17
|9
|2
|6
|34 - 32
|29
|6.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|7.
|1:0
|17
|7
|5
|5
|26 - 18
|26
|8.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|28 - 20
|25
|9.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|22 - 19
|25
|10.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|30 - 26
|23
|11.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|28 - 25
|23
|12.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|22 - 27
|23
|13.
|0:0
|17
|6
|1
|10
|20 - 25
|19
|14.
|0:1
|17
|5
|4
|8
|20 - 25
|19
|15.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|18 - 23
|19
|16.
|0:0
|17
|4
|7
|6
|15 - 22
|19
|17.
|0:0
|17
|3
|7
|7
|18 - 24
|16
|18.
|0:0
|17
|2
|6
|9
|15 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|14
|3
|0
|49 - 13
|45
|2.
|0:0
|17
|14
|1
|2
|50 - 19
|43
|3.
|0:0
|17
|7
|8
|2
|23 - 16
|29
|4.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|38 - 25
|28
|5.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|27 - 18
|26
|6.
|0:0
|17
|7
|5
|5
|26 - 28
|26
|7.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|21 - 14
|24
|8.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|27 - 27
|23
|9.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|17 - 21
|22
|10.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|20 - 24
|17
|11.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|14 - 20
|17
|12.
|1:0
|17
|4
|5
|8
|18 - 26
|17
|13.
|0:0
|17
|4
|2
|11
|14 - 32
|14
|14.
|0:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 34
|14
|15.
|0:0
|17
|2
|6
|9
|11 - 27
|12
|16.
|0:0
|17
|1
|7
|9
|17 - 35
|10
|17.
|0:0
|17
|2
|3
|12
|12 - 35
|9
|18.
|0:0
|17
|0
|3
|14
|15 - 55
|3
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|33 (11)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|27 (5)
|Аль-Фейха
|Сакала Фэшн
|19 (6)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|19 (3)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|17 (8)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 13
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1 10
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 10
|Аль-Ахдуд
|Аль-Рубаи Саид
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Иттихад Джидда
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
90.8% (108)
Ничья
5% (6)
Аль-Иттихад Джидда
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
78.18% (86)
Меньше
21.82% (24)
Обе команды забьют
Да
80.91% (89)
Нет
19.09% (21)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
47.1% (56)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
17.6% (21)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
9.2% (11)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
8.4% (10)
1:1 Ничья
2.5% (3)
2:3 Аль-Иттихад Джидда
1.7% (2)
1:2 Аль-Иттихад Джидда
1.7% (2)
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