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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 17.
Гойяс
0:0
Второй тайм: 51'
Гремио
0'
27' Желтая карточка
Роналд

Ход матча

20'
Bruno Melo
Sidimar Fernando Cigolini
 
27'
 
Роналд
46'
Бруно Араужо
Магиньо
 
46'
 
Zinho
Роналд
46'
 
Феррейра Факундо
Натан Аллан
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Гремио
3.17
3.40
3.30
Все Коэффициенты
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
4
Sidimar
Fernando
Cigolini
6
Sander
60
Гильерме
Маркес
12
Willian
VI
40
Everton
Morelli
70
Оливейро
Андерсон
II
45
Joao
Magno
7
Vinicius
XII
12
Gabriel
Chapeco
53
Gustavo
Martins
34
Bruno
VI
15
Бруно
Увини
18
Педро
Жоао
II
54
Cuiabano
20
Вильясанти
Матиас
35
Роналд
39
Bitello
14
Натан
Аллан
9
Суарес
Луис
Гойяс
4-3-3
Гремио
3-4-2-1

История личных встреч

Гойяс
Гремио

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:0
К
3:1
К
0:2
СA
2:1
СA
1:1
БСА
0:0
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
2:0
СA
0:2
СA
2:0
КС
0:2
КС
1:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
0:3
СA
2:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
0.91

Среднее время на гол

100
99

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
85

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Melo 2 0.12
Гильерме Маркес 2 (1) 0.12
Matheus Peixoto 2 (1) 0.12
Магиньо 2 0.12
Joao Magno 2 0.12
Аподи Диаллиссон 1 0.06
Alesson Batista 1 0.06
Everton Morelli 1 0.06
Lucas Halter 1 0.06
Dodozinho 1 0.06
Sander 0 0
Диего Рибас 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 4 0.25
Кристальдо Франко 4 (3) 0.25
Вильясанти Матиас 3 0.19
Bitello 3 0.19
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.13
Рейналдо Мануэл 1 0.06
Педро Жоао II 1 0.06
Андре 1 0.06
Бруно Увини 1 0.06
Vinicius X 1 0.06
Роналд 1 0.06
Gustavo Martins 1 0.06
Cuiabano 1 0.06
Феррейра Факундо 0 0
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Натан Аллан 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 6 1
Bruno Melo 6 0
Lucas Halter 4 1
Ze Ricardo2 5 0
Willian VI 4 0
Гильерме Маркес 2 1
Диего Рибас 2 0
Аллано Лима 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Alesson Batista 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Joao Magno 2 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Бруно Араужо 1 0
Vinicius XII 1 0
Sander 1 0
Лукас Джонни 1 0
Everton Morelli 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Hugo Farias 1 0
Luis Oyama 1 0
Matheus Santos 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0
Armando Evangelista 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 8 1
Рейналдо Мануэл 6 0
Бруно Увини 4 0
Суарес Луис 2 0
Vinicius X 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Gabriel Chapeco 2 0
Gustavo Martins 2 0
Mila 2 0
Андре 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Натан Аллан 1 0
Felipe Carballo 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0
Cuiabano 1 0
Ренато Гаучо 1 0

Результаты матчей

Гойяс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Гремио
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

4
1
Гойяс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

3
17
Гойяс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Гремио
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (10)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

7
18

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
4
36%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Забито

7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
3
18%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
5
29%
29%
61-75
1
14%
1
6%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Забито

16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
0
0%
5
21%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
7
29%
29%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
3
19%
6
25%
61-75
4
25%
2
8%
76-90

Пропущено

25
21
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
16%
2
10%
1-15
6
24%
5
24%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
5
20%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2
Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2
Гремио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0

Результаты матчей

Гойяс
Гремио

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
4
1.5
5
4
1
6
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
8
1.5
3
3
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
8
7
2
14
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 14 1 2 32 - 10 43
2.
Фламенго
 17 9 4 4 30 - 20 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 8 7 2 32 - 15 31
4.
Гремио
 0:0 16 9 3 4 25 - 20 30
5.
Флуминенсе
 17 8 4 5 22 - 16 28
6.
Ред Булл Брагантино
 17 7 7 3 25 - 16 28
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 8 3 6 25 - 21 27
8.
Сан-Паулу
 17 7 5 5 23 - 16 26
9.
Куяба
 17 7 4 6 18 - 19 25
10.
Крузейро
 17 6 5 6 19 - 15 23
11.
Форталеза Сеара
 17 6 5 6 17 - 18 23
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 6 5 6 14 - 18 23
13.
Атлетико Минейро
 17 5 6 6 19 - 17 21
14.
Коринтианс
 16 5 4 7 15 - 18 19
15.
Сантос
 17 4 5 8 18 - 26 17
16.
Гойяс
 0:0 17 4 4 9 15 - 26 16
17.
Байя
 17 3 6 8 15 - 23 15
18.
Коритиба Парана
 17 3 5 9 17 - 32 14
19.
Америка Минейро
 16 2 4 10 18 - 37 10
20.
Васко да Гама
 16 2 3 11 12 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 9 0 0 20 - 2 27
2.
Сан-Паулу
 9 7 1 1 18 - 7 22
3.
Флуминенсе
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Гремио
 0:0 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 4 2 2 8 - 6 14
11.
Сантос
 9 3 4 2 15 - 13 13
12.
Коринтианс
 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
14.
Атлетико Минейро
 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Коритиба Парана
 8 2 3 3 8 - 9 9
17.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
18.
Гойяс
 0:0 8 2 3 3 8 - 12 9
19.
Америка Минейро
 8 2 1 5 9 - 18 7
20.
Васко да Гама
 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Фламенго
 9 4 2 3 15 - 15 14
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 3 5 1 16 - 7 14
5.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
7.
Гремио
 0:0 7 3 1 3 7 - 11 10
8.
Ред Булл Брагантино
 8 2 4 2 11 - 10 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 2 1 5 8 - 11 7
12.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
13.
Гойяс
 0:0 9 2 1 6 7 - 14 7
14.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
15.
Байя
 9 1 3 5 4 - 12 6
16.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
17.
Коритиба Парана
 9 1 2 6 9 - 23 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Коринтианс Роджер 7 (1)
Куяба Дейверсон Силва 7
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Натан Аллан уходит с поля. Феррейра выходит вместо него
  • 46'
    Роналд уходит с поля. Zinho выходит вместо него
  • 46'
    Магиньо уходит с поля. Бруно Араужо выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Роналд получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Sidimar Fernando Cigolini уходит с поля. Бруно Мело выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Гремио
3.17
3.40
3.30
Все Коэффициенты
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