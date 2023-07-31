Тур: 17.
0'
27' Желтая карточкаРоналд
62' Желтая карточкаБруно Араужо
66' Желтая карточкаBruno Melo
1:0
77' ГолNascimento Leite Matheus3
87' Желтая карточкаEverton Morelli
89' Желтая карточкаCuiabano
1:1
90' ГолАндре
90' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus3
90'+7
Ход матча
27'
46'
55'
62'
66'
77'
87'
89'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Tadeu
I
2
Магиньо
6
Sander
12
Willian
VI
45
Joao
Magno
34
Bruno
VI
15
Бруно
Увини
54
Cuiabano
35
Роналд
39
Bitello
14
Натан
Аллан
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 SanderЗащитник
- Полузащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Joao MagnoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
77 Аллано ЛимаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
95 Dodozinho
-
66 Hugo Farias
-
55 Luis Oyama
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
-
15 Бруно УвиниЗащитник
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
54 CuiabanoЗащитник
- Полузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 БренноВратарь
- Защитник
-
51 Уэсли ЛопесЗащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
-
17 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
-
36 Nata
-
-
45 Mila
-
-
38 Lian
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Гойяс
Гремио
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.9
0.91
Среднее время на гол
100
99
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.29
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
85
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.12
|Bruno Melo
|2
|0.12
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.12
|Магиньо
|2
|0.12
|Joao Magno
|2
|0.12
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.06
|Alesson Batista
|1
|0.06
|Everton Morelli
|1
|0.06
|Lucas Halter
|1
|0.06
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.06
|Dodozinho
|1
|0.06
|Sander
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|4
|0.25
|Кристальдо Франко
|4 (3)
|0.25
|Вильясанти Матиас
|3
|0.19
|Bitello
|3
|0.19
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.13
|Андре
|2
|0.13
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.06
|Педро Жоао II
|1
|0.06
|Бруно Увини
|1
|0.06
|Vinicius X
|1
|0.06
|Роналд
|1
|0.06
|Gustavo Martins
|1
|0.06
|Cuiabano
|1
|0.06
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|6
|1
|Bruno Melo
|7
|0
|Lucas Halter
|4
|1
|Ze Ricardo2
|5
|0
|Willian VI
|4
|0
|Гильерме Маркес
|2
|1
|Диего Рибас
|2
|0
|Бруно Араужо
|2
|0
|Аллано Лима
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Alesson Batista
|2
|0
|Everton Morelli
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Matheus Santos
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
|Armando Evangelista
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|Рейналдо Мануэл
|6
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Vinicius X
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Gabriel Chapeco
|2
|0
|Gustavo Martins
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Cuiabano
|2
|0
|Андре
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Ренато Гаучо
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гремио
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
5
2
Гойяс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
3
17
Гойяс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Гремио
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
8
19
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
4
33%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Забито
7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
5
29%
29%
61-75
1
14%
1
6%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Забито
17
25
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
0
0%
5
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
7
28%
31-45
2
12%
4
16%
46-60
3
18%
6
24%
61-75
5
29%
29%
3
12%
76-90
Пропущено
26
22
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
15%
2
9%
1-15
6
23%
5
23%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
23%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
6
23%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2
Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2
Гремио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0
Результаты матчей
Гойяс
Гремио
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
35
54
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
52
18
34
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
124
413
88
215
412
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Коринтианс
|Роджер
|7 (1)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|7
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|6 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Флуминенсе
|Андре
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 6