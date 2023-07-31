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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 17.
Гойяс
1:1
Конец матча
Гремио
0'
27' Желтая карточка
Роналд
62' Желтая карточка
Бруно Араужо
66' Желтая карточка
Bruno Melo
1:0
77' Гол
Nascimento Leite Matheus3
87' Желтая карточка
Everton Morelli
89' Желтая карточка
Cuiabano
1:1
90' Гол
Андре
90' Желтая карточка
Nascimento Leite Matheus3
90'+7
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
4
Sidimar
Fernando
Cigolini
6
Sander
60
Гильерме
Маркес
12
Willian
VI
40
Everton
Morelli
70
Оливейро
Андерсон
II
45
Joao
Magno
7
Vinicius
XII
12
Gabriel
Chapeco
53
Gustavo
Martins
34
Bruno
VI
15
Бруно
Увини
18
Педро
Жоао
II
54
Cuiabano
20
Вильясанти
Матиас
35
Роналд
39
Bitello
14
Натан
Аллан
9
Суарес
Луис
Гойяс
4-3-3
Гремио
3-4-2-1

История личных встреч

Гойяс
Гремио

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:0
К
3:1
К
0:2
СA
2:1
СA
1:1
БСА
0:0
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
2:0
СA
0:2
СA
2:0
КС
0:2
КС
1:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
0:3
СA
2:1

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
0.91

Среднее время на гол

100
99

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
85

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гильерме Маркес 2 (1) 0.12
Bruno Melo 2 0.12
Matheus Peixoto 2 (1) 0.12
Магиньо 2 0.12
Joao Magno 2 0.12
Аподи Диаллиссон 1 0.06
Alesson Batista 1 0.06
Everton Morelli 1 0.06
Lucas Halter 1 0.06
Nascimento Leite Matheus3 1 0.06
Dodozinho 1 0.06
Sander 0 0
Диего Рибас 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 4 0.25
Кристальдо Франко 4 (3) 0.25
Вильясанти Матиас 3 0.19
Bitello 3 0.19
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.13
Андре 2 0.13
Рейналдо Мануэл 1 0.06
Педро Жоао II 1 0.06
Бруно Увини 1 0.06
Vinicius X 1 0.06
Роналд 1 0.06
Gustavo Martins 1 0.06
Cuiabano 1 0.06
Феррейра Факундо 0 0
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Натан Аллан 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 6 1
Bruno Melo 7 0
Lucas Halter 4 1
Ze Ricardo2 5 0
Willian VI 4 0
Гильерме Маркес 2 1
Диего Рибас 2 0
Бруно Араужо 2 0
Аллано Лима 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Alesson Batista 2 0
Everton Morelli 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Joao Magno 2 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Vinicius XII 1 0
Sander 1 0
Лукас Джонни 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Nascimento Leite Matheus3 1 0
Hugo Farias 1 0
Luis Oyama 1 0
Matheus Santos 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0
Armando Evangelista 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 8 1
Рейналдо Мануэл 6 0
Бруно Увини 4 0
Суарес Луис 2 0
Vinicius X 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Gabriel Chapeco 2 0
Gustavo Martins 2 0
Mila 2 0
Cuiabano 2 0
Андре 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Натан Аллан 1 0
Felipe Carballo 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0
Ренато Гаучо 1 0

Результаты матчей

Гойяс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Гремио
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

5
2
Гойяс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гремио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

3
17
Гойяс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Гремио
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
4
33%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Забито

7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
5
29%
29%
61-75
1
14%
1
6%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
2
20%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Забито

17
25
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
0
0%
5
20%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
7
28%
31-45
2
12%
4
16%
46-60
3
18%
6
24%
61-75
5
29%
29%
3
12%
76-90

Пропущено

26
22
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
15%
2
9%
1-15
6
23%
5
23%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
6
23%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
6
23%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2
Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2
Гремио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0

Результаты матчей

Гойяс
Гремио

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
8
1.5
3
4
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
4
4
13
1.5
8
8
2
15
2.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 14 1 2 32 - 10 43
2.
Фламенго
 17 9 4 4 30 - 20 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 8 7 2 32 - 15 31
4.
Гремио
 16 9 3 4 26 - 21 30
5.
Флуминенсе
 17 8 4 5 22 - 16 28
6.
Ред Булл Брагантино
 17 7 7 3 25 - 16 28
7.
Атлетико Паранаэнсе
 17 8 3 6 25 - 21 27
8.
Сан-Паулу
 17 7 5 5 23 - 16 26
9.
Куяба
 17 7 4 6 18 - 19 25
10.
Крузейро
 17 6 5 6 19 - 15 23
11.
Форталеза Сеара
 17 6 5 6 17 - 18 23
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 6 5 6 14 - 18 23
13.
Атлетико Минейро
 17 5 6 6 19 - 17 21
14.
Коринтианс
 16 5 4 7 15 - 18 19
15.
Сантос
 17 4 5 8 18 - 26 17
16.
Гойяс
 17 4 4 9 16 - 27 16
17.
Байя
 17 3 6 8 15 - 23 15
18.
Коритиба Парана
 17 3 5 9 17 - 32 14
19.
Америка Минейро
 16 2 4 10 18 - 37 10
20.
Васко да Гама
 16 2 3 11 12 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 9 0 0 20 - 2 27
2.
Сан-Паулу
 9 7 1 1 18 - 7 22
3.
Флуминенсе
 9 6 3 0 13 - 4 21
4.
Гремио
 9 6 2 1 18 - 9 20
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
6.
Ред Булл Брагантино
 9 5 3 1 14 - 6 18
7.
Фламенго
 8 5 2 1 15 - 5 17
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 5 2 1 16 - 8 17
9.
Форталеза Сеара
 9 4 3 2 10 - 8 15
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 4 2 2 8 - 6 14
11.
Сантос
 9 3 4 2 15 - 13 13
12.
Коринтианс
 7 3 3 1 10 - 6 12
13.
Крузейро
 9 3 1 5 4 - 7 10
14.
Атлетико Минейро
 8 2 3 3 10 - 10 9
15.
Байя
 8 2 3 3 11 - 11 9
16.
Коритиба Парана
 8 2 3 3 8 - 9 9
17.
Куяба
 8 2 3 3 9 - 11 9
18.
Гойяс
 8 2 3 3 9 - 13 9
19.
Америка Минейро
 8 2 1 5 9 - 18 7
20.
Васко да Гама
 8 1 1 6 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 8 5 1 2 12 - 8 16
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Фламенго
 9 4 2 3 15 - 15 14
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 3 5 1 16 - 7 14
5.
Крузейро
 8 3 4 1 15 - 8 13
6.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 9 - 7 12
7.
Гремио
 7 3 1 3 8 - 12 10
8.
Ред Булл Брагантино
 8 2 4 2 11 - 10 10
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 2 3 4 6 - 12 9
10.
Форталеза Сеара
 8 2 2 4 7 - 10 8
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 2 1 5 8 - 11 7
12.
Флуминенсе
 8 2 1 5 9 - 12 7
13.
Гойяс
 9 2 1 6 7 - 14 7
14.
Коринтианс
 9 2 1 6 5 - 12 7
15.
Байя
 9 1 3 5 4 - 12 6
16.
Васко да Гама
 8 1 2 5 8 - 16 5
17.
Коритиба Парана
 9 1 2 6 9 - 23 5
18.
Сантос
 8 1 1 6 3 - 13 4
19.
Сан-Паулу
 8 0 4 4 5 - 9 4
20.
Америка Минейро
 8 0 3 5 9 - 19 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Коринтианс Роджер 7 (1)
Куяба Дейверсон Силва 7
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Флуминенсе Андре 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Матеус получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Феррейра сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Андре бьет в цель!
  • 89'
    Cuiabano получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Everton Morelli получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Zinho уходит с поля. Андре выходит вместо него
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    • 55'
      Сандер уходит с поля. Hugo Farias выходит вместо него
    • 46'
      Натан Аллан уходит с поля. Феррейра выходит вместо него
    • 46'
      Роналд уходит с поля. Zinho выходит вместо него
    • 46'
      Магиньо уходит с поля. Бруно Араужо выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Роналд получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Sidimar Fernando Cigolini уходит с поля. Бруно Мело выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Гойяс 1:1 Гремио онлайн

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