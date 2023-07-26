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Швейцария: Суперлига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Стад Лозанна-Уши
0:3
Конец матча
Лугано
0'
0:1
9' Гол
Штеффен Ренато
40' Желтая карточка
Акичи Огу
0:2
48' Гол
Целар Жан
0:3
63' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
84' Желтая карточка
Али Мохамед Абдалла
89' Желтая карточка
Махмуд Хадж
90'+4

Ход матча

9'
0:1
Штеффен Ренато
40'
Акичи Огу
 
46'
Giovani Bamba
Акичи Огу
 
48'
0:2
Целар Жан
(Боттани Маттиа)
60'
Махмуд Элиес
Айдини Альбан
 
61'
 
Алиседа Игнасио
Боттани Маттиа
61'
 
Эль-Амин Амура Мохамед
Целар Жан
63'
0:3
Эль-Амин Амура Мохамед
(Штеффен Ренато)
71'
 
Вляди Шкельчим
Штеффен Ренато
71'
 
Махмуд Хадж
Бислими Уран
71'
Nathan Garcia
Liridon Mulaj
 
71'
Али Мохамед Абдалла
Michael Heule
 
79'
 
Эспиноса Джон
Allan Arigoni
84'
Али Мохамед Абдалла
 
85'
Shano Maroufi
Valon Hamdiju
 
89'
 
Махмуд Хадж

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 389 Количество передач 543
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 2
Стад Лозанна-Уши 100% (2)
X 0% (0)
Лугано 0% (0)
Все прогнозы
1
Dany
Bornand
27
Гассама
Ламин
5
Хайрулаху
Лавдрим
4
Lucas
Pos
77
Michael
Heule
76
Valon
Hamdiju
24
Акичи
Огу
18
Liridon
Mulaj
10
Mergim
Qarri
17
Айдини
Альбан
31
Florian
Danho
1
Саипи
Амир
23
Валенсуэла
Мильтон
5
Хайдари
Альбиан
4
Крешник
Хайризи
34
Allan
Arigoni
14
Саббатини
Хонатан
16
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
10
Боттани
Маттиа
9
Целар
Жан
11
Штеффен
Ренато
Стад Лозанна-Уши
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 1 1
Целар Жан 1 1
Эль-Амин Амура Мохамед 1 1
Боттани Маттиа 0 0

Карточки

Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 1 0
Али Мохамед Абдалла 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махмуд Хадж 1 0

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лугано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Стад Лозанна-Уши
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1 Шаффхаузен - Стад Лозанна-Уши 2:4 Стад Лозанна-Уши - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:2 Стад Лозанна-Уши - Тун 2:2 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Арау 3:4 Нёвшатель Ксамакс - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Арау - Стад Лозанна-Уши 2:3 Беллинцона - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Шаффхаузен 0:4 Тун - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Виль 3:4 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна-Спорт 2:4
Лугано
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2
Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1

Результаты матчей

Стад Лозанна-Уши
Лугано

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Стад Лозанна-Уши
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Янг Бойз
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Санкт-Галлен
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Винтертур
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ивердон
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Базель
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лозанна-Спорт
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Люцерн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Серветт
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Грасcхоппер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Стад Лозанна-Уши
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Серветт
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Люцерн
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Стад Лозанна-Уши
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Грасcхоппер
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Винтертур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Цюрих
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лозанна-Спорт
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Ивердон
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 2
Лугано Штеффен Ренато 1 (1)
Базель Фрай Фабиан 1
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1
Янг Бойз Монтейро Джоэл 1
Весь список

Топ нарушителей
Базель Барри Тьерно 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 1
Лозанна-Спорт Дюссенн Ноэ 1
Ивердон Тижани Мохамед 1
Винтертур Диаби Сулейман 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Г О О О О Л - Целар Жан бьет в цель!
    • 46'
      Акичи Огу уходит с поля. Giovani Bamba выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Акичи Огу получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Г О О О О Л - Штеффен Ренато бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 2
    Стад Лозанна-Уши 100% (2)
    X 0% (0)
    Лугано 0% (0)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Стад Лозанна-Уши 0:3 Лугано

    Исход игры
    Стад Лозанна-Уши
    100% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Лугано
    0% (0)
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