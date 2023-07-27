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Стадион: . Главный судья: Bankes P.
Челси
1:1
Второй тайм
Ньюкасл

Ход матча

12'
Джексон Николас
(Матсен Ян)
1:0
20'
 
_Schar F.
34'
 
_Murphy A.
_Schar F.
45'
1:1
_Almiron M.
(_Gordon A.)
46'
 
_Pope N.
Дубравка Мартин
46'
Стерлинг Рахим
Джексон Николас
 
47'
Галлахер Конор
Мудрик Михаил
 
Прогнозы 127
Челси 64.6% (82)
X 23.6% (30)
Ньюкасл 11.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ньюкасл
2.65
3.75
2.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аррисабалага
Кепа
14
Чалоба
Трево
35
Хамфрис
Башир
38
Матсен
Ян
32
Кукурелья
Марк
24
Джеймс
Рис
II
5
Фернандес
Энцо
II
40
Казадеи
Чезаре
15
Мудрик
Михаил
45
Нкунку
Кристофер
43
Джексон
Николас
47
Бергстрём
Лукас
36
Слонина
Габриел
37
Колвилл
Леви
46
Гилкрист
Алфи
34
Гюсто
Мало
67
Холл
Льюис
39
Сантос
Андрей
23
Галлахер
Конор
6
Силва
Тони
17
Стерлинг
Рахим
41
Габриэл
Анжело
48
Берстоу
Мэйсон
30
Чуквуэмека
Калеб
42
Морейра
Диегу
21
Чилвелл
Бен
1
Дубравка
Мартин
8
Тонали
Сандро
7
Жоэлинтон
30
_Ashby
H.
47
_Miley
J.
54
_Murphy
A.
63
_Parkinson
B.
38
_Savage
R.
52
_Turner-Cooke
J.
Челси
Ньюкасл

История личных встреч

Челси
Ньюкасл

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

30 матчей

56.7%
16.7%
26.6%
17 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
10 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.14
0.81

Среднее время на гол

78
110

Всего голов

48
33

Голов в среднем за матч

1.6
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

56
81

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1
Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2
  • Второй тайм
  • 52'
    Вырезал в штрафную соперника Гордон на ход Исаку, но прочитал эпизод Чалоба и мяч в подкате перехватил.
  • 51'
    Грубо сыграл в центре поля Нкунку, наступив на ногу Тонали сзади. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
  • 50'
    Забросил Тонали в штрафную соперника, куда забегал Жоэлинтон, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.
  • 49'
    Убежал в атаку по флангу Галлахер и прострелил вдоль ворот, но  замкнуть никто из партнеров так и не смог.
  • 48'
    На фланге получил по ногам Стерлинг в борьбе против Триппьера. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу лондонцев.
  • 47'
    Много замен в составе "Челси" произошло в перерыве, вышло много свежих исполнителей, но с ними познакомимся мы позже.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил судья на перерыв команды. Счет в матче пока равный!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Мигель Альмирон! Сумели сравнять счет еще до перерыва "сороки". Идеальный пас Гордон в штрафную вырезал на ход Альмирону, который убежал от защитника и пробил низом в дальний угол, без шансов для вратаря.
  • 45'
    С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера плотным ударом, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 45'
    Диагональный пас исполнял с центра поля Фернандес на правый фланг, но здесь Джеймс нарушил правила в борьбе против Жоэлинтона.
  • 45'
    Догнал мяч у лицевой линии Альмирон и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге Гордон не успел замкнуть.
  • 45'
    Со штрафного Джеймс забросил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 45'
    На чужой половине поля получил по ногам Нкунку в подкате от Бёрна. Штрафной удар в пользу лондонцев назначил судья.
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут компенсировал судья к времени первого тайма.
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    • 44'
      Ворвался на скорости в штрафную соперника Мудрик и прострелил вдоль ворот, но пробить в касание Нкунку не позволил Ботман.
    • 43'
      После заброса с фланга от Тонали пробил головой с линии вратарской, Мёрфи. Смог забрать мяч в свои руки без труда Кепа.
    • 42'
      С угла поля навесил Триппьер на ближнюю штангу, но здесь пробить головой Жоэлинтон, но точно в спину защитнику.
    • Угловой
      41'
      Вырезал с левого фланга Жоэлинтон в штрафную на ход Гордону, но того опередил Хамфрис и вынес на угловой.
    • 40'
      Сместился с правого фланга Джеймс в центр и пробил с дальней дистанции, но мяч угодил точно в спину Ботману.
    • 39'
      Снова пришлось останавливать игру арбитру. Столкнулись головами Казадеи и Жоэлитон. Медики уже пытаются вернуть обоих в игру.
    • 38'
      Убега Мудрик в контратаку, но получил по ногам от Мёрфи, но на этот раз обошлось без карточек для нарушителя.
    • 37'
      Отличным пасом Тонали искал в районе одиннадцатиметровой отметки Жоэлинтона, но тот не смог пробить в борьбе против Чалобы.
    • 36'
      С правого фланга низом в центр штрафной Альмирон покатил, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
    • Замена
      35'
      Замена вынужденная в составе "Ньюкасла" произошла. Вместо травмированного Шёра на поле появился Мёрфи.
    • 34'
      Снова пауза в нашем поединке случилась. На газон присел на ровном месте Шёр. Медики уже на помощь футболисту вышли.
    • 33'
      На чужой половине поля получил по ногам Жоэлинтон в борьбе с Матсеном. Штрафной удар будет в распоряжении "сорок".
    • 32'
      Убежал в контратаку по левой бровке Мудрик, сместился в центр и покатил на Матсена, но с выстрелом последнего справился Дубравка.
    • 31'
      Тонали вырезал тонкий пас в штрафную на Гордона, но тот не смог убежать от защитника и в итоге потерял мяч.
    • 30'
      С правого фланга в центр штрафной прострелил Матсен. Здесь сбросил в касание Мудрик под удар Казадеи, но тот с ходу пробил немного неточно.
    • 29'
      Диагональный пас исполнял Матсен на левую бровку, но здесь Мудрик не смог обработать сферу и выпустил ее в аут.
    • 28'
      Врывался в штрафную соперника Нкунку после заброса от Казадеи, но его удар с острого угла заблокировал защитник.
    • 27'
      Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам немного попить воды и перевести дух, погода совсем не футбольная.
    • 26'
      Убегал Матсон по центру в контратаку и отдал пас в штрафную на Джексона, но мяч перехватил в последний момент Шёр.
    • 25'
      Со штрафного подавал Джеймс на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Бёрн и вынес сферу головой в аут.
    • 24'
      Очередная остановка в нашей игре. Получил в прошлом эпизоде повреждение Джексон, без помощи медиков не обойтись.
    • 23'
      Получил по ногам на чужой половине поля Джексон в подкате от Шёра. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 22'
      Зацепился за мяч головой на чужой половине поля Исак и сбросил поперек на Альмирона, но тому добраться до сферы не позволил Чалоба.
    • 21'
      Убежал вновь в контратаку по флангу Альмирон и прострелил в центр штрафной, но перехватил мяч без особых проблем Матсен.
    • 20'
      Мягкий заброс исполнял в штрафную Фернандес в направлении Нкунку, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Ботман.
    • 19'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Жоэлинтон и тут же пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 18'
      Мягко навес исполнял с правого фланга в штрафную на Исака, но тому пробить головой в борьбе с Чалобой не удалось.
    • 17'
      На фланге получил по ногам Триппьер в подкате от Кукурельи. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья в этом эпизоде.
    • 16'
      Отобрал мяч в центре поля Жоэлинтон и отдал пас вперед на ход Альмирону, но тот не мог убежать от Кукурельи и потерял сферу.
    • 15'
      В центре поля получил по ногам Альмирон в подкате от Казадеи. Штрафной удар в пользу "сорок" назначил арбитр.
    • Описание гола
      14'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Николас Джексон! Неожиданно вышли вперед лондонцы. Зацепился за мяч на чужой половине поля Казадеи и сбросил вперед на ход Джексону, который оторвался от опеки защитника и вколотил снаряд точно в нижний угол ворот.
    • 12'
      После сольного прохода с линии чужой штрафной пробил по воротам Исак, но на пути мяча оказался Хамфрис.
    • 11'
      С угла поля последовал навес от Триппьера в центр штрафной, но здесь после серии рикошетов сферу вынес в центр поля Джексон.
    • Угловой
      10'
      Вырезал в штрафную соперника Гордон в направлении Жоэлинтона, который мчался на всех парах, но пробить не позволил ему в подкате Чалоба.
    • 9'
      Ушел от соперника по флангу Джеймс и вырезал в штрафную на ход Джексону, но тому пробить не позволил Шёр.
    • 8'
      Дальний заброс исполнял Майли в штрафную, куда врывался Исак, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
    • 7'
      Диагональ исполнял Фернандес на левый фланг, куда забегал Мудрик, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.
    • 6'
      Ушел от соперника по флангу Альмирон и подал в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Матсен.
    • Офсайд
      5'
      Отдавал пас в штрафную соперника Мудрик на ход Джексону, но тот не выдуржал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 4'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Джексон. Потребуется футболисту время, чтобы прийти в себя.
    • 3'
      Сместился с фланга к линии штрафной Мудрик и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Ботман в подкате.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, Матч начался!
    • До матча
    • Доброй ночи, уважаемые болельщики. Продолжают подготовку к новому сезону сильнейшие команды Европы, проводя товарищеские поединки на разных континентах, так в Америке встретятся "Челси" и "Ньюкасл". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.9% пользователей.
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    Прогнозы 127
    Челси 64.6% (82)
    X 23.6% (30)
    Ньюкасл 11.8% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ньюкасл
    2.65
    3.75
    2.50
    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Челси 1:1 Ньюкасл онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 1:1 Ньюкасл

    Исход игры
    Челси
    64.6% (82)
    Ничья
    23.6% (30)
    Ньюкасл
    11.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (72)
    Меньше
    34.55% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (88)
    Нет
    20% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    33.9% (43)
    1:1 Ничья
    13.4% (17)
    1:0 Челси
    8.7% (11)
    1:2 Ньюкасл
    5.5% (7)
    2:0 Челси
    5.5% (7)
    2:2 Ничья
    4.7% (6)
    3:1 Челси
    3.1% (4)
    3:2 Челси
    3.1% (4)
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    Ньюкасл
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