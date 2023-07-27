Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Много замен в составе "Челси" произошло в перерыве, вышло много свежих исполнителей, но с ними познакомимся мы позже.

На фланге получил по ногам Стерлинг в борьбе против Триппьера. судья все видел и назначил штрафной удар в пользу лондонцев.

Убежал в атаку по флангу Галлахер и прострелил вдоль ворот, но замкнуть никто из партнеров так и не смог.

Забросил Тонали в штрафную соперника, куда забегал Жоэлинтон, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.

Грубо сыграл в центре поля Нкунку, наступив на ногу Тонали сзади. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

Вырезал в штрафную соперника Гордон на ход Исаку, но прочитал эпизод Чалоба и мяч в подкате перехватил.

Пять минут компенсировал судья к времени первого тайма.

На чужой половине поля получил по ногам Нкунку в подкате от Бёрна. Штрафной удар в пользу лондонцев назначил судья.

Со штрафного Джеймс забросил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь до удара дело так и не дошло.

Догнал мяч у лицевой линии Альмирон и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге Гордон не успел замкнуть.

Диагональный пас исполнял с центра поля Фернандес на правый фланг, но здесь Джеймс нарушил правила в борьбе против Жоэлинтона.

С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера плотным ударом, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Мигель Альмирон! Сумели сравнять счет еще до перерыва "сороки". Идеальный пас Гордон в штрафную вырезал на ход Альмирону, который убежал от защитника и пробил низом в дальний угол, без шансов для вратаря.

Своим свистком отправил судья на перерыв команды. Счет в матче пока равный!

С правого фланга низом в центр штрафной Альмирон покатил, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

Отличным пасом Тонали искал в районе одиннадцатиметровой отметки Жоэлинтона, но тот не смог пробить в борьбе против Чалобы.

Убега Мудрик в контратаку, но получил по ногам от Мёрфи, но на этот раз обошлось без карточек для нарушителя.

Снова пришлось останавливать игру арбитру. Столкнулись головами Казадеи и Жоэлитон. Медики уже пытаются вернуть обоих в игру.

Сместился с правого фланга Джеймс в центр и пробил с дальней дистанции, но мяч угодил точно в спину Ботману.

Вырезал с левого фланга Жоэлинтон в штрафную на ход Гордону, но того опередил Хамфрис и вынес на угловой.

С угла поля навесил Триппьер на ближнюю штангу, но здесь пробить головой Жоэлинтон, но точно в спину защитнику.

После заброса с фланга от Тонали пробил головой с линии вратарской, Мёрфи. Смог забрать мяч в свои руки без труда Кепа.

Ворвался на скорости в штрафную соперника Мудрик и прострелил вдоль ворот, но пробить в касание Нкунку не позволил Ботман.

34' Снова пауза в нашем поединке случилась. На газон присел на ровном месте Шёр. Медики уже на помощь футболисту вышли.

33' На чужой половине поля получил по ногам Жоэлинтон в борьбе с Матсеном. Штрафной удар будет в распоряжении "сорок".

32' Убежал в контратаку по левой бровке Мудрик, сместился в центр и покатил на Матсена, но с выстрелом последнего справился Дубравка.

31' Тонали вырезал тонкий пас в штрафную на Гордона, но тот не смог убежать от защитника и в итоге потерял мяч.

30' С правого фланга в центр штрафной прострелил Матсен. Здесь сбросил в касание Мудрик под удар Казадеи, но тот с ходу пробил немного неточно.

29' Диагональный пас исполнял Матсен на левую бровку, но здесь Мудрик не смог обработать сферу и выпустил ее в аут.

28' Врывался в штрафную соперника Нкунку после заброса от Казадеи, но его удар с острого угла заблокировал защитник.

27' Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам немного попить воды и перевести дух, погода совсем не футбольная.

26' Убегал Матсон по центру в контратаку и отдал пас в штрафную на Джексона, но мяч перехватил в последний момент Шёр.

25' Со штрафного подавал Джеймс на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Бёрн и вынес сферу головой в аут.

24' Очередная остановка в нашей игре. Получил в прошлом эпизоде повреждение Джексон, без помощи медиков не обойтись.

23' Получил по ногам на чужой половине поля Джексон в подкате от Шёра. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

22' Зацепился за мяч головой на чужой половине поля Исак и сбросил поперек на Альмирона, но тому добраться до сферы не позволил Чалоба.

21' Убежал вновь в контратаку по флангу Альмирон и прострелил в центр штрафной, но перехватил мяч без особых проблем Матсен.

20' Мягкий заброс исполнял в штрафную Фернандес в направлении Нкунку, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Ботман.

19' Выиграл подбор у штрафной соперника Жоэлинтон и тут же пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

18' Мягко навес исполнял с правого фланга в штрафную на Исака, но тому пробить головой в борьбе с Чалобой не удалось.

17' На фланге получил по ногам Триппьер в подкате от Кукурельи. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья в этом эпизоде.

16' Отобрал мяч в центре поля Жоэлинтон и отдал пас вперед на ход Альмирону, но тот не мог убежать от Кукурельи и потерял сферу.

15' В центре поля получил по ногам Альмирон в подкате от Казадеи. Штрафной удар в пользу "сорок" назначил арбитр.

14' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Николас Джексон! Неожиданно вышли вперед лондонцы. Зацепился за мяч на чужой половине поля Казадеи и сбросил вперед на ход Джексону, который оторвался от опеки защитника и вколотил снаряд точно в нижний угол ворот.

12' После сольного прохода с линии чужой штрафной пробил по воротам Исак, но на пути мяча оказался Хамфрис.

11' С угла поля последовал навес от Триппьера в центр штрафной, но здесь после серии рикошетов сферу вынес в центр поля Джексон.

10' Вырезал в штрафную соперника Гордон в направлении Жоэлинтона, который мчался на всех парах, но пробить не позволил ему в подкате Чалоба.

9' Ушел от соперника по флангу Джеймс и вырезал в штрафную на ход Джексону, но тому пробить не позволил Шёр.

8' Дальний заброс исполнял Майли в штрафную, куда врывался Исак, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

7' Диагональ исполнял Фернандес на левый фланг, куда забегал Мудрик, но в борьбе с защитником выпустил он сферу в аут.

6' Ушел от соперника по флангу Альмирон и подал в центр штрафной, но здесь первым на мяче оказался Матсен.

5' Отдавал пас в штрафную соперника Мудрик на ход Джексону, но тот не выдуржал линию и оказался в положении "вне игры".

4' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Джексон. Потребуется футболисту время, чтобы прийти в себя.

3' Сместился с фланга к линии штрафной Мудрик и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Ботман в подкате.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.