Стадион: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta). Главный судья: Bankes P.
Ход матча
12'
1:0
20'
34'
45'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Чалоба
Трево
38
Матсен
Ян
37
Колвилл
Леви
34
Гюсто
Мало
67
Холл
Льюис
21
Чилвелл
Бен
30
_Ashby
H.
47
_Miley
J.
54
_Murphy
A.
38
_Savage
R.
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
-
38 Матсен ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
37 Колвилл ЛевиЗащитник
- Защитник
-
34 Гюсто МалоЗащитник
-
67 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Чилвелл Бен
-
Главный тренер: _Pochettino M.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Защитник
-
57 Майли ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Поуп НикВратарь
-
30 _Ashby H.
-
47 _Miley J.
-
54 _Murphy A.
-
-
38 _Savage R.
-
-
Главный тренер: _Howe E.
История личных встреч
Челси
Ньюкасл
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
30 матчей
56.7%
16.7%
26.6%
17 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
10 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.14
0.81
Среднее время на гол
78
110
Всего голов
48
33
Голов в среднем за матч
1.6
1.1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
56
81
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1
Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 1:1 Ньюкасл
Исход игры
Челси
64.6% (82)
Ничья
23.6% (30)
Ньюкасл
11.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (72)
Меньше
34.55% (38)
Обе команды забьют
Да
80% (88)
Нет
20% (22)
Популярный счёт
2:1 Челси
33.9% (43)
1:1 Ничья
13.4% (17)
1:0 Челси
8.7% (11)
1:2 Ньюкасл
5.5% (7)
2:0 Челси
5.5% (7)
2:2 Ничья
4.7% (6)
3:1 Челси
3.1% (4)
3:2 Челси
3.1% (4)
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