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Челси
 
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Ньюкасл
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ньюкасл
2.45
3.60
2.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Челси
Ньюкасл

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
35%
15 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

30 матчей

56.7%
16.7%
26.6%
17 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
10 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.14
0.81

Среднее время на гол

78
110

Всего голов

48
33

Голов в среднем за матч

1.6
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

56
81

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1
Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0 Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2023, осталось 2 дня 9 часов 35 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ньюкасл
    2.45
    3.60
    2.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Ньюкасл онлайн

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