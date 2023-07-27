Стадион: NRG Stadium (Houston). Главный судья: Szpala L.
1:0
Перерыв
Ход матча
6'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лунин
Андрей
20
Гарсия
Фран
10
Модрич
Лука
11
Родриго
23
Менди
Ферлан
27
Пас
Николас
21
Диас
Браим
24
Гюлер
Арда
17
Лукас
24
Онана
Андре
23
Шоу
Люк
37
Майну
Кобби
22
Хитон
Том
20
Далот
Диогу
21
Антони
67
Форсон
Омари
25
Санчо
Джедон
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гарсия ФранЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Пас НиколасЗащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хитон ТомВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
67 Форсон ОмариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
История личных встреч
Реал Мадрид
Манчестер Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
60
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Реал Мадрид
75.1% (127)
Ничья
17.2% (29)
Манчестер Юнайтед
7.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
85.32% (93)
Меньше
14.68% (16)
Обе команды забьют
Да
92.66% (101)
Нет
7.34% (8)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
33.7% (57)
2:2 Ничья
8.9% (15)
1:1 Ничья
5.3% (9)
3:1 Реал Мадрид
4.7% (8)
3:2 Реал Мадрид
3% (5)
1:0 Реал Мадрид
3% (5)
1:2 Манчестер Юнайтед
1.2% (2)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.2% (2)
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