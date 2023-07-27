"Манчестер Юнайтед" концовку первого тайма вполне мог бы оставить за собой, но всё же в завершении атак у английского клуба есть проблемы.

Шоу перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Тчуамени.

Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес получил жёлтую карточку за грубую игру в центральном круге против Беллингема.

Винисиус очень неплохо убежал с левого фланга на правый при развитии атаки, но затем Винисиус уже не придумал ничего интересного у штрафной площади соперника.

Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Реала" от Эриксена, получился подарок для Лунина.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма мадридский "Реал" в товарищеском матче в Хьюстоне в равном матче переигрывает английский "Манчестер Юнайтед" за счёт быстрого гола. В целом, во второй половине матча игра может полностью перевернуться, но, всё же не будем заглядывать слишком далеко вперёд, учитывая, что и составы должны будут серьёзно поменяться.

39' Постепенно первый тайм подходит к концу, но всё же до перерыва одна из команд ещё вполне способна забить мяч в ворота соперника.

38' Каземиро теперь уже на правой половине поля у радиуса штрафной площади отыгрался с Фернандешем, а затем Карлос пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

37' Фернандеш разогнал атаку по правому флангу и выполнил передачу в радиус штрафной площади на Эриксена, Кристиан сразу же отправил мяч к правому углу вратарской на ход Рэшфорду, Маркус пробил в дальний угол ворот мимо Лунина, но в створ не попал, а у дальней штанге уже сыграть на добивании не смог Гарначо.

36' Модрич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки английского клуба вновь отвели угрозу от своих владений без особого труда.

35' Винисиус сместился на правую половину поля, после развития атаки Винисиус выполнил передачу к центру штрафной площади на ход Родриго, защитники "Манчестер Юнайтед" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

34' Не самый динамичный первый тайм у нас всё же получился, будем ждать от наставников команд замен после перерыва.

33' Винисиус с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Беллингема, Джуд сместился на левый угол штрафной и в падении пробил по воротам, Уан-Биссака при игре в подкате блокировал попытку, а затем уже Беллингем нарушил правила.