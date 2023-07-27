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Стадион: . Главный судья: Szpala L.
Реал Мадрид
1:0
Перерыв
Манчестер Юнайтед

Ход матча

6'
Беллингем Джуд
(Рюдигер Антонио)
1:0
6'
 
Эриксен Кристиан
Майну Кобби
42'
 
Мартинес Лисандро
Прогнозы 165
Реал Мадрид 74.5% (123)
X 17.6% (29)
Манчестер Юнайтед 7.9% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Манчестер Юнайтед
2.55
4.70
6.20
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
4
Алаба
Давид
22
Рюдигер
Антонио
20
Гарсия
Фран
10
Модрич
Лука
18
Тчуамени
Орельен
12
Камавинга
Эдуардо
5
Беллингем
Джуд
7
Винисиус
Жуниор
11
Родриго
1
Куртуа
Тибо
30
Франсиско
Мартинес
26
Пиньейро
Диего
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
3
Милитао
Эдер
16
Одриосола
Альваро
27
Пас
Николас
21
Диас
Браим
24
Гюлер
Арда
8
Кроос
Тони
17
Лукас
14
Хоселу
Санмартин
15
Вальверде
Федерико
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
37
Майну
Кобби
7
Маунт
Мэйсон
8
Фернандеш
Бруну
49
Гарначо
Алехандро
10
Рэшфорд
Маркус
16
Диалло
Абдулай
22
Хитон
Том
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
33
Уильямс
Брендон
21
Антони
14
Эриксен
Кристиан
67
Форсон
Омари
39
Мактоминай
Скотт
28
Пельистри
Факундо
25
Санчо
Джедон
34
Ван
де
Бек
Донни
Реал Мадрид
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Реал Мадрид
Манчестер Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

МКЧ
2:1
СУ
2:1
МКЧ
1:1
МКЧ
1:3
ЛЧ
1:2
ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
60

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1
Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма мадридский "Реал" в товарищеском матче в Хьюстоне в равном матче переигрывает английский "Манчестер Юнайтед" за счёт быстрого гола. В целом, во второй половине матча игра может полностью перевернуться, но, всё же не будем заглядывать слишком далеко вперёд, учитывая, что и составы должны будут серьёзно поменяться. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Лукаш Шпала к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Реала" от Эриксена, получился подарок для Лунина. 
  • 43'
    Винисиус очень неплохо убежал с левого фланга на правый при развитии атаки, но затем Винисиус уже не придумал ничего интересного у штрафной площади соперника. 
  • Желтая карточка
    42'
    Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес получил жёлтую карточку за грубую игру в центральном круге против Беллингема. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Шоу перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Тчуамени. 
  • 40'
    "Манчестер Юнайтед" концовку первого тайма вполне мог бы оставить за собой, но всё же в завершении атак у английского клуба есть проблемы. 
  • 39'
    Постепенно первый тайм подходит к концу, но всё же до перерыва одна из команд ещё вполне способна забить мяч в ворота соперника. 
  • 38'
    Каземиро теперь уже на правой половине поля у радиуса штрафной площади отыгрался с Фернандешем, а затем Карлос пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    37'
    Фернандеш разогнал атаку по правому флангу и выполнил передачу в радиус штрафной площади на Эриксена, Кристиан сразу же отправил мяч к правому углу вратарской на ход Рэшфорду, Маркус пробил в дальний угол ворот мимо Лунина, но в створ не попал, а у дальней штанге уже сыграть на добивании не смог Гарначо. 
  • Угловой
    36'
    Модрич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки английского клуба вновь отвели угрозу от своих владений без особого труда. 
  • 35'
    Винисиус сместился на правую половину поля, после развития атаки Винисиус выполнил передачу к центру штрафной площади на ход Родриго, защитники "Манчестер Юнайтед" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
  • 34'
    Не самый динамичный первый тайм у нас всё же получился, будем ждать от наставников команд замен после перерыва. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Винисиус с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Беллингема, Джуд сместился на левый угол штрафной и в падении пробил по воротам, Уан-Биссака при игре в подкате блокировал попытку, а затем уже Беллингем нарушил правила. 
  • 32'
    Гарсия при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Камавинга, но Уан-Биссака прочитал момент и грамотно подставил ногу, мяч в итоге улетел в аут. 
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    • 31'
      Гарсия на этот раз по левому флангу убежал к лицевой линии поля, а затем Фран выполнил прострел в центр штрафной площади, Винисиус вновь не смог подстроиться под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • 30'
      Камавинга попытался разогнать атаку по левой половине поля, но под давлением Эриксена Эдуардо потерял мяч. 
    • 29'
      Активный Винисиус теперь уже с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, но бразилец слишком сильно запустил мяч, будет удар от ворот. 
    • 28'
      Винисиус попытался в редкой ответной атаке "Реала" сам по центру убежать в штрафную площадь, но всё же в окружении защитников "Манчестер Юнайтед" он благополучно потерял мяч. 
    • 27'
      По большей части команда Карло Анчелотти сейчас работает без мяча, но "Реал" пока что достаточно грамотно работает от обороны. 
    • Офсайд
      26'
      Из центра поля последовал заброс на ход Рэшфорду по правому флангу от Фернандеша, форвард "Манчестер Юнайтед" оказался в небольшом офсайде. 
    • 25'
      Старается "Манчестер Юнайтед" временами действовать первым номером, но всё же пока создать качественный голевой момент у ворот мадридского клуба не получается. 
    • 24'
      Каземиро выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Рэшфорда, защитники "Реала" сыграли без ошибок и довольно уверенно перехватили мяч. 
    • 23'
      Винисиус ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем пробил под правый угол ворот, Онана в прыжке грамотно отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • Угловой
      22'
      Угловой у ворот "Манчестер Юнайтед". Игроки "Реала" первый корнер у ворот соперника разыграли неудачно и в итоге ничего продуктивного не создали. 
    • 21'
      Карвахаль в ответной атаке мадридского клуба по правому флангу убежал к углу штрафной площади, а затем Даниэль выполнил прострел в центр штрафной на Винисиуса, которому совсем немного не хватило, чтобы подстроиться под мяч и завершить момент ударом по воротам. 
    • 20'
      Шоу с левого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, после борьбы Маунт пробил по воротам, мяч задел защитника "Реала" и слабо полетел в руки Лунину. 
    • 19'
      Мадридский клуб сейчас попытался пойти в высокий прессинг, но Онана на правом углу штрафной площади вместе с защитниками грамотно сыграл ногами и в итоге английский клуб уверенно вышел из-под прессинга. 
    • 18'
      Гарсия совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Фран под давлением Уан-Биссаки выполнил подачу в центр штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • 17'
      Родриго при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Модричу, защитники "Манчестер Юнайтед" прочитали момент и выбили мяч в аут. 
    • 16'
      В среднем темпе стала у нас проходить игра к середине первого тайма, пока что футболисты "Реала" куда больше времени проводят с мячом. 
    • 15'
      Винисиус ворвался в штрафную площадь с левого фланга, а затем последовала передача уже к правому углу штрафной, Модрич в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Манчестер Юнайтед". 
    • 14'
      Алаба из центра поля выполнил заброс на ход Винисиусу по левой половине поля, защитники "Манчестер Юнайтед" прочитали момент и спокойно перехватили мяч. 
    • 13'
      Стараются постепенно игроки "Манчестер Юнайтед" пробовать развивать атаку и за счёт короткого паса на половине поля соперника, но всё же "Реал" играет очень плотно в обороне пока что. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Маунт в центре поля нарушил правила против Беллингема. Игроки "Реала" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 11'
      Добавим, что сегодня "Манчестер Юнайтед" презентует комплект резервной формы, которая больше бы подошла "Ювентусу", а вот от цветов английского клуба в ней практически ничего нет. 
    • Опасный момент
      10'
      Из центра поля теперь уже последовал заброс на левый угол штрафной площади "Реала" от Казммиро, Гаранчо обработал мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • Замена
      9'
      В составе "Манчестер Юнайтед" произошла замена. Вместо Кобби Майну на поле вышел Кристиан Эриксен. 
    • Описание гола
      8'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Беллингем!!! Рюдигер из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Беллингему, Джуд зацепился за мяч и сместившись к правому углу штрафной площади грамотно перебросил мяч через Онану, который вышел из ворот. 
    • 7'
      Алаба со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в голову Каземиро, который был в "стенке", которую в свою очередь грамотно выстроил Лунин. 
    • 6'
      Майну только с помощью врачей смог покинуть поле, в составе "Манчестер Юнайтед" сразу же готовится замена. 
    • Травма, повреждение
      5'
      У "Манчестер Юнайтед" также повреждение по итогам прошлого эпизода повреждение получил Майну. Пауза из-за этого затянулась. 
    • Травма, повреждение
      4'
      Родриго по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Реала", пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Каземиро на своей половине поля нарушил правила против Родриго, который развивал атаку по центру. "Реал" сразу же заработал неплохой стандарт. 
    • 2'
      В Хьюстоне сегодня аншлага на стадионе нет, но всё же посещаемость в Техасе достаточно неплохая. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что сегодня "Реал" и "Манчестер Юнайтед" покажут очень качественный футбол даже несмотря на статус матча. 
    • До матча
    • Напомним, что мадридский "Реал" 24 июля одержал волевую победу над итальянским "Миланом" со счётом 3:2, при этом, команда Карло Анчелотти после первого тайма уступала со счётом 0:2. "Манчестер Юнайтед" свой последний контрольный матч провёл основным составом 23 июля, тогда команда Эрика Тен Хага была сильнее лондонского "Арсенала" со счётом 2:0. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между мадридским "Реалом" и английским "Манчестер Юнайтед", который пройдёт в Хьюстоне. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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    Прогнозы 165
    Реал Мадрид 74.5% (123)
    X 17.6% (29)
    Манчестер Юнайтед 7.9% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.55
    4.70
    6.20
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Реал Мадрид
    75.1% (127)
    Ничья
    17.2% (29)
    Манчестер Юнайтед
    7.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.32% (93)
    Меньше
    14.68% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    92.66% (101)
    Нет
    7.34% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    33.7% (57)
    2:2 Ничья
    8.9% (15)
    1:1 Ничья
    5.3% (9)
    3:1 Реал Мадрид
    4.7% (8)
    3:2 Реал Мадрид
    3% (5)
    1:0 Реал Мадрид
    3% (5)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    1.2% (2)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    1.2% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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