Стадион: SoFi Stadium (Los Angeles). Главный судья: Chilowicz A.
Ход матча
7'
13'
1:1
21'
27'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Уайт
Бен
29
Хаверц
Кай
16
Холдинг
Роб
15
Кивёр
Якуб
32
Трасти
Остон
27
Маркиньос
14
Нкетиа
Эдди
21
Виейра
Фабиу
8
Педри
16
Ромеу
Ориоль
22
Рафинья
Диас
13
Пенья
Иньяки
31
Валле
Алекс
23
Кунде
Жюль
6
Гави
19
Кесси
Франк
24
Гарсия
Эрик
10
Фати
Ансу
26
Касадо
Марк
28
_Garrido
A.
30
_Faye
M.
29
_Marin
F.
41
_Yamal
L.
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Трасти ОстонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 МаркиньосНападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
21 Виейра ФабиуНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ромеу ОриольПолузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
31 Валле АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
6 ГавиПолузащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
-
24 Гарсия ЭрикПолузащитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Касадо МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 _Garrido A.
-
30 _Faye M.
-
29 _Marin F.
-
-
41 _Yamal L.
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
История личных встреч
Арсенал
Барселона
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.29
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
39
70
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0
Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1
Барселона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1
Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 1:1 Барселона
Исход игры
Арсенал
26.9% (45)
Ничья
25.7% (43)
Барселона
47.3% (79)
Тотал 2.5
Больше
74.07% (80)
Меньше
25.93% (28)
Обе команды забьют
Да
93.52% (101)
Нет
6.48% (7)
Популярный счёт
1:2 Барселона
21.6% (36)
1:1 Ничья
13.2% (22)
2:2 Ничья
12% (20)
2:1 Арсенал
10.2% (17)
1:0 Арсенал
2.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!