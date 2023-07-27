В центре поля Рафинья грубо налетел на Троссара в верховой борьбе. Судья все видел и назначил штрафной удар.

Легко прошли лондонцы к штрафной соперника, после чего Троссар пробил метров с двадцати в ближний угол, но справился Тер Штеген.

Долго Троссар не давал Тер Штегену ввести мяч в игру, судья такое терпеть не стал и показал желтую карточку нарушителю.

Мягко забрасывал в штрафную Эдегор на ход Жезусу, но грамотно на выходе Тер Штеген оказался первым на мяче.

На фланге Хаверц наступил грубо на ногу Десту в силовой борьбе. Штрафной вновь исполнять будут каталонцы.

Красиво пяткой сбросил Эззалзули на ход Левандовски в штрафную, но в последний момент Салиба перехватил мяч.

На чужой половине поля Ромеу получил по ногам в борьбе против Парти. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".

С угла поля Эдегор подавал в центр штрафной, но на выходе грамотно сыграл Тер Штеген и кулаком вынес сферу подальше.

В центре поля Уайт заехал по ногам Гюндогану в силовой борьбе. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

По флангу отдавал пас Кристенсен на ход Алонсо, но тот получил по ногам в борьбе против Сака. Штрафной исполнять будут испанцы.

Прорывался по центру Жезус к штрафной соперника и отдал поперек на Троссара, но мяч перехватил в последний момент Дест.

После прострела с фланга от Эдегора пробил из пределов штрафной Троссар, но мяч угодил точно в руку Араухо. Это пенальти!

Нет гола! Пробивал на силу в правый нижний угол Сака. Тер Штеген прыгнул в противоположную сторону и не мог спасти, но мяч полетел мимо ворот.

Пауза в матче. Арбитр дал возможность футболистам немного перевести дух и попить воды.

Диагональ исполнил Эдегор на правый фланг, куда забегал Сака, но ему не удалось догнать сферу в пределах поля.

18' Заброс исполнял Парти в штрафную, куда забегал Жезус, но его опередил Араухо и вынес сферу на угловой.

17' Сместился с левого фланга в штрафную Сака и пробил в ближний угол, но мяч оказался точно в руках голкипера.

16' Жезус финтами накрутил соперника на фланге и прострелил от лицевой линии вдоль ворот, но каким-то чудом на дальней штанге не смог замкнуть Сака.

15' Убегал в атаку по флангу Рафинья на скорости и прострелил вдоль ворот, но сферу перехватил в подкате Салиба.

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Букайо Сака! Быстро сравняли счет лондонцы. Обрезался в своей штрафной Кристенсен, подарив мяч Сака, который выскочил один на один с голкипером и отправил сферу в сетку, пробив над руками Тер Штегена.

13' Диагональ исполнял Эдегор в штрафную, куда забегал на скорости Хаверц, но ему добраться до мяча не позволил Араухо.

12' По ногам получил в центре поля Эдегор в борьбе против Ромеу. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.

11' Мягко забросил Педри в штрафную, куда забегал Рафинья, но добраться до мяча в борьбе с Салибой ему не удалось.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Роберт Левандовски! Поймали соперника на контратаке каталонцы и смогли открыть счет в матче. На фланге отобрал мяч Эззалзули, ворвался в штрафную и покатил поперек на Рафинью, который пробил в касание. Отбил перед собой Ремсдейл, но точно на Левандовски, который добивал уже в пустые ворота.