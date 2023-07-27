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Стадион: . Главный судья: Chilowicz A.
Арсенал
1:1
Первый тайм
Барселона

Ход матча

7'
0:1
Левандовски Роберт
13'
Сака Букайо
1:1
21'
Сака Букайо
 
27'
Троссар Леандро
 
Прогнозы 167
Арсенал 26.9% (45)
X 25.7% (43)
Барселона 47.3% (79)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Барселона
2.04
4.30
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
12
Тимбер
Юрриен
5
Парти
Томас
8
Эдегор
Мартин
6
Габриэл
Барбоза
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэл
19
Троссар
Леандро
31
Хейн
Карл-Якоб
16
Холдинг
Роб
20
Жоржинью
Перейра
15
Кивёр
Якуб
3
Тирни
Киран
18
Томиясу
Такэхиро
32
Трасти
Остон
85
Козье-Дюберри
Амарио
11
Мартинелли
Габриэл
10
Смит-Роу
Эмиль
27
Маркиньос
14
Нкетиа
Эдди
21
Виейра
Фабиу
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджиньо
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
17
Алонсо
Маркос
8
Педри
14
Гюндоган
Илкай
16
Ромеу
Ориоль
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
16
Эззалзули
Абде
25
_Astralaga
A.
13
Пенья
Иньяки
31
Валле
Алекс
20
Роберто
Серхи
12
Ленгле
Клеман
23
Кунде
Жюль
3
Бальде
Алехандро
6
Гави
19
Кесси
Франк
24
Гарсия
Эрик
10
Фати
Ансу
21
Де
Йонг
Френки
26
Касадо
Марк
7
Дембеле
Усман
11
Торрес
Ферран
28
_Garrido
A.
30
_Faye
M.
29
_Marin
F.
5
_Martinez
I.
41
_Yamal
L.
Арсенал
Барселона

История личных встреч

Арсенал
Барселона

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

КЖГ
2:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
3:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
4:1
ЛЧ
2:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.29
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
70

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0
Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1
Барселона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1
Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1
  • Первый тайм
  • 33'
    На чужой половине поля Ромеу получил по ногам в борьбе против Парти. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".
  • 32'
    Красиво пяткой сбросил Эззалзули на ход Левандовски в штрафную, но в последний момент Салиба перехватил мяч.
  • 31'
    На фланге Хаверц наступил грубо на ногу Десту в силовой борьбе. Штрафной вновь исполнять будут каталонцы.
  • 30'
    Мягко забрасывал в штрафную Эдегор на ход Жезусу, но грамотно на выходе Тер Штеген оказался первым на мяче.
  • Желтая карточка
    29'
    Долго Троссар не давал Тер Штегену ввести мяч в игру, судья такое терпеть не стал и показал желтую карточку нарушителю.
  • 28'
    Легко прошли лондонцы к штрафной соперника, после чего Троссар пробил метров с двадцати в ближний угол, но справился Тер Штеген.
  • 27'
    В центре поля Рафинья грубо налетел на Троссара в верховой борьбе. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 26'
    Диагональ исполнил Эдегор на правый фланг, куда забегал Сака, но ему не удалось догнать сферу в пределах поля.
  • 25'
    Пауза в матче. Арбитр дал возможность футболистам немного перевести дух и попить воды.
  • Не забитый пенальти
    24'
    Нет гола! Пробивал на силу в правый нижний угол Сака. Тер Штеген прыгнул в противоположную сторону и не мог спасти, но мяч полетел мимо ворот.
  • Пенальти!
    23'
    После прострела с фланга от Эдегора пробил из пределов штрафной Троссар, но мяч угодил точно в руку Араухо. Это пенальти!
  • 22'
    Прорывался по центру Жезус к штрафной соперника и отдал поперек на Троссара, но мяч перехватил в последний момент Дест.
  • 21'
    По флангу отдавал пас Кристенсен на ход Алонсо, но тот получил по ногам в борьбе против Сака. Штрафной исполнять будут испанцы. 
  • 20'
    В центре поля Уайт заехал по ногам Гюндогану в силовой борьбе. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 19'
    С угла поля Эдегор подавал в центр штрафной, но на выходе грамотно сыграл Тер Штеген и кулаком вынес сферу подальше.
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    • Угловой
      18'
      Заброс исполнял Парти в штрафную, куда забегал Жезус, но его опередил Араухо и вынес сферу на угловой.
    • 17'
      Сместился с левого фланга в штрафную Сака и пробил в ближний угол, но мяч оказался точно в руках голкипера.
    • 16'
      Жезус финтами накрутил соперника на фланге и прострелил от лицевой линии вдоль ворот, но каким-то чудом на дальней штанге не смог замкнуть Сака.
    • 15'
      Убегал в атаку по флангу Рафинья на скорости и прострелил вдоль ворот, но сферу перехватил в подкате Салиба.
    • Описание гола
      14'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Букайо Сака! Быстро сравняли счет лондонцы. Обрезался в своей штрафной Кристенсен, подарив мяч Сака, который выскочил один на один с голкипером и отправил сферу в сетку, пробив над руками Тер Штегена.
    • 13'
      Диагональ исполнял Эдегор в штрафную, куда забегал на скорости Хаверц, но ему добраться до мяча не позволил Араухо.
    • 12'
      По ногам получил в центре поля Эдегор в борьбе против Ромеу. Штрафной удар в пользу гостей назначил арбитр.
    • 11'
      Мягко забросил Педри в штрафную, куда забегал Рафинья, но добраться до мяча в борьбе с Салибой ему не удалось.
    • Описание гола
      9'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Роберт Левандовски! Поймали соперника на контратаке каталонцы и смогли открыть счет в матче. На фланге отобрал мяч Эззалзули, ворвался в штрафную и покатил поперек на Рафинью, который пробил в касание. Отбил перед собой Ремсдейл, но точно на Левандовски, который добивал уже в пустые ворота.
    • 8'
      Накрутил соперника на фланге Троссар и отдал вперед на ход Хаверцу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 7'
      Диагональ исполнял Томас на левый фланг, куда забегал Троссар, но в борьбе с защитником выпустил он мяч за пределы поля.
    • 6'
      Рафинья мог забегать на ворота соперника после заброса от Ромеу, но нарушил он правила в борьбе против Тимбера.
    • 5'
      Дальний заброс исполнял Педри в штрафную на ход Левандовски, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
    • 4'
      Со штрафного Эдегор навесил на дальнюю штангу, куда забегал Сака, но не смог он головой дотянуться до мяча.
    • 3'
      Араухо перед своей штрафной в подкате снес соперника. Судья был рядом и назначил перспективный стандарт для "канониров".
    • 2'
      Англичане будут играть сегодня в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Начало матча предварительно перенесено на 6:10 по московскому времени. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между лондонским "Арсеналом" и каталонской "Барселоной". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Федосов Дмитрий! 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 21.6% пользователей.
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    Прогнозы 167
    Арсенал 26.9% (45)
    X 25.7% (43)
    Барселона 47.3% (79)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Барселона
    2.04
    4.30
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал 1:1 Барселона онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 1:1 Барселона

    Исход игры
    Арсенал
    26.9% (45)
    Ничья
    25.7% (43)
    Барселона
    47.3% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.07% (80)
    Меньше
    25.93% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    93.52% (101)
    Нет
    6.48% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    21.6% (36)
    1:1 Ничья
    13.2% (22)
    2:2 Ничья
    12% (20)
    2:1 Арсенал
    10.2% (17)
    1:0 Арсенал
    2.4% (4)
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    Арсенал
    Барселона
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