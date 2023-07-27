—

Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором в Сеуле мадридский "Атлетико" сыграет с местными звёздами из корейской K-Лиги. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!