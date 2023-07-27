Стадион: Seoul World Cup Stadium (Seoul).
0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
-
16 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
18 Галан ХавиЗащитник
-
37 Костис ИлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Соль Ен УЗащитник
-
19 Ким Ён ГвонЗащитник
-
14 Хан Кук ЮнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ли Ки ЧеПолузащитник
-
10 Ли Сын ВуПолузащитник
-
33 Баэ Джун ХоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Чжу Мин КюНападающий
-
Главный тренер: Ким Сан Сик
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0
Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1
К-Лига Старс
(1 матч)
100%
0 побед 0 ничьих 1 поражение
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 К-Лига Старс
Исход игры
Атлетико М
94.9% (111)
Ничья
2.6% (3)
К-Лига Старс
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (64)
Меньше
41.82% (46)
Обе команды забьют
Да
44.55% (49)
Нет
55.45% (61)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
27.4% (32)
2:1 Атлетико М
18.8% (22)
3:1 Атлетико М
14.5% (17)
1:0 Атлетико М
12% (14)
3:0 Атлетико М
11.1% (13)
4:2 Атлетико М
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!