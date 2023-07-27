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Стадион: .
Атлетико М
0:0
Первый тайм
К-Лига Старс
Прогнозы 116
Атлетико М 94.8% (110)
X 2.6% (3)
К-Лига Старс 2.6% (3)
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Атлетико М
К-Лига Старс
  • Первый тайм
  • 3'
    Заставляют хозяева поля нервничать опытных "матрасников" и просто выбивать мяч вперёд в борьбу.
  • 2'
    Активно прессингуют корейцы на первых минутах. Много публики на трибунах, которые будут гнать их вперёд весь матч.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором в Сеуле мадридский "Атлетико" сыграет с местными звёздами из корейской K-Лиги. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
Прогнозы 116
Атлетико М 94.8% (110)
X 2.6% (3)
К-Лига Старс 2.6% (3)
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Где смотреть матч Атлетико М 0:0 К-Лига Старс онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 К-Лига Старс

Исход игры
Атлетико М
94.9% (111)
Ничья
2.6% (3)
К-Лига Старс
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (64)
Меньше
41.82% (46)
Обе команды забьют
Да
44.55% (49)
Нет
55.45% (61)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
27.4% (32)
2:1 Атлетико М
18.8% (22)
3:1 Атлетико М
14.5% (17)
1:0 Атлетико М
12% (14)
3:0 Атлетико М
11.1% (13)
4:2 Атлетико М
1.7% (2)
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