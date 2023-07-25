  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Атлетико М
 
Позже
К-Лига Старс
Прогнозы 18
Атлетико М 100% (18)
X 0% (0)
К-Лига Старс 0% (0)
Все прогнозы
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - К-Лига Старс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2023, осталось 2 дня 6 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 42.1% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 18
    Атлетико М 100% (18)
    X 0% (0)
    К-Лига Старс 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Атлетико М - К-Лига Старс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Атлетико М - К-Лига Старс

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (19)
    Ничья
    0% (0)
    К-Лига Старс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (9)
    Меньше
    52.63% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    42.11% (8)
    Нет
    57.89% (11)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    42.1% (8)
    2:1 Атлетико М
    31.6% (6)
    1:0 Атлетико М
    10.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Атлетико М
    К-Лига Старс
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     