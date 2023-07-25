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Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол - Атлетико М 3:3 Атлетико М - Осасуна 3:0
Эльче - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1
К-Лига Старс
(1 матч)
100%
0 побед 0 ничьих 1 поражение
Прогнозы на матч Атлетико М - К-Лига Старс
Исход игры
Атлетико М
100% (19)
Ничья
0% (0)
К-Лига Старс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (9)
Меньше
52.63% (10)
Обе команды забьют
Да
42.11% (8)
Нет
57.89% (11)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
42.1% (8)
2:1 Атлетико М
31.6% (6)
1:0 Атлетико М
10.5% (2)
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