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Реал Мадрид
 
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Барселона
Прогнозы 345
Реал Мадрид 66.4% (229)
X 11.3% (39)
Барселона 22.3% (77)
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История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
54.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

32 матча

21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 25 побед

Первый тайм

46.9%
53.1%
0 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа

54 матча

35.2%
18.5%
46.3%
19 побед 10 ничьих 25 побед

Первый тайм

24.1%
50%
25.9%
13 побед 27 ничьих 14 побед

Второй тайм

24.1%
37%
38.9%
13 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

КК
0:4
ЛЛ
2:1
КК
0:1
С
1:3
ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

36
43

Голов в среднем за матч

1.33
1.59

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

43
55

Голов в среднем за матч

1.59
2.04

Среднее время на гол

56
44

Всего голов

79
98

Голов в среднем за матч

1.46
1.81

Тотал матчей

2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
47
Больше 87%
Меньше 13%
7
37
Больше 69%
Меньше 31%
17
24
Больше 44%
Меньше 56%
30
10
Больше 19%
Меньше 81%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

61
49

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0
Барселона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0
Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0
  • До матча
  • Доброй ночи, уважаемые болельщики. В очередном подготовительном поединке европейских команд нас ждет интригующие противостояние между "Реалом" и "Барселоной". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2023, осталось 20 минут.



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Прогнозы 345
Реал Мадрид 66.4% (229)
X 11.3% (39)
Барселона 22.3% (77)
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Где смотреть матч Реал Мадрид - Барселона онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона

Исход игры
Реал Мадрид
66.4% (229)
Ничья
11.3% (39)
Барселона
22.3% (77)
Тотал 2.5
Больше
85.34% (99)
Меньше
14.66% (17)
Обе команды забьют
Да
93.97% (109)
Нет
6.03% (7)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
15.4% (53)
2:2 Ничья
5.2% (18)
1:1 Ничья
3.2% (11)
1:2 Барселона
2.6% (9)
3:2 Реал Мадрид
1.7% (6)
4:2 Реал Мадрид
0.9% (3)
1:0 Реал Мадрид
0.9% (3)
2:3 Барселона
0.9% (3)
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