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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Реал Мадрид
Барселона
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
54.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
32 матча
21.9%
78.1%
0 побед 7 ничьих 25 побед
Первый тайм
46.9%
53.1%
0 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа
54 матча
35.2%
18.5%
46.3%
19 побед 10 ничьих 25 побед
Первый тайм
24.1%
50%
25.9%
13 побед 27 ничьих 14 побед
Второй тайм
24.1%
37%
38.9%
13 побед 20 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
36
43
Голов в среднем за матч
1.33
1.59
Среднее время на гол
67
56
Всего голов
43
55
Голов в среднем за матч
1.59
2.04
Среднее время на гол
56
44
Всего голов
79
98
Голов в среднем за матч
1.46
1.81
Тотал матчей
2.5
53
Больше 98%
Меньше 2%
1
47
Больше 87%
Меньше 13%
7
37
Больше 69%
Меньше 31%
17
24
Больше 44%
Меньше 56%
30
10
Больше 19%
Меньше 81%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
61
49
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0
Барселона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0
Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона
Исход игры
Реал Мадрид
66.4% (229)
Ничья
11.3% (39)
Барселона
22.3% (77)
Тотал 2.5
Больше
85.34% (99)
Меньше
14.66% (17)
Обе команды забьют
Да
93.97% (109)
Нет
6.03% (7)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
15.4% (53)
2:2 Ничья
5.2% (18)
1:1 Ничья
3.2% (11)
1:2 Барселона
2.6% (9)
3:2 Реал Мадрид
1.7% (6)
4:2 Реал Мадрид
0.9% (3)
1:0 Реал Мадрид
0.9% (3)
2:3 Барселона
0.9% (3)
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