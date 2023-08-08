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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Лехнер Харальд
Брага
2:0
Первый тайм: 44'
Бачка-Топола
0'
5' Желтая карточка
Джорджевич Матея
1:0
17' Гол
Брума Арминду
2:0
19' Гол
Пицци Луиш
43' Желтая карточка
Петрович Неманья

Ход матча

5'
 
Джорджевич Матея
17'
Брума Арминду
1:0
19'
Пицци Луиш
(Руис Абель)
2:0
43'
 
Петрович Неманья

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 116
Брага 97.4% (113)
X 0% (0)
Бачка-Топола 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Бачка-Топола
1.27
6.60
28.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
6
Фонте
Жозе
26
Борха
Кристиан
18
Карвалью
Витор
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
22
Пицци
Луиш
12
Veljko
Ilic
29
Цветкович
Милош
4
Чалушич
Йосип
25
Джорджевич
Матея
30
Петрович
Неманья
35
Ifet
Dakovac
18
Неманья
Стойич
21
Кувельич
Никола
8
Йованович
Саша
II
97
Раконьяц
Марко
27
Пантович
Милош
Брага
4-3-3
Бачка-Топола
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пицци Луиш 1 1
Брума Арминду 1 1
Руис Абель 0 0
Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джорджевич Матея 1 0

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0
Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4
Бачка-Топола
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Раднички Ниш - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Партизан 3:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Нови Пазар - Бачка-Топола 1:4
Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Бачка-Топола - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Бачка-Топола 1:4 Бачка-Топола - Нови Пазар 4:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Бачка-Топола - Чукарички 1:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1 Вождовац - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1 Залаэгерсег - Бачка-Топола 0:2 Бачка-Топола - Младост Лучани 2:1 Колубара - Бачка-Топола 0:1 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:2 Раднички 1923 - Бачка-Топола 0:2 Бачка-Топола - Спартак Суботица 2:2

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Клаксвик Фредериксберг Арни 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Брага 97.4% (113)
X 0% (0)
Бачка-Топола 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Бачка-Топола
1.27
6.60
28.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Брага 2:0 Бачка-Топола онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 2:0 Бачка-Топола

Исход игры
Брага
97.5% (115)
Ничья
0% (0)
Бачка-Топола
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
26.79% (30)
Нет
73.21% (82)
Популярный счёт
2:0 Брага
53.4% (63)
2:1 Брага
11% (13)
3:1 Брага
9.3% (11)
3:0 Брага
9.3% (11)
4:1 Брага
3.4% (4)
1:0 Брага
3.4% (4)
4:0 Брага
2.5% (3)
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Брага
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