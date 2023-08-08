Тур: 3. Стадион: Брага Мунисипал. Зрители: 22186 Главный судья: Лехнер Харальд
3:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаДжорджевич Матея
1:0
17' ГолБрума Арминду
2:0
19' ГолПицци Луиш
43' Желтая карточкаПетрович Неманья
74' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
3:0
87' ГолДжало Альваро
90'+4
Ход матча
17'
1:0
19'
2:0
43'
77'
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 0
-
9 Угловые 0
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
21
Орта
Рикарду
22
Пицци
Луиш
12
Veljko
Ilic
35
Ifet
Dakovac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Пицци ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
-
12 Veljko IlicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Ifet DakovacПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Сос БенцеПолузащитник
-
-
14 Petar Stanic
-
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пицци Луиш
|1
|1
|Брума Арминду
|1
|1
|Джало Альваро
|1
|1
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|0
|0
|Руис Абель
|0
|0
Бачка-Топола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
Бачка-Топола
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Неманья
|1
|0
|Джорджевич Матея
|1
|0
Результаты матчей
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бачка-Топола
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0
Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4
Бачка-Топола
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Раднички Ниш - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Партизан 3:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Нови Пазар - Бачка-Топола 1:4
Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Бачка-Топола - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Бачка-Топола 1:4 Бачка-Топола - Нови Пазар 4:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Бачка-Топола - Чукарички 1:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1 Вождовац - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1 Залаэгерсег - Бачка-Топола 0:2 Бачка-Топола - Младост Лучани 2:1 Колубара - Бачка-Топола 0:1 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:2 Раднички 1923 - Бачка-Топола 0:2 Бачка-Топола - Спартак Суботица 2:2
Результаты матчей
Брага
Бачка-Топола
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брага
Бачка-Топола
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3 (1)
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Шериф
|Нгом-Мбекели Жером
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 3:0 Бачка-Топола
Исход игры
Брага
97.5% (115)
Ничья
0% (0)
Бачка-Топола
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.18% (45)
Меньше
59.82% (67)
Обе команды забьют
Да
26.79% (30)
Нет
73.21% (82)
Популярный счёт
2:0 Брага
53.4% (63)
2:1 Брага
11% (13)
3:1 Брага
9.3% (11)
3:0 Брага
9.3% (11)
4:1 Брага
3.4% (4)
1:0 Брага
3.4% (4)
4:0 Брага
2.5% (3)
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