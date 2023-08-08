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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 22186 Главный судья: Лехнер Харальд
Брага
3:0
Конец матча
Бачка-Топола
0'
5' Желтая карточка
Джорджевич Матея
1:0
17' Гол
Брума Арминду
2:0
19' Гол
Пицци Луиш
43' Желтая карточка
Петрович Неманья
74' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
3:0
87' Гол
Джало Альваро
90'+4

Ход матча

5'
 
Джорджевич Матея
17'
Брума Арминду
1:0
19'
Пицци Луиш
(Руис Абель)
2:0
43'
 
Петрович Неманья
46'
 
Радин Милан
Раконьяц Марко
59'
 
Чиркович Александар
Пантович Милош
67'
Джало Альваро
Пицци Луиш
 
74'
Али Мохамед Альмоатасембеллах
 
77'
Саласар Родриго
Карвалью Витор
 
77'
Орта Андре
Руис Абель
 
79'
 
Petar Stanic
Кувельич Никола
87'
Джало Альваро
(Али Мохамед Альмоатасембеллах)
3:0
87'
 
Антонич Горан
Ifet Dakovac
90'
Мендес Юсафат
Гомес Виктор
 
90'
Банза Симон
Орта Рикарду
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 0
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 118
Брага 97.5% (115)
X 0% (0)
Бачка-Топола 2.5% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
6
Фонте
Жозе
26
Борха
Кристиан
18
Карвалью
Витор
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
22
Пицци
Луиш
12
Veljko
Ilic
29
Цветкович
Милош
4
Чалушич
Йосип
25
Джорджевич
Матея
30
Петрович
Неманья
35
Ifet
Dakovac
18
Неманья
Стойич
21
Кувельич
Никола
8
Йованович
Саша
II
97
Раконьяц
Марко
27
Пантович
Милош
Брага
4-3-3
Бачка-Топола
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пицци Луиш 1 1
Брума Арминду 1 1
Джало Альваро 1 1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 0
Руис Абель 0 0
Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Неманья 1 0
Джорджевич Матея 1 0

Результаты матчей

Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бачка-Топола
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0
Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4
Бачка-Топола
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Раднички Ниш - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Партизан 3:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Нови Пазар - Бачка-Топола 1:4
Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Бачка-Топола - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Бачка-Топола 1:4 Бачка-Топола - Нови Пазар 4:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Бачка-Топола - Чукарички 1:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1 Вождовац - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1 Залаэгерсег - Бачка-Топола 0:2 Бачка-Топола - Младост Лучани 2:1 Колубара - Бачка-Топола 0:1 Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:2 Раднички 1923 - Бачка-Топола 0:2 Бачка-Топола - Спартак Суботица 2:2

Результаты матчей

Брага
Бачка-Топола

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брага
Бачка-Топола

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Брага 97.5% (115)
    X 0% (0)
    Бачка-Топола 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 3:0 Бачка-Топола

    Исход игры
    Брага
    97.5% (115)
    Ничья
    0% (0)
    Бачка-Топола
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.18% (45)
    Меньше
    59.82% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    26.79% (30)
    Нет
    73.21% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    53.4% (63)
    2:1 Брага
    11% (13)
    3:1 Брага
    9.3% (11)
    3:0 Брага
    9.3% (11)
    4:1 Брага
    3.4% (4)
    1:0 Брага
    3.4% (4)
    4:0 Брага
    2.5% (3)
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