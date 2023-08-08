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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
ПСВ
3:1
Второй тайм: 57'
Штурм

Ход матча

4'
Бабади Исаак
(Бакайоко Жоан)
1:0
22'
Де Йонг Люк
(Бакайоко Жоан)
2:0
32'
Де Йонг Люк
(Ланг Ноа)
3:0
40'
3:1
Горенц-Станкович Йон
(Бовинг Виллиам)
46'
 
Данте Амаду
Шнегг Давид

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 376 Количество передач 114
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 123
ПСВ 95.9% (118)
X 3.3% (4)
Штурм 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Штурм
1.55
4.30
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
23
Веерман
Йоэй
6
Сангаре
Ибрахим
26
Бабади
Исаак
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Ланг
Ноа
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
9
Влодарчик
Шимон
ПСВ
4-3-3
Штурм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 2 2
Бабади Исаак 1 1
Бакайоко Жоан 0 0
Ланг Ноа 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горенц-Станкович Йон 1 1
Бовинг Виллиам 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2
Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1
Штурм
(14 матчей)
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 поражения
Штурм - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Страсбург - Штурм 3:0 САК Клагенфурт - Штурм 2:7
Штурм - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм 6:1 Штурм - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм 1:1 Штурм - Арис Салоники 2:0 Штурм - Партизан 2:1 Штурм - ТСК 2:1 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм 4:4

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Клаксвик Фредериксберг Арни 4
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Шнегг Давид уходит с поля. Данте Амаду выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 35% пользователей.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 123
    ПСВ 95.9% (118)
    X 3.3% (4)
    Штурм 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Штурм
    1.55
    4.30
    6.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСВ 3:1 Штурм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСВ 3:1 Штурм

    Исход игры
    ПСВ
    95.9% (118)
    Ничья
    3.3% (4)
    Штурм
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.87% (62)
    Меньше
    45.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    45.13% (51)
    Нет
    54.87% (62)
    Популярный счёт
    2:0 ПСВ
    35% (43)
    2:1 ПСВ
    22.8% (28)
    3:1 ПСВ
    14.6% (18)
    3:0 ПСВ
    8.9% (11)
    1:0 ПСВ
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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