Тур: 3. Стадион: Филипс. Главный судья: Петреску Раду
0'
1:0
4' ГолБабади Исаак
2:0
22' ГолДе Йонг Люк
3:0
32' ГолДе Йонг Люк
3:1
40' ГолГоренц-Станкович Йон
Ход матча
4'
1:0
22'
2:0
32'
3:0
40'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
376 Количество передач 114
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
26
Бабади
Исаак
7
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|2
|2
|Бабади Исаак
|1
|1
|Бакайоко Жоан
|0
|0
|Ланг Ноа
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горенц-Станкович Йон
|1
|1
|Бовинг Виллиам
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2
Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1
Штурм
(14 матчей)
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 поражения
Штурм - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Страсбург - Штурм 3:0 САК Клагенфурт - Штурм 2:7
Штурм - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм 6:1 Штурм - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм 1:1 Штурм - Арис Салоники 2:0 Штурм - Партизан 2:1 Штурм - ТСК 2:1 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм 4:4
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Карабах
|Джиджа Редон
|5
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|4
|Олимпия Любляна
|Элшник Тими
|3 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3 (1)
|Шериф
|Талал Амин
|1 2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Олимпия Любляна
|Agustin Doffo
|3
|Шериф
|Нгом-Мбекели Жером
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСВ 3:1 Штурм
Исход игры
ПСВ
95.9% (118)
Ничья
3.3% (4)
Штурм
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.87% (62)
Меньше
45.13% (51)
Обе команды забьют
Да
45.13% (51)
Нет
54.87% (62)
Популярный счёт
2:0 ПСВ
35% (43)
2:1 ПСВ
22.8% (28)
3:1 ПСВ
14.6% (18)
3:0 ПСВ
8.9% (11)
1:0 ПСВ
6.5% (8)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!