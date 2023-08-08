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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 31500 Главный судья: Петреску Раду
ПСВ
4:1
Конец матча
Штурм
0'
1:0
4' Гол
Бабади Исаак
2:0
22' Гол
Де Йонг Люк
3:0
32' Гол
Де Йонг Люк
3:1
40' Гол
Горенц-Станкович Йон
4:1
73' Гол
Сангаре Ибрахим
90'+4

Ход матча

4'
Бабади Исаак
(Бакайоко Жоан)
1:0
22'
Де Йонг Люк
(Бакайоко Жоан)
2:0
32'
Де Йонг Люк
(Ланг Ноа)
3:0
40'
3:1
Горенц-Станкович Йон
(Бовинг Виллиам)
46'
 
Данте Амаду
Шнегг Давид
61'
 
Тейшейра Брайан
Влодарчик Шимон
65'
Сайбари Исмаэль
Бабади Исаак
 
70'
 
Хорват Томи
Китеишвили Отар
70'
 
Серрано Хавьер
Хирлендер Штефан
73'
Сангаре Ибрахим
(Веерман Йоэй)
4:1
78'
 
Фусейни Мохаммед II
Бовинг Виллиам
85'
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
 
85'
Вертессен Йорбе
Бакайоко Жоан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 699 Количество передач 276
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 123
ПСВ 95.9% (118)
X 3.3% (4)
Штурм 0.8% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
23
Веерман
Йоэй
6
Сангаре
Ибрахим
26
Бабади
Исаак
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Ланг
Ноа
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
9
Влодарчик
Шимон
ПСВ
4-3-3
Штурм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 2 2
Сангаре Ибрахим 1 1
Бабади Исаак 1 1
Бакайоко Жоан 0 0
Веерман Йоэй 0 0
Ланг Ноа 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горенц-Станкович Йон 1 1
Бовинг Виллиам 0 0

Карточки

Результаты матчей

ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штурм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штурм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2
Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1
Штурм
(14 матчей)
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 поражения
Штурм - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Страсбург - Штурм 3:0 САК Клагенфурт - Штурм 2:7
Штурм - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм 6:1 Штурм - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм 1:1 Штурм - Арис Салоники 2:0 Штурм - Партизан 2:1 Штурм - ТСК 2:1 Штурм - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм 4:4

Результаты матчей

ПСВ
Штурм

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Штурм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Карабах Джиджа Редон 5
Олимпия Любляна Элшник Тими 3 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Талал Амин 1 2
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Олимпия Любляна Agustin Doffo 3
Шериф Нгом-Мбекели Жером 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Ланг Ноа сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Ван Анхольт Патрик бьет в цель!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    ПСВ 95.9% (118)
    X 3.3% (4)
    Штурм 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСВ 4:1 Штурм

    Исход игры
    ПСВ
    95.9% (118)
    Ничья
    3.3% (4)
    Штурм
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.87% (62)
    Меньше
    45.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    45.13% (51)
    Нет
    54.87% (62)
    Популярный счёт
    2:0 ПСВ
    35% (43)
    2:1 ПСВ
    22.8% (28)
    3:1 ПСВ
    14.6% (18)
    3:0 ПСВ
    8.9% (11)
    1:0 ПСВ
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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